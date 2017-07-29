DHA YURT BÜLTENİ - 14

Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi (4-5-6)

BÜYÜKERŞEN: BU TÜR ŞEYLERE PABUÇ BIRAKMAYIZ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, silahlı saldırı girişiminin ardından Haller Gençlik Merkezi'nde Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile ortak bir basın açıklaması yaptı. Büyükerşen, "Bir saldırıya uğradık. Ben iyiyim. Biz bu tür şeylere papuç bırakmayız. Her şey şehrin menfaatinedir. Şehir menfaatine aykırı olan konulara müdahale etmek gerekir. Bu müdahalelerden hoşlanmayanlar her türmü girişimde bulunacak güçteler" diye konuştu.

Bu arada saldırgan ve yanındaki adamlarının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimi nedeniyle Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CHP'DEN BÜYÜKERŞEN’E SALDIRI GİRİŞİMİNE TEPKİ

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e yönelik saldırı girişimiyle ilgili olarak açıklama yaptı, sorumluların yargı önüne getirilmesini istedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, saldırı girişimine yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün öğleden sonra, Eskişehir kent merkezinde kamusal bir alanda Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Yılmaz Büyükerşen’e menfur bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Belediye Başkanımızın sağlığı iyi olmakla birlikte, gerekli hastane raporları alınmıştır.

Olayın gerisinde TCDD tarafından inşa edilen bir kamusal alanın bir işletme tarafından masa ve sandalyelerle işgal edilerek, kullanılmak istenmesi vardır.

Yeşil alan niteliğindeki bu alanın keyfi işgali sonrasında söz konusu işletmenin ruhsatı iptal edilmiş ve konuya ilişkin TCDD bilgilendirilmiştir.

Yapılan saldırı bu hukuk dışı ve kamu yararına aykırı duruma karşı belediyemizin almış olduğu kararlı tutuma yöneliktir. Yapanları kınıyor, başta İçişleri ve Adalet Bakanı olmak üzere yetkililerin konuyu titizlikle ele almasını ve sorumluların yargı önüne getirilmesini talep ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.ö

VALİLİK: ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN KURUSIKI TABANCA ÇIKTI

Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e silahlı saldırı girişimiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Olay karıştığı değerlendirilen 2 kişinin üzerlerindeki kurusıkı tabancayla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 29 Temmuz 2017 günü saat 17:30 sıralarında, yanında basın danışmanı ile birlikte Tepebaşı İlçesi Hat Boyu'nda bulunan bir işyerini ziyareti esnasında işletme sahibi ile sözlü olarak tartıştığı, işletme sahibi tarafından silahla tehdit edildiği şeklinde; saat 18.00’de Valiliğimizin bilgilendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız Emniyet Müdürlüğü’ne olaya karışan kişilerin gözaltına alınması ve hemen adli tahkikata başlanılması talimatını vermiştir.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya karıştığı değerlendirilen iki kişi, üzerlerinde bulunan kurusıkı bir tabanca ile saat 20:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Haller Gençlik Merkezi'nin görüntüsü

-Olayın meydana geldiği cafenin görüntüsü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in konuşması

Haber: Kemal ATLAN - Kamera: Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Başbakan Yardımcısı Işık: Türkiye dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olacak (2)

BAKAN IŞIK'TAN HAVAALANI MÜJDESİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Şiran İlçesi'nde düzenlenen 8'inci Tomara Şelalesi Kültür ve Turizm Festivali'nin açılış törenin ardından Şiran Belediyesi Salonu'nda, muhtarlar, sivil topum kuruluşları ve köy dermeklerinin temsilcileriyle bir araya gelerek basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra Kelkit İlçesi'ne geçen Işık, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ın ilçedeki evini ziyaret ederek, geçen hafta vefat eden annesi Nazife Yılmaz için taziyede bulundu.

Başbakan Yardımcısı Işık Köse İlçesi'ne giderek burada yöre sakinleriyle buluştu, sohbet etti. İlçe merkezinde bir kahvehanenin önünde kurulan masada vatandaşlarla birlikte oturan Işık, bölgenin ve Türkiye’nin daha da gelişmesini istediklerini söyledi. İlçede yapılaması planlan Salyazı Havaalanı'nın ihalesine başlanacağını duyuran Işık, "Allah’a hamdolsun çok önemli yatırımlar yaptık, büyük adımlar attık. Bundan 5, 10 sene önce 'Salyazı Havaalanı yapılacak.’ denseydi, ‘buraya havaalanı mı yapılır?' denirdi. Şimdi Sayın Başbakanımız, Yüksek Planlama Kurulu kararını imzaladı, yatırım programına da girdi. İnşallah yılbaşından önce de havaalanının ihalesi yapılacak bir aksilik olmazsa. Akıllı planlamayla sadece Köse’nin, Bayburt’un, Gümüşhane’nin kullanacağı değil, zaman zaman Erzincan’ın, Trabzon’un, hatta Erzurum’un bile kullanacağı havaalanı olur" dedi.

Konuşmasının ardından bir derneğin temsilcisi tarafından üzerinde, “Kahramanım vatan sana minnettardırö şehit Ömer Halisdemir’in tablosunu hediye etti.

Başbakan Yardımcısı Işık ziyaretlerin ardından İstanbul'a gitmek üzere karayoluyla Trabzon'a gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Başbakan Yardımcısı Işık'ın ziyaretleri

Işık'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: FATİH TURAN /

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Arızalı telefonu iade edemeyince otomobiliyle bayiye girmek istedi



ŞANLIURFA’da yeni aldığı cep telefonu arızalı çıkan Hasan Ateş, telefonu geri almayan esnafa kızıp, otomobiliyle bayiye girmek istedi. Kaldırımda yürüyen 1 kişinin yaralandığı olay sonrası Hasan Ateş gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Hakimdede Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Ateş, Sarayönü Caddesi'ndeki Kapaklı Pasajı'nda bulunan bir telefon bayiinden cep telefonu satın aldı. Ateş, cep telefonu iddiaya göre arızalı çıkınca, bayiye iade etmek istedi. Ancak ismi öğrenilemeyen esnaf bunu kabul etmedi. Öfkelenen Ateş, 34 TJ 9314 otomobiliyle işyerine girmek istedi. Ateş'in hızla sürdüğü otomobil, kaldırımın taşlarına çarparak durdu, bu sırada yürüyen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Hasan Ateş Sarayönü Polis Merkezi'ne götürülürken. olayda hasar gören otomobil ise otoparka çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Otomobille telefoncu dükkanına giren Hasan Ateş

- Dükkan önünde duran otomobil

- Otomobilin çarptığı yaralı

- Yaralıya sağlık ekipleri müdahele etmesi

- Toplanan meraklı vatandaşlar

- Polis otomobil sürücüsünü gözaltına alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,()

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Burdur’da 6 ev, yangında kullanılmaz hale geldi



BURDUR'un Tefenni İlçesi’ne bağlı Başpınar Köyü’nde çıkan yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi.

Tefenni’ye bağlı Başpınar Köyü’nde Osman Özdemir’e ait evde iddiaya göre ekmek yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, yangın çıkardı. Alevler, kısa sürede yayılıp, çevredeki 5 eve daha sıçradı. Bu sırada yaşamını yitiren 90 yaşındaki Halil Arık’ın cenazesini toprağa vermeye hazırlanan köylüler, olayı haber alıp gelerek hortumla su sıktı, kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

İhbar üzerine Burdur, Tefenni ve Karamanlı’dan gelen itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürdüldü.

Yangında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bazı kişilere 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.

Köy halkı yangının söndürülmesinin ardından Halil Arık'ın cenazesini toprağa verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Otomobil, kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

ÖLERLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Şanlıurfa'da, Rukiye Altun yönetimindeki 02 HU 500 plakalı otomobilin, önünde ilerleyen Rıfat Asnuk yönetimindeki 63 B 9483 plakalı kamyona arkadan çarpıp devrildiği kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada yaşamını yitirenlerin Ümmü Gülsüm Esmer (45) ve İlayda Nur Kızılkaya (12) olduğu saptanırken, yaralıların ise otomobil sürücü Rukiye Altun, Berfin Altun, Seren Esmer ve Ayfer Kızılkaya olduğu belirtildi.

Haber: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,()

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Kalkınma Bakanı Elvan: Milli birliğimizden taviz vermeden terörle mücadele edeceğiz (2)

'İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 5 BÜYÜME BEKLİYORUZ'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Değnek ve Güzelyayla mahallelerini ziyaret etti. Kasket takıp bir şeftali bahçesine giden Bakan Elvan, burada üreticilerin sorunlarını dinledi. Daha sonra köy kahvehanesinde vatandaşla buluşan Elvan, burada, dünyanın dört bir yanından 7 düvele karşı güçlü bir mücadele sürdürdüklerini ifade ederek, "Sizlerin desteğiyle Türkiye dimdik ayakta. Bir taraftan PKK, bir taraftan DEAŞ denen terör örgütü, diğer taraftan Fetullahçı Terör Örgütü ve Türkiye'nin gelişip kalkınmasından rahatsız olan gelişmiş ülkeler. Sözde demokrasi ve özgürlüklerden bahseden, ama terör örgütlerinin arkasında olan devletler. İşte gece gündüz bunlarla mücadele veriyoruz. Başımız her zaman dik. Biz kendi kararımızı kendimiz veririz. Hiçbir ülkenin, bölgenin, kavmin talimatı bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren vatanımız, milletimiz, bayrağımız. Kim ne derse desin, biz doğru bildiğimizi yapacağız" dedi.

Türkiye'nin 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü kaydeden Elvan, "İkinci çeyrekte de yüzde 5'in üzerinde bir büyüme performansı bekliyoruz. Türkiye büyüyüp güçlenecek ve kimse önünü kesemeyecektir. Türkiye büyüdükçe düşmanımız artıyor. Bizim beraberlik, birlik ve dayanışmamız, kenetlenmemiz önemli. Birilerinin kışkırtmalarına, kendi içimizde fitne çıkarmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu ülke bizim ve gidecek başka ülkemiz yok" diye konuştu.

Konuşmanın ardından bölgeden ayrılan Elvan, ziyaretlerine yarın da Erdemli İlçesi'nde devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim MAŞE / MERSİN,()

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