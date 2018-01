DHA YURT BÜLTENİ-14 

Çipras, 6 Ocak'ta Kilimli'de dini törene katılacak (2)

TÜRK SAVAŞ GEMİSİNİ GÖRÜNCE TERK ETTİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın yarın (cumartesi), Muğla'nın Bodrum ilçesine 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası'na giderek dini törenlere katılacağı haberleri sonrası bölgede Yunan savaş gemisi ve sahil güvenlik botları hareketliliği arttı. Saat 16.00'da bölgeye gelen Türk savaş gemisi, Kardak kayalıklarına yakın olan Yunan savaş gemisini uzaklaştırdı. Yaşanan sıcak saatler, anbean kamerasına yansıdı. Komşunun gemisi, Kilimli Adası önlerine, Yunan sularına çekildi. Türk savaş gemisi ise Didim istikametinde yoluna devam etti.

- Türk savaş gemisinin gelmesi Yunan gemisini Kardak'tan uzaklaştırması yaşanan kovalamaca

BODRUM (Muğla)

Mardin'de drone ile takip edilen araçtan, 252 bin paket kaçak sigara çıktı

MARDİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında drone ile takip aldıkları bir LGP tankeri içerisinde piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan 252 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Mardin'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonda, hakkında istihbarat bilgisi alınan bir LPG tankeri takibe alındı. Havadan Drone ile takip edilen tanker polis ekiplerinin kurduğu kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 1 milyon 250 bin lira değerinde gümrük kaçacağ sigara ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kent genelinde sigara kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlediği belirtilerek, "4 Ocak 2018 günü yapılan çalışmalar sırasında durdurulan bir LPG tankeri içerisinde yapılan aramada, tanker içerisine gizlenmiş vaziyette 252 bin 750 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü olan şahıs olay yerinde gözaltına alınmış olup, gerekli yasal işlem başlatılmıştır."denildi.

-Dronela tanker takibi

-Operasyonla durdurma

-Tankerin içinde köpekle arama

-Sigaraların bulunması ve çıkarılması

MARDİN

Bakan Fakıbaba: Çayda organik tarıma geçeceğiz (3)

BAKANLAR GEMİYLE DENİZE AÇILDI

Rize’de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Çamlıhemşin ilçesinde alabalık çiftliğinde balık üreticileriyle bir araya geldi. Bakanlar burada organik alabalık üretimine ilişkin alabalık üreticilerinden bilgi aldı, sorunlarını dinledi. İki bakan daha sonra Pazar Limanı’na geçerek buradan ‘Atahan 53’ adlı balıkçı gemisiyle denize açıldı. Limanda kapasitesi 25 kişilik olan gemi için fazla kişinin binmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Basın mensupların da alınmadı ve yaklaşık 50 kişinin bindiği balıkçı gemisi bir süre sonra hareket ederek denize açıldı. Gemide, bakanlar Bak ve Fakıbaba’nın Karadeniz su ürünleri avcılık faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldığı öğrenildi.

Bakanların ziyaretleri

Gemiye biniş ve denize açılma

Detaylar

RİZE

Bakan Kaya: Bölgedeki kızlarımızın en iyi şekilde eğitim almasını istiyorum

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Sürekli Eğitim Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Kaya, "Özellikle bu bölgedeki kızlarımızın en iyi şekilde eğitim almasını istiyorum. İnşallah, hepinizi üniversitede, güzel bölümlerde görmek istiyorum" dedi.

Bakan Kaya, Bitlis ve ilçelerinde dün katıldığı programlarının ardından Van'a geldi. İlk olarak Edremit ilçesinde bulunan sevgi evlerini ziyaret eden Bakan Kaya, 10 Mayıs 2016 tarihinde, bomba imhası sırasında şehit düşen mahalle bekçisi Ferhat Aslan'ın ailesini ziyaret etti. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Van İl Temsilciliği'ni ziyaret eden Bakan Kaya, basına kapalı olarak bir süre kadınlarla görüştü. Kaya, ardından Van Büyükşehir Belediyesi'nce açılan Sürekli Eğitim Merkezi'ne geçti. Burada çiçeklerle karşılanan Kaya, aynı sırada oturduğu öğrencilere geleceklerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Bakan Kaya, özellikle kız öğrencilerden çok şey beklediklerini belirterek, "Van Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Sürekli Eğitim Merkezi, öğrencilerimiz için çok güzel bir yer. Burayı iyi değerlendirin. Özellikle bu bölgedeki kızlarımızın en iyi şekilde eğitim almasını istiyorum. Sizleri burada görünce çok mutlu oldum. İnşallah, hepinizi üniversitede, güzel bölümlerde görmek istiyorum. Burada vali beyin çabalarıyla büyükşehir belediyesinin açtığı bu kurs, sizler için iyi bir fırsat. Bu fırsatı çok iyi değerlendirin. Yolunuz açık olsun. Hükümet olarak da yanınızdayız" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, buradaki ziyaretinin ardından partisinin Van İl Başkanlığı'ndaki toplantıya katıldı.

-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın araçtan inişi

-Kadem'i ziyaret

-Kadınlarla tokalaşması

-Kadem tabelası

-Kadem'de küçük bir çocuğu kucağına alıp sevmesi

-Detaylar

-Sürekli Eğitim Merkezi talelası

-Bakan Kaya'nın öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanması

-Sürekli Eğitim Merkezindeki öğrencileri ziyaret edip sohbet eden Bakan Kaya

-Kaya'nın öğrencilerle sohbeti

-Aynı sırnada oturması

-Detaylar

-Bakan Kaya, Ak Parti ziyareti

-Konuşması

-Ak Parti tabelası

VAN

(Özel) - FETÖ şüphelisi noterde yakalandı

GAZİANTEP'te, Fetullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan aranan Ali Öksüz, polis tarafından noterde yakalandı.

'Terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Ali Öksüz, akşam saatlerinde İncilipınar Mahallesi'nde bulunan 4'üncü Noter'de işlem yaptırdı. Notere gelen polisler, Öksüz'ü gözaltına aldı. Ali Öksüz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

- 4'üncü Noter

- Gözaltına alınan şüpheli

- Şüphelinin polis aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

GAZİANTEP

CHP'li Balbay, İçişleri Bakanı Soylu'ya yüklendi

"Sen suç işleri bakanı mısın yoksa hiç işleri bakanı mı"

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, AK Parti Hükümeti'ne yüklenip, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu "Bütün işini gücünü bırakıp, hedefini her şeyi ile CHP'li belediyelere saldırmak olarak belirlemiş bir bakan ile karşı karşıyayız. Buradan İçişleri Bakanı'na soruyorum; 'Sen suç işleri bakanı mısın yoksa hiç işleri bakanı mı" diyerek eleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Bergama ilçe kongresinde başkan seçilen Mehmet Ecevit Canbaz ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Atlam ve partililer de hazır bulundu. Ziyarette partililere seslenen Milletvekili Mustafa Balbay, AK Parti Hükümeti ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklendi. Balbay, "Eğer mücadele edeceksen CHP ile değil teröristler ile mücadele et. Mücadele edeceksen Türkiye düşmanları ile mücadele et. Bütün işini gücünü bırakıp, hedefini her şeyi ile CHP'li belediyelere saldırmak olarak belirlemiş bir bakan ile karşı karşıyayız. Buradan İçişleri Bakanı'na soruyorum; 'Sen suç işleri bakanı mısın yoksa hiç işleri bakanı mı? İçişleri Bakanlığı dışında her şeyi yapıyorsun" diyerek Bakan Soylu'yu eleştirdi.

"BU BİR TESADÜF MÜ?"

Hükümetin CHP'li belediyelere yönelik zamanlamasına da ayrıca vurgu yapmak istediğini belirten Milletvekili Balbay, "Reza Zarrab Türkiye aleyhine konuşmaya başladı. Ataşehir Belediye Başkanı görevinden alındı. Hakan Atilla ABD'de suçlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı görevinden alındı. Bu bir tesadüf mü? Hayır. Onlar konuşulmasın, Türkiye'de CHP konuşulsun ve CHP kendini savunmak zorunda kalsın diye bunu yapıyorlar" diye konuştu.

-CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın ziyaretinden görüntü

-Milletvekili Balbay'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

BERGAMA (İzmir)

Adıyaman'da otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

ADIYAMAN- Gölbaşı karayolunda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden Ramazan Çelik yönetimindeki 02 AV 055 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada otomobilde bulunan Melek Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Ramazan Çelik ile otomobildeki Hüseyin Çelik, Ayşenur Çelik, Cihat Çelik ve Adile Çelik ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen salık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Kazada ölen Melek Çelik'in cesedi ise, otopsi için morga konuldu.

- Olay yeri

- Kaza yapan araç

- Sağlık ekipleri

- Trafik polisleri

- Jandarmanın ölen kişiye müdahalesi

- Kazada ölen kişinin cenaze aracına alınması

- İtfaiye ekipleri

- Kazada ölen kişinin yakınları

- Trafik polislerinin trafik akışışını sağlamaya çalışması

-Genel ve detay görüntüler

ADIYAMAN

Bornova’da 'Konuşan duvarlar' ilgi görüyor

İZMİR'de Bornova Belediyesi 'Konuşan Duvarlar' projesi, ilçenin tarihini resimle anlatıyor. Bisiklet ve atletizm yarışlarıyla golf ve tenis oyunlarının Türkiye’de ilk kez Bornova’da oynandığını hatırlatan graffiti çalışmaları büyük ilgi çekiyor.

Bornova Belediyesi’nin ilk olarak Yakaköy Mahallesi’nde başlattığı "Konuşan Duvarlar" projesi ilçenin pek çok mahallesinde binaların penceresiz (sağır) cephelerini renklendirdi. Binaların konumlarına göre bazı noktalarda sprey boyalarla yapılan graffiti eserleri duvarları süslerken, daha yüksek yapılarda giydirme resimler kullanıldı. Bornova Belediyesi'nin daha önce düzenlediği Uluslararası Suluboya Festivali'ne katılan sanatçılar tarafından resmedilmiş Bornova manzaraları ile hazırlanan giydirmeler de kente estetik bir görünüm kazandırdı. En son Ege Üniversitesi’nin Kazım Dirik Mahallesi 373 Sokak üzerindeki bahçe duvarında özel bir çalışma yapıldı. Golf ve tenisin Türkiye’de ilk kez Bornova’da oynandığı, bisiklet ve atletizm yarışmalarının da yine Türkiye’de ilk kez Bornova’da yapıldığı yaklaşık 40 metre uzunluğundaki graffiti çalışmasıyla anlatıldı.

- Haber metnindeki görseller ve detaylar

İZMİR

Eşi gözünün önünde hafif ticari aracın altında kaldı

Çarpma anı kamerada

KONYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Gülistan Pınar (56), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza yerinde bulunan Gülistan Pınar'ın eşinin sonra koşması da görülüyor.

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyeti olmadığı öğrenilen Emre Belgemen (23) yönetimindeki 42 CGJ 76 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülistan Pınar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Pınar, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülistan Pınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Emre Belgemen ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Gülistan Pınar'ın eşinin yanından ayrılarak bir minibüsün önünden karşıya geçmeye çalıştığı, bu sırada da hafif ticari aracın çarptığı görülüyor. Kaza yerinde bulunan Gülistan Pınar'ın eşi de kazadan sonra eşine doğru koşuyor.

- Kadına arabanın çarpma anını gösteren karema görüntüleri

KONYA

Hayırsever aile ve belediyeden ilkokul

ANTALYA'da uzun yıllardır otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Zamanlar Otomotiv'in sahipleri, Muratpaşa İlçesi Doğuyaka Mahallesi'nde ilkokul yapılması için arsa ve para bağışında bulundu. Muratpaşa Belediyesi'nin de arazi bağışında bulunduğu alanla ilgili Antalya Valiliği'nde taraflar arasında protokol imzalandı.

Protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ile hayırseverler Çiğdem Zaman, Hakan Zaman, Ahmet Şevki Zaman ve Görgün Şıkman katıldı. İmzalanan protokole göre, Doğuyaka Mahallesi'nde toplam 8 bin 458 metrekare alanda yapılacak olan 24 derslikli Salih Fikri Zaman İlkokulu için aile, 1695 metrekare arsa ile 600 bin TL bağışta bulunurken, Muratpaşa Belediyesi de aynı alanda 5 bin 525 metrekare arsa tahsisinde bulundu.

Merhum Salih Fikri Zaman adına yaptırılacak okul için hayırsever aile adına konuşan Ahmet Şevki Zaman, “Babamız çok hevesliydi bir okul yaptırmaya. Hep başkalarından duyardı ve 'Keşke bize de nasip olsa' hep derdi. 3-4 yıl önce Milli Eğitim'den bize gelmişlerdi ve teklifte bulunulmuştu. Hemen kabul etmişti ama arsa problemi nedeniyle yapılamamıştı. Maalesef kendisine nasip olmadı. Babamızı 1.5 sene önce kaybettik. Böyle bir vasiyeti vardı. Biz de devletimize ve şehrimize babamız adına bir katkı yapabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu. Antalya'da 2019'a kadar 1000 ilave derslik ilave edilmesi gerektiğini belirten Vali Münir Karaloğlu ise “Niye, Başbakanımızın ortaya koyduğu bir hedef var, 2019'a kadar bütün okullarda tekli eğitime geçilmesi lazım. Sabah- öğleci uygulamasından vazgeçilerek, tek sistem olacak. Bu altyapıyı oluşturmamız lazım. Bu konuda tabii ki devlet bütçesinden okul yapımları devam ediyor. Bir taraftan da belediyelerimiz katkılarıyla hayırseverlerimizin de devletin yükünü almak üzere Antalya'da birçok protokol imzaladık. İnşallah bundan sonra da Antalyalıların katkısını bekliyoruz. Derslik açığının kapatılması için yeni hayırseverlerin katkıları da çok önemli" dedi.

- Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

- Protokolün imzalanması

- Toplu fotoğraf çekimi

ANTALYA

İKA'dan 31 milyon liralık destek

GAZİANTEP Valisi Ali Yerlikaya, İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından 2017 yılında belirlenen alanlardaki projelere 31 milyon lira destek verileceğini söyledi.

Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'a yönelik faaliyet gösteren İKA'nın 2017 Yılı Proje Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı, Gaziantep Valiliği'nde gerçekleştirildi. Toplantıya İKA Dönem Başkanı Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bürokratlar katıldı. Vali Yerlikaya toplantının açılış konuşmasında İKA'nın kurulma amacından faaliyetlerinden bahsederek, şunları dedi:

"İKA kurulduğu 2010 yılından 2016 yılına kadar geçen süreçte 91,5 milyon lira proje teklif çağrısına çıkmıştır. Bu çağrıya karşın yatırıma dönüşen miktar yaklaşık 71 milyon liradır. Bu yıl 31 milyon lira ile yapılan çağrıda; Kültür Turizm Altyapısı Mali Destek Programı, Kent Kültürü ve Kentlik Bilincinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı, Yenilikçi İşletmeler Mali Destek Programı, Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Mali Destek Programı ve Organik Tarım Mali Destek Programı olmak üzere 5 mali destek programı mevcuttur."

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise ajansın kurulduğu günden bu yana bölgenin kalkınmasında önemli rol oynadığını söyledi. Bugüne kadar sağlanan destekler hakkında bilgi veren Akyılmaz, " 2010-2017 dönemleri içerisinde Gaziantep’te 453 projeye 77 milyon lira, Adıyaman’da 229 projeye 32 milyon lira, Kilis’te 105 projeye 16 milyon lira olmak üzere toplamda 787 projeye 125 milyon destek sağlamıştık. 2017 yılı Mali Destek Programı kapsamında da bölgemize 5 başlıkta 31 milyon lira destek sağlayacağız. Desteklerin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Proje tekliflerinin son başvuru tarihinin 12 Mart 2018 tarihi olduğu belirtildi.

- Toplantının yapıldığı salon

- Toplantıya katüılanlar

- Ali Yerlikaya'nın konuşması

- Burhan Akyılmaz'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GAZİANTEP

