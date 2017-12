DHA YURT BÜLTENİ-14

Adana Valilik bombacısı kadın terörist ölü ele geçirildi

ADANA Valiliği otoparkına bıraktığı bomba yüklü aracı, uzaktan kumandayla patlatıp kaçan 'Hejer' kod adlı kadın terörist Çiçek Karabulut'un Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.

Adana Valiliği'ne 24 Kasım 2016'da sabah saatlerinde gelen PKK'lı Çiçek Karabulut, 33 KKP 24 plakalı bomba yüklü aracı valilik bahçesindeki açık otoparka bıraktıktan sonra, taksiye binip iki kademeli olan uzaktan kumandayı çantasından çıkardı. İlk tuşla, bombayı aktif hale getiren terörist, daha sonra ikinci tuşa basarak bombayı ateşledi. Patlamanın şiddetiyle aracın içinde savrulan, teröristin daha sonra bölgeden uzaklaşarak kendisini kente getiren kurye ile buluşup kaçtığı ortaya çıktı. 2 kişinin şehit olduğu 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği güvenlik kamerası görüntülerinden saptandı. Dikkat çekmemek için başörtüsü takan teröristin Suriye'ye geçtiği değerlendirildi. Geçen 23 Aralık cumartesi günü güvenlik güçlerince Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında yapılan operasyonlarda öldürülen kadın teröristin ise Adana Valiliği'ne düzenleyen terörist Çiçek Karabulut olduğu ortaya çıktı. Ailesi tarafından teslim alınan teröristin Siirt'te toprağa verildiği bildirildi.

PLANLAYAN TUTUKLANMIŞTI

Valilik saldırısı planlayan ve PKK terör örgütünün sözde Akdeniz Bölge Sorumlusu olan 'Halo Dayı' lakaplı Eyüp Çelik ise 20 Ocak'ta yakalanıp sorgusunun ardından tutuklanmıştı. Çelik, bombalı saldırıyı yapan ve yardım edenlerin isimlerini itiraf etmişti.

Şanlıurfa'da gaz pedalı takılan otobüs, 9 araca çarparak durdu

Güvenlik kamerası görüntüleri

ŞANLIURFA'da gaz pedalı takılan ve içinde yolcuların bulunduğu belediye otobüsünün şoförü, park halindeki 9 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde toplu ulaşım hizmeti veren 63 AG 968 plakalı belediye otobüsünün şoförü, durakta yolcuları indirdikten sonra hareket etti. Bir süre sonra gaz pedalı takılı kalan otobüsü durdurmaya çalışan ismi öğrenilemeyen sürücü, başarılı olamayınca yol kenarında park halindeki araçlara çarparak, ilerledi. Kazada otobüsün sürüklediği 9 araçtan biri fırına girerken, diğer otomobiller ise kaldırmadaki elektrik panosuna ve otobüs durağına çıktı. Çevredekilerin kısa süreli panik yaşamasına neden olan kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan yetkililerin ilk incelemesinde, otobüsün gaz pedalının sıkışması sonucu zincirleme kazanın meydana geldiği belirtildi. Otobüs şoförü, polise verdiği ilk ifadesinde, yolcuların bir kısmını durakta indirdikten sonra hareket ettiğini; ancak otobüsün gaz pedalının sıkışması sonucu çevredekilere çarpmamak için yol kenarında park halindeki araçlara çarptığını ve böyle durabildiğini söyledi. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da doktordan hastalara sazlı sözlü terapi



TRABZON'da özel bir diyaliz merkezinde görevli Dr. Seyit Hisaoğlu, hasta ve hasta yakınlarının moralini yükseltmek, kısa süreliğine de olsa sıkıntılarını unutturmak için bağlama çalıp türkü söylüyor. Bazı hasta ve hasta yakınları da türkü söyleyerek doktora eşlik ediyor.

Özel Yavuz Selim Diyaliz Merkezi'nde tedavi gören hastalarla yanlarındaki yakınları, Dr. Seyit Hisaoğlu'nun kendilerine gösterdiği özel ilgiden dolayı keyifli anlar yaşıyor. Giresun'da yaklaşık 9 yıl önce bir hastasının hediye ettiği bağlamayla, müzikte kendisini geliştiren Dr. Hisaoğlu, diyaliz merkezindeki hastalarının moralini yükseltmek için bağlama çalıp, türkü söylüyor. Hasta ve hasta yakınları da türkülere eşlik ediyor.

'AMACIMIZ ONLARI MUTLU ETMEK'

Amaçlarının hastalara moral vermek olduğunu belirten Dr. Seyit Hisaoğlu "Biz köyde inek beklerken türkü söylerdik ama bağlama çalamazdım. Bir hastam bana bağlama hediye etti. Ben de bu yönde kendimi geliştirerek bağlama çalmaya başladım. Bu hikâye 8-9 yıl önce başladı. Çok usta değiliz. Hastaların mutluluğa ihtiyacı var. Zaten makineler gerekeni yapıyor ama moral çok önemli. Psikolojik ve moral tedavisinin çok önemi var. Salona girdiğimde türkü söylemezsem hastalar soruyor, 'Acaba hoca neden söylemedi, morali mi bozuk?' diye. Her gün salonda türkümüz. Bazen teyzelerimiz ağlıyor. Ağlamak da bazen iyidir. Olsun deşarj olunuyor. Bize eşlik ediyorlar. Farklı olmak farkındalığı da beraberinde getiriyor. Hastalarımız bana gelsin, ben moral vereyim onlara. Amacımız hastalarımızın moralli ve mutlu olmasıdır " dedi.

ÇOK MEMNUNLAR

Böbrek yetmezliği tedavisi gören Musa Taşkın, bağlama eşliğindeki türkülerle morallerinin en üst seviyeye çıktığını dile getirerek, "Seyit doktor bizim terapi hocamız. Bize gelip saz çalıyor, türkü söylüyor. Biz de ona eşlik ediyoruz. Bu sayede moral ve motivasyonumuz üst seviyeye çıkıyor. Tedavime çok etkisi oldu. Bizde moral olduğu zaman her şey iyi gidiyor. Teşekkür ederiz. Böyle olunca hastaneden çıkmak istemiyoruz" diye konuştu.

'ÖRNEK OLMALI'

Diyaliz merkezindeki bir hastanın yakını Sevinç Ergül de böyle doktorların örnek olması gerektiğini kaydederek, "Hocamız gerçekten bir ömür. Annemi başka hastaneye getirdik, istemedi. İlla burada Seyit hoca olsun istiyor. Annem onu gördü mü sanki iyileşiyor. Allah razı olsun. Ortam çok iyi. Burası bir aile gibi. Saz çalıp türkü söylüyor. Annem ondan bazen istek türkü istiyor. Daha ne olsun. Böyle doktorlar örnek olmalı" ifadelerini kullandı.

AİLE ORTAMI

Diyaliz hemşiresi Dilek Yılmaz ise hastalarının morali için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayarak şöyle dedi: "Doğaçlama gelişti bu durum. Doktorumuz vizitelerinde dahi böyle, sürekli türkü söyleyerek iletişim sağlıyor. Hastalar sürekli teklifte bulunur. Hastalarımız en ihtiyaç duyduğu şey moral. Bu küçük nüanslar onları çok mutlu ediyor. Biz burada hastalarımızla bir aile gibiyiz."

Gaziantep'in kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlandı

GAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla kutlandı. Kentteki kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Buradaki törene, bakanlar Mehmet Şimşek ve Abdülhamit Gül'ün yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, anıta çelenk bırakıldı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Adalet Bakanı Gül ve diğer protokol üyeleri alandaki Türk bayrağına gazilik madalyasını taktı. Burada konuşan Mehmet Şimşek, Gaziantep'in 96 yıl önceki ruhla yola devam ettiğini ifade ederek şöyle dedi:

"100 yıl önceki oyun yeniden sahnelenmek isteniyor. 96 yıl önceki ruhla devam edersek başarılı olacağız, kimse bu topraklar üzerinde oyun oynayamayacak. O yüzden birliğimizi daha diri tutmalıyız. Bu şuur üzerinde devam edebilmek ülkemiz üzerindeki kirli oyunları bertaraf etmeye devam edeceğiz. 96 yıl önce muhteşem bir mücadele örneği göstermiş Gaziantep, bu anlamda öncü ve başarılı bir şehir. Gaziantep aslında bugün de yatırımcımızı, girişimciliğiyle de ülkemizi ileri taşıyan bir şehir. Yakın coğrafyamızdaki tüm sıkıntılara rağmen, gerçekten başka şehirde olsa yansımaları çok büyük olacak şoklara rağmen Gaziantep büyüyüp gelişiyor. Gaziantep umut verip ışıldıyor." Şimşek, Gül ve beraberindekiler daha sonra oluşturulan kortej eşliğinde Şehitler Abidesi'ne yürüdü. Burada tören mangası tarafından yapılan saygı atışının ardından İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından şehitler için dua edildi.

Sülük tedavisine yoğun ilgi

ANKARA'da hacamat ve sülük eğitimi alan masör Cengiz Çelik, memleketi Muş'ta işyeri açtı.

Çok sayıda kişi şifa bulmak için Çelik'in işyerine yoğun ilgi gösterdi. Burada hacamat ve sülük tedavisinin yanı sıra, çeşitli kremler ve doğal bitkilerle de hastalarını tedavi eden Cengiz Çelik, sülük ile tedavinin hadislerde de yer aldığını söyledi. Sülük tedavisinin geçmişinin Milattan Önce'ye dayandığını ifade eden Cengiz Çelik, "Ben masör ve aile danışmanıyım. Ankara'da hacamat ve sülük kursu gördüm. Gelen hastalarımın ağırlıkta, bel fıtığı, boyun fıtığı, kireçlenme, migren, sinüzit, diz ve eklem ağrıları ile varis şikayetleri var. Bunları bitkisel bir çözümle tedavi ediyorum. Tedavilerimiz sonuç buluyor. Hastalarım bizden memnun. Sülük tedavisinin yan etkisi yok. Sülüğün ağzında 250 diş bulunmakta, 200 dolayında salgısı var. Zaten şifa da bu salgıda. Salgı sayesinde kandaki pıhtılaşma önleniyor" diye konuştu.

Sinüzit hastalığı için sülük tedavisi gören Davut Bala ise bu hastalık nedeniyle her gün dayanılmaz ağrılar çektiğini söyledi. Bala, "Hastaneye gittim, ağrı kesici kullandım. Bunlardan fayda görmedim. Buraya tavsiye üzerine geldim, sülük tedavisine başladım. İnşallah bir faydasını görürüm" dedi.

Seyhan'da 'bir kitap bir bilet' etkinliği

ADANA'nın Seyhan Belediyesi bünyesinde kurulacak kütüphaneye kitap toplayabilmek için düzenlediği konserde Nurettin Rençber sahne alırken 1200 kitap toplandı.Etkinliğe Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. Konser sonunda Başkan Zeydan Karalar, Rençber’e çiçek takdim etti. Başkan Karalar, yaptığı konuşmada okumanın önemine vurgu yaptı. Başkan Zeydan Karalar, "Sizi mutlu görünce yaptığımız şeylerden dolayı sizi mutlu görünce bizim mutluğumuz 100 kat artıyor. Konu Nurettin Rençber olunca içeri dışarı hınca hınç dolu… Kültür ve sanata olan desteğimiz artarak devam edeceK"dedi.

Bilet yerine konsere kitapla gelen vatandaşların desteğiyle 1200 kitap toplandı.

