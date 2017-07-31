DHA YURT BÜLTENİ -14

Gökova Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi'nde Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da Gökova Körfezi'nde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne (KRDAE) göre 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 4.3 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri ise Bodrum'a bağlı Çamlık Köyü olduğu kaydedildi.

Haber: MUĞLA,()

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Uşak'ta tarihi konak kül oldu

UŞAK'ta 200 yıllık geçmişe sahip tarihi Celep Konağı, alevlere teslim oldu. Avlu içindeki 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında, çevredeki 4 ev de zarar gördü. Sokakların dar olmasından dolayı yangın bölgesine ulaşamayan Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri, sokaklara metrelerce su borusu döşedi. Yangın 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alınabildi.

Aybey Mahallesi Çapa Sokak'ta bulunan ve Uşak Belediyesi tarafından 3 yıl önce restorasyon yapılmak üzere satın alınan tarihi Celep Konağı'nda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Ahşap konakta alevler kısa sürede yayıldı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri sokakların dar olmasından dolayı evin bulunduğu sokağa giremeyince, ara sokaklarda metrelerce su borusu döşeyerek yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin yardımına mahalle sakinleri yetişti. İtfaiyecilerle birlikte çatılara çıkan vatandaşlar yangını söndürmek için büyük mücadele verdi.

3 katlı tarihi konağın duvarları alevlerin etkisi ile çökerken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Ahşap konağın alevleri yandaki 4 eve de sıçradı, ancak itfaiye ekipleri yangını çatılarda söndürmeyi başardı. 2 saat süren yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebini bulmak için soruşturmu başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alevlerden görüntü

- İtfaiyecilerin vatandaşlarla birlikte alevlerle mücadelesindan görüntü

- Yangını izleyen vatandaşlardan görüntü

- Arazözlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

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Hozat'ta organik nohut hasadı yapıldı

TUNCELİ'nin Hozat İlçesi'nde devletin yüzde 70 hibe ve tohum desteği vererek köylülerin 170 dekarlık alana ektiği organik nohutların tarla hasadı düzenlenen bir törenle yapıldı.

Hozat İlçesi Altınçevre Köyü'nde çiftçi Umut Doğan tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün desteği ile 170 dekarlık alana ekilen organik nohut hasadı için düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam, Belediye Başkanı Celaleddin Polat ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya ile birçok köylü katıldı.

Organik nohut hasadı öncesi konuşan Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Kaya, Tunceli'de organgik tarım alanında çalışma başlattıklarını, devlet desteği ile ilk kez nohut ekimi yapıldığını belirterek "170 dekar bir alanda bizim yüzde 70 hibe tohum desteği ve sertifikasyon ücreti desteği vererek üreticilerimize özellikle Hozat ilçemizde organik nohut üretimini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu ilk demonstrasyon projesi dolayısıyla biz verimi en yüksek tohumu seçtik. Bu tohumu Erzurum Araştırma Enstitüsü'nün bize teklif etti. Hasat sonrasından bu tohumun artılarına, eksilerine bakacağız. Belki de ilimize en uygun tohum olmayabilir, o zaman en uygun tohum çeşidini araştıracağız. Biz ilimizde organik tarımı ve özellikle Hozat ilçemizde organik nohut üretimini artırmak. Biz şuanda beş üreticiyle başladık. Seneye 20-30 üreticiyle ekim yapacağız. Organik tarım bölgesi ilan edildiğimiz zaman 100 üreticimizle biz bu projelerimizi yapmaya çalışacağız. Biz diyoruz ki yüzde 70'ini biz verelim, yüzde 30'unu siz verin. 10 bin liranın 7 bin lirasını biz veriyoruz, 3 bin lirasını üreticimiz veriyor ve biz sadece destek verip üreticimize tamam, siz yapın demiyoruz. Teknik destek olarak hasadın bitimine kadar yanında olacağız. Bu sertifikasyon çalışması, 3 yıl sürecek ve biz 3 yıl boyunca zaten takibini yapacağız, üreticimizin yanında olacağız. Her türlü maddi ve manevi destekte bulunacağız. Amacımız artık ilimiz terörle değil organik tarımıyla, organik ürünleriyle, turizmiyle öne plana çıkarmak. Hepimizin bu konuda çalışması, bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor. STK'ların, üreticilerin, çiftçilerimizin, halkımızın ve en önde bizlerin bu çalışmayı yapmamız, başımızı yastığa koyduğumuzda gerçekten artık ilimiz organik tarımıyla o kadar önemli illerin arasında ki biz artık ilimiz bu şekilde anılsın istiyoruz. Tek çalışmamız, tek endişemiz ve tek çabamızda bu olmalı hepimizin" dedi.

Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam ise organik tarımın bölgede yaygınlaştığına ve devletin önemli derecede desek verdiğini belirterek şöyle konuştu: "Bu organik tarım, organik nohut ve fasulye bölgemizde yeni yeni başlamış vaziyette. Bundan sonraki süreçte bu çiftçilerimizin sayısını ziyadesiyle artıracağız ve neticesinde de bu bölgeyi ekonomik olarak kalkınmış bir yer haline getireceğiz. Şöyle bir yanılgı içerisinde giriyoruz gelişmiş ülkeler sadece sanayisiyle gelişmemiştir. Gerçek anlamda gelişmiş ülke tarımıyla gelişmiş bir ülkedir. Kendi kendisini en zor şartlarda idama ettirebilmesi gereken bir ülkedir. Bu konuda bizde Türkiye olarak eğer gelişmişlik seviyemizin orta gruptan daha üst seviyeye çıkartmak istiyorsak tarıma daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Her şey 1'den başlar milyona ulaşmak için 1'e ihtiyaç vardır. O bağlamda bizim kendi ülkemiz bazında üzerimize düşen kendi topraklarımızı organik tarım noktasında zenginleştirebilmek. Bu çalışmalar başladı bundan sonraki süreçte de çiftçilerimizi, üreticilerimizi çeşitli hibe destekleriyle makine ekipman olabilir, nohut olabilir, sertifikasyon olabilir destekleyerek bundan sonraki süreçte bu sayıyı ziyadesiyle artırmak istiyoruz. Bu uzun metrajlı bir süreç. Biz inşallah besmelesini çektik, startını verdik. Bundan sonraki çok daha kolay olacaktır. Çünkü bir işi başarmanın en önemli hususu ona başlayabilmektir." Yapılan konuşmaların ardında törene katılan Kaymakam Hüseyin Çam, Belediye Başkanı Celaleddin Polat ve diğer yetkililer, organik nohut hasadı için tarlada sembolik nohut biçti.

Görüntü Dökümü

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-Orhan Kaya'nın konuşması

-Kaymakam Hüseyin Çam'ın konuşması

-Sembolik nohut biçilmesi

-Tarladaki diyaloglar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()

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Yalova’da kâğıt toplayarak şampiyon olan sporcuya davullu zurnalı karşılama

YALOVA’da karton toplayarak geçimini sağlayan Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonu olan Kadir Dalkıran, Antalya’da düzenlenen özel bir turnuvayı kazanmasının ardindan geldigi memleketi Yalova’da davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

18 yaşında Roman asıllı sporcu, 19 Temmuz’da düzenlenen Absolute Championship Berkut (ACB) karma dövüş turnuvasında rakibi Azeri asıllı Ukraynalı dövüşçü Kenan Jafarli’yi yenmişti.

Turnuvanın ardından Yalova’ya dönen Kadir, Roman Mahallesi’ndeki akrabaları ve yakınları tarafından davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Kent meydanında ellerine Türk bayrağı alan vatandaşlar, genç sporcuyu omuzlarına aldı. Romanlar, genç sporcu için çeşitli tezahüratlarda bulundu. MMA Dünya Şampiyonu olan Kadir Dalkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada hem duygulu hem de oldukça gururlu olduğunu söyledi. Dalkıran, “Bu turnuvayı da kazanmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefim bu sporda en iyi yerlere çıkmak. Sağ olsunlar güzel bir karşılama yaptılar. Hepsine çok teşekkür ediyorumö dedi.

MMA Yalova İl Temsilcisi İbrahim Yıldız ise Kadir Dalkıran’ın büyük başarı gösterdiğini söyledi. Kadir’in dövüştüğü organizasyonun dünya sıralamasında en büyük 3’üncü organizasyon olduğunu belirten Yıldız, “Şu anda ACB’yle 1 yıllık kontrat imzaladık. İnşallah bundan sonra yolu daha açık. Türkiye’den 7 Türk sporcu katıldı bu organizasyona. Organizasyonun sadece kabul ederek kontrat imzaladığı sporcu Kadir oldu. Kariyeri iyi, sağlam bir sporcuyla mücadele verdi. Onu da yendiö diye konuştu. Yalova Genç Romanlar Derneği Başkanı Kerem Koyuncu ise yaptığı açıklamada Kadir ve Kadir gibi sporculara yönetici ve idarecilerin sahip çıkması gerektiğini söyledi. Koyuncu, “Kadir dünya şampiyonu. Buradan büyüklere sesleniyorum. Kadir değil de sosyeteden birisi olsa böyle mi olurdu? Lütfen Kadir’e herkes sahip çıksın. Kadir kâğıt toplayarak buralara geldi. Herkes elinden tutmalı. Özellikle Yalovalı iş adamlarına sesleniyorum. Burada valimiz, milletvekilimiz var ama ne yazık ki şu an burada kimseyi göremiyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sporcuya karşılama

-Sporcu ile röportaj

-MMA Temsilcisi ile röportaj

-Romanlar başkanı ile röportaj

89 mb) (süre:2.47dk)

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()

