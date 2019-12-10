DHA YURT BÜLTENİ - 14

Özgecan'ın ailesi, Ceren'in ailesini ziyaret etti (3)

ÖZGECAN'IN ANNESİ: İDAM GETİRİLSİN

Ordu’da evinin bulunduğu apartman önünde öldürülen Ceren Özdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulunan, Mersin'in Tarsus ilçesinde, bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan, bu tür cinayetler için idam cezası getirilmesini istedi.

Eşi Mehmet Arslan’la taziye evinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan acılı anne Aslan, “Ailenin ne halde olduğunu biliyorum, kendimi onların yerine koyarak, geldim. Olayı ilk duyduğum andan itibaren çok ağladım, odaya girdim saatlerce ağladım. Biz zaten ilaçlarla ayaktayız, bizim tek kızımız ölmedi, bütün aile öldü. Biz sadece yaşayan ölüyüz. Eşimin dediği gibi bir an önce bu konuya el atılmalı. Başka yavruların canı yanmasın. İdam muhakkak gelsin. Bu tür şerefsizler yaşamasın. Çoluğumuzu, çocuğumuzu katledip yaşamasın. Bir anne olarak idamın getirilmesini istiyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Taziyeden görüntüler

-Songül-Mehmet Aslan konuşma

HABER KAMERA: Nedim KOVAN/ORDU-

===============================

Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor



Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Antalya'da bugün başlayan sağanağın yarından itibaren etkisinin artmasının beklendiği duyuruldu. Perşembe günü, öğle saatlerine kadar metrekareye, 100- 250 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da bugün başlayan sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde etkisinin artacağı kaydedildi. Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yağış anında fırtına, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Erol AKKIR/ANTALYA, () -

===============================

Memduh Büyükkılıç: Pastırmanın anavatanı Kayseri



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte gerçekleştirdiği pastırma esnafı ziyaretinde, Kayseri ve Kastamonu pastırması arasındaki rekabete değindi. Büyükkılıç, "Pastırmanın anavatanı Kayseri'dir. Türkiye ve yurt dışına pastırma Kayseri'den gider" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İl Başkanları toplantısı ardından ikram edilen Kastamonu pastırması ile ilgili, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" demesinin ardından başlayan tartışma sürüyor. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kadınlar çarşısında bulunan pastırma ve sucuk satan esnafı ziyaret etti. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, pastırma doğrayıp gazetecilere ve vatandaşlara ikram etti.

Başkan Büyükkılıç, pastırmanın anavatanının Kayseri olduğunu belirterek, "Biz tartışmaların odağı olmak istemiyoruz. Pastırmanın anavatanı Kayseri'dir. Pastırma konusunda biz ve bizden sonrakiler sıralanır. Ankara'da da düzenlenecek etkinlikle Kayseri lezzetleri ve pastırmamız vatandaşlara tattırılacak" dedi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da pastırmanın Kayseri'nin en önemli lezzeti olduğunu ve tüm dünyanın tanıdığını söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------

- Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı pastırma satan esnaf ziyareti

-Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç açıklaması

- Başkanın gazetecilere pastırma sucuk ikramı

- Diğer görüntüler

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()

===============================

Vali Okay Memiş: Uçak saatlerinin değiştirilmesine çaba sarfediyoruz



Erzurum Valisi Okay Memiş, 2 gündür etkili olan sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal olması üzerine, THY yöneticileriyle uçak saatlerinin değiştirilmesi yönünde görüştüklerini söyledi.

Kentte etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, Erzurum Havalimanı'nda uçakların her türlü hava koşullarında inişini sağlayan CAT3-A sisteminin tamamlanamaması nedeniyle Ankara-Erzurum ve İstanbul-Erzurum uçak seferlerinde iptaller yaşandı.

Dün ve bugün yaşanan iptallerle ilgili açıklama yapan Vali Okay Memiş, havalimanıyla ilgili konuların gündemlerinde olduğunu söyledi. Uçak seferlerinin iptallerinden dolayı üzgün olduğunu belirten Vali Memiş, “Sadece üzülerek yerimizde durmuyoruz. Gece geç saatlere kadar THY yetkilileriyle görüşerek, uçak saatlerinin değiştirilmesi yönünde büyük çaba sarfediyoruz. Sözünü aldık, bunu kısa sürede yapmamız lazım. Dün ve bugün Ankara, İstanbul'dan gelen yolcular komşu illere sevkedildi. Sadece Erzurum'da değil, doğu ve güneydoğudaki birçok havalimanında sefer sayılarında sorun yaşandı" dedi.

SORUMLULUK BENİM

Erzurum Havalimanı'nda henüz tamamlanmayan CAT3-A sisteminin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde, uzmanlık isteyen bir konu olduğunu belirten Vali Memiş, “Bu konuda ne valilik, ne büyükşehir belediyesi bünyesindeki mühendislerin bilgisi olmaz. İhalesi Ankara'da yapılan ve kontrol edilen bir iş. Ama devletin valisi olarak her yerde söylüyorum. Tekman'da kaybolan bir koyundan, Cumhuriyet Caddesi'nde bir zabıta ya da polisin yaptığı kötü davranıştan, henüz tamamlanamayan Kop, Kırık Tünelleri'nden sorumlu kişiyim kamu görevlisi olarak. Eğer bir sorumlu aranıyorsa, ilimiz ve bazı arkadaşlarımız rahatlayacaksa, bunu rahatlıkla söylüyorum sorumluluğu kabul ederim, rahat olsunlar. Ama bu işi takip ediyoruz. Mümkün olduğu kadar bundan sonra iptaller yaşanmasın diye girişimlerde bulunuyoruz. Havalimanındaki yedek pisti kullanıyoruz. Yedek pistte son derece güvenli. Bu konu en önemli önceliklerimizden bir tanesi. Böyle bir şeyin yaşanmasını isteyecek en son kişi benim. 3 ay içerisinde bu kente 5 yıldızlı otel niteliğinde, 150 yataklı V Palandöken Oteli biz kazandırdık. Oturmadık, otursaydık o bina orada duruyordu. Neden daha önce kimsenin aklına gelip de böyle bir girişimde bulunmadı? Bu kentte yaşayan 1 milyon Erzurumlu dadaş kardeşim kadar emek veren bir insanım. Konumumuz gereği kamunun yaptığı her işten, valilik olarak sorumluluğum var. Telafi etmeye çalışıyoruz. İnşallah telafi edebiliriz. Hala sis tabakası var, neredeyse 150 metrenin altında. CAT3-A sistemi de olsaydı zorluklarla karşılaşabilirdik" diye konuştu.

İLGİLİ MERCİLERDEN HESAP SORUYORUZ

Yaşanan sıkıntılar nedeniyle ilgili mercilere hesap sorduklarını da kaydeden Vali Memiş, şunları söyledi:

“Biz ilgili yetkililere, mercilere hesap soruyoruz. Havalimanı Başmüdürlüğü'nün Eylül ayından itibaren 6 resmi yazısı var. Yetişmeme riskine karşı 6 ayrı yazı göndermişler. Onların tek kusuru bu resmi yazıları yazdıkları zaman beni ve diğer paydaşlarımızı, milletvekillerimizi bilgilendirmeleri gerekirdi. 'Neden bilgilendirmediniz?' diye sorduğumuzda, 'Müteahhit firma son güne kadar çalışmasını devam ettirdi. Onun için sizi yanlış bilgilendirmek istemedik' dediler. Doğrudan sorumluluğum olmamasına rağmen sorumluluğu kabul ettim. Her gün artık hava meydanındaki gelişmeleri takip ediyorum. THY yetkilileriyle görüşüyorum. Muhtemeldir ki hava şartlarının olumsuz olduğu günlerde bu sorunu yaşayacağız. Bu sorunu daha az yaşamak için Erzincan en yakın havalimanlarına yönlendirip taşımayla gidermek için görüşüyorum. Dün itibariyle Trabzon, Kars'tan ve Erzincan'dan taşıma yaptılar."

BİLET FİYATLARI PAHALI

Konuşmasında son günlerin tartışmalı bir diğer konusu olan uçak biletlerinin pahalılığıyla ilgili görüşlerini de dile getiren Vali Memiş, “Bilet fiyatlarının pahalı olduğunu düşünüyorum. Okay Memiş olarak kanaatimi çok net ifade edebilirim. Benim ailem ayda en az iki defa geliş-gidiş yapıyor. Ayda 3 bin lira maaşından uçak biletine para veren birisi olarak uçak biletleri ucuzdur diyemem, kimse kusura bakmasın. Bundan dolayı isteyen istediği gibi eleştirsin. Bunun üzerine gitmemiz, düzeltmek için çaba sarfetmemiz gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. CAT3-A sistemi faaliyete geçtiğinde, sefer sayısı arttığında, bilet fiyatlarının ineceğini genel olarak öngörebiliriz" dedi.

CAT3-A SİSTEMİ

CAT3-A, dikey mesafenin 100 feet’e kadar düştüğü durumlarda ve yatay görüşün 200 metre olduğu durumlarda kullanılabilir.

Görüntü Dökümü

-------------

-Erzurum'da sisten genel ve detaylar

-Havalimanından görüntü

-Vali Okay Memiş'in açıklamaları

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, ()

==================================

Çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti



Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, çatının onarımı sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, bir işçi ise aynı çatıda sigara içti.

Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi’nde öğle saatlerinde bir evin çatısında, onarım çalışması sırasında yangın çıktı. İşçiler yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada binada yaşayanlar dışarı çıktı. Yangına Gölcük ve İzmit’ten gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan çatıyı söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında çatıda bulunan bir işçinin sigara içtiği görüldü. 112 Acil ekibi, çatıdan inen işçilerin dumandan etkilenmiş olabileceklerini düşünerek sağlık kontrolünden geçirmek istedi. 3 işçi sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

-İtfaiye ekibinin gelmesi

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

-Çevrede toplananlar

-Bir işçinin sigara içmesi

-112 Acil ekiplerinin işçilerle görüşmesi

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), ()

==============================



