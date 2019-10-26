DHA YURT BÜLTENİ-14

Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor

SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların inişi sürüyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi kontrolünde olan havaalanında Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Önceki gün 50 kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na bugün de Rus askeri kargo uçağı iniş yaptı.

Kamışlı'ya inen Rus uçaklarının asker taşıdığı öğrenildi. Uçakların iniş ve kalkışları, Nusaybin'den görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Askeri kargo uçağı havalanırken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 20 MB

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(ÖZEL)- Ambulansa binmedi, kamyonetine çarpan sürücüyü aradı

KAHRAMANMARAŞ'ta hafif ticari araçla çarpışan kamyonet kontrolden çıkıp, taklalar atarak sulama kanalına düştü. Kazayı hafif yaralı atlatan kamyonet sürücüsü Abdulnasır Sönmez, ambulansa binmek yerine "Kim vurdu benim arabama?" diyerek, diğer aracın sürücüsünü aradı.

Kaza, öğleden sonra Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı ile Sümbüllü Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; Sümbüllü Bulvarı'nda ilerleyen Abdulnasır Sönmez yönetimindeki 46 ABY 400 plakalı kamyonet ile Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda ilerleyen Osman Ç. yönetimindeki 46 BG 187 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada kamyonet taklalar atıp, şarampole devrildi. Ardından da korkulukları kırarak, sulama kanalına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

'KİM VURDU BENİM ARABAMA?'

Kamyonetin sürücüsü Abdulnasır Sönmez, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldığı aracın üzerine oturarak, kurtarılmayı bekledi. Sönmez, itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansa götürülürken de hafif ticari aracın yanına gitmeye çalıştı. Kendisine çarpan aracı görmediğini söyleyen Sönmez, "Kim vurdu benim arabama? Bana vurdular ben düşmedim?" dedi. Sağlık görevlileri tarafından ikna edilen Sönmez, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Hafif ticari aracın sürücüsü Osman Ç. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamyonetin üstünde oturan Abdulnasır Sönmez

- Kamyonete merdiven uzatılması

- Ekiplerin yaralının yanına inmesi

- Sönmez'in merdivenden çıkması

- Sönmez'in diğer sürücüyü araması

- Sönmez'in ambulansa alınması

- Kamyonetin uçtuğu kanal

- Kamyonetin çarpıştığı diğer araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 525 MB

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Uyuyan şoför ,ışıklarda bekleyen araçlara çarptı: 1 ağır yaralı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, turistleri taşıyan transfer aracı olan minibüsün şoförü, iddiaya göre, uyuya kalınca trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. 4'ü otomobil 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında,1 kişi ağır yaralandı.



Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Antalya- Muğla karayolu üzeri Karaçulha Mahallesi'nde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. 7 İngiliz turisti havaalanına götüren 07 SEG 50 plakalı minibüsün şoförü Ali A., iddiaya göre, uyuya kaldı. Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 4 araçlara çarptı. Minibüsle birlikte 4'ü otomobil 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, otomobil sürücülerinden Mustafa Yüksel ağır yaralandı. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı Yüksel, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar kaza yerinden kaldırıldı. Minibüsteki turistler ise bir süre sonra olay yerine gelen başka bir minibüsle havalimanına götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Hber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()

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İtfaiye aracının aküsünü çalan 3 kişi kameradan yakalandı



KAYSERİ Oto Sanatkarlar Odası'na ait itfaiye aracının aküsünü çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6105'inci Sokak'ta bulunan, Oto Sanatkarlar Odası'nın önünde duran itfaiye aracının aküsü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Sabah durumu fark eden oda çalışanları, polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Aküyü sökerken görüntüye yansıyan şüphelilerin Mustafa K. (28), Muhammet M. (18) ve Onur K. (22) olduğu belirlendi. 3 kişi, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada, hırsızlık sonucu elde edilen 7 akü ele geçirildi. Şüphelilerin, toplam 9 akü hırsızlığı olayına karıştığı saptandı. 3 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamera görüntüsü

KAYSERİ ()

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56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali, kortejle başladı



ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin 56'ncısı, sanatçıların halkla buluştuğu geleneksel kortej geçişiyle başladı. Halkın ilgisinin yoğun olduğu kortej, 5 kilometrelik yolu 1,5 saatte tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sineması ve dizi yıldızlarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 100. Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar Caddeleri boyunca çok sayıda vatandaş sıralanarak, sanatçıları görmeye çalıştı. Kortej, trafiğe kapatılan 5 kilometrelik yolu 1,5 saatte tamamlayabildi.

KORTEJE KATILANLAR

Hava sıcaklığının 29 dereceyi gösterdiği kentte, korteje sinemanın gözde isimleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, klasik araca bu akşam onur ödülü alacak Selma Güneri ve Yusuf Sezgin ile binerek, vatandaşları selamladı. Kortejde Füsun Demirel, Şahnaz Çakıralp, Ayten Ustaoğlu, Defne Yalnız, Deniz Akkaya, Burcu Esmersoy, Özlem Yıldız, Seray Sever, Mustafa Avkıran, Salih Güney, Saba Tümer, Hatice Aslan, Cemal Hünal, Burak Hakkı gibi isimler yer aldı.

BAŞKAN BÖCEK: FESTİVAL ÖZÜNE DÖNDÜ

Kortejde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın, festivalin özüne kavuştuğunu, Antalyalıların da özlemini giderdiğini söyledi. Böcek, "Güzel insanlarla beraberiz. Bundan sonra festivalimiz gelişerek, büyüyecek" dedi.

SELMA GÜNERİ 50 YIL SONRA YİNE ANTALYA'DAN ÖDÜL ALACAK

Yeşilçam'ın ünlü ismi Selma Güneri de "Özümüze döndük. Türk sineması geri geldi. Bu akşam onur ödülü alacağım. 15 yaşında ilk ödülümü buradan almıştım, 50 yıl sonra bir ödül daha yine Antalya'dan alacağım" diye konuştu.

Yusuf Sezgin ise ulusal yarışmanın tekrar başlaması dolayısıyla Antalya halkına ve Başkan Böcek'e teşekkür etti. Burcu Esmersoy, daha önce çalışmak için geldiği festivale bu sefer keyif almak için geldiğini söyleyerek, "Antalyalılar açılışa davetliymiş, bundan dolayı çok sevindim" dedi.

DENİZ AKKAYA: ALTIN PORTAKAL BİR MARKA

Saba Tümer de organizasyona bayıldığını kaydetti. Tümer, "Her şey çok güzel görünüyor. Davet edildiğimiz sürece her zaman festivale katılmak isteriz" diye konuştu. Deniz Akkaya ise festival dolayısıyla uzun süredir görmediği arkadaşlarını Antalya'da gördüğünü aktardı. Akkaya, "Altın Portakal çok değerli bir markamız. Bütün halk burada, halk yüreklerine oturttukları sanatçıları görmek için adeta çabalıyor. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

AÇILIŞ CNN TÜRK'TE CANLI

Festival bu akşam düzenlenecek açılış töreniyle devam edecek. 10 bin kişilik spor salonundaki tören, CNNTürk ekranlarından canlı izlenebilecek. Bir hafta sürecek Türkiye'nin en eski film festivali, 1 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kortejten görüntü

- Vatandaşlar

- Araçların geçişi

- Sanatçılardan detay

- Başkan Muhittin Böcek detay

- Başkan Böcek açıklama

- Selma Güneri

- Yusuf Sezgin

- Deniz Akkaya

- Saba Tümer

- Burcu Esmersoy

Hasan DEMİRBAŞ-Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, () -

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Başkan Zolan, 'Milli Birlik ve Beraberlik' madalyasını alan 7'nci kişi oldu

DENİZLİ'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından düzenlenen 'Kültürün ve Sanatın Kardeşliği' adlı programda, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'a desteği nedeniyle 'Milli Birlik ve Beraberlik' madalyası verildi. Türk dünyasında Milli Birlik ve Beraberlik Madalyası alan 7'nci kişi Başkan Zolan oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İLESAM ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 'Kültürün ve Sanatın Kardeşliği' adlı program Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Kent Konseyi Şairler Topluluğu üyeleri, şairler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Büyük beğeni toplayan şiir ve müzik dolu gecenin sonunda İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, Türk dünyası açısından büyük önem taşıdığını belirttiği 'Milli Birlik ve Beraberlik Madalyası'nı kendilerini destekleyen Başkan Zolan'a takdim etti.

Parmaksız, madalyanın bugüne kadar dünyada sadece 6 kişiye takdim edildiğini belirtti. Söz konusu ödülün Türk dünyasının birlik ve beraberliği ile sanat ve kültürün gelişmesi adına çalışmalar gerçekleştirdiği için Başkan Zolan'a layık gördüklerini ifade eden Parmaksız, "Hocalı Soykırımı için Denizli'de Azerbaycan Karabağ Parkı açıp, Hocalı Soykırımı Anıtı diktiniz. 15 Temmuz'dan sonra birlik ve beraberlik adına çok güzel çalışmalar yaptınız. Siz ve ekibiniz Denizli'yi imar edip mamur hale getirdiniz. Bu madalyayı size takdim ederken, tüm Denizli'ye takdim ediyoruz. Madalyayı size vermekten onur duyuyoruz. Şiir, edebiyat, sanat ve kültüre yapılan yatırım hiçbir şeyle ölçülemez. Denizli sizin gibi değerleri yetiştirdiği için çok şanslı" dedi.

Başkan Zolan ise, madalyayı almaktan dolayı gurur ve onur duyduğunu belirterek, "Bu onura layık olabilmek için daha fazla ve durmadan çalışmak gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizin, geçtiğimiz şu günlere bakıldığında ne kadar önemli olduğu görülüyor. İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberliğimiz daim olacak. Ülkemiz var olacak, bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Tüm Türk coğrafyasında türkülerimiz söylenmeye, şiirlerimiz okunmaya devam edecek" diye konuştu. Program daha sonra sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Salondan detay

- Şiir ve türküler söylenmesi

- İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız'ın konuşması

- Başkan Zolan'a madalya takılması

- Başkan Osman Zolan'ın konuşması

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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Kayadan oyma mağaralar, hayvan barınağına dönüştürüldü



KAYSERİ'nin Talas ilçesinde bulunan kayadan oyma 4 mağara, geçici köpek barınma ve rehabilitasyon merkezine dönüştürüldü.

Talas Belediyesi, Başakpınar yolu üzerinde yan yana bulunan 4 doğal kayadan oyma mağarada, Pati Köy Geçici Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurdu. Doğal yapılarını bozmadan yapılan uygulama ile mağaraların içine barınaklar yerleştirildi. 60 adet farklı türden köpek bulunan merkezin açılışı törenle yapıldı. Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve hayvanseverler de katıldı. 500 köpek kapasiteli tesiste, hayvanların bakımı gerçekleştiriliyor. Merkezde hayvanların hayatlarını konforlu bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli çalışmalar yapılırken, doğal ortama sahip olan hayvan rehabilitasyon merkezinde yapay hiçbir malzeme bulunmuyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, en önemli projelerinden birisini hayata geçirdiklerini belirterek, "Biz burada 3 bin metrekare alanda doğal ortam olan 4 mağarayı düzenleyip yavruları, yaralıları ve diğer hayvanları burada durumlarına göre rehabilite edeceğiz. Kendilerine yeterli duruma geldiklerinde doğal ortamlarına göndereceğiz. Eğer hala iyileşmezse burada tedavilerine devam edilecek. Bu bizim doğallığı ön planda tutan bir projedir. Talas Belediyemizin gerçekleştirdiği en önemli projelerden bir tanesidir. Hayvan severleri buraya bekliyoruz. Hayvanlar bizim can dostlarımızdır" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, () -

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