DHA YURT BÜLTENİ -14

Hafif ticari araç takla attı: 4 yaralı

Diyarbakır'da otomobile çarparak, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AT 342 plakalı hafif ticari araç, Karaçalı Mahallesi Mevkisi'nde 34 GM 4847 plakalı otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, otomobilde hafif hasar oluştu.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı 2 çocuğun hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

------------

Haber- Kamera: Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR

'Engelsiz Kalplerle Bayburt'ta Buluşalım' projesiyle yüzleri güldü

Bayburt'ta, Almanya Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Engelsiz Kalplerle Bayburt'ta Buluşalım' projesi kapsamında, 52 engelliye akülü araç ve tekerlekli sandalye hediye edildi.

Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, Münih Bayburtlular Derneği ve Engelsizsiniz Derneği'nin katkı sunduğu 'Engelsiz Kalplerle Bayburt'ta Buluşalım' projesi kapsamında gerçekleşen akülü, manüel araba ve özel tasarım pusetlerin dağıtımı için Yeni Şehir Parkı Amfi Tiyatro'da tören gerçekleştirildi. Projenin öncüsü Stuttgart Bayburt Kültür Spor ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasin Ayışık, katkı sunanlara teşekkür etti. Bayburt Valisi Cüneyt Epçim de bu tür organizasyonların artması temennisinde bulundu. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise, her zaman engellilerin yanında olup onlara umut olacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından, 200 bin liralık akülü araç ve tekerlekli sandalye sahiplerine teslim edildi.

Araçlarıyla test sürüşüne çıkan engelli vatandaşlar ve aileleri, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT

Öğrenciler müzik ve resimde yeteneklerini sergiledi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde Nuhoğlu Vakfı tarafından kurulan Hayrat Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, müzik korosu ve ‘Çocuk Gözüyle Trabzon’ resim sergisiyle yeteneklerini sergiledi.

Hayrat ilçesinde Nuhoğlu Vakfı tarafından kurulan ilk sanat merkezi olan Hayrat Çocuk Sanat Merkezi'nde geleneksel Çocuk Şenliği'ni düzenlendi. Nuhoğlu Vakfı geleneksel aile buluşması kapsamında bu yıl 2'incisi organize edilen şenlikte çocuklar, önce müzik korosu, ardından da ‘Çocuk Gözüyle Trabzon’ adlı resim sergisiyle yeteneklerini sergiledi. Hayrat Kaymakamlığı ve Hayrat Belediyesi’nin destekleriyle Nuhoğlu Vakfı tarafından gerçekleştirilen geleneksel çocuk şenliğine, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, CHP Trabzon İl Başkanı Guzide Uzun, Hayrat Kaymakamı İbrahim Şenkon, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hayri Nuhoğlu ve üyeleri, tiyatro sanatçısı Tamer Levent’in yanı sıra birçok konuk ve vatandaş katıldı.

Müzik etkinliğinin ardından resim sergisinde dereceye giren çocuklara için ödül töreni düzenlenirken, Nuhoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hayri Nuhoğlu da açıklamalarda bulundu. Eğitim çalışmalarına devam edeceklerinin müjdesini veren Hayri Nuhoğlu, "Özellikle liseden başlayan ve burada iyi öğrenci olup daha sonra kazanamayan öğrenciler için bir kurs niteliğinde çalışma düşünüyoruz. Hayrat halkına müjdeliyorum" dedi.

'ŞENLİKLERİMİZ HER YIL SÜRECEK'

Çocuk şenliklerinin her yıl devam edeceğini kaydeden Nuhoğlu, "Meyve bahçecimizin yargı kararı kesinleşti ve vakfımıza ait güzel bir meyve bahçesi oldu. Meyve bahçesiyle ilgili yeni projeler geliştirmeyi düşünüyoruz. Hem Hayrat halkının yararlanması, hem de tarımsal anlamda bölgede yenilikler yapmayı düşünüyoruz. Hayrat Çocuk Sanat Merkezi Hayrat'a çok yeni bir ufuk açtı. Sanat ve eğitim bana göre en önemli şey. İnsanı düşünmeye iten, mutlu yapan, ufkunu açan en önemli şey. Toplumların gelişmesi için bilim ve saat şart. Bu konudaki eğitimi artırmak için gerekenleri yapacağız. Aile ve çocuk şenliklerimiz her yıl devam edecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından yöresel sanatçıların da sahne aldığı etkinlikle vatandaşlar keyifli zaman geçirdi.

TRABZON

Arızalı kamyonet motosikletle çekildi, çevredekiler şaşırdı

Samsun’da arızalı kamyonetin, halat ile motosiklete bağlanıp çekilmeye çalışıldığı anlar, çevredekileri şaşırttı.

Terme ilçesinde arızalanan komyonetin, halat ile motosiklete bağlanıp tamirciye götürülmek için taşındığını gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, şaşkınlarını gizleyemedi, bu anları da cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlenirken, pek çok takipçi de, vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen kamyonet ve motosiklet için 'Bu da oldu' yorumunda bulundu.

HABER-KAMERA: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN