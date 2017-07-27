DHA YURT BÜLTENİ-14

Çanakkale'de sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ve Ezine ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı.

Marmara'da etkili olan sağanak yağmur, Çanakkale'nin Bayramiç ve Ezine ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Bugün, saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur, ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur nedeniyle yollarda çatlaklar oluştu. Belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Ezine'de yağmurla birlikte yağan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yağan sağanak yağmur ve doludan görüntü

- Bayramiç ve Ezine'deki göle dönen sokaklardan görüntü

- Evlere su girmemesi için kum torbalarından yapma barikattan görüntü

- Evleri sel suları kaplamasından görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şanlıurfa'da



GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve 2'nci İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral İdris Acartürk ile birlikte akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Kent merkezindeki 20'nci Mekanize Tugay Komutanlığı'nda, Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali tarafından karşılanan Orgeneral Akar ve beraberindekiler, burada denetlemelerde bulunup askerlerle görüştükten sonra Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile beraberindeki kuvvet komutanları, bir süre makamda basına kapalı olarak Vali Abdullah Erin ile görüştü. Orgeneral Akar, ve beraberindekiler daha sonra helikopterle Suriye sınırında havadan incelemelerde bulundu. Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, sınır hattında denetlemelerini sürdüreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şanlıurfa Valiliği

- Orgeneral Akar ve beraberindekilerin gelişi

- Orgeneral Akar'ın Valilik Şeref Defteri'ni imzalaması

- Vali Abdullah Erin ilele komutanların sohbet etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB

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Zonguldak'ta 5 gram bonzaiye 5 gözaltı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5.6 gram bonzai ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, istihbari çalışmalar sonunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Adreslerde yapılan aramada 6 paket halinde toplam 5.6 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. 34 yaşındaki Gökhan I., 38 yaşındaki Orhan O., 27 yaşındaki Emrah A., 29 yaşındaki Kadir A., 25 yaşındaki Adem P., 'Uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak' iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Gökhan I, Orhan O. ve Adem P., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Emrah A. ile Kadir Y., ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Ereğli ilçe emniyet müdürlüğü

-Zanlıların çıkarılması

-Araca bindirilmeleri

Süre: (1.30) Boyut: (68 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / EREĞLİ(Zonguldak), ()



