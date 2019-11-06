DHA YURT BÜLTENİ - 14

1,5 aylık ikizler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı

Konya'da bir apartmanın giriş katına terk edilen biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğunun Suriye uyruklu anne-babası gözaltına alındı. Kendilerine yardım ettikleri sürülen 4 akrabalarıyla birlikte yakalanarak, gözaltına alınan çift, polise verdikleri ilk ifadelerinde boşanma aşamasında olduklarını anlatıp, çocukları terk etme suçunu birbirlerinin üzerine attı.

Çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Karatay ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında, 1 Kasım günü, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu. Terk edilen bebekler ile çocuğu gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık görevlileri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerini ve alt bezlerini değiştirdi. Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi.

Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen bebekler ve çocuk, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavilerinin ardından da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.

ANNE VE BABA, SUÇU BİRLERİNİN ÜZERİNE ATTI

Olayın ardından polis, 3 kardeşi terk edenleri belirlemek için çalışma başlattı. Geçen pazartesi günü ise Suriyeli Mahmud El M., çocukların götürüldüğü hastaneye gitti. Görevlilere, ikiz bebekleri ile kızının hastaneye getirildiğini öğrendiğini, çocuklarını görmek istediğini söyleyen baba, devlet korumasına alındıklarını öğrenince de hastaneden ayrıldı.

Hastane yetkililerin verdiği bilgi üzerine polis, babanın izini sürmeye başladı. Yapılan çalışmalar sonunda Mahmut El M. ve eşi Rağde El M. ile çiftin olaya karıştıkları öne sürülen 4 akrabası dün akşam gözaltına alındı.

Çiftin, polise verdiği ilk ifadelerinde 6 yıllık evli olduklarını ancak boşanmaya karar verdiklerini anlatarak, 3 çocuğu terk etme suçunu ise birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi.

Çift ile 4 akrabaları polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

'Terk ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlarından adliyeye sevk edilen ve yanlarında çocukları da olan çiftin, 8 çocukları olduğu öne sürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------

- Şüphelilerin karakoldan çıkartılması

- Sağlık kontrolüne getirilmesi

- Sağlık kontrolünden çıkartılması

- Çocukların hastanede tedavi altındakı anı

- Genel ve detay

Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA-

================

Pancar üreticileri, günlük alımın artırılmasını istedi

Karaman'da pancar üreticileri, ürünlerini teslim ettikleri kantarın günlük alım miktarının az olduğunu iddia ederek, duruma çözüm bulunmasını istedi. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, geçmiş yıllarda günlük 4 bin ton alım yapılırken, bu yıl bin 600 ton yapıldığını, bunun, zaman kaybı nedeniyle çiftçinin pancarının kilo ve veriminin düşmesine neden olacağını söyledi.

Kentte pancar üreten bir grup çiftçi, bugün Sudurağı beldesindeki pancar alımı yapan kantarın bulunduğu bölgede, günlük alım miktarının az olduğunu öne sürerek, çözm bulunmasını istedi. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da çiftçilere destek verdi. Bayram, Karaman'ın pancar kotasının 590 bin ton olduğunu ve bu miktarın 210 bin tonunun Burdur ve Balıkesir’e, geri kalan kısmının da Konya’nın Ereğli ilçesindeki fabrikaya buradaki kantar alımı sayesinde iletildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pancar alım fiyatının 300 lira olduğunu açıklamasıyla yüzlerinin güldüğünü; ancak kantardaki alımın az yapılmasının üreticiyi zor duruma düşürdüğünü ifade eden Bayram, şunları söyledi:

"Bu kantardan geçen yıl günlük 4 bin ton alım yapılırken, bu yıl bin 600 ton yapılıyor. Bu durum, zaman kaybı nedeniyle çiftçinin pancarının kilo ve veriminin düşmesine sebep olacaktır. Aynı zamanda çiftçilerin önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde pancar hasadını tamamlayıp, yerine hububat ekmek için arazilerini hazırlaması gerekir. Bizlerin yaptığı hesaplara göre bin 600 ton alımla bu pancarların bu yıl bitme şansı yok. Önümüzde kara kış var, üreticilerimiz şu an için ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar."

Pancar üreticisi Fehmi Koçak da, alım kotasının yükseltilmesini istediklerini belirterek, "Kış günü geliyor. Şimdi bu çiftçi ne yapacak. Bu kantar geçtiğimiz yıllarda 4 bin tona kadar pancar alımı yapardı, bu yıl sadece bin 400 ton alıyor. Bugün havalar iyi, yarın havaların soğuması durumunda ürünlerimiz mahvolacak" diye konuştu.

Hububat ekiminin pancar alımlarından dolayı çok geciktiğini belirten üretici Asım Arpınar ise, "Çiftçinin halini herkes görüyor. Bizler bu kantarın kotasının günlük en az 2 bin 500 tona çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Arpınar, tarlalarındaki pancarları bir an önce teslim edip, hububat ekmeleri gerektiğini, eğer gecikmeleri takdirde hububatlarını zirai donun etkileyeceğini ve veriminde düşeceğini söyledi. Kantar'dan sorumlu olan Ereğli Şeker Fabrikası yetkilileri, alımların bu ay sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Görüntü Dökümü

------------

-Pancar üreticilerinin tepki göstermesi

-Pancar alım alanından detay

-Röportajlar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN-

================

Montlarından uyuşturucu çıkan 2 kişi gözaltına alındı

Malatya'da, jandarma tarafından durdurularak aranan yolcu otobüsünde, montlarına dikilen özel bölmelerde ve çantalarında 6 kilo esrar ele geçirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kömürhan Köprüsü kontrol noktasında şüphe üzerine yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, otobüsteki Afganistan ve Pakistan uyruklu 6 kişi üzerinde arama yaptı. 2 şüphelinin, giydikleri montlara yapılan gizli bölmelerde ve çantalarında 6 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak için İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Görüntü Dökümü

-------------

- Ele geçirilen uyuşturucular

- Jandarma ekiplerinin montu bıçakla açıp uyuşturucuyu çıkarması

- Jandarmanın çanta içerisindeki uyuşturucuyu göstemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: - MALATYA -

==================

Marmaris'te menopoz ve kadın sağlığı anlatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 'sağlıklı kadın' adlı bilgilendirme toplantıları kapsamında, menopoz ve kadın sağlığı konusu anlatıldı.

Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, sağlıkta doğru bilinen yanlışların ortadan kaldırılması ve sağlıklı yaşam için her ay farklı konularda toplantılar düzenliyor. Kültür ve Sanat Evi Uğur Mumcu Salonu'nda düzenlenen bu ayki etkinlikte, menopoz ve kadın sağlığı konusu ele alındı. Toplantıya 40 yaş ve üzeri kadınlar, eşleriyle birlikte katıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Aslan, 'Menopoz ve kadın sağılığı' adlı slayt gösterimle, iki bölümde sunum yaptı. İlk bölümde menopoz tanımı ve belirtileri konuları ele alındı. Ara verilen toplantının 30 dakikalık ikinci bölümünde ise, menopozla nasıl baş edilir, etkisi nasıl atlatılır ve sağlık sorunların tedavisi anlatıldı. Toplantı sonrası kadınlar, soru sorarak görüş alışverişinde bulundu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Op. Dr. Derya Aslan ile toplantı öncesi röportaj

-Op. Dr. Derya Aslan'ın kadınlara slayt eşliğinde anlatımı

-Genel ve Detay görüntü

(Toplam: 2 dakika 35 saniye-187 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

=============================

Huzurevi sakinleri gençlerle sporda buluştu

Niğde'de 'Biri geçmişe biri geleceğe bakıyor' projesi kapmasında huzurevi sakinleri, genç sporcularla geleneksel oyunlar oynadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürüğü'nün hazırladığı proje kapsamında, genç sporcular Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabiltasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Etkinlikte, gençler ile yaşlılar, kaşıkta pinpon topu taşıdı, uçurtma uçurdu, çelik-çomak, masa tenisi, sapanla şişe devirmece oynadı. Gençler ve yaşlılar, pilates oynayıp, penaltı atışı yaptı. Etkinlikte, sporcular huzurevi sakinleriyle müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, gençlerin, yaşlıların bulunduğu ortamı anlamalarını sağlamalarını göstermek istediklerini belirtti. Ötgünlü, "Yaşlılarımızın çocukluklarında oynadıkları oyunları, gençlere anlatabilmek istiyoruz. Çocuklarımızın ileride nasıl bir ortamla karşılaşacakları ve büyüklerine karşı nasıl davranmaları gerektiğini bizzat yerinde göstermeyi amaçladık. İnşallah projemizi genişleterek devam edeceğiz" dedi.

Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabiltasyon Merkezi Müdürü Cemil Öztürk de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Faaliyetlerimizi elimizden geldiğince bu tür organizasyonlarda devam ettiriyoruz. Oyunlar sadece gençlere özgü bir durum değil. Bu kapsamda yaşlıların da geçmişe yönelik oyunları oynayarak mutlu olduklarını gördük" diye konuştu.

'ÇOCUKLUĞUMU HATIRLADIM'

Huzurevi sakini Raziye Işık (67) da etkinlikten çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada çok güzel günlerimiz geçiyor. Sürekli ziyaretimize geliyorlar. Çelik-çomak, 7 kule oyunu ve uçurt yapımında çocukluğumu hatırladım. Bunları hep oynardık çocukluğumuzda. Eskiden oyuncaklarımızı kendimiz yapardık" ifadelerini kullandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 2'nci sınıf öğrencisi Sabiha Göçken Serp ise yaşlılarla bir arada olmanın değerli olduğunu belirterek, güzel anılara imza attıklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü

-----------

-Yaşlılardan görüntü

-Yaşlılar pilates ve step yapması

-Yaşlılar ile gençlerin geleneksel oyunları oynaması

-Huzurevi sakini ile röportaj

-Genç bir öğrenci ile röportaj

-Detay görüntüler

-Niğde İl Gençlik ve Spor Müdürü İlker Ötgünlü ile röportaj

Süre: 04'57" Boyut: 554 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

=====================

İlk kez Nurdağı'nda ekilen 'moringa'da hasat zamanı

Türkiye’de ilk kez Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 50 dönümlük alanda ekimi yapılan moringa oleifera bitkisinin hasadına başlandı. Başta ilaç sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılan bitkiden 60 ton rekolte bekleniliyor.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi’nde Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün başlattığı 'Mucize Bitki Moringa’nın Kadın Çiftçilerle Türkiye Tarımına Kazandırılması Projesi' kapsamında ekimi yapılan moringa bitkisinin hasat zamanı başladı. Nurdağı Meslek Yüksek Okulu’nun organik arazisinde 50 dönüm alana ekimi yapılan moringadan bu yıl 60 ton rekolte bekleniliyor.

18 KADININ GEÇİM KAYNAĞI

18 kadın üye ile kurulan Moringa Antep Girişimci Kadınlar, Üretici ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sevgi Kütüz, "18 ortakla birlikte moringa yetiştiriciliği yapmaktayız. Çocuklarımızın ve ev ekonomimizin gelirini moringa ile karşılıyoruz. Moringa hasadımıza başladık, 20 gün sürecek olan hasadımızda bu yıl önceki yıllara oranla daha verimli bir yıl olduğunu söyleyebilirim. 50 dönüm alanda yaş olarak 50-60 ton hedefliyoruzö dedi.

İLAÇ SANAYİNİN ETKEN MADDESİ

Moringanın İlaç sanayisinde kullanılacağını belirten Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kenan Ercan ise, "2019 yılı için moringa hasadına başladık. Bu yıl yerlileşme ve millileşme adına moringayı ilaç sanayine kazandırmak için girişimlerde bulunduk. Moringa İlaç sanayinin vazgeçilmez bir ürünü olacak. Daha önce şampuan, sabun, çay, kozmetik gibi ürünlerimiz vardı. Katma değeri yüksek ilaç etken maddesi olarak moringayı değerlendiriyoruz, ülkemize kazandırdık. Soframıza girecek bir ürün ve hem de etken madde olarak ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılan kıymetli bir ürün. Çok amaçlı bir ürün. Toplum tarafından bilinçli olarak tüketilmesi ve yaygınlaştırılması öncelik hedeflerimiz arasında. Gaziantep Üniversitesi olarak moringanın tescilini almış durumdayızö şeklinde konuştu.

MORİNGA BİTKİSİ HAKKINDA

Türkiye’de ilk defa Nurdağı’nda yetiştirilen, yeşil yaprağından tohumuna kadar her bölümünden yararlanılan moringanın faydaları saymakla bitmiyor. Yeşil yaprakları kurutulup işlendikten sonra çay, sabun, şampuan ve yiyeceklerde kullanılan bitkinin güzel koku ve aromaya sahip çiçeğinden ise parfüm, losyon ve bal üretimi yapılıyor. Gaziantep Üniversitesi'nce tohum tescili alınan moringa, içerisinde barındığı güçlü antioksidanlar ile birlikte ilaç etken maddesi olarak da kullanılacak. 3 ayda yetiştirilen moringanın hasadı yaş olarak yapılıyor.

Görüntü Dökümü

-----------

- Gökçedere Mahallesi

- Kadınların Moringa hasadı

- Sevgi Kütüz ile röp

- MYO Görevlisi Kenan Ercan ile röp

- Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile röp

- Hasad sonrası kurumaya alınan moringa

- Kuruduktan sonra işlenmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:475 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

