DHA YURT BÜLTENİ-14

1)KURBAN PAZARINDAKİ DÜZENSİZLİK TEPKİ ÇEKTİ

YOZGAT'ta, kurban pazarı girişinde biriken çamur ve hayvan dışkıları, besicilerin satış yapmasını engelledi. Yozgat Belediyesi Canlı hayvan Pazarında, düzen olmadığını öne süren besici ve alıcılar tepkilerini dile getirdi.

Yozgat Belediyesi Canlı hayvan pazarında, günler öncesi kurbanlıklarını satışa sunan besiciler, satışların geçmiş yıllara göre düşük olduğunu savundu. Pazar yerinde satış yapabilmek için bin lira işgaliye bedeli ödediklerini söyleyen satıcılar, kurban pazarı girişinde biriken çamur ve hayvan dışkısı nedeniyle alıcıların içeriye giremediğini, işgaliye bedeli ödemeden satış yapanların Pazar girişini kapattıklarını söylediler. Kurbanlık satışı için Pazar yerinde bulunan Cevdet Ortak isimli besici, Yozgat Belediyesi ile Ziraat Odası'na tepki göstererek, "Canlı hayvan pazarında düzensizlik var. İlgili kurumların hiç birisi burayla ilgilenmiyor. Pazar girişinde yoğunluk olmasına rağmen içeride müşteri yok. Vatandaş çamur ve pislik yığınlarından çadırların bulunduğu bölüme gelemiyor. Bizler ortalama bin lira işgaliye bedeli ödedik ancak satış yapma imkanımız yok. Pazara 3-5 hayvan getiren girişe bağlıyor. Satışlar Pazar dışında yapılıyorö dedi.

Yozgat Belediyesi Canlı hayvan pazarının giriş bölümünde oluşan karmaşa nedeniyle kurban almaya gelen vatandaşların büyük bölümü kurbanlıklara uzaktan bakmakla yetindi. Biriken hayvan dışkısı ve akşam yağan yağmurun etkisiyle zeminde oluşan çamur, kurban satışlarını olumsuz etkiledi. Kurbanlık satmak için pazara gelen satıcılarda bu durum nedeniyle belediyeye tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Kurban pazarı

-Pazarlık yapanlar

-Pazar yerinin düzensizliğine tepki gösteren satıcı ve alıcılan

-Pazar yerinden görüntü

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,() -

=================================================

2)MANİSA'DA MEZARLIKLAR ZİYARETÇİLERLE DOLDU

MANİSA'daki mezarlıklar, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret edenlerle doldu.

Manisa'daki kabristanlar, arife gününde en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara akın eden vatandaşlar, yakınlarının kabrini ziyaret etti. Kimi vatandaşlar yakınlarının mezarının bakımını yaparken, kimileri ise getirdikleri su bidonları ile kabirlere su döktü. Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan vatandaşlar, dua etti. Mezarlıkların girişinde mersin otu ve çiçek satanlar da dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Mezarlık girişinden genel ve detay görüntü

- Vatandaşların mezar başında dua etmeleri

Haber- Kamera: MANİSA, ()

=======================================================

3)AYDIN'DA BAYRAM ÖNCESİ TRAFİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

AYDIN İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla denetimleri artırdı. Aydın-İzmir Otoyolu'nda yapılan denetimlerde sürücüler "Frene değil, kurala güvenin" sloganı ile dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Sürücülerin Kurban Bayramını kutlayan polisler, şeker ikramında bulundu.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydın-İzmir Otoyolu'nda "Frene değil, kurala güvenin" sloganı ile bayram öncesi denetim yaptı. Bayram tatili için yola çıkan ve gişelerden geçen sürücüler, dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Ümit Eyüpoğlu durdurulan sürücülere, emniyet kemeri, 100 kilometrede bir dinlenmeleri konusunda sık sık uyarıda bulundu. Durdurulan sürücü ve yolculara trafik kurallarının yer aldığı broşür verilip, bayram şekeri ikramında bulunuldu.

HER 18 KİLOMETREDE BİR EKİP VAR

Trafik Denetleme Şube Müdürü Ümit Eyüpoğlu, "10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle uygulamaları şehir içi ve şehir dışı ekipleri olarak biraz daha artırıyoruz. İkiye ayırdığımız ve trafiğin yoğunlaştığı bölgelerde yani mezarlıklar, hayvan pazarları ve karayolları gibi yoğunluk yaşanan yerlerde çok önemli tedbirler aldık. Burada çalışan personel ve diğer personellerle birleştirerek özel ekipler kurduk. Personel sayımızı da yüzde 45 oranında artırdık. Bugün de personelimizle birlikte tam kadro olarak yollardayız. Bayram boyunca da yollarda olmaya devam edeceğiz. Aydın'da her 18 kilometreye bir ekip yerleştirildi. Bu bizim her bayram öncesi yaptığımız geleneksel bir uygulamadır. Bundaki amacımız yolcuları ve sürücüleri denetimler ile uyarmaktır. Ceza yazıp da denetimlerle uğraşmak yerine seyahat eden sürücülerin dinlenmelerini, dikktalerini toplamalarını sağlayıp, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyoruz. Denetimlerimiz ceza değil uyarıcı maksatlı olacak" dedi.Trafik polislerini karşılarında görünce önce şaşıran sürücüler, kolonya ve şeker ikramını görünce mutlu olduklarını belirtip, uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Trafik denetiminden görüntü

-Sürücülere şeker ikram edilmesi ve broşür dağıtılmasından görüntü

-Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Denetleme Şube Müdürü Ümit Eyüpoğlu'nun açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

======================================================

4)SÜRÜCÜ KURSUNDAKİ HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

ŞANLIURFA’da, sürücü kursundan 2 kişinin dizüstü bilgisayar ve telefon çalması güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Yıldız’a ait bir apartmanın zemin katında bulunan sürücü kursuna giren elinde bıçak olan iki hırsız, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve el çantası alarak kayıplara karıştı. Sürücü kursundaki hırsızlık, saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah geldiği kursta hırsızlığı fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunup, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, hırsızların kimliğinin saptanarak yakalaması için çalışma başlattı.

İşyerinden dizüstü bilgisayar ile telefon çalındığını belirten İşyeri sahibi Müslüm Yıldız, polisten en kısa sürede hırsızların yakalamalarını istedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Hırsızlığın yapıldığı işyeri

- Hırsızların işyerine girmesi

- Hırsızların dizüstü bilgisayar ve telefonu çalması

- İşyeri sahibi ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 292 MB

====================================================