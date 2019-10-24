DHA YURT BÜLTENİ - 14

Anzer Yaylası'nda yıkım gerginliği (2)

YIKIM ERTELENDİ

Rize'nin İkizdere Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Anzer Yaylası'nda kaçak olduğu tespiti üzerine yıkılması planlanan 5 yapının, yapı sahiplerine içerisindeki eşyalarını boşaltması için 1 hafta süre tanındığını belirterek, yıkımların ertelendiği duyurdu. Yıkımlarla ilgili bilgi veren Kaymakam Seyhan, "Burada 5 yapının kaçak olduğunu tespit ettik. Geldiğimizde üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Bizim vatandaşla karşı karşıya gelmemiz söz konusu değil. Ben burada konunun gereğini yapmakla mükellefim. Vatandaşlarımız bizden talep ettiler, 'evlerimizde değerli eşyalarımız var. En azından çatıdaki saclarımızı sökelim' dediler. Biz de kendilerine bir hafta bir süre tanıdık. Bu burada kapandı demek değildir. Bu konu ile alakalı geçmiş dönemde kapattığımız ocağımız da vardır. Vatandaşlarımız burada kendilerine söyledik bir hafta ara verdik" dedi.

KAÇAK YAPI SAHİPLERİ TEPKİLİ

Yıkım kararına tepki gösteren yayla sakinlerinden Saime Lezgioğlu, "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Burada sadece yatmak için kalacağım, daha borcu bitmedi. Nerede kalacağım burası yıkılırsa" şeklinde konuştu.

Yaylada yapısı yıkılacak Ayşe Duman, "Komşular bana yardım etti. Gelinim, 25 bin lira borca girdi burası için. İki çocuğumu üniversite okuttum. Eşim 40 sene önce vefat etti. Çocuklarımın bir geliri yok, hayvancılık yaparak geçimimi sağlıyorum" diye konuştu.

Harun Duman ise, "7 sene önce devlet desteğiyle hayvancılığa başladım. Hayvanlar gün geçtikçe artı. Muhtar yaylada 'dışını tahtadan yap içini ne yaparsan yap' dedi. Bize burayı yaptırdı. Şimdi ise yıkım kararı aldırtmış" ifadesinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Yapı sahipleri konuşma

-Kaymakam açıklama

HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE-

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Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

Diyarbakır'da şehit babası, esnaf ziyareti yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye, "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte merkez Sur ilçesindeki Melik Ahmet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. HDP'lilerin esnaf ziyaretini gören ve kendisini şehit babası olarak tanıtan kimliği açıklanmayan kişi, Sezai Temelli'ye tepki gösterdi. Temelli'ye "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri, kendini şehit babası olarak tanıtan kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.

Görüntü Dökümü

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Sezai Temelli ve beraberindekiler

Şehit babası olduğunu söyleyen kişinin tepkisi

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

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Meriç Nehri’nin su seviyesi düştü, kum adacıkları oluştu

Edirne'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, su seviyesi düşen Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu.

Özellikle kış aylarında meydana gelen taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde su seviyesi düştü. Yağışların az olması ve sıcak havanın da etkisiyle su oranında gözle görülür azalma oldu, nehrin bazı bölümlerinde kum adacıkları oluştu. Kum adacıkları nehirden beslenen kuşlara yaradı. Adacıkları mesken tutan kuşlar, yüzeye çıkan balıklardan kolayca yakalama imkanı buldu.

Debinin saniyede 59 metreküp olarak ölçüldüğü nehirde oluşan manzara karşısında bölgeye ziyaret amaçlı gelen vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bölgede önümüzdeki 5 gün boyunca yağmur beklenmiyor.

Görüntü Dökümü

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- Meriç Nehri’nden genel görünüm

-Nehrin kurumuş adacıklarından detaylar

-Adacıklarda kuşlardan detay

-Nehrin kurumuş gözlerinden görünüm

-Nehir debi ölçerden görünüm

-Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, ()-

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Katil zanlısı emekli polis tutuklandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde, emekli polis Şemsettin Akel (60) tarafından öldürülen Selahattin Arıkan (50), toprağa verildi. Katil zanlısı emekli polis ise tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çiftehan köyünde meydana geldi. Köydeki kahvehanede karşılaşan emekli polis Şemsettin Akel ile zihinsel engelli Mesut Arıkan ve ağabeyi Selahattin Arıkan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şemsettin Akel, tabancasıyla Arıkan kardeşlere kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği iki kardeş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Adana'nın Pozantı ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne getirilen Selahattin Arıkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Arıkan'ın ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Şemsettin Akel ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olayda hayatını kaybeden Selahattin Arıkan'ın cenazesi ise Çiftehan Köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazı kılınırken

-Vatandaşlardan görüntü

-Mezarlıktan görüntü

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

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Niğde’de 'En güzel buzağı' yarışması

Niğde 6. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda 'En güzel buzağı' yarışması yapıldı.

Fuarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkarken, yarışmayı çok sayıda vatandaş izledi. 11 buzağının katıldığı yarışmada Karabey isimli buzağı birinci olurken sahibi İsmail Göç. Cumhuriyet Altını kazandı. İkinci buzağı sahibine yarım, üçüncü buzağı sahibine ise çeyrek altına hediye edilirken yarışmaya katılanlara da yem hediye edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, yarışmanın farkındalık oluşturması adına gerçekleştirildiğini söyledi. Baş, "Bu tür yarışmaların üreticilerimize yeni ufuklar açacağı ve özellikle hayvancılığın bir sevgi olduğunu göstermesi açısından devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Buzağılar beklerken görüntü

-Buzağların tek tek jürinin önüne çıkması

-Dereceye girebn buğzalara ödülleri verilmedi

-Niğde Tarım ve Orman Müdürünün Asım Baş’ın konuşması

-Derece elde eden yetiştiricinin konuşması

-Detay görüntüler

Süre: 04'10" Boyut:462 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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