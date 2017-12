DHA YURT BÜLTENİ-14

Zarrab'ın motoryat ve yelkenlisine el konuldu

ABD'nin New York kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye'deki tüm varlıklarına el konulan Reza Zarrab'ın Bodrum'da bulunan lüks motoryat ve yelkenli teknesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 1.5 yıldır Bodrum İçmeler'deki bir tersanede (Ağanlar Tershanesi) bekleyen yatlarla ilgili el koyma kararı verildiği. Yazının Bodrum Liman Başkanlığı'na ulaşmasının ardından Zarrab'ın Türkiye'de iken şarkıcı eşi Ebru Gündeş ve çocuğu ile yaz aylarında Bodrum'da tatil yaparken tüplü dalışlarda kullandığı 'Banio' isimli 14 metrelik motoryatı ile Malta bayraklı, 7 milyon euro değerindeki, 42 metre uzunluğundaki '60 years' isimli yelkenli yatına el konuldu. Uzun süredir tersanede bekletilen yatların üzerine büyük branda çekilerek kapatılması dikkat çekti.

Şeker Kurumu'nun kapatılmasına tepki

TÜRKİYE Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker- İş) Genel Başkanı İsa Gök, Şeker Kurumu'nun KHK ile kapatılmasına ilişkin, "Şeker Kurumu'na atanan yöneticilerimizin hepsi deneyimli ve birikimli insanlardı. Bu deneyimli insanların yerine bakanlıktaki memurlarla şeker sektörü piyasasının denetlenmesi söz konusu" dedi.

Şeker- İş Genel Başkanı İsa Gök, Şeker Kurumu'nun KHK ile kapatılarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlanmasına tepki gösterdi. Şeker Kurumu'na geçen 17 ayda atama yapılmadığını, bu nedenle iç piyasada 19 bin ton nişasta bazlı şeker satılmasına rağmen herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadığını belirten Başkan Gök, bu yıl pancar şekeri sektöründe geçen yıla oranla 450 bin ton daha az şeker satıldığı söyledi. Fabrikalarda bu yıl sonunda en az 650 bin ton daha şeker stoku olacağını anlatan Başkan Gök, "Bir de geçen yıl 250 bin tonun üzerinde C şekeri ithal edildiği düşünülürse ve Şeker Kanunu'nun amacının yerli üretim olduğunu da düşünecek olursak 17 aylık bir sürede şeker sektörünün nereye gittiğini görmek mümkün" dedi.

Şeker pancarı üretilip, C şekeri üretilmemesinin başlı başına bir sorun olduğunu aktaran Başkan Gök, denetleyici ve düzenleyici kurumun yetkilerinin bakanlığa bağlı olmasının şeker sektörünü lobilerin etkisine açık hale getireceğini vurguladı. Sendika olarak Şeker Kurumu varken dahi nişasta bazlı şekere karşı açtıkları davalardan 9'unu kazandıklarını ancak üretimin artmasını engelleyemediklerini kaydeden Başkan Gök, "Bundan sonra açacağımız her dava sanki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na açılmış bir dava gibi algılanacak, en azından siyasallaşmış bir konuma geleceğiz. Bu bile şeker sektöründeki olumsuzluklarla ilgili mücadelede siyasi bir yapıya bürünmüş olacak. Şeker- İş Sendikası olarak bunun bile yanlış olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'7 KİŞİDEN OLUŞAN KURUL VARDI'

Şeker Kurumu'nun sektörü denetleyici ve düzenleyici bir kurum olduğunu söyleyen İsa Gök, şöyle dedi: "Şeker Kurumu'na atanan yöneticilerimizin hepsi deneyimli ve birikimli insanlardı. Mesela devletin şeker fabrikalarından bir tane var, pancar üreticilerinden bir tane var, özel şeker fabrikalarından bir tane var, nişasta bazlı şeker üretenlerden bir tane var, Sanayi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Hazineden de bir üyesi olan, 7 kişiden oluşan kurul vardı. Bu deneyimli insanların yerine bakanlıktaki memurlarla şeker sektörü piyasasının denetlenmesi söz konusu. Şu ana kadar Tarım Bakanlığı'nın şeker sektörüyle ilgili bir deneyimi yok."

'PANCAR BİTKİSİNE TEŞVİK GEREKİYOR'

Türkiye şeker pancarı üretiminin ve denetiminin muallakta olduğunun ancak şeker pancarına mutlaka desteklerin arttırılması gerektiğinin altını çizen İsa Gök, "Dünyadaki gerçeklere bakarak, pancar bitkisine mutlaka teşvik yapılması gerekiyor. Türkiye'deki teşvikin 14 katını Avrupa Birliği yapıyor, 14 katını ABD yapıyor. Çiftçiyi destekliyorlar. Türkiye'de pancar bitkisi zaten destekten yoksunken, bir de şeker sektörü piyasasının denetimsiz kalması veya bu işin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda, bakanın sözüyle çözülecek olması ve tartışılamaması sektörün nereye gideceğini veya nereye gitmeyeceğini çok açık belirtileridir diye düşünüyorum" dedi.

'ŞEKER SEKTÖRÜNDE BİR GERİLEME VAR'

Türkiye'de pancar şekeri üretiminin artmadığını ve stabil hale geldiğini anlatan Şeker- İş Genel Başkanı İsa Gök, sözlerini şöyle sürdürdü: "2000'li yıllarda Türkiye'de yıllık 2 milyon 500 bin ton şeker üretiliyordu, nüfusumuz 66 milyondu. Yıl 2017, nüfusumuz 84 milyon, pancar şekeri üretimi 2 milyon 500 bin tona ulaşmıyor. Bu bile pancar şekeri sektörünün ne kadar gerilediğini gösteriyor. Her ne kadar 2.5 milyon tonlara yakınsa bile nüfusumuzun 20 milyona yakın artmasına rağmen pancar şekeri sektöründe artış olmaması ve ekicilere bakıldığı zaman da 2000'li yıllarda aşağı yukarı 7- 8 yüz bin olan ekicinin bugün 250 binlere, 180 binlere düştüğünü görürsünüz. Bu manada şeker sektöründe bir gerileme var. Dünyada şeker sektörü her yıl yüzde 2 büyüyor, Türkiye'de durağan; dünyada nişasta bazlı şeker sektörü yüzde 1- 2 büyüyor, bizde yüzde 4'lerde büyüyor; dünyada yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ne kadar büyüdüğünü bilmiyorum ama her yıl Türkiye'de yüzde 41 büyüyor. 2000'li yıllarda 20 bin ton şeker eşdeğerinde yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithal edilirken, bugün yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı 485 bin tonları geçti. Bu da şunu gösteriyor; her ithalat pancar şekeri sektörünün gerilemesine sebep oluyor, bunu da Türk Şeker Fabrikalarının kapasitesinin yüzde 56'larda, 60'larda olmasından da görüyoruz."

Yıkım yapan iş makinası devrildi: 1 yaralı

Karaman'da daha önce yanan ve kullanılmaz hale gelen 2 katlı kerpiç evin yıkım çalışmasını yapan iş makinasının devrilmesi sonucu, operatör Nedim Erkan Özaltın (30) yaralandı. İş makinasının kabini içinde sıkışan Özaltın, itfaiye ekibi ve çevredekilerin yardımıyla iş makinasının içinden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün Gazi Dükkan Mahallesi 115 Sokakta meydana geldi. Geçen 18 Kasım günü 2 katlı kerpiç evde çıkan yangında Metehan Akkuş öldü, annesi Nimet ve ablası Hümeyra Akkuş yaralandı. Yangın sonrası kullanılmaz hale gelen ev, bugün belediye ekipleri tarafından yıkılmak istendi. Operatör Erkan Özaltın, yönetimindeki iş makinasıyla yıkım çalışması yaptığı sırada iş makinası devrildi. Devrilme sonucu iş makinasının kabini içinde sıkışan Özaltın, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıkımı yapılan evin yanındaki evlerde oturanlarda güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Ergene'ye Bulgaristan'da soydaş direnişinin simgesi Türkan bebek anıtı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Bulgaristan'da Türklere karşı uygulanan asimilasyon sırasında Bulgar askerleri tarafından annesinin kucağında 17 aylıkken katledilen Türkan Feyzullah'ın anıtı dikildi.

Bulgaristan'da totaliter yönetim döneminde isimleri değiştirilerek asimilasyon uygulanan Türklerin direnişi sırasında, Kırcaali'nin Kırkova ilçesine bağlı Mogilyane köyünde askerler ve milis kuvvetlerin açtığı ateş sonucu 17 aylık Türkan Feyzullah, annesinin kucağında yaşamını yitirdi. Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde belediye tarafından Türkan bebeğin anıtı ile park yapıldı. Anıtın bugün yapılan açılışına Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile vatandaşlar katıldı. Ergene Belediye başkanı Rasim Yüksel, Bulgaristan'da 1984 yılında Türk bebeğin annesinin kucağında şehit edildiğini belirterek, "Onların anısına bu parkın açılışını gerçekleştiriyoruz. Yeni nesil bunlardan ders çıkarak ve ona göre hareket edecektir. O dönemde şehit olanları rahmetle anıyorum. Aynı zamanda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da ölüm yıl dönümü onu da şükranla anıyorum. Bizler çok kısa zamanda güzel işler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi. Ergene Kaymakamlığı olarak projede yer almaktan ve altına imza atmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Kaymakam Fatih Kızıltoprak, "Kaymakam olarak onayladığım en güzel kararlardan biri. Belediye meclis üyeleri ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Türkiye hep mazlumların anavatanı. 1,5 yaşında Türkan bebek şehit edildi, yine 1,5 yaşındaki Aylan bebeği sahiplendik. Biz her zaman mazlum ve masumların yanındayız. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına da sabırlar diliyorum" dedi.

Siverek'te toplu taşıma araçları tanıtıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Dicle ve Ayvanat mahallelerinde yapılan semt pazarları düzenlenen törenle açıldı. Ayrıca şehir içi ulaşımda kullanılacak 51 toplu taşıma aracı tanıtıldı.

Düzenlen açılış törenine; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Semt pazarlarının açılışının ardından Fırat Mahallesi'nde bulunan otogar içerisinde engellilere uyumlu olan, ilçe merkezinde şehir içi ulaşımda kullanılacak olan 51 toplu taşıma aracının tanıtımı yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Nihat Çiftçi, "Semt pazarları bir kültür meselesidir. İstiyoruzki her ilçemizde annelerimiz, bacılarımız, hanım kardeşlerimiz rahat bir şekilde alışveriş yapsınlar. Burada iki tane semt pazarı yaptık. Bunun yanında ulaşımda ayrı bir konu. İlçede kooperatif başkanları ile görüşmeler yapılarak ilçede toplu taşıma sistemi kalitesi ve kapasitesinin Siverek'e yakışmadığını gördük. Ulaşım Koordinasyon birimiz kararını aldı. Yapılan toplantılar neticesinde belediye olarak hiçbir talepte bulunmadan toplu taşıma araçlarının engellilere uyumlu olması, klimalı olması ve Urfakart sistemi ile çalışması için çalışmalar yaptık. Modern yeni 51 toplu taşıma aracımızı halkımızın hizmetine sunduk. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Sürücü kardeşlerimden güler yüzlü olmalarını istiyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. Düzenlenen tanıtım programının ardından Başkan Çiftçi ve beraberindekiler toplu taşıma araçlarına binerek ilçe merkezinde tur attı.

