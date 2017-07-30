DHA YURT BÜLTENİ-14

YURT BÜLTENİ-14

Bodrum'da çifte tabancalı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 4 yaralı (4)

BEACH CLUP'LAR SUSTU JANDARMA NÖBETE BAŞLADI

Muğla'nın Bodrum ilçesi'nde çifte tabancalı saldırganın iki beach clupta dehşet saçıp, 1 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralanmasının ardından yaşanan gerginlik sürüyor. Bugün öğlen Çilek Beach Club'a gelen bir kaç kişinin olay çıkartıp, kaçması üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma, olayın yaşandığı beach clup'ın önünde nöbete başladı.

Öte yandan, yaşanan dehşetin ardından Göltürkbükü'ndeki eğce mekanları ve diğer beach cluplarda, bugün müzik yayını yapılmaması dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Jandarmaların beach clup önünde nöbet tutmasından görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM ()

=======================================

'Part Time Hero' tişörtü giyen üniversiteli gözaltına alındı (2)



SERBEST BIRAKILDI

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'nde, üzerinde Türkçesi 'yarı zamanlı kahraman' anlamına gelen İngilizce 'Part Time Hero' yazılı tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen üniversite öğrencisi U.A., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber: ÇANAKKALE ()

=========================================

Hollandalı turist Mersin'de kayboldu



HOLLANDALI 22 yaşındaki Joey Hoffman, gezmek için geldiği Mersin'in Silifke İlçesi'nde kayboldu. 8 Temmuz'dan bu yana haber alınamayan Hoffman'ı arama çalışmalarına katılmak üzere kardeşi ve 2 arkadaşı Türkiye'ye geldi.

Joey Hoffman, temmuz ayı başında 2 arkadaşı ile birlikte gezmek için Türkiye'ye geldi. Kiraladıkları araçla Adana ve Mersin'i gezen Joey Hoffman, 8 Temmuz'da kayboldu. Beraber geldiği arkadaşları, tüm aramalara rağmen Hoffman'a ulaşamayınca durumu Hollanda'daki ailesine haber verdi. Polis de kayıp turisti bulmak için harekete geçerken, kardeşi Robin Hoffman ve arkadaşları Angelo Durei ile Jaimy Gewald Adana'ya geldi.

Burada polise başvuruda bulunan Robin Hoffman, kardeşinin bulunması için kayıp ilanları bastırarak Adana ve Mersin'de dağıttı. Robin Hoffman ağabeyinden en son 8 Temmuz'da haber aldıklarını belirterek, "Önce Hollanda'da polise başvurduk. Daha sonra 2 arkadaşımla birlikte Türkiye'ye gelerek burada da polise başvurduk. Şu ana kadar herhangi bir haber alamadık bir ipucu da bulamadık. Ağabeyim bulunana kadar, bir haber alınana kadar Türkiye'de kalacağız" dedi. Hoffman'ın bulunması için Adana ve Mersin polisinin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kaybolan turist hollandalı'nın kardeşi ve arkadaşları

- Kaybolan turist'in kardeşi ile röp

- Kaybolan turist hollandalı'nın fotoğrafı

- Genel ve detey görüntüleri

Haber:Salih ÜÇTEPE / Kamera: Eser PAZARBAŞI ADANA,()

================================

Göltürkbükü'nde korkutan makilik yangını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan ve kısa sürede yayılarak yakındaki tarım arazileri ile vilların bahçelerine kadar ulaşan yangın korkuttu. Plajda denize girip, güneşlenmeyi bırakan tatilciler, evlerini kurtarmaya koştu. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, 2 hektar tarım alanı, 2 hektar da makilik alan zarar gördü.

Bodrum'da sosyetenin tatil cenneti Göltürkbükü mahallesindeki makilik alanda bugün saat 16 .00 sıralarında evlerin arasındaki makilik alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Yakındaki tarım arazileri ile evlerin bahçesine kadar gelen alevler korkuttu. Sahilde güneşlenmekte ve denize girmekte olan tatilciler, alevleri ve dumanları farkedip, evlerine koştu.

İtfaiye ve orman ekipleri gelene kadar yangına bahçe hortumları, kürek ve kovalarla su taşıyarak müdahale eden tatilciler, büyük panik yaşadı.İtfaiye ekipleri ve ormancıların gelmesiyle herkes rahat bir nefes aldı. Alevlere 4 itfaiye aracı ve Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ile 20 orman işçisiyle müdahale edildi. Yangına birbirine çarpan elektrik tellerinin neden olduğu ileri süren görgü tanığı 39 yaşındaki Ali Bulen "Rüzgar vardı, Önce elektrik tellerinden 'çat, çat' diye ses geldi. Ardından altındaki kuru otlar tutuştu. Rüzgar nedeniyle alevler birden büyüdü. Bahçe hortumları ile söndürmeye çalıştık ama olmadı. Neyseki itfaiye ve orman ekipleri tam zamanında yetişti" dedi. Yangın 2 satte güçlükle söndürülürken 2 hektar tarım alanı ve 2 hektar da makilik alan arazisi zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntü

-Alevlere bahçe hortumları ve kovalarla müdahale eden tatilcilerden görüntü

-Alevlerin evlere yaklaşması ve söndürme çalışmalarından görüntü

-Tatilcilerle röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM, )

=======================================

