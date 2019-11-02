DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bulanık'ta köpeğe eziyette 3 belediye çalışanı açığa alındı (2)

KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI

Muş'un Bulanık ilçesinde belediye personeli tarafından eziyet edilen sokak köpeği bulundu. Köpeğin tedavi edilmek üzere koruma altına alındığını belirten Bulanık'ın HDP'li Belediye Başkanı Adnan Topçu, yaşananları tasvip etmediklerini söyledi. Hayvan haklarına saygılı olduklarını belirten Belediye Başkanı Topçu, "Ancak, bizim için çok ciddi sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıldı, linç edilmeye çalışıldık. Biz kesinlikle bu konuyu tasvip etmediğimizi ve tasvip etmeyeceğimizi de belirttik. Vatandaşın talebi üzerine ‘hasta ve uyuz olan bir köpeğin evlerinde olduğu’ ihbarı üzerine belediye personeli bizim de haberimiz olmadan olay mahalline gitmiş. İlk önce köpeği tedavi etmek amacıyla almaya çalışmışlar. Ancak talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldık ve bu konuyla ilgili zaman zamanda açıklamalarda bulunduk" dedi.

İğne ile öldürülmeye çalışıldığı ileri sürülen köpeğin bulunduğunu aktaran Başkan Topçu, "Bazı açıklamalarda köpeğin iğne ile öldürülmeye çalışıldığı, sonrasında kafasında küreklen vurdurularak öldürülmeye çalışıldığı ve daha sonrada silah kullanılarak köpek öldürüldüğü ileri sürüldü. Bu açıklamalar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Biz bunları kabul etmiyoruz. Belediyenin bütün çalışmaları, çabaları doğrultusunda hasta köpek bulundu. Şu anda da tedavi edilmek üzere koruma altına alınmıştır. Belediyemiz bu konuda kesinlikle bu olayın üzerinde duracaktır. Bu işle ilgili olan kişiler açığa alınmıştır ve haklarında da yasal işlemler başlatılmıştır. Bununda takipçisi olacağız. Bir daha bu tür olayların, bu gibi vakaların oluşmaması için, gelişmemesi için gerekli hassasiyeti de göstereceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Belediye Başkanı Adnan Topçu'nun açıklamaları

-Sokak köpeğinin görüntüsü

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ, ()

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Müzik dinlerken ray bakım treninin çarptığı Nilgün öldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüş yapan Nilgün Çolak (38), ray bakım treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Serap Aktaş Koşuyolu üzerinde bulunan tren yolunda üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kulaklıkla müzik dinleyerek yürüyüşe çıkan Nilgün Çolak, Serap Aktaş Koşuyolu'ndan Cumhuriyet Mahallesi'ne raylardan geçerken ray bakım trenine çarpıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrol ettiği Çolak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği saptandı. Çolak’ın cenazesi incelemelerin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki polisler ve ceset

- Cesedin tabuta konularak taşınması

- Cenaze aracına konulması

- Olay yerinden genel

SÜRE: 46" BOYUT:85 mb

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana)()

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İsmail Demir: Bu badireleri başka ülke yaşasa belini doğrultamazdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye'nin son 6- 7 yıl içinde karşı karşıya kaldığı saldırıları tarafsız şekilde düşünelim. Dünyada başka ülke, bu yaşanan badirelerden birini yaşasa belini doğrultamazdı" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nce düzenlenen 'Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları' konulu panele katıldı. Programa Demir'in yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelde konuşan İsmail Demir, dünyadaki birçok ülkenin, Türkiye'nin son 6- 7 yılda yaşadıklarını yaşaması halinde 15- 20 yıl geri gideceğini söyledi. Demir, "Türkiye'nin son 6- 7 yıl içinde karşı karşıya kaldığı saldırıları tarafsız bir şekilde düşünelim. Dünyada başka bir ülke, bu yaşanan badirelerden birini yaşasa belini doğrultamazdı. Bu ülkede yaşanan dinamizm ve insanımızın samimiyeti bu noktada bizim gurur duyacağımız bir konu. Yeter ki ülke içinde paçalarımızı aşağı çeken birileri olmasın. Milli duruşlara ve milli davalara sahip yüreğimiz olması lazım. Bu yüreğe sahip olmayanlar, bizleri paçalarımızdan aşağı çekmeye çalışıyorlar. Bizler ısrarla ve sabırla kendimizi anlatıp, ülkemizin geleceği için hep beraber çalışma azminde olmalıyız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE UMUTLA BAKIYORLAR'

Savunma Sanayii Başkanı Demir, dünyada farklı coğrafyalarda yaşayanların, Türkiye'ye umutla baktığını belirterek, "Çevremizdeki insanlar ile fikir ayrılıkları olabilir; ama tek Türkiye olduğunu unutmamalıyız. Türkiye'de hepimiz aynı gemideyiz. Sadece 82 milyon insan değil dünyanın birçok coğrafyasındaki insanlar, Türkiye'ye umut ile bakıyorlar. Bu sadece tarihi bağlarımızdan kaynaklı değil. Türkiye'nin duruşu ve dünyada hiç kimsenin ses çıkarmadığı konularda yüksek sesle bu konuları gündeme getirmemizden dolayıdır. Türkiye, zalime 'zalim', mazluma 'mazlum' diyen bir devlettir" dedi.

150 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise üniversite bünyesine 150 milyon TL'lik yatırımın ağırlıklı olarak teknolojiye yapıldığını söyledi. Son yıllarda üniversiteye büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Kalyoncu, "Üniversite olarak gerçekleştirmiş olduğumuz 150 milyon liralık yatırımların büyük kısmı Ar-Ge merkezlerimiz, teknoloji transfer ofislerimiz, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerimiz, sağlık bilimleri laboratuvarlarımız, 3 bin 500 kişilik spor ve sanat merkezlerimiz oluşturmaktadır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programa katılanlar

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- İsmail Demir'in kouşması

- Haluk Kalyoncu'nun konuşması

- Panelden görüntü

- Hediye Taktimi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 548 MB

Haber:- Kamera: Kadir GÜNEŞ- GAZİANTEP-)

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Süleyman Demirel, 95'inci doğum gününde anıldı

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, 95'inci doğum gününde, memleketi Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in 95'inci doğum günü dolayısıyla doğduğu İslamköy'de, mezarı başında tören düzenlendi. Demirel Vakfı'nca düzenlenen anma törenine, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Demirel'in siyasi hayatında yanında yer alan eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Esat Kıratlıoğlu, Ali Nail Erdem ile Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Demirel'in manevi kızı ve doktoru İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Demirel ailesini temsilen iş insanı Nihan Demirel Atasagun'un yanı sıra, çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener telgraf gönderdi. Çalcatepe'deki anıt mezara karanfiller bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı, 20 yıl boyunca Demirel'in özel doktoru ve başdanışmanı olarak görev yapan İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur yaptı. Cesur, "Sayın Cumhurbaşkanımız Demirel'in 95'inci doğum günü. Sayın Cumhurbaşkanımızı, her doğum gününde Güniz Sokak'taki evinde değerli dava arkadaşları ziyaret ederdi. Bu ziyarette amaç doğum günü kutlaması değildi. Türkiye ve dünya muhasebesi yapılırdı. 'Son 1 yıl içinde neler yaptık, ne gibi sorunlarımız var, daha neler yapmamız lazım, neler eksik' bunlar konuşulurdu. Muhasebenin sonunda son söz Sayın Cumhurbaşkanımın olurdu. Sayın Cumhurbaşkanım, 'Bütün yaptığımız hizmetlerde, ömrümüzü adadığımız Türkiye sevdasında size çok teşekkür ediyorum. Bir damla kanın, bir kör kurşunun ve 1 kuruşun hesabını soracak hiç bir şey yapmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum' derdi" diye konuştu.

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ise 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in sadece Türk dünyasının değil, Azerbaycan'ın da gerçek bir dostu olduğunu, Azerbaycan halkının kendisini saygıyla andığını kaydetti. Eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu ise Süleyman Demirel'in siyasi hayatı ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından anma töreni sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Anıt Mezardan görüntü,

-Törene katılanlardan detay,

-Aylin Cesur ve Esat Kıratlı konuşması

-Detaylar

174 MB- 5.29 Sn

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA-)

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Ercan Kesal: Artık dizilerde oynamak istemiyorum

Yönetmen, oyuncu ve yazar Ercan Kesal, oynadığı 'Çukur' dizisine yönelik eleştirileri kabul etmediğini söyledi. Kesal, "Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" dedi. Kesal, artık dizi filmlerde yer almayacağını kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Öğle Sohbetleri'ndeki konuğu, yönetmen, oyuncu ve yazar Ercan Kesal oldu. Son günlerde tartışma konusu olan 'Çukur' adlı dizide 'İdris Koçovalı' karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı Kesal, diziye yönelik eleştirilerden hiç etkilenmediğini söyledi. Popüler bir dizide oynadığının farkında olduğunu aktaran Kesal, "Bilerek bu rolü oynadım. Oradaki karakteri içselleştirdim, o oldum. Kendim oldum. Setin en disiplinli yaşlısı olarak işimi hakkıyla yaptım. Kendi isteğimle de ayrıldım" dedi.

Dizi film 'Çukur'un çok izlenmesinden dolayı eleştiri aldığını kaydeden Kesal, ortaokuldaki çocuğun da akademisyenlerin de diziyi seyrettiğini söyledi. Dizinin garip bir izleyici skalası olduğunu anlatan Kesal, "Bu önemli bir şey, demek ki senaryosu ve oyunculukları farklı. Oyuncu olarak Çukur'a dair hesap vermek zorunda değilim. Ercan Kesal olarak söyleyeceklerim var. Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" dedi.

KESAL: EDEBİYAT BENİ İYİLEŞTİRİYOR

İlk mesleğinin doktorluk olduğunu anlatan Kesal, diplomasına sahip olduğu tek şeyin doktorluk olduğunu vurguladı. Doktorluk dışında hiçbir şeyin eğitimini almadığını belirten Kesal, "Yazarlık eğitimi almadım. Oyunculuk konusunda alaylıyım. Deneyimlerimle yazıyor ve oynuyorum. Yaşadığım kasabada yoksulluğun içinde kitapları keşfettim ve cennete düştüm. Edebiyat beni iyileştiriyor" diye konuştu.

'İYİ FİLMLER DOKTORA TEZİDİR'

Söyleşiyi izleyen gençlere tavsiyelerde bulunan Kesal, "Oyunculuk konusunda kendiniz olun. Kameranın karşısında öyle durun, bir şeyi taklit etmeye çalışmayın, berbat olursunuz. Her şeyi oynamak zorunda değilsiniz. Okumazsanız oynayamazsınız, gözlem yapmazsanız yapamazsınız. Bütün filmler master tezidir, iyi filmler doktora tezidir" dedi.

Ercan Kesal, oyunculuk yapmak istemediğini ve dizi filmlerde oynamak istemediğini belirterek, "Artık yönetmenlik yapmak istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Salondan genel görüntü

-Ercan kesal ın konuşması

-Soru cevap

583 MB /// 5.15 SN (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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Adıyaman’da asayiş uygulaması

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğle saatlerinde şok asayiş uygulaması yapıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ve mahalle bekçilerinde katıldığı uygulama şehrin farklı noktalarında yapıldı. Uygulamada park ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Yapılan uygulamalardan dolayı memnun olan vatandaşlar, uygulamanın devam etmesini söyleyerek emniyet yetkililerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Çarşı Merkezi

- Polis ekipleri

- Kimlik sorgulamaları

- Şüphelilerin üst araması

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 360 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Vali Güzeloğlu'ndan kan bağışı kampanyasına destek

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Kızılay Haftası nedeniyle başlatılan kan bağışı kampanyasına katıldı.

Kızılay Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan kan bağışı otobüsünü ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kan vererek başlatılan kampanyaya destek verdi.

Kan bağışının ardından açıklamada bulunan Vali Güzeloğlu, kan verme kampanyasına herkesin katılması için çağrıda bulundu. Kan vermenin insanlık ödevi olduğunu anlatan Vali Güzeloğlu, "Kızılay'ımızın başlattığı kampanyaya ben de temel bir insanlık ödevi olan ve insan sağlığı için çok değerli katkıları olan kan verme işlemini gerçekleştirmek için katıldım. Kızılay'ın kampanyasına Diyarbakır'daki tüm hemşerilerimizi de davet ettik. Büyükşehir'imiz dahil kentin birçok yerinde kurulu bulunan kan alma merkezlerinde, otobüslerinde, binalarında sağlıklı olan kan vererek zorda, darda olan vatandaşlarımıza can olmalarını bekliyoruz. Çünkü bizim verdiğimiz kan bizi sağlıklı kılacak güçlü kılacak. Bir başka yerde o kanla hayata dönecek bir insanımıza can oluyorsunuz. Bu sorumluluk hepimizin ortak sorunu, hepimizin bir gün ihtiyacı olacak olan bir kanı biz bugün bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Kızılay'ımızın bölge merkezinde ve bütün birimlerinde bu sorumluluğun gereğince yoğun da bir ilgi görüyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum, Diyarbakırlı hemşerimize de teşekkür ediyorum. Ama özellikle bu hafta bir farkındalık olarak kan vermenin ve bu sorumluluğu hissetmenin gereğinin de altını çiziyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Valinin gelişi

Valinin kan bağışı vermesi

Valinin konuşması

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 435 MB

Haber-Kamera: Selim KAYA, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,()

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AK Parti İl Başkanı Taş: Demirtaş'ın eserinin festivalde yer alması üzücü

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kısa Film Yarışması' kapsamında, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Ah Asuman' öyküsünün filminin gösterimini kınadığını söyledi. Taş, "Terör örgütü PKK'ya destek vermekten tutuklu bir siyasetçinin eserinin festivalde yer alması, çok üzücü. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, oturduğu koltuğun bedelini ödüyor" dedi.

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Ah Asuman' öyküsünden uyarlanan, Ümit Kıvanç'ın yönetmenliğini yaptığı, Settar Tanrıöğen ve Halil Babür'ün başrolünü oynadığı kısa film, dün AKM Perge Salonu'nda, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Kısa Film Yarışması' kapsamında gösterildi. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, konuya ilişkin açıklamasında, filmin izletildiğini üzüntüyle öğrendiklerini söyledi. Altın Portakal Film Festivali'nin prestijli ve dünyada tanınmış festival olduğunu aktaran Taş, "Cezaevinde tutuklu olan, yaptığı açıklamalarla terör örgütü PKK'ya destek vermekten tutuklu bulunan bir siyasetçinin eserinin festivalde yer alması, çok üzücü. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek için bir şey diyemiyorum, oturduğu koltuğun bedelini ödüyor. Bazı yerlerden destek alarak, o koltuğa geldi. O filmi Altın Portakal'da seyirciye izlettirerek, oturduğu koltuğun hakkını verdi. Dün filmin gösterimiyle birlikte parti teşkilatlarımızın telefonları susmadı. Arayan vatandaşlarımız, tepkilerini dile getiriyordu" diye konuştu.

'BİR DE ÖDÜL ALIRSA MİLLETE HAKARETTİR'

Terör örgütüne destek nedeniyle tutuklu birinin filminin yayınlanmasının, şehitlere hakaret olduğunu savunan Taş, "Bunu kınıyoruz, Antalya halkı adına bunun takipçisi olacağız. Sanata ve sanatçıya saygı duyuyoruz. Festivale uluslararası boyutu biz kazandırdık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız bu festivale destek veriyor. Güzellikleriyle festivalin gündeme gelmesini istiyoruz. Bu festivalde daha sanatsal filmleri ve toplumun önemli konularına işaret eden filmleri görmek istiyoruz. Demirtaş, terörü destekleyen bir kişidir. O kişinin filminin burada yayınlanması ayıptır, skandaldır. Hele bir de ödül alırsa bu millete hakarettir. Bunu kabul etmeyiz, filmin ödül alması insanların aklıyla dalga geçmek demektir" dedi.

'BÖCEK, 300 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI'

AK Parti İl Başkanı Taş, Başkan Böcek'in göreve ilk geldiğinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağını söylediğini kaydederek, "Muhittin bey, 20 yıllık Konyaaltı'nda ilçe belediye başkanlığı döneminde kimsenin ekmeği ile oynamadığını dile getirmişti. Ne oldu da şu anda 300'ün üzerinde arkadaşımızı işten çıkardı, 300 kişinin ekmeğiyle oynadı? Hangi gerekçelerle bu insanları işten çıkarıyor? Seçimden önce söz verdiği bir partinin yandaşlarına iş bulmak için mi bu kişileri işten çıkardı? Filmini yayınladığı kişinin partisindeki arkadaşlara iş bulmak için mi işten çıkarma yapıyor? Böcek, oturduğu koltuğun diyetini, bizim arkadaşlarımızı işten çıkararak ödüyor. Bu kabul edilemez bir durum. Milletimiz bu duruma gereken cevabı verecektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- İbrahim Ethem Taş'ın açıklaması

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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