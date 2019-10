DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bakan Selçuk: Yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek (2)

SURUÇ'U ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini ziyaretinin ardından sınır hattındaki Suruç ilçesine geçerek, öğrencilerle bir araya geldi. 'Kodlama Haftası' kapsamında Sanat Sokağı'nda öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceleyen Bakan Selçuk'a, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş eşlik etti. Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet ederek, yaptıkları çalışmalar ve uygulamaları hakkında bilgi aldı.

ÖĞRENCİLERDEN HAREKATA DESTEK

Suruç'ta yaşayan Ebru Aslan, askerlere destek amacıyla 'Kodlama Haftası' kapsamında 'Barış Pınarı Harekatı'nı tema olarak belirledi. Aslan, köylerinde bilgisayar olmadığı için bilgisayarsız kodlama yaptığını belirterek, "'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Buradan tüm askerlerimize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Onları destekliyoruz. Yaptığım bilgisayarsız kodlama. Köyümüzde bilgisayar olmadığı için böyle bir şey yaptık" diye konuştu.

Suruç'ta öğretmenlik yapan Müslüm Can ise "Amacımız, burada, okullarda gerçekleştirmiş olduğumuz örnek uygulamaları Suruç halkına sunabilmek. Onlarla okul- veli ilişkisini daha da güçlendirmek. 'Barış Pınarı Harekatı'ndan önce başlatmış olduğumuz bir etkinlik. Uluslararası gerçekleşen 'eTwinning' platformu mevcuttu. Biz de oradaki kod etkinliğini 72 okulumuzda gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz Mehmetçiklerimize destek ve moral olması açısından genellikle kodlamalarında 'Barış Pınarı Harekatı'nı sembol olarak belirlediler" dedi.

Bakan Selçuk, daha sonra Suruç'tan Birecik ilçesine hareket etti.

SURUÇ (Şanlıurfa)

Jiletle boğazı kesilen doktor için sendikadan basın açıklaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür'ün, hastası Bayram K. tarafından istenilen yeşil reçeteli ilacı yazmadığı gerekçesiyle jiletle boğazının kesilerek yaralanması üzerine Demokratik Sağlık Sen, basın açıklaması yaptı. Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol, "Sağlıkta şiddet konusunda somut adımların atılmaması, şiddet vakalarının artmasına sebep olmaktadır" dedi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, İKÇÜ Hastanesi Fizik Tedavi Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta diz ağrısı nedeniyle hastaneye gelen Bayram K., asistan doktor Kadir Songür'e, yeşil reçetli ilaç yazmasını söyledi. Songür ise hastasının istediği ilacı uygun görmeyip, başka ilaç yazdı. Bayram K. da "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek, hastaneden ayrıldı. Dün, yeniden hastaneye gelen Bayram K., Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jilet ile saldırdı. Jilet ile boğazıkesilen ve kanlar içinde kalan Kadir Songür'e, meslektaşları müdahale etti. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu belirlendi.

Olaydan sonra koşarak kaçan Bayram K., Karşıyaka ilçesindeki çarşıda, bir kadının çantasını almaya çalıştı. Kadını yerlerde sürükleyen Bayram K., olaya müdahale eden yunus ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bayram K.'nin sorgusu sürüyor.

'SOMUT ADIM ATILMIYOR'

Demokratik Sağlık Sen, bugün olayın yaşandığı hastanenin önünde basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 20 kişilik grup adına basın açıklamasını, Demokratik Sağlık Sen İzmir İl Başkanı Ahmet Doğruyol okudu. Doğruyol, "Geçmişte ölümlere de sebep olan, her geçen gün artarak devam eden sağlıkta şiddet konusunda somut adımların atılmaması, şiddet vakalarında artışa sebep olmaktadır. Vatandaşın hayatını kurtarmak için çabalayan sağlık çalışanları, kendi can güvenlikleri olmadan hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Sağlıkta şiddete zemin hazırlayan, sağlık çalışanlarını hedef haline getiren açıklama ve uygulamalar, sağlıkta şiddetle ilgili çıkarılmayan yasalar, uygulanmayan yaptırımlar sonucunda her gün yüzlerce sağlık çalışanımız hakarete, küfre ve fiziki şiddete maruz kalmaktadırlar. Mevcut sağlık politikaları değerlendirildiğinde, yani sağlık hizmetlerinin ticari bakış açısıyla vitrine yönelik yapılması, bugün geldiğimiz nokta açısından oldukça önemlidir" dedi.

Grup, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.

İZMİR

2.5 aylık Abdülhamit bebek, toprağa verildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde doğuştan kalın bağırsağı gelişmeyen ve bu nedenle 3 kez ameliyat olan 2.5 aylık Abdülhamit Kurbaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Abdülhamit bebek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Doğuştan kalın bağırsağı gelişmeyen ve bu nedenle 3 kez ameliyat geçiren 2.5 aylık Abdülhamit Kurbaz, tedavi gördüğü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Abdülhamit bebeğin cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Keşan İki Minareli Çarşı Camii'ne getirildi. Cenazeye, ailenin yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Gökhan cenazede güçlükle ayakta durabilirken, anne Sema Kurbaz cenazeye katılamadı. Abdülhamit bebeğin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

KEŞAN(Edirne)

Mersin polisinden örnek davranış

Mersin Emniyet Müdürlüğü personeli, Türkiye'nin sınırında oluşturulmaya çalışılan terörü yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda askerlerin tedavisinde de kullanılabilmesi ile kanserle mücadeleye destek vermek amacıyla kan ve kök hücre bağışı yaptı.

Polis Evi’nde gerçekleşen kan ve kök hücre bağışına, çeşitli birimlerde görevli polisler, özel harekat ekiplerinin yanı sıra Bedensel Engelli Atletizm Milli Takımı sporcuları ve öğrenciler katıldı. Büyük ilgi gören etkinlik sırasında kan ve kök hücre bağışında bulunanlar daha sonra Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerler Mehmetçik selamı gönderirken, Emniyet Müdür Yardımcı Barış Murat Başol, başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerlerin tedavisinde kullanılması için başlatılan kampanya kapsamında 300 ünitenin üzerinde kan bağışı alınması hedeflendiğini söyledi. Başol, "Gönüllü emniyet müdürlüğü personeli ve vatandaşlarımızın katılımıyla kök hücre kampanyası gerçekleştirdik. Kök hücre bağışı konusunda farkındalık oluşturmak, Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı hale getirmek, ülkemizde kemik iliği nakli bekleyen binlerce vatandaşımıza bir umut olmak amacıyla böylesine anlamlı ve güzel kampanyanın ikincisi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kök hücre bağışçısı olmak aslında çok basit ve insan sağlığına hiçbir sıkıntısı olmayan bir işlemdir. Sağlıklı olan 18-50 yaş arasındaki her vatandaşımızı bu tip bağışlara davet ediyoruz. Bugün burada İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne öncülüğünde yeni bir birliktelik oluşturduk. Bu organizasyonunun diğer illerimize de teşkil etmesini umut ediyoruz. Ayrıca TSK tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na destek için personelimiz gönüllü olarak Kızılay'a kan bağışı yaptı. Tüm yurt genelinde bu kampanyaya katılan vatandaş ve kurum personelimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Emniyet Müdür Yardımcı Barış Murat Başol, konuşması

MERSİN

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde, depremden kurtarma, yangın söndürme ve acil durum tahliye tatbikatı yapıldı.

2019 yılı Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında gerçekleştirilen, tatbikat öncesi hastane salonunda personele yönelik "Afet ve Acil Durum" konulu seminer verildi. Çok sayıda Sağlık Meslek Lisesi öğrencisinin de katıldığı tatbikatta, senaryo gereği hastanede deprem alarmı verilerek, olay yerine Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servisi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastane Başhekimi Tamer Gülsur'nun telsiz talimatıyla sağlık görevlileri yaralıları sedyelerle hastane bahçesinde kurulan mobil sahra hastanesine taşıdı. Bu arada, senaryo gereği, deprem ve sonrasında meydana gelen yangın nedeniyle hastane çatısında bulunan afetzede, güvenlik tedbirlerinin ardından sedyeye alınarak ip yardımıyla aşağı indirildi. İlk yardım çadırında müdahale edilen yaralılar ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Hastane çalışanları daha sonra itfaiye ekipleri gözetiminde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. Yangının tüpünün kullanımı hakkında bilgi verilen çalışanlar, ardından yakılan ateşi söndürerek deneyim kazandılar.

Osmaniye Devlet Hastanesinde Başhekimi Tamer Gülsur, periyodik olarak doğal afet tatbikatı düzenlendiğini belirterek, doğal afetler sonrasında, çalışanların anında müdahale kabiliyetini geliştirmek için tatbikatın önemli olduğunu söyledi. Afetlere her an hazır olunması gerektiğini vurgulayan Dr. Gülsur, "Hızlı hareket etmeyi bu tür tatbikatlarla sağlamaya çalışıyoruz. Tatbikatta bizlere destek veren AFAD ve itfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz. Başarılı bir tatbikat oldu" dedi.

Gülsur, doğal afet tatbikatlarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Başhekim Dr. Tamer Gülsür ile röportaj

OSMANİYE

Başkan Yılmaz: İstanbul'u besleyen Silivri yaratmak istiyoruz

İstanbul Silivri Belediye Başkanı MHP'li Volkan Yılmaz, ilçesinde 500 kilometrekare ekilebilir alan olduğunu belirterek, "Organik tarım ve hayvancılıkla İstanbul'u besleyen bir Silivri yaratmak istiyoruz" dedi.

Silivri Belediyesi, Antalya Expo Center'da açılan Interfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı'nda yer aldı. Fuardaki tek belediye olan Silivri'nin standında; bölgede üretilen kabak, karpuz, kavun, bamya, reçel, turşu, lavanta tohumu ve lavanta sabunu gibi yöresel ürünler tanıtıldı. Yoğun ilgi gören belediye standını Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antexpo Fuarcılık A.Ş. yönetici ortağı Uğur Fora, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen'in yanı sıra Makedonya, Letonya, Bosna Hersek, Malta ve Kırgızistan büyükelçileri gezdi. Stantta bulunan lavanta köşesine, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, lavanta kolonyası, oda spreyi gibi ürünlerin bulunduğu sepeti Vali Münir Karaloğlu'na hediye etti.

'ORGANİK TARIM GELİŞTİRİLEREK ÜRETİM YAPILACAK'

Belediye Başkanı Yılmaz, Silivri'nin 869 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip olduğunu, bu alanın 500 kilometrekaresinin dikilebilir tarım arazisi olduğunu vurguladı. Silivri'nin, İstanbul'un gıda ve hayvancılık üssü olabilecek potansiyelinin bulunduğunu belirten Yılmaz, "Silivri'de üretim yapan çiftçinin ihracat yapmasını hedefliyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek için bu fuara katıldık. Silivri'yi marka kent yapabilme hayalimiz var. Organik tarımın ve hayvancılığın geliştiği, tüm İstanbul'u besleyebilecek üretimin yapıldığı, aşın, işin arttığı, köyden kente göçün olmadığı, üretim yapılan ve ülke ekonomisine katkı yapan bir Silivri hayalimiz var. Bu hayalimize fuarlara katılarak katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

'SİLİVRİ'DE YERLİ TOHUM ÜRETİLECEK'

Osmanlı İmparatorluğu döneminde payitahtın yoğurt, sebze ve meyve gibi gıda ihtiyaçlarının Silivri'den karşılandığını kaydeden Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Silivri'yi tarım ve hayvancılık alanında bir üs olarak geliştirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Türkiye'deki hiçbir belediyede olmayan bir tarım lisemiz var. Aynı zamanda Tarım Üretim ve Araştırma Merkezimiz bulunuyor. Burada yaptığımız çalışmalarla üreticiyi, çiftçiyi, köylüyü destekleyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezimizde aromatik bitkilerimiz var. Lavanta, biberiye, melisa otu, adaçayı çeşitlilik gösteriyor. Yeni bir projemiz de var. Bu projede yerli ve milli tohumlarımızı üreteceğiz. Daha önce ekilmeyen 200 bin metrekarelik alanı Silivri Belediyesi olarak ekiyoruz. Paydaşlarımızın desteğiyle burada elde edeceğimiz 150 ton arpayı, küçük üreticiye 500'er kilo tohumluk olarak bedelsiz dağıtacağız. Bununla beraber 6 bin dönüm alan ekilerek yem, balya, saman ihtiyacı karşılanacak. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortak çalışarak bilimsel tarım yapacağız. Üretimi ve kooperatifçiliği artıracağız. Silivri'yi parlayan bir yıldız haline getireceğiz."

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın röportajı

ANTALYA

