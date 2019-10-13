DHA YURT BÜLTENİ- 14

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu (3)

ŞEHİT PİYADE ONBAŞI YAVAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Baski Tepe Üs bölgesine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan’ın cenazesi, memleketi Samsun’a getirildi. Bekar olan Şehit Piyade Onbaşı Yavan için Havza ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kevser Camii’nde düzenlenen cenaze törenine şehit babası Dursun, şehit annesi Hanife Yavan, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Şehit Piyade Onbaşı Yavan’ın cenazesi bir süre top arabasında kortej eşliğinde taşındıktan sonra Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze törenine katılanlardan detay

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin ailesinden detay

-Detaylar

Haber-Kamera:Tayfur KARA-Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun), ()

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Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün (9)

TEL ABYAD GÜMRÜK SAHASINA SMO BAYRAĞI ASILDI

'Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'ın Akçakale'ye açılan gümrük kapısındaki terör örgütünün bez parçaları indirilerek, yerine Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrakları asıldı. Kentte kontrolü öğleden sonra sağlayan TSK ve SMO askerleri, kentte büyük coşku ve sevinçle karşılandı. Halen tuzaklanmış patlayıcıların imhasına yönelik meskun mahal operasyonu sürdürülürken, bir grup SMO askeri, Akçakale Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Tel Abyad Gümrük sahasındaki direkte asılı, terör örgütünün bez paçasını indirip, yerine SMO'nun bayrağını astı.

Öte yandan terör örgütünden arındırılan Tel Abyad'dan çıkan bir grup SMO askeri, sınır hattında Türkler ve Suriyeliler tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ŞANLIURFA ()

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Üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Haydar öldü

KIRŞEHİR'de evde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki Haydar Yusuf Pirihan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haydar Yusuf, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurancılı beldesinde meydana geldi. Seher ve İbrahim Pirihan çiftinin oğlu Yusuf'un üzerine, babaannesi Güllü Köse'nin evindeki salonda oyun oynarken, henüz bilinmeyen nedenle televizyon devrildi. Odaya girdiğinde torununu kanlar içinde gören babaanne, komşularının yardımıyla Haydar Yusuf'u Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Başından ağır yaralanan Haydar Yusuf, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Haydar Yasin'in cenazesi, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak, Kurancılı beldesine getirildi. Öğle namazından sonra kılınan cenazesi namazının ardından Haydar Yusuf'un cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

'BÜYÜK TÜPLÜ TELEVİZYON DEVRİLMİŞ'

Haydar Yusuf Pirihan'ın dayısı Murat Köse, yeğeninin o gün babaannesi Güllü Köse'nin yanında kaldığını söyleyerek, "Sabah çizgi film izlemek istediğini babaannesine söylemiş ve babaannesi çizgi film açıp çocuğu kanepeye yatırmış. Çocuk çizgi film izlerken babaannesi kahvaltı hazırlayıp lavaboya gitmiş. O sırada gürültü sesi gelmiş ve 70 ekran büyük tüplü televizyonun küçük çocuğun üzerine devrildiğini görmüş. Hemen 112 acil servise haber verilmiş ama çocuk kaldırıldığı hastanede vefat etmiş" dedi.

Görüntü Dökümü:

- Cenaze namazından görüntü ( cep telefonu)

-Diğer detaylar

Süre: 1.54- BOYUR: 12 MB

Haber: Abdurrahman DULKADİR-Kamera: KIRŞEHİR -

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Avcı ve atıcılardan askere tam destek

TÜRKİYE Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Kamil Üçbaş Avcıbaşı Kupası Düzce’de düzenlendi. Yarışmaya katılanlar asker selamı vererek, Mehmetçiğin yanında olduklarını söylediler.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Kamil Üçbaş Avcıbaşı Kupası, Düzce'nin Elmacı Köyü'ndeki atış poligonunda yapıldı. 10 ilden 32 sporcunun katıldığı turnuvada atıcılar koşan domuz, gelen ayı, sporting ve sabit hedef kategorilerinde yarıştı. Yarışlar sonrasında erkekler lisanslı dalında Cüneyt Karakuş birinci, Ahmet Deli ikinci ve Yılmaz Demiperk üçüncü oldu. Erkekle av teskereli dalında Hilmi Gül birinci, Ahmet Kaya ikinci, Ali Seyhan üçüncü oldu. Lisanslı bayanlarda ise tek bayan sporcu olan Arzu Taş birinci olurken, erkekler takım dalında Karaman Avcılık ve Atıcılık Kulübü birinci, İstanbul Yakacık Avcılık ve Atıcılık Kulübü ikinci ve Kastamonu Avcılık ve Atıcılık Kulübü üçüncü oldu. Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman yarışmada dereceye girenlerini ödüllerini verdi.

Yarışmaya katılanlar ödül töreni sonrası asker selamı vererek Mehmetçiğin yanında olduklarını söylediler.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, kendilerinin de silahlı bir kuvvet olduğunu ifade ederek, "Bizim için çok büyük bir önemi var. Biz de bir silahlı kuvvetiz. Atıcı, avcı olarak bu ülkenin savunmasında her zaman yer almaya hazırız. Sınır ötesinde bulunan ordumuza Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun. Biz onların yanındayız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Atışlardan görüntü

Hedeflerden görüntü

Ödül töreninden görüntü

Federasyon başkanı ile röp

Sporcuların asker selamı vermesi ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Bolu'da ev, ahır, samanlık ve odunluk yangını

BOLU'da, Çaygökpınar köyünde İsmail Özmen'e ait ev, ahır, samanlık ve odunluk çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 16.00 sıralarında Çaygökpınar köyünde meydana geldi. Eşi ve 3 torunuyla birlikte yaşayan İsmail Özmen'e ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yan yana bulunan ahır, odunluk ve eve de sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, köylüler de çalışmalara yardım etti. Bazı köylüler ise yangını panikle izledi. Evde bulunan eşyaların bir bölümü yanmaması için dışarıya çıkarıldı. Köylüler, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine ayran ikram etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangından görüntüler

-İzleyenler

-İtfaiyecilere ayran içirilmesi

-Köy muhtarı ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Foça ekim ayında yazı yaşadı

İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek sahilleri doldurdu. Her yaştan çok sayıda vatandaş güneşlenerek ve deniz keyfi yaparak yazdan kalma görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıktığı Foça, çevredeki yerleşim yerlerinden gelen günübirlik ziyaretçilerle doldu. Kimileri sahil boyunda yürüyüş yaparken kimileri de gezi tekneleri ile turlara katıldı. Bazıları teknelerle açılarak, bazıları da sahilden olta sallayarak balık avlamaya çalıştı. Tatlı rüzgarı fırsat bilenler de liman içi ve dışında yelkenlileriyle denize açıldı. Foça'nın her yerinden denize girmenin rahatlığını yaşayan çok sayıda kişi de yüzüp, sahilde güneşlenerek ekim ayının ortasında güneşin tadını çıkardı. Sokak şarkıcıları çaldıkları ve söyledikleri romantik şarkılarla çevrelerinde toplanan yüzlerce kişiye ayaküstü konser verdi. Dondurmacı ve lokmacıların önünde uzun kuyruklar oluştu. Küçük ve Büyükdeniz Limanı sahilinde bulunan restoran ve kafeler güzel havanın tadını çıkaranlarla dolarken sokak ve meydanları oyun alanına çeviren çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Demokrasi Meydanı ve kalabalıklardan görüntü.

- Sahil boyu gezenlerden görüntü

- Balık avlayanlardan görüntü

- Gezi teknelerinden inenlerden görüntü

- Sahilde mayolarıyla oturanlardan görüntü.

- Denizde yüzenlerden görüntü.

- Sokak şarkıcısından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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