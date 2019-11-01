DHA YURT BÜLTENİ - 14 

Denize atık boşaltmasına 36 bin TL ceza

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, balık taşıyan kamyonları denize pis su bırakan 2 ayrı firmaya toplam 36 bin 74 TL para cezası kesti.

Amasra Tarlaağazı Limanı'nda, geçen pazartesi günü 2 balık taşıma kamyonu, kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri, araçlarındaki tahliye borusundan denize boşalttı. Balıkçılar da cep telefonlarıyla video kaydı çekerek, sürücülere tepki gösterdi. ihbar üzerine gelen ekipler 2 kamyonun bağlı olduğu firmalara yönelik yasal işlem başlattı.

Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Denizlerle İlgili Kirletme Yasakları'na göre, 2 ayrı firmaya 18 bin 37 TL'den olmak üzere toplam 36 bin 74 TL idari yaptırım cezası uygulandığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Atıkların boşaltılmasından görüntü

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()-

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HDP önündeki eylemde 59'uncu gün (2)

AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

HDP binası önünde 59 gündür oturma eylemi yapan ailelere, 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kültürel turizm etkinliği' kapsamında Kocaeli'nden yola çıkıp, Diyarbakır'a gelen grup, ziyarette bulundu. Ailelerle yakından ilgilenen grup üyeleri, asker selamı vererek, desteklerini gösterdi. Kafilede yer alan Fethiye Akay, ailelere destek olmak için geldiklerini belirterek, evlatlarına kavuşmaları için duacı olduklarını söyledi. Akay, "Biz 'kültür turizmi' adıyla Kocaeli'nden yola çıktık. En büyük amacımız, buradaki ailelere destek olmak, onlara yardımcı olmak ve seslerini dünyaya duyurmak. Onların evlatları yerine bizim de evlatlarımız olabilirdi. En büyük duamız bir an önce evlatlarına kavuşmalarıdır. Umarım bunlar son olur. Hiçbir baba, hiçbir anne evladının dağa gitmesini istemez. Bütün anne ve babaların gözyaşları diner inşallah" dedi.

Görüntü Dökümü

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Ziyaretten görüntü

Turistlerin ailelerle buluşması

Aileler ve turistleri asker selamı vermeleri

Sloganarın atılması

Röportaj

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 314 MB

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,()

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Şemdinli boru patladı, ilçe susuz kaldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, içme suyu borusu patladı. Patlamanın ardından ilçe susuz kalırken, ekipler arızayı onarmak için çalışma başlattı.

Şemdinli'ye bağlı Günyazı köyü Yeşilöz mezrası bölgesinde bulunan ilçenin içme suyu boru hattı bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından ilçe merkezinde sular kesilirken, tonlarca su metrelerce yukarıya çıkarak boşa aktı. Bölgeye giden Şemdinli Belediyesi ekipleri, arızayı gidermek iş makineleriyle çalışma başlattı. Tazyikli su çalışanlara da zor anlar yaşatırken, arızanın giderilmesinin ardından ilçe merkezine su verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Patlayan boru

-Arızaya müdahale eden ekipler

-detaylar

Haber-Kamera: Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ, (Hakkari),() -

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Binali Yıldırım: PKK terör örgütü, Kürtlerin en büyük sorunudur



Ak Parti İzmir Milletvekili Binalı Yıldırım, terör örgütü PKK/YPG'ye tepki göstererek, "Bunlar kim öderse, ona hizmet ederler. Bunların Kürtlerle de alakası yoktur. PKK terör örgütü, Kürtlerin en büyük sorunudur. Bu ülkenin sorunudur" dedi.

Binali Yıldırım, Konya'da Selçuk Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende Binali Yıldırım'a üniversite tarafından fahri doktora payesi verildi.

Konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na değinen Yıldırım, Suriye'de barışın gelmesi için bu harekatın yapıldığını söyledi. Yıldırım, "Amacımız bu topraklara barış getirmek, huzur getirmek, ülkemizin geleceğini teminat altına almaktır. Yoksa bizim yayılmacı bir politikamız yok. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok" dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'ye tepki gösteren Yıldırım, şunları ifade etti:

"Barış Pınarı Harekatı başlar başlamaz dünya ayağa kalktı. Dost bildiğimiz Avrupa, Amerika ve diğer ülkelerin bir çoğu terör sevicisi haline geldi. Türkiye'yi, Kürtleri öldürüyor şeklinde suçlamaya kalktı. Şunu bütün dünya bilmeli; Türkiye bir masumun, bir sivilin, kılına zarar gelmemesi için azami gayret göstererek, bu operasyonları yapan bir ülkedir. Bizim hedefimiz Kürtler değil. Bizim hedefimiz, bölücü terör örgütüdür. Bunların ipinin ucu da başkalarının elindedir. Bunlar kim öderse, ona hizmet ederler. Bunların Kürtlerle de alakası yoktur. PKK terör örgütü, Kürtlerin en büyük sorunudur. Bu ülkenin sorunudur. Şimdi de 30 kilometrelik banttan bunlar çıkınca ne oldu ? Amerika talimat verdi; 'İnin Deyrizor'a petrol kuyularını bekleyin'. 100 dolara bunlar her şeyi yapmaya hazır, silahlı, kan dökücü alçaklardır."

Görüntü Dökümü

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- Binalı Yıldırım ve eşinin gelişi

- salona girişi

- Fahri doktoranın verilmesi

- Yıldırım'ın konuşması

Haber- kamera: İsmail AKKAYA KONYA-

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Yaşlı adamın yaralandığı kaza kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı Aleattin Taş (87) yaralandı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, Yenice Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücü belirlenemeyen hafif ticari araç, yola çıkan Aleattin Taş'a çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Taş'ın yardımına esnaf yetişti. Yaşlı adam, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()

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Afyonkarahisar mutfağı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda

Afyonkarahisar, Gaziantep ve Hatay'ın ardından gastronomi alanında 2019 UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil oldu.

Afyonkarahisar'ın lezzetleri Gaziantep ve Hatay'ın ardından Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında UNESCO'ya girdi. Valilik, Belediye Başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ile kentteki sivil toplum kuruluşlardan oluşan ekibin, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ile ilgili uzun süredir yürüttükleri çalışma başarıyla sonuçlandı. Şehrin coğrafi işaret tescili almış lokum, sucuk, haşhaş, keşkekle somun ekmeği başta olmak üzere yöresel lezzetleri ve tatlıları markalaşma yönünde ilerliyor. Türkiye'de 3'üncü il olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar mutfağı için ilerleyen günlerde bir lansman yapılacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı olan UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak ilan edildiğini belirtti. Tutulmaz, "Türkiye'de gastronomi alanında UNESCO'ya Gaziantep ile Hatay'dan sonra dahil olan üçüncü şehir Afyonkarahisar olmuştur. Yine geçen günlerde de Termal Kentler Birliği'ne de dahil edilmişti. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü artık şehirlerimizin markalaşması gerekiyor. Biz de Afyonkarahisar'ımızı marka şehir haline getirme gayreti içerisindeyiz. Bunun için il yöneticilerimiz, siyasilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızca önemli çalışmalar yaptık. Bunların sonuçlarını da bir bir almaya başladık" dedi.

24 KİŞİLİK BİR EKİBİN BAŞARISI

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan da Afyonkarahisar mutfağının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olma sürecinin bir yıl önce başladığını söyledi. Valilik, Belediye Başkanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı'nın kurduğu 24 kişilik ekibin başarısının büyük olduğunu aktaran Gümüşhan, "Afyonkarahisar mutfağımız UNESCO 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasıyla kentimizin lezzetleri tescillenmiş oldu. Artık, Afyonkarahisar'ımız marka şehir olma yönünde ilerlemektedir. Bu başarıda Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz başta olmak üzere, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Gastronomi alanında Afyonkarahisar mutfağıyla ilgili çalışmalara katkı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Afyon'un lezzetlerinden detay

- Lokum, ekmek, ekmek kadayıfı ve kaymağından detay

- Tezgahlardan detay

- Genel detaylar

- Vali Tutulmaz'ın konuşması

- ZAFTODER Başkanı Gümüşhan'ın konuşması

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()