DHA YURT BÜLTENİ - 14

Lodosla bollaşan lüferin kilosu 100 liraya düştü

Çanakkale'de yaklaşık bir haftadır etkili olan lodosun etkisiyle bollaşan lüferin kilo fiyatı 100 liraya düştü.

Balıkçılar av sezonunda umduğunu bulamayınca tezgahlardaki fiyatlar da arttı. Sardalya 15, hamsi 25, levrek 45, çipura 50 liradan satılırken, lüfer kilosu 150 liradan satışa sunuldu.

Çanakkale'de son bir haftadır devam eden lodos ise denizlerde lüferin artmasını sağladı. Olta balıkçılarının yakaladığı lüferin kilo fiyatı 100 liraya düştü.

Balık hali esnafı Volkan Kaşıkçı, bu yıl balıkçılığın biraz durgun olduğunu söyleyerek, “Vatandaş yine de memnun. Hamsinin kilosu 25-30 lira civarında. Sardalyada bolluk devam ediyor, kilosu 15 lira. Lüferin fiyatında da son günlerde düşüş oldu. Tezgahtaki yerini 150 liralık fiyatıyla almıştı. Bugünlerde ise fiyatı 100 liraya düştü. Lüfer akın balığı. Lodosun etkisiyle oltacılar bile, her gün 5-6 balık yakalıyor. Bu böyle devam eder mi, bizce etmez. Hava durumuna göre fiyatı yeniden çıkar. Deniz çipurasının kilo fiyatı da 70-80 liradan 50 liraya düştü. Çipurada da bolluk yaşanıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Çanakkale Balıkhalinden görüntü.

-Balıkçı tezgahları ve balık çeşitlerinden görüntü.

-Volkan Kaşıkçı ile röp.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,()

==================

Adıyaman'da trafik kazası:2 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı.

Kaza, Erdemoğlu Mahallesi yakınlarındaki çevre yolunda meydana geldi. Yasin Demir yönetimindeki 02 FE 158 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bülent Polat'ın kullandığı 66 AZ 880 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------

- Olay yeri

- Kaza yapan araçlar

- Polislerin inceleme yapması

- Çevredeki vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-

============================

Uyuşturucu şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de, polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla kovalamaca sonucu gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.S., H.E.Ü. ve H.M.Y.'nin Gaziantep'ten şehre, yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, 3 şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kovalamaca sırasında otomobilden attıkları 60 gram metamfetamin yol kenarında bulundu. M.S., H.E.Ü. ve H.M.Y., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Şüphelilerin adli tabipliğe giriş ve çıkışları

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, ()

============================

Suriye'deki öğrencilere eğitim desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan çadır kentlerde eğitim gören 8 bin 590 öğrenciye çanta ve kırtasiye dağıtımı gerçekleştirdi.

2019-2020 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesi ve Azez'de bulunan okullarda öğrencilere yönelik eğitim devam ediyor. Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Kilis Basın birimi sorumlusu Yakup Alaca, ö2011'den bu yana Suriye'de yaşanan iç savaş tarihin en büyük insanlık trajedisinin bilhassa çocuk ve kadınların aleyhine işleniyor. Savaştan en çok etkilenen alanların başında eğitim gelmektedir. Hayatta kalmak için mücadele veren çocukların eğitim imkanları da savaş süresince son derece sınırlı bir hal almıştır. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için bölgede var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler,Türkiye'den gelecek olan yardımlarla savaşın zor şartlarında eğitim gören çocuklara hizmet etmeye devam edeceğiz ödedi.

Görüntü Dökümü

------------

- Çocuklara okul malzemesi dağıtırken

- Çocukların sevinç konuşmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-

=========================

Menopozlu kadınları umutlandıran kök hücre nakli

Kayseri'de, menopoza giren ev kadını 29 yaşındaki E.M.'nin, kök hücre nakli ile anne olma umudu doğdu. Nakli gerçekleştiren Doç. Dr. Gökalp Öner, "Bu hiç umudu kalmamış, tüp bebekte bile gebelik umudu sıfır olan, yumurta rezervi tamamen tükenmiş hastalar için yeni bir umut oldu" dedi.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, menopoza giren ev kadını E.M.'ye kök hücre nakli yaptı. Hücre nakli ile E.M.'nin anne olma umudu doğdu. Doç. Dr. Öner, Türkiye'de ilk defa menopoza girmiş hastaya kök hücre transferi yaptıklarını söyledi. Doç. Dr. Öner, hastanın kendi yağ dokusundan yağlarını alıp 2 saat süren bir işlemden geçirdikten sonra, kök hücrelerini kendi yumurtalarına anestezi altında ultrason eşliğinde enjekte ettiklerini kaydetti. Öner, "Bu, yurtdışında sayılı merkezlerde yapılan, yumurta rezervi azalmış, hatta menopoza girmiş hastalarda uygulanan başarılı bir yöntem. Biz bunu Türkiye'de ilk kez yapmanın gururunu yaşıyoruz. Hastamızın inşallah güzel haberlerini de alacağız. Gebelik haberini de inşallah buradan paylaşacağız. Bu hiç umudu kalmamış, tüp bebekte bile gebelik umudu sıfır olan, yumurta rezervi tamamen tükenmiş hastalar için yeni bir umut oldu. Bunu da Kayseri'de yapmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Kök hücre nakli yaptıkları hastayı takibe aldıklarını kaydeden Öner, "Yumurtalarımızı elde edeceğiz. Sonrasında da tüp bebek işlemiyle embriyomuzu elde ettikten sonra inşallah gebelik haberini vereceğiz. 6 ay içinde hastamızı sürekli olarak takibe alacağız. Kök hücreler ortalama 2 ya da 3 ayın sonunda yumurta oluşmaya başlıyor. Bu yumurtaları biz topladıktan sonra tüp bebek yapacağız. Kök hücre için bir yaş sınırı var. Genelde 47 yaşından sonraki hasta grubunda biz yumurta bile elde etsek kaliteli bir embriyo elde etme imkanı yok. Onun için biz daha çok 47 yaşın altındaki gruba kök hücre uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

------------

-Gökalp Öner'in ameliyat sırasındaki görüntüleri

-Gökalp Öner ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

=======================

