DHA YURT BÜLTENİ -14

Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü (4)

ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Salıpazarı ilçesi Albak mahallesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Bilal Arslan, yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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SAMSUN,()

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Kılıçdaroğlu: 82 milyonun yüreğinde vatan da vardır bayrak da (3)

MANYAS VE GÖNEN BELEDİYELERİNE ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir programı kapsamında, Erdek ve Bandırma ilçelerinin ardından Manyas ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yerel seçimi kazanan Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası belediye binası önünde kendisini bekleyenleri selamlayarak, konuşma yaptı.

Türkiye'ye yeni siyaset anlayışı getirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, "31 Mart yerel seçiminde başarılı sonuç elde eden başkanımız Tancan Barçin'i tebrik ediyorum; ancak bu başarı yetmez. Biz iktidar olacağız. Bunun için ülkedeki siyaset anlayışını değiştiriyoruz. Bizim siyaset anlayışımızda ötekileştirme, dışlama, hor görme yok. İnsanların tercihlerine saygı göstererek birleştirici olacağız. Bunu siyaset anlayışı ile İstanbul'u kazandık. İnanıyorum ki bizi iktidara getirecek olan da işte bu anlayıştır" dedi.

'ÜRETEN TÜRKİYE HEDEFLİYORUZ'

Manyas'ın tarım ve hayvancılık merkezi olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Sevgili Manyaslılar, yaşadığınız coğrafya tam bir tarım ve hayvancılık merkezi. Topraklarınız verimli; ancak bu iktidarın yaptığı yanlış politikalar sonucu girdi fiyatlarının alıp başını gitmesi sonucu üretemez hale geldik. Bizim anlayışımızın en başında üreten Türkiye var. Bir ülke üretebildiği kadar güçlüdür. Biz iktidara geldiğimizde çiftçinin de yüzü gülecek, hayvancının da yüzü gülecek; çünkü üretime önem vereceğiz. Üreten bir Türkiye hedefliyoruz" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, programı kapsamında Gönen ilçesine de giderek, Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ı makamında ziyaret etti. Başkan Palaz'ı tebrik eden Kılıçdaroğlu, sonraki programına devam etmek üzere Gönen'den ayrıldı.

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Haber: Süleyman ÖZAYDIN- Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/MANYAS (Balıkesir), ()

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Silopi'de, çevik kuvvet eşliğinde elektrik panoları kuruldu (2)

EKİPLERE TAŞLI SALDIRI: 1 POLİS YARALANDI

Dicle Elektrik ekipleri, polisin aldığı güvenlik tedbirlerinin ardından Dicle mahallesinde pano kurma çalışmalarına başladı. Bu sırada çalışmanın yapıldığı bölgeye gelen bir grup, görevlilere tepki göstererek, taşlı saldırıda bulundu. Polis ekipleri, gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederken, çıkan olayda bir polis memuru başına isabet ettiği taşla yaralandı. Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastane götürüldü.

Yapılan müdahalenin ardından grubun dağılmasıyla, polisin oluşturduğu güvenlik çemberinde Dicle Elektrik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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Polislerin gruba müdahalesi

Polis ve vatandaşların diyalogu

DEDAŞ ekiplerinin çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUT: 48 MB

Haber: Mehmet Selim YALÇIN-Kamera: ŞIRNAK,()

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'Tövbekar dolandırıcı', cami çıkışı yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Cemal Babacan'ı (74) telefonla arayıp, kendisini 'jandarma' olarak tanıtarak, 120 bin TL dolandıran Cemalettin Aslan (55), gerçek jandarmalar tarafından camiden çıkarken yakalandı. Daha önce de 4 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıkan Aslan, ifadesinde her olaydan sonra camiye gidip, namaz kılıp, tövbe ettiğini söyledi.

Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Cemal Babacan'ı dün cep telefonundan arayan Cemalettin Aslan, kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtıp, ilçedeki bir kuyumcunun soyulduğunu, evindeki altın ve paraların bu kuyumcudan çalındığı yönünde ihbar aldıklarını, bu nedenle de kontrol edeceklerini söyledi. Ardından adresini aldığı eve geldi. Cemalettin Aslan, Cemal Babacan'ın çıkarttığı altın ve paraları alıp, kaçtı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Babacan, jandarmaya başvurdu.

Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatan jandarma, şüpheliyi, bir camiden çıkarken yakaladı. Gözaltına alınan Cemalettin Aslan'ın daha önceden aynı suçtan cezaevinde yattığı, Muğla'da da 4 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Aslan, ifadesinde, her dolandırıcılık olayının ardından camiye gidip namaz kıldığını ve tövbe ettiğini söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Cemalettin Aslan, tutuklandı.

Öte yandan Cemalettin Aslan'ın 120 bin TL değerindeki altın ve paraları alıp, Babacan'ın evinden çıkarak, otomobiline bindiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde Aslan'ın yere düşürdüğü altın ve paraları toplayıp, otomobiline binip, uzaklaşması yer alıyor.

Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 10 günde kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık olayına karışan 4 kişiyi daha yakaladı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerasında zanlının otomobiline binerken altını düşürmesi

-Yerdeki altını alıp, gitmesi

-Zanlının adliye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Tunay YAZICI- Ramazan ÇETİN / ÇİVRİL, (Denizli), ()

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Otomobil TIR'a çarptı: Anne ve oğlu öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı (2)- Yeniden

Aksaray'da, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Hafize Kestek (37) ve oğlu Mustafa Kestek (3) hayatını kaybetti, eşi Ümit Kestek (38) ile çocukları Hatice (11) ve Alper (9) yaralandı. Anne ve oğlu, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Ihlara yolu üzerinde Kireçlik mevkisinde meydana geldi. Ümit Kestek (38) yönetimindeki 68 HC 071 plakalı otomobil, aynı yöne giden Orhan Sertkaya'nın (38) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile eşi Hafize, çocukları Hatice, Alper ve Mustafa Kestek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yapılan kontrolde anne Hafize ve oğlu Mustafa Kestek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Baba ve iki çocuğu da olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin kent merkezinden ziyaret için köylerine gittikleri öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen ailenin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden Hafize Kestek ve oğlu Mustafa Kestek'in cenazeleri Somuncu Baba Külliyesi ve Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Kazada yaralanan baba Ümit Süleyman Kestek ile kızı Hatice ve oğlu Alper Kestek'in de tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Kazada ölen Hafize ve oğlu Mustafa Kestek cenaze namazının kılınması

- Namaz sırasında hellallik alınması

- Cenazeden detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY ))

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En hızlı domates yemek için yarıştılar

Sinop'un Boyabat ilçesinde bu yıl 3'üncü Domates Festivali düzenlendi. Festivalde en hızlı domates yeme yarışmasında renkli görüntüler oluştu.

Boyabat Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3'üncü Domates Festivali'nde en hızlı domates yeme yarışması gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmaya katılanlar en hızlı domatesi yemek için yarıştı. Yarışmacılar, 3 dakikada verilen domatesleri bitirmeye çalıştı. Yarışmada çocuklar kategorisinde 1 kilo domates yiyen Kemal Çadırcıbaşı (13) adlı çocuk birinci oldu.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat Gazidere domatesinin 3 yıl önce tescillendiğini belirterek "Boyabat Türkiye'ye değer katan bir şehir haline gelecek. Bugün 120'ye yakın yarışmacımız var. Gazidere domatesi yüzde yüz organik bir üründür. Abad şehir Boyabat'ta yetişen ürünler, insanlarıda abad ediyor. Boyabat Gazidere domatesini yiyeyn kanserden korunuyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Domates yeme yarışması detayları

Yarışmacı detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Esra AKSU-Deniz ÖZEN SİNOP-

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Edirne'de 'belediye bandosunun Zigetvar seferi' tartışması

Edirne'de mali sorunlar yaşayan belediyenin, Macaristan'ın Zigetvar kentinde düzenlenen festivale, bando ekibinden oluşan 28 müzisyenin yanında 2 müdür, 1 dozer operatörünü, tüm masraflarını karşılayarak göndermesi, tepkilere neden oldu. Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, "Ben buna bir israf olarak bakmıyorum. Çünkü benim ekiplerimle beraber ben oraya Türkiye Cumhuriyeti bayrağını da gönderiyorum. Orada Türk bayrağını da dalgalandırıyorum. Ben Balkan ülkelerinde Türk bayrağını dalgalandırmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Macaristan'ın Zigetvar kenti belediyesi, düzenlediği 'Bandocular Festivali' için Edirne Belediyesi'ne 30 Temmuz günü resmi davet mektubu gönderdi. Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan başkanlığında 1 Ağustos günü toplanan belediye meclis toplantısına gündem dışı görüşülmek üzere gelen teklif öncesi, bu davet, üyelerin bilgisine sunuldu. Gürkan, meclis üyelerini bilgilendirirken, "Biliyorsunuz festivalimize destek veren ülkelerin festivallerine biz de ekonomik açıdan biraz sıkıntılı olsak da katılmaya gayret ediyoruz. Bu da onlardan birisi, söz almak isteyen arkadaşımız var mı?" diye sordu. CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinden söz almak isteyen olmayınca bando ekibinin Zigetvar'a gitmesine yönelik teklif, oybirliği ile kabul edildi.

Zivetgar'a gidecek kafilede, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vahap Melih Serttuna kafile başkanı Edirne Belediyesi Bando Takımının Şefi Süleyman Uysal ile 28 müzisyene ek olarak ekibe Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sefa Pirko ile Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Göç ile belediyenin dozer operatörü Şenol Geçmiş 'görevli' olarak yer aldı. Müzisyenlerin dışında temizlik ve park bahçeler müdürü ile dozer operatörünün kafileye dahil edilmesi tepkiyle karşılandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, kafilenin Zivegar'a gitmesine israf gözüyle bakmadığını söyledi. Gürkan, "Ben buna bir israf olarak bakmıyorum. Çünkü benim ekiplerimle beraber ben oraya Türkiye Cumhuriyeti bayrağını da gönderiyorum. Orada Türk bayrağını da dalgalandırıyorum. Ben Balkan ülkelerinde Türk bayrağını dalgalandırmaktan onur ve gurur duyuyorum. Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış Edirne'nin flamasını ve orada Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağını dalgalandırmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Eleştirilere neden olan müdürleri ve dozer operatörünü Türk bayrağını temsilen gönderdiğini belirten Gürkan, "Operatör arkadaşın pozisyonu başka ama oraya şoför olarak gitti. Oraya operatör olarak gitmiyor, aynı zamanda şoförlük belgesi de var. 3 müdürümüz de Zigetvar kentiyle ya da diğer kentlerden edindikleri tecrübeleri, bilgileri buraya taşıyorlar. Buradan edindikleri tecrübeleri ve bilgileri de oraya taşıyorlar. Zaten buralarla ilişkilerimiz belli. Burada asıl olan kaç müdürün gittiği değil, asıl olan Türk bayrağının gitmesidir, orada şanlı bir şekilde temsil ediliyor olmasıdır. Ben bu noktadan bakıyorum. Bu noktadan bakmayanlar kendi işlerine baksınlar, hangi noktadan bakıyorlarsa istedikleri noktadan baksınlar" dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde basın açıklaması yapacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Bando ekibinden arşiv

Edirne Belediye binasından detay

Gürkan'ın açıklaması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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FETÖ'nün sözde Ege ve Akdeniz sorumlusu sınır kapısında yakalandı

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin sözde Ege ve Akdeniz bölgesi iş dünyası sorumlusu Mehmet Tahir Kocakurt, Habur Sınır Kapısı'ndan, sahte pasaportla Irak'a geçmek isterken yakalandı.

Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'na gelen Mehmet Tahir Kocakurt, sahte pasaportla Irak'a geçmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafındana fark edilerek, gözaltına alındı. Irak üzerinden ABD'ye gitmeyi planladığı ortaya çıkan Kocakurt, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Tahir Kocakurt, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Haber: Sekvan KÜDEN/ SİLOPİ (Şırnak), ()-