DHA YURT BÜLTENİ-14

Özel-Kamerunlu aile yeni doğan bebeklerine Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi

Nevşehir'de yaşayan Kamerunlu aile, yeni doğan bebeklerine Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi. Aile, Başbakan Binali Yıldırım'dan Türk vatandaşı olma talebinde bulundu.

2011 yılında Nevşehir’e gelerek mobilyacılık yapan Simon Ebale Mekui (43) ile Kery Maliek Traore (39), yeni doğan ikiz erkek bebeklerinden birine Recep Tayyip Erdoğan adını verdi. Anne Kery Maliek Traore, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de bize kapılarını açtı. Bize yardım etti. Bunun için çocuğumun ismini Recep Tayyip Erdoğan verdim" dedim,Çünkü Cumhurbaşkanı Müslüman ben ve ailemde Müslüman onu çok seviyoruz ve Nevşehir’de evimizde misafir etmek istiyoruz dedi. Ebale Mekui Simon ise, yeni doğan oğluna Recep Tayyip Erdoğan ismini koyduğunu belirterek, "Eşime sordum onunla birlikte bu kararı aldık. 4 çocuğumuz vardı şimdi ikiz erkek çocuğumuz oldu ve Allah’ıma şükürler olsun 6 çocuğumuz var" dedi. Sözlerini sürdüren Simon şöyle konuştu:

'ÇOCUKLARIMI BÜYÜTÜP ASKERE GÖNDERMEK İSTİYORUM'

"15 Temmuz gecesi savaş vardı. O gece ben ve çocuklarım elimize Türk bayrağını alarak nöbet tuttuklarını belirten Ebale Mekui Simon Ak Parti 6. Olan kongreye gelen Başbakan Binali Yıldırım ilede tanıştığını belirten Simon kendisinden TC Vatandaşı olmak istiyorum dedim oda çok güzel olduğunu söyledi.Benim 6 erkek çocuğum var onlar burada büyütüp askere göndermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Ebale Mekui Simon'un dükkan komşusu olan esnaf Ahmet Üner de, "Simon ile 5 yıl önce tanıştık. Sanayi esnafı daha önceden Simon'u görünce çok yadırgıyordu. Sonrasında alıştılar. Simon el becerileri ve sanatı ile kendini ıspatladı. Maket yapımlarında öncü oldu.Hazıra konmadı dışa bağımlılık olayını bitiren Simon işlerini yürütüyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ebale Mekui Simon Atölyesinden genel görüntü

-Atölyede ahşap üzerine fil resmi çizmesi

-Hızar üzerinde ahşap kesmesinden genel görüntü

- Sanayi esnafından Ahmet Üner ve Ebale Mekui Simon ile röportaj

-İş yerini dış görüntüsü

- Ebale Mekui Simon evine gelişinden genel görüntü

- Ebale Mekui Simon Çocuğu Recep Tayyip Erdoğanı kucağında sevmesi ve Tayyip baba,Tayyip baba diyerek sevmesi

-Eşi Kery Maliek Traore kucağında çocuğu ile recep Tayyip Ardoğanı çok sevdiklerini ve Müslüman olduklarını söylemesi

-Aileye verilen Kimliklerden genel görüntü

9 Dakika 589-MB

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,()

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Batman'da bir gün ara ile bulunan cesetler Afgan baba ve oğluna ait çıktı

Batman merkez Cumhuriyet Mahallesinde birer gün ara ile bulunan iki cesedin Afgan uyruklu baba ile 11 yaşındaki oğluna ait olduğu espit edildi. Emniyetin bulunan iki ceset ile ilgili çalışması devam ederken, mahelle muhtarı Zeki Yasak, "Bu olayın şokundayız. Sokak sakinleri yaklaşık 8-9 ay önce kendi hallerinde olan 4 kişilik Afganlı'nın bu sokakta oturduğunu söylüyor. Bugüne kadar bu Afganlılar bize her hangi bir bildirimde bulunmadı. Cumartesi günü 45 yaşlarındaki bir Afganlının cesedi kilitli banyoda bulundu. Bir gün sonra da 11 yaşındaki çocuğun cesedi bitişikteki yaklaşık 15 yıldır boş olan metruk evde ortaya çıktı"dedi.

Cumhuriyet Mahallesinde birer gün ara ile aynı sokakta bulunan iki cesedin sırrı çözüldü. Cesetlerin 45 yaşandaki Afgan uyruklu baba ile dün bulunan cesedin 11 yaşındaki engelli oğluna ait olduğu belirtilirken, cesetlerin yüzlerinin tanınmayacak halde olduğu öğrenildi. Devlet Hastanesi morgunda bulunan iki ceset ile ilgili polisin çalışması devam ederken, Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Zeki Yasak, mahallelerinde ilk kez böyle bir vahşete tanık olduklarını söyledi. Hala olayın şokunda olduklarını, 3 ay önce kayıplara karışan Afganistanlı 4-5 kişilik bir grup arasında böyle bir olayın yaşanabileceğini tahmin ettiklerini söyleyen muhtar Yasak, şöyle konuştu:"Bugünden itibaren mahallemizde ne kadar sığınmacı varsa oturdukları ikametgahlarını güncelleştireceğiz. Afganistanlı ikisi baba, ikisi de oğul olmak üzere 4 kişilik bir grub Cumhuriyet Mahallesi 1504 sokaktaki 2 ila 4 numaralı evlerde oturuyorlar. Bir gün arayla cesetleri terk edilmiş evlerde bulunan Afganlılar bize oturma bildiriminde bulunmamıştı. 100’e yakın Suriyeli sığınmacı Cumhuriyet Mahallesinde oturuyor. Bu olayın şokundayız. Sokak sakinleri yaklaşık 8-9 ay önce kendi hallerinde olan 4 kişilik Afganlı’nın bu sokakta oturduğunu söylüyor. Bugüne kadar bu Afganlılar bize her hangi bir bildirimde bulunmadı. Cumartesi günü 45 yaşlarındaki bir Afganlının cesedi kilitli banyoda bulundu. Bir gün sonra da 11 yaşındaki çocuğun cesedi bitişikteki yaklaşık 15 yıldır boş olan metruk evde ortaya çıktı. Bu olaydan sonra yabancı uyruklu vatandaşlar ile sığınmacıların ikametgah yerlerini kayıt altına alıyoruz. Valilik ve Emniyet'in talimatıyla mahallemizde ne kadar sığınmacı varsa adreslerini yenileyeceğiz. Suriyeli sığınmacıların oturumlarında herhangi bir sorun yok. İlk kez Afganlı birkaç kişinin mahallemizde oturduğuna tanık oluyoruz. Ayrıca semt sakinlerinin şikayeti üzerine metruk ve boş olan eski binaların yıkılması için Belediye’den talepte bulunacağız. Çünkü bu evlerde maalesef istenilmeyen olaylar yaşanabiliyor. Bu üzücü olayların önüne geçilmesi için de metruk evlerin yıkımı kaçınılmazdır."

GÖÇ İDARESİ'NDE MOBESE’LER İNCELENİYOR

Bulunan baba ve oğluna ait cesetler ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 500 Afgan sığınmacının imza atmak için haftada bir gittiği İl Göç İdaresi'ndeki mobese kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası Şubesi, olayın aydınlatılması için çok yönlü araştırma yaparken, mesainin ilk gününde Göç İdaresi'nin Mobese kayıtları da incelendi. İl Göç İdaresi Müdürü Vahap Asma, Batman’da oturan Afganlıların haftada bir imza atmak için idareye bizzat geldiğini ifade ederek, "Kayıplara karıştığı söylenen Afganlı aile bizde kayıtlı ise mutlaka orataya çıkacaktır. Bu konuda Emniyet'in araştırması sürüyor"dedi.

SOKAKTA TEDİRGİNLİK

Turgut Özal Bulvarına yakın olan Cumhuriyet mahallesi 1504 sokakta cesetlerin bulunduğu 4 ve 5 nolu evlerin önünde bazı semt sakinleri gün boyu ayrılmadı. Sokak sakinlerinden bazı vatandaşlar, "4 nolu evin ikinci katındaki banyo bölümünde battaniyeye sarılı 45 yaşındaki erkek cesedi bulundu. Bir gün sonra da daha önce bir cafede çalışan engelli Afgan çocuğun cenazesi torba içinde bulundu. Bu sokakta oturuyoruz ama üç aydır bu evler kapalıydı. Herhangi bir koku hissetmedik. Belki de kış mevsimi nedeniyle cesetlerin kokusu etrafa yayılmadı. Bu metruk ev yaklaşık 15 yıldır kapalı ama bitişikteki evin ikinci katında ise Afganlı 4 kişinin oturduğunu biliyorduk. 8-9 Aydır bu sokakta oturuyorlardı"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ceset bulunan evden görüntüler

-Mahalle muhtarının konuşması

-Sokaktan görüntüler

-Vatandaşların konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,()

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Okul haczedildi, 600 öğrenci mağdur oldu

Antalya'da 600 öğrencisi bulunan özel okula gelen haciz yüzünden eğitim durdu. Veliler ise çocuklarının eğitiminin aksamasına tepkili.

Konyaaltı ilçesinde eğitim ve öğretim hizmeti veren özel bir okul, iddiaya göre geçen yılın nisan ayından itibaren öğretmen ve diğer çalışanlardan oluşan yaklaşık 150 kişinin maaşlarını ödemekte zorlandı. Okul sahipleri öğretmenlere okulu sattıklarını ve bu nedenle maaşların toptan ödeneceği vaadinde bulundu. 9 aydır oyalandıklarını iddia eden öğretmenler, 4 Ocak tarihinde okula gelen hacizle şok oldu.

Çocuklar eğitim gördüğü sırada okulun akıllı tahtaları, klimalar, bilgisayarlar, mutfak malzemeleri haczedildi. Yaşananlardan habersiz olan veliler durumu öğrenince okula geldi. Çocukları dersteyken sıra, masa ve klimaların söküldüğünü iddia eden veliler, yaşananlara tepki gösterdi. Okul önünde toplanan veli ve öğretmenler, hiçbir muhatap bulamadıklarını söylerken, çocuk başına yaklaşık 19 bin lira ödediklerini ve senetlerini de alamadıklarını iddia etti.

Torununu geçen yıl bu okulda ikinci sınıfa kaydettirdiğini söyleyen Erdal Güllüdağ, “Bu yıl da çocuk okula devam edecekti. Maalesef okulun iflas ettiğini öğrendik. Bazı veliler paranın tamamını peşin ödemiş. Bazıları da senet vermiş. Ne onlar paralarını alabildi, ne biz senetlerimizin karşılığını alabiliyoruz. Onların da nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu okulun şu anda ne olacağı da belli değil. Öğretmenler, çalışanlar maaşlarını alamamış. Biz de çocuklarımızı nerede götüreceğiz, nerede okutacağız? Kalan paralarımızı alacak mıyız o da belli değil. Ortalıkta Milli Eğitim'den de kimse yok. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de karar alacaklarını söylüyor. Alacakları kararla da herhalde okulu kapatacaklar. Tamam da çocuklar ne olacak? Burada yüzlerce öğrenci var. Onlar ne olacak? Veliler binbir zorlukla ödedikleri o paraları nasıl alacak? Herkes sahipsiz bir durumda" diye konuştu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi. Müdür Arslan, yaşananlardan dolayı okula geçen cuma günü müfettişler gönderdiğini belirterek, “Müfettişlerimiz raporlarını hazırlayıp bakanlığa sundu. Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda biz de gerekeni yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Okulun dış plan görüntüsü

- Okul önünde bekleyen öğretmenlerden görüntü

- Okul bahçesindeki Atatürk portresinden görüntü

- Okulun tabelasından görüntü

- Okul bahçesinden binan genel görüntüsü

- Okul bahçesindeki kız çocuklardan görüntü

- Öğrenci dedesi Erdal Güllüdağ röp

- Öğretmenlerden biri ile okula giriş ve öğretmenin salondaki piyanonun dahi götürüldüğünü söylemesi

- Revir ve salonun görüntüsü

- Öğretmenlerin koridorları gezerken haczin eğitim ve öğretim devam ederken yapıldığını söylemesi

- Merdivenlerden yemekhaneye girilirken görüntü

- Yemekhanede elektrik olmaması

- Ocakları sökülen mutfaktan görüntü

- Akıllı tahtaları sökülmüş sınıflardan görüntü

- Sökülen güvenlik kamerası ve klima kablolarının görüntüsü

- İlkokul Müdürü tabelası ve odası

- Öğretmenler Odası tabelası ve öğretmenin içeride UFO ile ısındıklarını söylemesi

- Okul koridorlarından görüntü

- Koridorlardaki çocuklardan görüntü

- Sınıflardan detay görüntüler

- Sınıf penceresinden dışarının görüntüsü

- Okul dış plan

- Veliler öğrenci kitaplarını çöp poşetleri içerisinden arabalarına taşımasından görüntü

715 MB - 6.23'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()



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Sandıklı'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Afyonkarahisar'dan geçireceği belirlenen şüphelileri takibe aldı. 2 şüphelinin bulunduğu otomobil geçen cuma günü Afyonkarahisar- Antalya karayolu Hocalar Kavşağı'ndaki uygulama noktasında durduruldu. Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği 'Zela' eşliğinde yapılan aramada 32 gram metamfetamin, 0.34 gram skunk, 1.06 gram eroin, hassas terazi, 5 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Polisin Erenler bölgesinde yaptığı çalışma neticesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okuyan ve uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen öğrencilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliye 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan, diğer şüpheliye ise 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Durdurulan otomobil durdurulduğu yerde arama yapılırken

- Ters kelepçe vurulan şüpheliyi polis götürürken

- Uyuşturucu çıkan otomobil

83.7 MB /// 01.22"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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Ankara'dan kiraladıkları otomobilleri Şanlıurfa'da önce sattılar, sonra çaldılar

Ankara'da bir oto kiralama şirketinden kiraladıkları 12 otomobili Şanlıurfa'da satan dolandırıcılar, aynı gece yedek anahtarlarıyla aynı otomobilleri çaldı. Polis, 10 şüpheliyi, çalıntı araçlarla birlikte yakaladı.

Ankara'da faaliyet gösteren bir oto kiralama şirketinden 12 lüks otomobil kiralayan M.Ş. ve S.K., daha sonra bu araçları Şanlıurfa'ya getirdi. Şüpheliler, noterde işlem yapmadan, devrini sonra gerçekleştirmek üzere otomobilleri farklı kişilere toplam 750 bin liraya sattı. M.Ş. ve S.K., paraları aldıktan sonra aynı gün içerisinde birlikte çalıştıkları 8 kişiyi, Ankara'dan uçakla Şanlıurfa'ya çağırdı. Kentte buluşan 10 şüpheli, yemek yiyerek bir süre oyalandıktan sonra gece geç saatlerde sattıkları otomobillerin tümünü, yedek anahtarlarıyla çalıştırıp kaçırdı.

Sabah otomobillerinin yerinde olmadığın fark eden araç sahiplerinin başvurusu üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçlardan 3'ünü Şanlıurfa-Diyarbakır yolu çıkışında, 4'ünü Birecik ilçesinde, 5'ini ise kent merkezinde Ankara'ya götürülmeden ele geçirdi. Operasyonda, şüpheliler M,Ş., S.K., M.K., E.G., A.Ş., O.Ş., S.M., M.Ş., A.Ş. ve D.Y. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüphelilerden M.Ş. ile S.K. 'Oto hırsızlığı, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmak' suçları kapsamında sevk edildikleri mahkemede, tutuklanarak cezaevine konuldu. Çalıntı otomobilleri Ankara'daki oto kiralama şirketine teslim eden polisin, şüphelilerin araç satışından elde ettiği paranın akıbetini araştırdığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Asayiş Şube Müdürlüğü

- Çalıntı otomobiller

- Şüphelilerin Şubeden çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 185 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,()

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13 kilo eroinle yakalandı

Sakarya'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 13 kilo eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a gitmekte olan bir otomobili takibe aldı. Otomobil, TEM Otoyolu Adapazarı gişelerinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 25 paket içerisinde 13 kilo 50 gram eroin ve 6,87 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.K. (43) ve C.K. (36) gözaltına alındı. A.K. ve C.K. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeye sevk edilmeleri

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()