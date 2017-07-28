DHA YURT BÜLTENİ - 14

CHP'den ağaç katliamı iddiası

CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar ve bazı partililer Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, üst yapı çalışmalarının yapıldığı Ulus Caddesi'nde yaklaşık 300 ağacın sökülerek ağaç katliamı yapıldığını öne sürdü.

CHP Denizli İl Başkanlığı üst yapı çalışmalarının yapıldığı Ulus Caddesi'nde eylem düzenledi. Eyleme, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, önceki dönem milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İl Başkanı Teoman Sancar, ilçe başkanları ile partililer katıldı. Eylemde, CHP'liler ellerinde caddenin üst yapı çalışmaları öncesi çam ağaçlarını gösteren fotoğrafları taşıdı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin üst yapı çalışmaları diye yolun ortasında bulunan yaklaşık 300 çam ağacına kıydığını ileri süren CHP İl Başkanı Teoman Sancar, "Başlangıcında 'Daha Yeşil Bir Denizli için geliyoruz' diyen AKP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan maalesef yeşil katliamını her geçen gün artırmaya başlamıştır. Bir milyon nüfusun yaşadığı Denizli'de doğru yapabildiğiniz ve sonuna erdiğiniz ne alt yapınızı gördük, ne de üst yapınızı. Bu yıllanmış ağaçlarımızdan ne istiyorsunuz da gaddarca, hunharca yerinden köklüyorsunuz. Sizin belediyecilik anlayışınızda üst yapı yapmak demek, yüzlerce yıllanmış ağacı katletmek demek midir? Ağaçları köklemeden yol yapamıyor musunuz, kaldırım yapamıyor musunuz" dedi.

"KATLİAMI DURDURUN"

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Ulus Caddesi'nin üst yapısını yenilerken yüzlerce ağacı söktüğünü savunan CHP İl Başkanı Sancar, "Sayın Zolan, Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğinizden bu yana memlekette ne otoparkı, ne otogarı ne de trafiği çözemediniz. Şimdi de memleketteki ağaçlara göz diktiyseniz ağaçları size talan ettirmeyeceğiz. Kimseye fikir danışma nezaketinde bulunmadınız. Yerine dikeceğiz diye daha önce söktüğünüz palmiyelerin de akibetinin ne olduğunu tüm Denizli çok iyi biliyor. Bu makamlar gelip geçicidir, fakat bu memlekette bıraktığınız hasarın kalıcı olduğunun maalesef farkında değilsiniz. Size son sözümüz, ben yaptım oldu zihniyetiyle yaptığınız yeşil katliamını durdurun, bu milletin yüreğini sızlatmayın. Yeşili sökmeye değil, dikmeye çalışın, yok etmeye değil, var etmeye çalışın. Çünkü sizin asli göreviniz bu" diye konuştu.

"BU YEŞİLİ KATLETMEKTİR"

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ise, yeşili katlederek belediyecilik anlayışı olmayacağını belirterek, "Daha önce bu caddenin yeşil ağaçlarla dolu olduğunu görüyoruz. Bakıyoruz ki şimdi hepsi kaldırılmış, yok edilmiş, böyle belediyecilik anlayışı olmaz. Bu belediyecilik değil, kesinlikle yeşili katletmektir. Burada oturanları yok saymaktır. Büyükşehir Belediyesi bu uygulamalardan vazgeçmelidir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-CHP'lilerden görüntü,

-Ellerinde taşıdıkları fotoğraflardan görüntü,

-Teoman Sancar'ın açıklamasından görüntü,

-Kazım Arslan'ın konuşmasından görüntü,

-Caddede üst yapı çalışmalarından görüntü,

-Kamyonla ağaçların götürülmesinden görüntü.

Haber:Ramazan ÇETİN-Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()

=======================================

Denize giren iki arkadaş kayboldu

GİRESUN’un Tirebolu İlçesi'nde denize giren ancak akıntıya kapılan 18 yaşındaki Ümit Kılıç ile Onur Öztürk kayboldu. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterin havadan, dalgıçların da denizden arama çalışmaları sürüyor.

İlçenin Yılgın Köyü’nde bulunan plaja giden Ümit Kılıç ile Onur Öztürk akşam saatlerinde serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen Kılıç ile Öztürk denizin dalgalı olması nedeniyle akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, AKUT ve Giresun Belediyesi’ne bağlı dalgıçlar sevk edildi. Ekipler arama çalışmalarını denizden sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de çalışmalara havadan destek verdi. Denizin bulanık olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle yürütülürken olayı haber alan gençlerin aileleri de plaja gelerek gözyaşı döktü. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda kaybolan gençlere ulaşılamazken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Arama çalışmalarından görüntüler

-Detaylar

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

==========================================

Gaziantep'te, 4 kapkaççı tutuklandı

GAZİANTEP'te, 18 ayrı kapkaç olayına karışan ve güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda meydana gelen motosikletli kapkaç olaylarına yönelik soruşturma başlattı. Şikayetleri değerlendiren polis, yaptığı incelemede motosikletli kapkaççıların yolda yürüyen kişilerin konuştuğu sırada ya da elindeki çantayı çaldığını belirledi. Polis incelemesinde ayrıca şüphelilerin bir de motosiklet çaldığı saptandı.

Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen polis, kapkaç şüphelilerinin G.K., M.U., M.T. ve T.G. olduğunu belirledi. Kimlikleri saptanan 4 şüpheli, polisler tarafından savcılık kararıyla evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlıkta kullandıkları motosiklet de ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP-)

==============================================

Takla atan kamyonda 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan kamyonda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara'nın İbrice Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Boş olarak hayvan almaya giden 39 yaşındaki Serkan Ergen'in kullandığı 59 LT 789 plakalı kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp takla attı. Kazada sürücü Ergen ile araçta bulunan 17 yaşındaki Zeki Efe ile 27 yaşındaki Bircan Küçükgacal yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafınan ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Kaza yerinden detaylar

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Takla atan kamyondan detay

-Yaralıların ambulansla hastaneye sevki

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

==============================================

Bodrum'da KHK ile ihraçlara tepki

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 14 Temmuz'da yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine son verilen Bodrum Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Demirci ve Ortopedi Uzmanı Dr. Başak Coşkun ile Yatağan Devlet Hastanesi Sağlık Teknikeri Erkan Tanrıverdi için Bodrum Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yapıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Muğla Şubesi ve Muğla Tabip Odası tarafından yapılan açıklamaya, KHK ile ihraç edilen Kardiyolog Yasemin Demirci ve Ortopedist Başak Coşkun, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları temsilcileri, doktorlar, hasta yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. Açıklamaya katılanlar ellerinde, "Bodrum'un kalbi durdu", "Bodrum'un kolu kanadı kırık", "Kanun Hükmünde Kararname gitsin biz kalıyoruz", "İyi hekimlik ihraç edildi, geri döneceğiz", "KHK adaletsizliğine son", yazılı dövizler taşıyıp, tepkilerini dile getiren sloganlar attı.

Basın açıklamasını okuyan SES Muğla Şubesi Başkanı Fatma Yarış, aynı zamanda Tabip Odası üyesi olan üyeleri Dr. Yasemin Demirci, Dr. Başak Coşkun ve sağlık teknikeri Erkan Tanrıverdi'nin niçin ihraç edildiğinin açıklanmasını ve Bodrumluların bu ihraçlarla neden cezalandırıldığını öğrenmek için toplandıklarını söyledi. Yarış, "Bodrum Devlet Hastanesi'nin uzun süredir neredeyse tek kardiyoloğu gibi görev yapan Dr. Yasemin Demirci ve Ortopedi Uzmanı Dr. Başak Coşkun artık bu hastanede görev yapamıyorlar. Hastane yönetim kademeleri başta olmak üzere bu ihraçta sorumluluğu bulunan tüm yetkililere soruyor ve açıklama bekliyoruz? Siz öncelikle halkın sağlığından sorumlu değil misiniz? Arkadaşlarımız niçin ihraç edilmişlerdir? Yerellerde iftira ve çamur atma politikalarıyla insanların işlerinden edilebildiği bir süreci yaşamaktayız. Maalesef ki hak, hukuk, adalet, vicdan gibi değerlerin yerine; ispiyonculuk, yalakalık, isim verme, gemisini kurtarma, rant, ötekileştirme gibi insani olmayan kavramların yerleştirilmek istendiğini görmekteyiz. Derdi eşit, parasız, nitelikli sağlık hizmeti sunmak olan onurlu sağlık emekçileri olarak bu yozlaşmaya teslim olmayacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. Arkadaşlarımız iyi hekimlik yürüttükleri, adaletsizliklere, haksızlıklara, yanlışlara boğun eğmedikleri için mi ihraç edilmişlerdir" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının halen açığa çıkarılmadığını ve basın mensupları, milletvekilleri, aydın ve sanatçıların birer birer gözaltına alınarak tutuklanmakta olduğunu dile getiren Yarış, ihraç edilen 2 doktor, 1 sağlık teknikeri hakkında da hiçbir soruşturma, inceleme ve adli kovuşturma olmadığına dikkat çekti. Yarış, yaz aylarında Bodrum'un nüfusunun arttığını, bu KHK ile Bodrum halkının da cezalandırıldığını, Bodrum'un sağlığı ile de oynandığını savundu.

"SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KULLANILMASI SUÇ DEĞİLDİR"

Yarış, sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılmasının suç olmadığını belirterek, "Bir sendikanın, konfederasyonun; anayasa ile yasalarla, ülkemizin altında imzası bulunan sözleşme ve anlaşmalarla güvence altına alınmış bulunan sendikal hak ve özgürlükleri kullanması suç değildir. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürüttüğü için açığa alınan, ihraç edilen yönetici ve üyelerimiz de suçlu değil, kamu emekçileri mücadelesinin onurudur. Hukukun en temel ilkelerini ayaklar altına alarak intikam hırsıyla KHK listelerini oluşturanların ve hazırlanmasına katkı sunanların peşini bırakmayacağız. İhraç edilen, açığa alınan tüm üyelerimiz tekrar görevlerine dönene kadar hukuksal ve örgütsel mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Yarış'ın açıklamalarının ardından Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Sinan Adıyaman ve Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ali Çerkezoğlu'da söz alarak doktorlara destek oldu.

"TÜRKAN SAYLAN'IN IŞIĞINI GÖRDÜM"

Açıklamaların ardından hasta yakınları da söz alarak doktorlarına sahip çıktı. Bazı hasta yakınları tedavi sırasında yaşadıklarını anlatırken, Uzman Dr . Demirci duygusal anlar yaşadı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı, Kardiyolog Yasemin Demirci ile annesinin tedavisi sırasında tanıştıklarını belirterek, "Öğle yemeği yemeden, akşamları mesai sonu demeden hastalarına yardımcı olmaya çalışan bir dokturdu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 20 yıl başkanlığını yapan Türkan Saylan'ın ışığını gördüm, Yasemin Demirci'de. Biliyorum ki nereye gönderilseler, yüreklerinde ki insan sevgisiyle nasıl engellerse engellesinler, meslek sorumluluklarıyla her yerde değerli olacaklar" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Basın açıklamasından görüntü

-SES Muğla Şube Başkanı Fatma Yarış'ın açıklamaları

-Hasta yakınlarının tepkileri

-Dr. Demirci ve Dr. Coşkun'a destek verenlerden görüntü.

-Meral Saraçbaşı'nın açıklaması,

Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

======================================================

Bindikleri taksi kaza yapan Rus anne-kız turist yaralandı

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, virajı alamayıp, kontrolden çıkan taksi otobüs durağına daldı. Durakta bekleyenler kaçışarak canlarını kurtarırken, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya uçan taksideki 2 Rus kadın yolcu yaralandı. O anlar, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kemaraları tarafından görüntülendi.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Marmaris'ten Dalaman Havalimanı yönüne giden Ertan Acet yönetimindeki 48 T 4262 plakalı taksi, Dalaman Tarım İşletmesi

Müdürlüğü önüne geldiğinde virajı alamayıp, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan taksi savrulup, otobüs durağına daldı. Buradaki yolcular kaçışarak canlarını kurtarırken, 5 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya uçan takside yolcu olarak bulunan Rus turistler Tatiana Rusmıshkova (31) ve annesi Olga Rusmıshkova (57) yaralandı. Yaralı anne kız, 112 Acil Servis ambulansı ile Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Taksi şoförü Acet ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Kaza anı yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), ()

===========================================================

Andırın'daki göçerler güvenli bölgeye alındı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesinde yol kenarına kurdukları çadırlarda yaşayan konar göçerler, zabıtalar tarafından güvenli olarak görülen başka bir noktaya taşındı. Göçerlerin taşınmamak istememesi nedeniyle zaman zaman zabıtalarla arbede yaşandı.

Düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan konar göçerler, zabıtalar tarafından yaşadıkları Göksun-Andırın karayolu kenarından 100 metre ileriye taşınmak istendi. Çadırlarda yaşayanlar buna karşı çıkması üzerine arbede yaşandı. Göçerler uzun süre çadırlarının kaldırtmamak için zabıtalara direndi. Zabıtalar, tüm direnmelere rağmen çadırları sökerek başka yere taşıdı.

Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, çadırların kaldırılmasıyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Göçer olarak tabir ettiğimiz bu insanlar, her yıl ilçemize gelmektedir, ancak karayolu kenarlarına gelişigüzel kurdukları çadırlar hem karayolu güvenliğini hem de yayaları olumsuz yönde etkilemektedir, bizlerde İlçe Kaymakamlığı, Belediye ve Meclis Üyelerimizin almış olduğu karar doğrultusunda başka bir bölgeye bu insanların taşınmasını, ve daha güzel, düzenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini amaçlıyoruz, ancak görüyoruz ki buradan gitmek istemiyorlar, ilçe halkından da bu insanların çadırlarının başka bölgeye kurulması konusunda sürekli şikayet alıyoruz, çadırlar için yer temininde bulunduk ve oraya taşıyacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Çadırların sökülmesi

- Çadır sahiplerinin direnmesi

- Belediye Başkanı Baki Tezcan röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

==============================================================

Futbolun efsaneleri Trabzon’da genç hükümlülerle buluştu

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında eski milli futbolcular, Trabzon’da hükümlü ve tutuklu gençlerle bir araya geldi

Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesinin ilk durağında Türk futbolunun efsane isimleri Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü gençlerle buluştu. Ceza İnfaz Kurumu Konferans Salonu'ndaki organizasyona Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Ermiş, Trabzon Bölge İdare Mahkeme Başkanı Gürmen İlhanoğlu, Ortahisar İlçe Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, TFF Trabzon Bölge Sorumlusu Serdar Bali, yetkililer ve hükümlüler katıldı.

‘BURADA BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIZ’

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, infaz probleminin Adalet Bakanlığı’nın süre gelen sorunu olduğunu belirterek “İnfaz problemi Adalet bakanlığımızın süre gelen bir sorunudur. Son on yılda Türkiye’de bu anlayış değişmeye başladı. Buda bize keyif veriyor çünkü bizim cezaevlerinde başarısız olmamızın faturasını toplumun tüm kesimleri ödüyor. Bu yüzden biz burada başarılı olmak zorundayız. Burada başarılı olmamız için başak bir kurumlarında bize yardımcı olmaları gerekmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu sorumluluğu üzerine alıp bakanlığımızla böyle bir proje gerçekleştirilirmiş olması taktire şayan bir durumdur. Burada başarılı olmamız lazım ve bunun için çeşitli kumlarla omuz omuza çalışmamız lazım. Şu anki içinde bulunduğumuz cezaevi oldukça eski. Fiziki şartları oldukça kötü. Günümüzün infaz şartlarına uygun değil. Yeni yapılan cezaevimiz 2008 Şubat veya Mart ayında hizmete girecek. Gayet havadar, denize bakan, güzel ve keyifli bir cezaevi olacak. Reklamını çokta yapmayalım ama öyle. Bizi böyle kurumlara ihtiyacımız var. İnşallah buralarda kimse olamaz ama toplumunda böyle bir gerçeği varö dedi.

EFSANELER TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Açılış konuşmalarının ardından Ali Gültiken moderatörlüğündeki panelde Türk futbolunun efsane isimleri Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin cezaevindeki hükümlü gençlere deneyimlerini aktardı soruları yanıtladı.

Panelde konuşan Ali Gültiken kendileri açısından çok güzel bir organizasyon olduğunu kaydederek “Bu çalışmanın içinde olmakta son derece mutluyuz. Hayatın içerisinde çeşitli yollardan geçiyoruz. Bunların içerisinde hiçbir şey sonsuz değil. Hayatta iyi model oluşturabilmek çok önemli şeydir. Hayatta bu yaşananlardan ders almak gerekmektedir. Hayatın bir felsefesi var asla pes etmemektir. Size bunu tavsiye ediyorumö ifadelerini kullandı.

MANDIRALI: TRABZONSPOR’A GELMEME ŞANSIM YOK

Panelde daha sonra söz alan Hami Mandıralı da bir hükümlünün Trabzonspor’da hocalık yaparken ayrılık süreciniz nasıl oldu sorusunu şöyle yanıtladı: “20 yaşındakiler beni tanımadan hakkımda bazı şeyler yazıyor, bu benim zoruma gidiyor. Beni babalarına sorsunlar ondan sonra yorum yapsınlar. Trabzonspor’a ilk Mustafa Akçay döneminde geldim. Çok iyi giderken bir süre sonra Mustafa hoca dayanamadı gitti. Ben devam etmek zorunda kaldım. Bana kimse ‘devam et’ demedi, ben otomatik olarak devam ettim. O kadroyla 4’üncü olduk. 25 yıl top oynadım. Takdir edersiniz ki futboldan biraz anlarım. O kadronun sıkıntılı olduğunu biliyordum fakat benim Trabzonspor’a gelmeme şansım yok. Benim kulübüm çağırdığını zaman koşa koşa gelirim. Çok sıkıntılı bir kadroydu. Herkes birbirine girmiş, kimsenin birbiriyle ilgisi, alakası yok. Sonuçta 6’ıncı veya 7’inci olduk. Daha iyi imkânlarla gelenleri de gördük. 3 gün önce Rizespor’a 6 atan bir takım hocasıyken 3 gün sonra 7 yiyen takımın hocası olarak görevime son verildi. Hâlbuki ligin bitmesine bir hafta kalmıştı. Kulüp başkanı beni çağırır konuşabilirdik. Bir maç kalmış ve o maçtan sonra iyi ya da kötü sonuçla yolları ayırırdık. Ama twitter’dan bir hocanın görevine son verilmesi özellikle Trabzonspor’a her şeyini vermiş biri olarak bana çok dokundu, zoruma gittiö

DOSTLUK KAZANDI

Eski milli futbolcuların katılımıyla karşılıklı olarak gerçekleşen etkinlikte hükümlü gençler keyifli anlar yaşadı. Panelin ardından Avrasya Aşıklar Derneği Başkanı Aşık Zeki Erdali sahne alarak konser verdi. Daha sonra cezaevindeki halı sahaya çıkan futbolcular ile hükümlü arasında maç yapıldı. 8-8 biten karşılaşmada dostluk esas alındı.Maçın sonunda hükümlüler, ünlü futbolculara formalarını imzalattı.

Proje daha sonra, Eskişehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Van, Bursa, Bolu, Kahramanmaraş, Hatay, ve Ankara’da devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Panelden görüntüler

Başsavcı konuşma

Gültiken ve Mandıralı konuşma

Maçın oyanması ve detaylar

HABER KAMERA: OSMAN ŞİŞKO /TRABZON, ()