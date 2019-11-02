DHA YURT BÜLTENİ - 14

Van- Başkale karayolunda kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Van- Başkale karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Van- Başkale karayolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden 07 AEZ 433 palakalı minibüs, karşı yönden gelen 30 AAD 321 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobilin yol kenarındaki şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen araç sürücüleri yaptı. Olay yerine yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edilirken, araçlarda sıkışan ve güçlükle çıkartılan yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntü

Ambulansların görüntüsü

Kazaya karışan araçların görüntüsü

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, ()

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Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü açıldı

İZMİR'de, bir süredir çalışmaları devam eden Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü hizmete açıldı. Geriye kalan 5 kilometrelik kısım için çalışmalar sürüyor. Sanayi bölgeleri ile turizm merkezlerine ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak olan otoyolunun, yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

İzmir'de yapımı devam eden 96 kilometrelik Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü, hizmete girdi. Geriye kalan 5 kilometrelik bölümünde, hizmete açılması için çalışmalar devam ediyor. Açılışı yapılan otoyolunun, kent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağı düşünülüyor. Aliağa'da bulunan sanayi bölgeleri ile Foça'daki turistik alanlara ulaşımı kolaylaştıran otoyol üzerinde 5 tane kavşak, bir tünel, 38 köprü, 6 viyadük bulunuyor. Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun hizmete girmesiyle birlikte, İzmir'in, Aliağa ilçesi ile ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı yollarla bağlantısı sağlandı. Yine mevcut şehir içi yollar üzerinden sağlanan kuzey-güney yönlü ağır vasıta trafiği, otoyol ağına alınacak ve İzmir'in şehir içi trafiği rahatlatılacak. Çandarlı'ya kadar uzanan otoyol ile İzmir'in çevre yollarının kuzey aksı da tamamlanarak, sürücüler açısından zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlanacak.

YILSONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Otoyolun hizmete açılan bölümünü kullanacak olan sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalar da bulunuyor. Örneğin, İzmir'den yola çıkan bir sürücü, Menemen'de Koyundere Kavşağı'ndan İzmir-Çanakkale Devlet Yolu'nu kullanarak, Emiralem-Manisa ayrımından, hizmete açılan otoyola çıkabilecek. Otoyolun, Eskifoça, Yenifoça, Aliağa, Şakran ve Çandarlı bağlantıları da tamamlandı. Menemen'e kadar ücretsiz olan otoyolun, diğer bölümleri ise ücretli. Buna göre ikinci sınıf binek araçlar, Kuzey Ege Otoyolu'na girip Aliağa Kavşağı'ndan çıktıklarında 10 TL 65 kuruş ödeyecek. Otoyolun Çandarlı Limanı bağlantı yolundan çıkıldığında ise 20 TL 30 kuruş ücret ödenecek. Otoyolun, yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında, otoyolun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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- Otoyolun Buruncuk Gişelerinden görüntü

- Gişelerden geçen araçlardan görüntü

- Drone çekimi

- Anons

- Detay ve gene görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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Çukurca'da üretimi yapılan istiridye mantarına Irak'tan talep

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 'Gelin kardeş olalım' projesi kapsamında yetiştirilen istiridye mantarının ilk hasadı yapıldı. Proje kapsamında yetiştirilen mantarlara şimdiden Irak'tan talep gelmeye başladı.

Çukurca'da yaşayan 1 çocuk babası Mevlan Erol, Antalya'nın Korkuteli ve Hakkari'nin Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttükleri 'Gelin Kardeş olalım' projesi kapsamında Narlı köyünde kurduğu depoda istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Proje kapsamında ürettilen mantarlar ilk hasadını verdi.

Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dürdar ve Çukurca Tarım ve Orman Müdürü Dilan Ergür, ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Narlı köyüne gelerek mantarların yetiştiği depoda incelemelerde bulundu. Mantarların ilk hasadından oldukça memnun olduğunu belirten Erol, Irak'tan talep olduğunu söyledi. Yaklaşık 25 gün önce Antalya Korkuteli’nden gelen projeyi hayata geçirdiklerini belirten Erol, "O gün hazırlamış olduğumuz ekin şuan ilk hasadını vermeye başladı. Hemen sınırımızda bulunan Irak'tan ciddi talepler var. Erbil kentinden yaklaşık 200 kiloluk bir sipariş geldi. Şuanda onun gönderme hazırlıklarını yapıyoruz" dedi. Çukurca ilçe Tarım Müdürü Dilan Ergür ise, Korkuteli ilçesi ile kardeş ilçe olduklarını belrterek, "Antalya Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu proje kapmasında bugün Çukurca'da ilk mantarımızın hasadını yapıyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Protokol üyelerinin gelişi

- Mantarların incelenmesi

- Mevlan Erol'un mantar hasadı

- Mevlan Erol röpörtajı

- Çukurca Tarım ve Orman Müdürü Dilan Ergür röpörtajı

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Serdar KARA- Mehmet ÖZKAN/ÇUKURCA (Hakkari), ()-

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Hafriyat kamyonu tehlike saçarak ilerledi

Karabük'te, hafriyat kamyonu yola kum dökerek ilerlerken, sürücülere tehlike yarattı.

Karabük'ten Ankara istikametine giden 34 KM 7722 plakalı hafriyat kamyonundan yola kum döküldü. Hafriyat kamyonu sürücüsü yoluna devam ederken, hem çevreyi kirletti hem de arkasından gelen diğer sürücülere tehlike yarattı. Bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Tehlike saçan kamyon cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Kamyondan yola dökülen kum(Cep telefonu görüntüsü)

Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Solucanlar, üniversite projesiyle kozmetikte kullanılacak

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesinde AR-GE çalışmaları tamamlanan Solucan Gübresi Projesi'nde sona gelinerek üretim tesisi kuruldu. Türkiye'de bu alanda ilk doktora çalışmasını yapan Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, "Önümüzdeki iki ay içerisinde sıvı solucan gübresi üretimine geçmeyi planlıyoruz. Amacımız ise solucanlardan elde edilen verilerin kozmetik alanlarda kullanımı olacak" dedi.

Üniversite yerleşkesi içerisinde 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip tesiste 6 akış sistemi makine ile üretime geçildi. Bu konuda Türkiye'de ilk doktora çalışmasını yapan Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, solucan gübresi tesisi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yaklaşık beş aylık bir süre içerisinde üniversite, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret Odası ile tam bir otomatizme sistemle modern tipte Türkiye'deki bütün üreticilere örnek olabilecek bir tesis kurduklarını anlatan Doç. Dr. Tutar, "Bu tesisin temel amaçlarından birincisi Türk tarımında kaliteli organik gübrelerin kullanılmasını gerçekleştirmek ve bunu doğru kanallar ve metotlarla üretimini gerçekleştirip çiftçiye sunmak. İkinci amacımız ise belediyeler çok miktarda arıtma çamuru çıkartmakta ve bu çamurların bertaraf edilmesi için ciddi miktarda para harcamaktadır. Solucanları kullanarak arıtma çamurunu tüketmesine yönelik çalışmalarımız var. Bunun için Sivas Belediyesi'nden numune çamurlar getirerek bir takım testler yaptık. Solucanların arıtma çamurlarının büyük bir kısmını tükettiklerini ve gübreye dönüştürdüklerini gördük" dedi.

KOZMETİK ALANINDA KULLANILACAK

Üçüncü amaçlarının kaliteli sıvı solucan gübresi üretmek olduğunu da vurgulayan Doç. Dr. Tutar, "Çiftçilerimizin son derece büyük ihtiyacı olan sıvı solucan gübresini üretmeyi de amaçlıyoruz. Çünkü kullanımı çok kolay ve tercih ediliyor. Biz tesisimizde çiftçilerin ihtiyacını karşılayabilecek kalitede katı solucan gübresinden, sıvı solucan gübresine çevirmek için de çalışmalar başlattık. Bunun için makine ve teçhizat kurulumu aşamasındayız. Önümüzdeki iki ay içerisinde de sıvı solucan gübresi üretimine geçmeyi planlıyoruz. Son amacımız ise solucanlardan elde edilen verilerin kozmetik alanlarda kullanımı olacak. Bazı deneylerimiz oldu ve hala proje aşamasında olup çalışmalar neticelendikten sonra kamuoyu ile paylaşılacak. Öte yandan solucanların söramik dediğimiz sıvıları bulunmakta. Bu sıvıları solucanlardan izole ederek, bundan da bir ürün geliştirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız deneyler neticesinde kıl kök hücrelerini yenileme ve güçlendirme gibi özelliği bulunduğunu ön görüyoruz. Bunun üzerinde arkadaşlarımız Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laboratuvarlarında çalışmalarını sürdürüyorlar" diye konuştu.

2020 yılında 10 milyon solucana ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Doç. Dr. Tutar, yılda 3 kat çoğalan solucanların yılda 100 ton katı solucan gübresi üretim kapasitesine ulaşmış olacaklarını belirtti. Doç. Dr. Tutar ayrıca solucan sayılarını artırdıkça alanlarının yüzde 100'ünü kullanarak yılda 1000 ton solucan gübresi üretmeyi planladıklarını belirterek, "Tesislerde Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen, belediyelerin arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurlarını solucanlara yedirilerek kaliteli ve oldukça verimli solucan gübresi üreteceğiz. Belediyelerin arıtma tesislerinden çıkan atıkların imhasında ciddi paralar harcadığını bilmekteyiz. Bu atık maddelerini yeniden endüstriye hem de çok güzel organik bir gübre olarak yeniden kullanıma kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Solucan üretim merkezinden görüntüler

-Sulacan gübresi

-Öğretim üyesinin açıklamaları

-Detaylar

Haber: SİVAS () -

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Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 4 kişi kaldıkları evlerde yakalanıp, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve bir sahte pasaport ele geçirildi.

Şüphelilerin, haklarında DEAŞ terör örgütü yöneticisi olmak ve terör örgütü üyesi olmak suçlarından işlem yapılan şahıslarla birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şüphelilerden hakkında yurda giriş yasağı bulunduğu ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), ()-