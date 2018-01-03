DHA YURT BÜLTENİ-14

Yunan askerini Kardak'a yaklaştırmadılar

Muğla'nın Bodrum ilçesi karşısındaki adalara ve Türk sularına gelmek isteyen Yunan sahil güvenlik botları ile savaş gemisine, Türk sahil güvenlik botları engel oldu.

Turgutreis Mahallesi karşısındaki Çatal Ada, Gümüşlük Mahallesi karşısındaki Çavuş Adası ile Kardak kayalıklarına bu sabah gelmeye kalkışan, öğle saatlerinde ise Türk sularına girmeye çalışan 2 Yunan sahil güvenlik botu ile bir Yunan savaş gemisine, Bodrum ve Yalıkavak'tan gelen 2 Türk sahil güvenlik botu engel oldu. İki ülkenin botlarının zaman zaman birbirlerine paralel olarak 30 metre ara ile uzun süre seyrettikleri görüldü. Saat 10.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman botların birbirlerine yaklaşarak sürdürdükleri gerginlik saat 15.45'te Yunan botlarının Leros ve Kilimli (Kalimnos) adası önlerine çekilmesiyle sona erdi. Türk botlarının bölgede ve Kardak kayalıkları etrafında devriye nöbetlerini sürdürdükleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Türk ve Yunan botlarının yan yana seyretmeleri, Kardak kayalıklarındaki Türk botları

- Yunan botu ve savaş gemisinin kendi sularına çekilmesi

- Türk balıkçının tacizi

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

=============================================

Adana'da taksici boğazı kesilerek öldürüldü/EK

TAKSİ ÜCRETİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Bogazı kesilerek öldürülen taksici Yaşar Özgan'ın katil zanlısı olarak, özel güvenlik görevilisi Fuat Demirdelen (37) saklandığı portakal bahçesinde yakalandı. Cinayet ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis, drone, helikopter ve hassas burunlu köpek ile bölgedeki portakal bahçelerinde arama yaptı. Bir bahçede saklanan Fuat Demirdelen, yakalandı. Gözaltına alınan Demirdelen ilk sorgususunda, taksisine bindiği Yaşar Özgan'la taksimetre ücretinde anlaşamadıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini öne sürdü. Özel harekat polislerinin de destek verdiği arama çalışmalarında cinayet zanlısı Fuat Demirdelen zırhlı araçla sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Zanlının ormanlık alanda yakalanması

- Özel Harekat Polislerinin kelepçe vurması

- Zanlının yanındaki malzemeler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, ()

=============================================

Kayseri'de 9 DEAŞ şüphelisi adliyede (2)



5'İ TUTUKLANDI

Kayseri'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yaptığı operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiası ile mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden Akram Al Budole, Abdulhakim İbrahim, Abdirahman Abdulla, Arkan Abdulkadir ve Macid Şeho tutuklanırken, Münif H. ve Muhammed H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adnan Ş. ve Abdulselam K. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Haber: KAYSERİ,()

=============================================

Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde bir minibüste 39 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı ileri sürülen 3 insan kaçakçısı da gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçaklığını önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinin Mıhlı Mahallesi'nde yol kontrolü yapan ekipler, durdurdukları 27 Z 9493 plakalı minibüste yaptıkları aramada 39 Suriyeli kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklara organizatörlük yapan 3 şüpheli ise Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-kaçak göçmenlerden görüntü

-genel ve detay

Haber: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), ()

=============================================

Ev kirasını ödeyemediğini iddia eden simitçi çatıya çıktı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, simit satan D.U. ev kirasını ödeyemediğini iddia ederek 5 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. D.U. ikna edilerek itfaiye merdiveni ile aşağı indirildi.

Kozlu'da simit satarak geçimini sağlayan D.U., öğle saatlerinde ilçe merkezindeki 5 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, D.U.'yu ikna etmeye çalıştı. D.U., polise ev kirasını ödeyemediğini ve ailesine bakmakta zorlandığını söyledi. Ekipler, itfaiye merdiveniyle çatıya ulaşarak D.U.'yu ikna etti. İtfaiye merdiveni ile aşağıya indirilen D.U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:(cep telefonu kamerası)

--------------------------

-Binanın çatısından sarkan D.U.'dan görüntü

-İtfaiye merdiveniyle yanına ulaşan ekip

Süre: (53 sn) Boyut: (54 MB)

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN/KOZLU(Zonguldak),()

=============================================

Van'da kadınlara 'pembe otobüs' için imza kampanyası



Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi, kadınlara özel 'pembe otobüs' isteği ile kentin 7 ayrı noktasında imza kampanyası başlattı.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi tarafından Beşyol Meydanı Dabbağoğlu Parkı olmak üzere kentin 7 ayrı noktasına kurduğu stantlarla, kadınlara özel 'Pembe otobüs istiyoruz' imza kampanyası başlatıldı. Stantlarda, bir günde 16 bine yakın imza toplanırken, erkeklerin katılımının da yüksek olduğu belirtildi. İmza kampanyasına destek verenler, böyle bir uygulamanın Van için çok iyi olacağını, kadınların ayrı otobüslerle seyahat etmeleri ile ilgili başlatılan kampanyayı da desteklediklerini söylediler. Kampanyayı yürüten Van Sivil Dayanışma İnisitayitifi üyesi Kadri Elvan, ulaşımda yaşanan zorluğun ve sıkıntının ceremesini yaşlıların, çocukların ve kadınların çektiğini belirtti. Elvan,"Bu uygulamayı Vanımızda gerek erkekler, gerekse kadınlar daha rahat seyahat etsinler diye başlattık. Burada isteyen karma yolculuğu da tercih edecek. Ama kadınlara rahat edebilmeleri adına onlara özel pembe otobüsün tahsis edilmesi çok daha iyi olacak. Bizler de bu uygulamayı destekliyoruz ve bu nedenle kentin 7 ayrı noktasına kurduğumuz stantlarla kadınlara özel 'Pembe otobüs' istiyoruz kampanyası başlattık. Eminim, toplumun çoğunluğunun teveccühleri de bu yöndedir. Kampanyamız bugün başladı. Yoğun bir ilgi var. Kampanyamız cumartesi gününe kadar devam edecektir. İnşallah bu kampanyayla istediğmiizi elde ederiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-İmza kappanyası başlatan Van Sivil Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri

-Üyeler, vatandaşların imza atmaları için bağırırken

-İmza atan erkek ve kadınlar

-Bir kadın ile röportaj

-İmza atanlardan genel ve detaylar

-Çevreden detaylar

-Van Sivil Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyesi Kadri Elvan ile röportaj

-İmza atan kadınlardan yakın plan

-Detaylar

-Vatandaşlarla röportajlar

-Genel ve detaylar

BOYUT:250 MB,SÜRE:4 DK 4 SN

Haber: Behçet DALMAZ/VAN, ()