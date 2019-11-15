DHA YURT BÜLTENİ-14 

Terör görgütü El Kaide üyesi Tekirdağ'da yakalandı



Terör örgütü El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra üyesi olduğu belirlenen 1 şüpheli, Tekirdağ'da jandarma tarafından yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ ve El Nusra terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, terör örgütü El Kaide ile bağlantısı olduğu ve Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ne gelerek izini kaybettirmeye çalıştığını belirledi. Jandarma eve düzenlediği operasyonda M.O.'yu gözaltına aldı. M.O'nun Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü, örgüt adına nöbet tuttuğu ve maaş aldığı da ileri sürüldü. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adliye tabela

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Şüpheli jandarmalar arasında

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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AŞT'de 48 çalışanın işine son verildi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün görevden alınmasının ardından Başkan Muhittin Böcek'le görüşmeye giden gruptaki 48 sanat çalışanının iş akdine son verildi.

AŞT Görsel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, 23 Ekim'de görevden alındı. Ertesi gün 52 AŞT çalışanı, Özgür'e destek için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le görüşmeye gitti. Özgür ve beraberindekiler, Başkan Böcek'le görüşemedi. Bu süreçte Özgür'e destek için gidenlerden 39'u ücretli, 9'u hizmet alımlı olmak üzere 48 çalışanın iş akdi sona erdirildi.

10 KİŞİ KALDI

AŞT'nin işten çıkarmalar ve yaşanan kriz nedeniyle eylül sonundan itibaren sahnelemesi gereken 24 oyunu sergileyemediğini belirten tiyatro sanatçıları, kasım ayı ortalarına gelinmesine rağmen sezonun açılamadığını kaydetti. 48 kişinin daha iş akdinin sona erdirilmesi nedeniyle AŞT'de sadece 10 kişi kaldığını aktaran tiyatrocular, bu sayıyla da zaten yeni sezonun açılmasının mümkün olmadığını, sahnelenemeyen oyunlar nedeniyle 2 milyon TL'ye yakın zarar oluştuğunu dile getirdi.

İTİRAZ DİLEKÇESİ VERDİ

Mehmet Özgür ise görevden alınmasıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na itiraz dilekçesi verdi. 2015 yılında şehir tiyatrosuna dönüşen AŞT'de, yönetmeliğin 23'üncü maddesi gerekçe gösterilerek, görevinden alınan Özgür, itiraz dilekçesinde, genel sanat yönetmenliği görevine son verilmesi işleminin, neden yönünden dayanaksız kaldığı gerekçesiyle iptalin gerektiğini belirtti. Dilekçede, "Asılsız iddialarla görevimin sonlandırıldığı işbu idari işlemi kabul etmiyor; tüm haklarımı saklı tutarak öncelikle idari işlemin iptaline karar verilerek göreve iademi talep ediyorum. Bu idari işlemin iptaline karar verilmediği takdirde yasal yollara başvuracağımı tarafınıza bildiriyorum" denildi.

'YÖNETMELİK DEĞİŞECEK' İDDİASI

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin çarşamba günü yapılacak meclis toplantısında, yönetmeliğin 23'üncü maddesinin de değiştirileceği belirtildi. Tiyatrocular, yönetmelikte 'Görsel sanat yönetmeni seçimle gelir, sanatçılar tarafından seçilir ve 5 yıl bu kurumda çalışma şartı aranır' maddesinin değiştirileceğini, başkan tarafından atanacak bir sanat yönetmeninin getirilmek istendiğini kaydetti. Tiyatrocular, yönetmeliğin 2015'te tüm belediye meclis üyelerinin oluruyla çıktığını, bunlar arasında Muhittin Böcek'in de bulunduğunu belirtti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()

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Son anda kurtulan Yasin, katledilen ailesinin cenazesinde güçlükle ayakta durdu

İzmir'in Kiraz ilçesinde akrabaları Murat A.'nın öldürdüğü İbrahim A. (45), eşi Döndü A. (38), oğulları Kemal A. (16) ve amca oğulları Erol A.'nın (35) cenazeleri, düzenlenen törenin ardından, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. İbrahim ve Döndü çiftinin, saldırıdan hemen önce okula gitmek için evden çıktığı için hayatta kalabilen oğulları Yasin A. (12) cenazede güçlükle ayakta durabilirken, evli olan ablası Hatice B. ile dedesi İbrahim A., onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Saldırıda oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden İbrahim A.'nın, "Ben Yasinimi kimselere bırakmam. Onu okutup kaymakam, savcı yapacağım" sözleri, herkesi duygulandırdı. Öte yandan, katil zanlısı Murat A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kiraz'ın kırsal Çayağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat A., iddiaya göre, önceki gün saat 09.00 sıralarında, amcasının oğlu İbrahim A.'nın Bağarası Sokak'taki evine geldi. Murat A.'nın kapıyı yumruklayıp, tekmelemesi üzerine İbrahim A. ve eşi Döndü A. panikle kapıya çıktı. Bu sırada Murat A. belindeki tabancayı çıkarıp, çifti, peş peşe ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyup, dışarı çıkan çiftin oğulları Kemal A., Murat A.'yı elinde silahla görünce kaçmaya başladı. Ancak zanlı, Kemal A.'yı da tabancayla vurarak, öldürdü. Murat A., olay yerinden ayrılacağı sırada, 10 metre ilerideki evinden silah sesini duyup, gelen diğer amcasının oğlu Erol A. ile karşılaştı. Murat A., kendisini gördüğü gerekçesiyle Erol A.'yı da tabancayla vurup, öldürdü. Murat A., olayın ardından jandarmaya gidip, teslim oldu. Gözaltına alınan Murat A.'nın ilk ifadesinde, "İbrahim A., eşimi rahatsız edip, sarkıntılık ediyordu. O nedenle cinayetleri işledim" dediği öğrenildi. Köylüler ise bu iddiayı yalanladı. Murat A. ile eşi ve 3 akrabası da gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞ MAKİNESİ TOPRAK ATMAYA YARDIM ETTİ

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerin otopsi işlemleri tamamlandı. Dün akşam saatlerinde yakınları tarafından teslim alınan cenazeler için, bugün saat 11.00 sıralarında, Çayağzı Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenazeler, araçtan çıkartılmadan namazlar kılındı, helallikler alındı. Çevredeki kırsal mahallelerden de birçok kişi cenazeye gelip, acılı ailelere başsağlığı diledi. Namazların kılınmasının ardından 4 cenaze, yan yana defnedildi. Mezar sayısı fazla olduğu için, kalabalığın tüm çabalarına rağmen toprak atmakta yetersiz kalması üzerine iş makinesi kullanıldı. Kalan topraklar, iş makinesiyle mezarlıklara dolduruldu. Defin işleminin ardından, saldırıda hayatını kaybeden İbrahim A.'nın babası İbrahim A. (70), Erol A.'nın babası Mustafa A. (64) ve Döndü A.'nın akrabaları taziyeleri kabul etti. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da cenaze törenine çelenk gönderdi.

YASİN'İ YALNIZ BIRAKMADILAR

İbrahim ve Döndü A. çiftinin 12 yaşındaki oğulları Yasin A., saldırının yaşanmasından hemen önce okula gitmek için evden çıkmış ve ağabeyi Kemal A. ile aynı kaderi paylaşmaktan son anda kurtulmuştu. Cenazede güçlükle ayakta duran Yasin A.'yı, dedesi İbrahim A. ve evli olan ablası Hatice B. Bir an olsun yalnız bırakmadı. Acılı abla-kardeş, birbirlerine sarılarak, teselli bulmaya çalıştı.

Yasin A., cenazelerin defnedilmesinin ardından annesinin, babasının ve abisinin mezarlarına su döktü. Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Yasin ve Hatice A.'nın yanına gelerek, onları teselli etti. Gözü yaşlı dede İbrahim A.'nın, "Ben Yasinimi kimselere bırakmam. Onu okutup kaymakam, savcı yapacağım" sözleri ise yürekleri dağladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazelerin mahalleye gelmesinden görüntü

- Namazların kılınmasından ve helallik alınmasından görüntü

- Cenazelerin defnedilmesinden görüntü

- İş makinasının toprak atmasından görüntü

- Yasin ve Hatice A.’dan görüntü

- Dede İbrahim A.’dan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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'Otomotiv sektörünü çok güçlü görüyorum'

Dünya otomotiv sektörünün değişim içinde olduğunu belirten Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, "Otomotiv sektörünü çok güçlü görüyorum. Hem teknolojik anlamda hem de malzeme anlamında sektör değişiyor" dedi.

Küçükoğlu Holding tarafından 2025 yılı hedefleri için 'Tedarikçi Toplantısı' gerçekleştirildi. 5 yıllık stratejilerini hazırlayan holding yönetimi, tedarikçileri ile stratejilerini açıklamak için bir araya geldi. Türkiye çapında tedarikçilerin katıldığı toplantıda, otomotiv sektörünün dönüşümü ve gelişimi ile ilgili bilgiler verildi. Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Küçükoğlu, "Toplantıyı yapmaktaki amacımız, 2025 yılı tüm stratejilerimizi oluşturduk. Bu stratejilerimize giderken tüm yan sanayilerimizle bize destek olan firmalarla tedarikçilerle birlikte ilerlemek durumundayız. 2025 yılında biz grup olarak 400 milyon euro ciro hedefliyoruz. Bunu sadece Türkiye'de değil aynı zamanda yurt dışındaki üretim tesislerimizle birlikte yapmayı planlıyoruz. Bir taraftan da ihracatımızı ciddi anlamda artırıyoruz. Bugün stratejik yol haritamızı ve bu yolda nasıl ilerleyeceğimizi, hangi stratejilerle ilerleyeceğimizi tüm tedarikçilerimize anlatma fırsatı bulabileceğimiz önemli bir gün" diye konuştu.

'DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDEYİZ'

Grup olarak yüzde 55'lik ihracat oranları olduğunun altını çizen Küçüoğlu, bunu yüzde 70- 80 oranına kadar artırmayı düşündüklerini söyledi. 'Turquality' programından tüm şirketler olarak yararlandıklarını; fuarlara, yurt dışındaki organizasyonlara katılma imkanı bulduklarını anlatan Küçükoğlu, "Bu şekilde çok daha fazla şekilde ihracatımızı artırmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 17 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunu yaklaşık 25 ülkeye çıkarma gibi düşüncemiz var. Stratejik marketlerimizi belirledik. Bu ülkelere daha da yoğunlaşıyor olacağız. Bu ülkeler arasında Hindistan, Çin, Batı Avrupa'nın farklı ülkeleri var. Hindistan ve Çin pazarına biraz daha odaklanmayı düşünüyoruz; çünkü oralarda ciddi bir üretim var. Bizim oralarda yakaladığımız herhangi bir ihracat şansı, cirolarımızı artırmaya vesile olacaktır" dedi.

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan Küçükoğlu, "Otomotiv sektörünü çok güçlü görüyorum. Otomotiv sektörü aynı zamanda değişim içinde. Hem teknolojik anlamda hem de malzeme anlamında sektör çok değişiyor. Biz de ciddi değişimin eşiğindeyiz. Tam bir dönüm noktasındayız. 2025 yılından sonra çok daha fazla otonom araçları görebileceğimiz, dizel teknolojinin artık tamamen azalacağı, önümüzdeki 10 yılın hibrit yılı olacağını ve ondan sonra tamamen elektrikli araçlara geçebileceğimiz bir dünya olacak. Biz grup olarak adapte olduk. İstiyoruz ki tüm tedarikçilerimiz de aynı şekilde adapte olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan detaylar

-Genel detaylar

-Röportajlar

Haber:Semih Şahin - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,()

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Binadan düştü denilen Talha'nın, minibüsün altında kaldığı belirlendi



SİVAS'ta oturduğu binanın 2'nci katından düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Talha Gökçe, hayatını kaybetti. Polisin yaptığı araştırmada, Talha'nın, babasının kuzeni M.G.'nin kullandığı minibüsün altında kaldığı ortaya çıktı.

Alibaba Mahallesi'nde dün gece polise, binanın 2'nci katından bir çocuğun düştüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Ağır yaralanan Talha Gökçe, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Talha, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin bahçesinde yaptıkları incelemede Talha'nın düştüğüne dair bir iz bulamadı, ancak sokakta kan izlerine rastladı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmayla minik Talha'ya araç çarptığı tespit edildi. Aile bireylerinin ve çevre sakinlerinin ifadesine başvuran polis, Talha'nın, babası İbrahim Gökçe'nin kuzeni M.G.'nin kullandığı 58 DH 460 minibüsün altında kaldığını tespit etti.

Talha Gökçe'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu. M.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Talha Gökçe'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Minik Talha için Alibaba Mahallesi Hacı Hasan Camisi'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenazeye minik Talha'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından minik Talha'nın büyük tabut içerisine konulan cenazesi Yukarı Tekke Çocuk Mezarlığına defnedildi.

Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan minibüs şoförü M.G.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Minik Talha'nın ailesinin, olayın bir kaza sonucu yaşandığını belirttikleri ve M.G.'den şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması ve uğurlanması

-Ölen çocuğun fotoğrafı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()