DHA YURT BÜLTENİ - 14 

Marmaris'te de 'bitcoin' vurgunu

'Bıtcoin Safiye' olarak tanınan Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da tutuklanmasının ardından Marmaris'te de bilgisayar dükkanı sahibi K.Ö.'nün de benzer yöntemle milyonluk vurgun yaptığı ortaya çıktı. 3 yıl önce topladığı paralarla ortadan kaybolan bilgisayarcı her yerde aranıyor.

Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından çok sayıda kişiyi 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığı iddia edilen ve mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Yüce'nin yakalanıp, tutuklamasının ardından benzer bir olayın da Marmaris'te yaşandığı ortaya çıktı.

Marmaris'in popüler alışveriş merkezinde bilgisayar ve bilgisayar yedek parça dükkanı bulunan K.Ö., iddiaya göre, 5 yıl önce zengin arkadaşları aracılığıyla 'bitcoin' işine girdi. K.Ö., 2 yıl boyunca aralarında döviz bürosu sahibi, esnaf, turizmci ve iş insanları bulunan çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle para topladı. İlk zamanlar para aldığı kişilerin, bitcoin karşılığı yüksek gelir etmesini sağlayan K.Ö., 3 yıl önce ise dükkanını kapatıp, ortadan kayboldu. Milyonluk vurgun yapıp sırra kadem basan K.Ö.'ye para verenler, dükkanın kapalı olduğunu görüp, telefonlarına da yanıt alamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Mağdurlar, K.Ö.'yü bulmak için seferber oldu ancak sonuç alamadı.

Farklı illerde de aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen K.Ö.'ye mağdurlardan İ.A., Marmaris 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde alacak davası açtı.

MARMARİS'İ TERK ETTTİ

Mahkeme tarafından çıkartılan tebligat, K.Ö.'nün ikamet olarak gösterdiği dükkanına gönderildi. Kapalı dükkandan tebligat geri dönünce mahkeme, K.Ö.'nün duruşmalara polis zoruyla getirilmesine karar verdi. Ancak Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, K.Ö.'nün ilçeden ayrıldığını tespit etti.

ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU

K.Ö.'nün daha önce kiracı olduğu dükkanın sahibi Ertan Korkmaz, "Aniden ortadan kayboldu. Bir daha kendisine ulaşamadık. Telefonlarına da cevap vermiyor. Hakkında bildiğim şey, sadece eski kiracım olması ve bilgisayar teknisyeni olması. Özel yaşantısı ile ilgili hiçbir bilgim yok" dedi.

İsmini vermeyen esnaf da K.Ö.'nün bitcoin ile yüksek kar payı vadederek dolandırıcılık yaptığını geçen sene öğrendiklerini anlatıp, "Kendisi ortadan kaybolana kadar bir çok kişiye bitcoin ile ciddi paralar kazandırmıştı. Bazı çete veya grupların kendisini tehdit ettiğini, bu nedenle ortadan kaybolduğunu duyduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile iş merkezinin bulunduğu caddenin görüntüsü

-Marmaris nüfus tabelası Görüntüsü

-Marmaris hakim tepeden görüntü

-K.Ö.'nün ikamet adresi olarak görünen iş merkezinin dışından ve içinden görüntüsü

-K.Ö.'nün iş merkezindeki kapatıp, ortadan kaybolduğu dükkanının görüntüsü

-K.Ö.'nün 3 yıl kiracısı olduğu dükkanın sahibi işadamı Ertan Korkmaz ile röp.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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TBMM araştırma komisyonu, Aksaray'daki o okulda incelemede bulundu (3)

KOMİSYON ARAŞTIRMASINI TAMAMLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu, Aksaray'daki araştırmasını tamamladı. Yapılan araştırma ve görüşme sonrası açıklamalarda bulunan komisyon başkanı Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, ailelerle birebir görüşüp, sorunlarını dinlediklerini belirtti. Yanlış anlaşılmaların olduğunu ifade eden Çelik, artık ailelerinde gelecekle ilgili endişelerinin olmayacağını, konunun hem TBMM hem de devlet düzeyinde ilgilenildiğini bildiğini söyledi.

Okula yeni kadın müdürün atandığını hatırlatan Çelik, "Raporlarımıza önerilerimizi de yazacağız. Milli Eğitim Bakanlığı yeni düzenleme yapıyor. Gölge öğretmen projesi yavaş yavaş hayata geçiyor. Bu öğrencilerimizin kaynaştırma eğitimi de daha nitelikli yapılması için bizim önerilerimiz olacak. Yarın Sağlık Bakanı'nı ziyaret edeceğiz. Aile Bakanı ile görüşeceğiz. En sonda Cumhurbaşkanımızı ziyaret edeceğiz. İnşallah bu ailelere sahip çıkılacak. Bu bir eğitim sorunu, kaynaştırma eğitimi en önemlisidir. Aileler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması için Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Okul Aile Birliği bunu sağlamaya çalışacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan detay

-Kemal Çelik, açıklama

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

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Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor (2)

YUNANİSTAN'A GİTMEK İSTEMİŞ

Türkiye tarafından sınır dışı edilen; ancak Yunanistan kabul etmeyince ara bölgede kalan ABD vatandaşı DEAŞ'lı terörist Muhammad Darwis B.'nin, kendi ülkesi yerine üçüncü ülke olarak Yunanistan'ı tercih etmesi nedeniyle bu ülkeye gönderilmek istendiği belirtildi. Yetkililer, DEAŞ'lı teröristin Türkiye'ye kabul edilmeyeceğini, ABD veya Yunanistan'a gönderileceğini bildirdi.

Öte yandan sınır dışı edilecek kişinin gönderileceği ülke konusunda 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' (YUKK) yönetmeliğinin 51'inci maddesi gözetililiyor. Buna göre; yabancının sınır dışı edileceği ülkenin tespitinde; vatandaşlık durumu, gönderilmesi planlanan ülkeye kabul edilip edilmeyeceği ve varsa gidebileceği üçüncü bir ülkeye ilişkin talebi göz önünde bulunduruluyor.

YABANCI BASIN İLGİ GÖSTERDİ

Öte yandan Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin iki ülke arasındaki tampon bölgede bekleyişi sürerken, yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu Pazarkule Sınır Kapısı'na akın etti. Dünyanın her yerinden gelen basın mensupları, teröristi görüntülemeye çalıştı.

Bazı yabancı basın mensupları ise DEAŞ'lı ile görüşmek için Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Yunanistan'a geçmek istedi. Araçla geçişlerine izin verilen basın mensuplarının, tampon bölgede durmalarına ise izin verilmedi.

Yunanistan tarafında da Yunanlı gazetecilerin gelişmeleri takip ettikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Alican ZERAY / EDİRNE,()

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Yırtık lastikle okuyan Muşlu işadamından 450 öğrenciye bot ve mont desteği

Muş'ta yırtık ayakkabıyla ilkokulu okuyan işadamı Behçet Ongur, yaklaşan kış öncesi çocukları unutmadı. Bursa'da yaşayan işadamı memleketi Muş'taki 450 çocuğa bot ve mont gönderdi.

Muş'taki Prof. Dr. Vahit Özmen İlkokul ve Ortaokulunda görev yapan beden eğitimi öğretmeni ve Badminton Milli Takım Antrenörü Cesur Mutlu, 'Üşüyen Hiç Bir Çocuğumuz Kalmasın' sloganıyla sosyal sorumluluk projesi baylattı. Bursa'da yaşayan Muşlu işadamı Behçet Ongur'la temasa geçen Cesur Mutlu, projesine destek istedi. Öğretmen Mutlu'nun isteğini olumlu karşılayan işadamı Ongur, 450 öğrenciye bot ve mont gönderdi.

Sungu Beldesi ile merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde dağıtıma katılan işadamı Behçet Ongur, zor şartlar altında eğitim gördüğünü söyledi. İlkokulu yırtık lastikle okuduğunu belirten Ongur, "Şu anda çok mutluyum, çok heyecanlıyım ve çok duyguluyum. Eski günlerim aklıma geldi. Ben ilkokulda lastik giyiyordum ve lastiğim de yırtıktı. Bizim hiçbir imkanımız yoktu, 4 kardeştik. O dönemde bir kalemi dörde bölüyorduk. Bir yandan koyunların önüne gidiyor bir yandan da okula geliyorduk. Fakir bir şekilde okul okuduk. Bu çocukların da burada ne şekilde üşüyebileceklerini çok iyi biliyorum. Bende bu sıralarda okul okudum. Bende çok üşüdüm. Bundan sonra da çocuklar için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. İlk defa 450 öğrenciyi bugün giydirdik. Ama hedefimiz bin 500-2 bine yakın çocuğu giydirmek" diye konuştu.

Muş'ta 2 yıldan beri görev yaptığını söyleyen beden eğitimi öğretmeni Cesur Mutlu, çocukların hayatına dokunacak çalışmalar yaptıklarını anlattı. Muş'un soğuk bir kent oluduğunu ifade eden Mutlu, "Bu sene 'Üşüyen Hiç Bir Çocuğumuz Kalmasın' sloganıyla yola çıktık. Bursa'da yaşayan işadamı Behçet Ongur beyle iletişime geçtik. Kendisi de hem bu köyde doğdu hem bu köyü çok iyi biliyor. Köyde ve Sungu Beldesi'nde 450 öğrencimize hem bot hem de mont desteğinde bulundu. Artık çocuklarımız onun sayesinde bu kışı daha iyi geçirecekler. Elleri donmayacak. Yüzlerindeki tebessüm olduğu için şahsım adına kendisine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çocuklar için getirilen montların araçtan indirilmesi

-Sıraya geçen çocuklara bot ve mont dağıtılması

-Sınıftaki çocuklara bot ve mont verilmesi

-Çocuklara montların giydirilmesi

-Dağıtımdan genel detaylar

-Çocuklardan detaylar

-Öğretmen Cesur Mutlu ile röp

-İşadamı Behçet Ongur ile röp

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, ()

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İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı

Adıyaman'da çalıştığı inşaatın ikinci katındaki iskeleden düşen Abdulvahap Kartal yaralandı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Ataköy köyünde meydana geldi. Ev inşaatının 2'nci katında çalışan Abdulvahap Kartal, dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer inşaat işçilerinin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kartal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın gelişi

- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Yaralının acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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