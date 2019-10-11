DHA YURT BÜLTENİ - 14

Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (2)

HAVAN SALDIRISINDA YARALANAN 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üssüne yapılan havanlı saldırıda yaralanan 5 askerden 2'si şehit oldu. Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Burada tedaviye alınan askerlerden Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25) ile Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Rıfat bölgesindeki sahada görev yapan askerlerimiz Piyade Uzman Onbaşı Abdulhamit Bilgen ve Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer havan saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Şehit askerlerin cenazeleri karayolu ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından Şehit Yunus Mermer'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya götürüleceği öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU

Aslen Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlı olan Abdülhamit Bilgen'in ise bugün doğum günü olduğu ve cenazesinin ise ailesinin yaşadığı Bilecik'in Bozüyük ilçesine gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, ()

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'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (6)

AYN EL ARAB'A TOP ATIŞI

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, bugün sabah saatlerinde, Akçakale ve Ceylanpınar'da konuşlu obüslerle Resulayn ve Tel Abyad'daki terör hedefleri vurulurken, gün içinde de Suruç'a yakın birliklerden Ayn el Arab kırsalındaki terör hedeflerine top atışı yapıldı. Öğleden sonra başlayan ve belirli aralıklarla yapılan top atışları sonrası bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/ŞANLIURFA, ()

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Kalabalığı görüp geldi, otomobilin ırmağa düştüğünü gördü

Bartın'da, bir restoranda garson olarak çalışan Sedat Bayrak'ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Sedat Bayrak aracının ırmağa düşmesinin şokunu yaşadı.

Olay saat 14.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi Yalı mevkiinde meydana geldi. Yalı mevkiindeki bir restoranda garson olarak çalışan Sedat Bayrak, 74 AAC 806 plakalı otomobilini ırmak kenarındaki restoranın yan tarafına park ederek işyerine gitti. Bartın Irmağı kenarındaki otomobil hareket ederek ırmağa düştü.

Otomobilin ırmağa düştüğünü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil, AFAD ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin otomobilin nasıl uçtuğunu araştırdıkları sırada kalabalığı görerek olay yerine gelen Sedat Bayrak, otomobilinin yerinde olmadığını ırmağa devrilen otomobilin kendisine ait olduğunu söyledi.

Büyük şok yaşayan Sedat Bayrak, "Ben sabah işe geldim. Arabayı buraya park etmiştim. Sonra bir ara geldim otomobil buradaydı. Sonra işyerine gittim. Kalabalığı gördüm. Tekrar ne oluyor diye bakmaya geldim. Bir otomobilin ırmağa devrildiğini duydum. Baktım benim otomobil yok. Benden nasıl olduğunu anlayamadım. Sanırım kendi kendine gitti." dedi.

Irmağa düşen otomobil dalgıçların halatları bağlamasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Otomobilin ırmağa düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma

başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamera görüntüleri

-Ekiplerden detay

-Sedat Bayrak'ın şaşırması

-Sedat Bayrak ile röp.

-Bayrak'ın şaşkın halde ırmağa bakması

-Otomobilin uçtuğu yer detay

Boyut: 134 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()

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Barış Pınarı Harekatı’na katılmak için gönüllü oldu

Tokat'ta özel firmada çalışan Büşra Babacan (24) Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılmak isteyen üniversite mezunu Büşra Babacan askerlik şubesine giderek dilekçe verdi. Dilekçelerini görevlilere teslim eden Büşra Babacan, "Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Herkes gibi Türkiye’nin her taşını toprağını her yerini seviyorum. Gönüllü olarak başvurdum belki alınmayacağım ama ben vatanperver insanım. Ziya Gökalp’in de dediği gibi ‘Vatan ne Türklerindir Ne Türkistan, Vatan Büyük Bir Müebbettir Türklere Turan'’ yani demek istiyor ki, bir yerde kanayan yara varsa, Türkler için önem arz ediyorsa sizindir. Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız. Ben kendim tarihçiyim. Sürekli bu bilgilerle yoğruldum. Ondan dolayı vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum. Başımı her yastığa koyduğumda Mehmetçiklerimizi düşünüyorum. Ben de vatanım için bu şekilde fedakarlık gösterebileceğimi düşündüm. Çok seviyorum Türkiye’yi, Mehmetçik için Türkiye için her şeyi yaparım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Genç kızın dilekçeyle başvurusu

-Konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,()

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3 günlük gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 30 yıldır esnaflık yapan Adem Teslim (59), 3 günlük kazancını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı için Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.

Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi meydanında gıda işletmesi bulunan evli ve 3 çocuk babası Adem Teslim, 3 günlük kazancını TSK'nın Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı için Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı. Teslim, bunu iş yerine astığı pankartı ile duyurdu. Adem Teslim, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyunca ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Elimdeki imkanlar ancak buna elveriyordu. Bu yazıyı okuyup da gelip yiyenler var. Destek oluyorlar, bizimde bir katkımız olsun diyerek. Bazıları soruyor kazancınımı vereceksin diye. Ben kasama giren paranın tamamını vereceğim. Halkımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yoğun ilgi var. Benim elimden gelen bu. Bunu yapabiliyorum. Keşke daha fazla yapsak ama, elimizden gelen bu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Adem Teslim’e ait işyerinden genel ve detay görüntü

-Çalışanlar ve müşteriler detay görüntüler

-Adem Teslim ile röp

-Çalışanlardan Adem Dere ile röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), ()

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Edirne'de 'Barış Pınarı'na katılan askerler için dua okundu

Edirne'de kılıçlı hutbe geleneğinin sürdüğü Eski Cami'de imam elinde kılıçla, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dualar okudu.

Osmanlı İmparatorluğu'na 88 yıl başkentlik yapan ve şehzadelerin tahtı çıkma törenlerinin yapıldığı Edirne'deki Eski Cami'de 1361 yılında padişahların ilk hutbeyi kılıçla okumasının ardından başlatılan gelenek her Cuma tekrarlanarak sürdürülüyor. Eski Camii imamı Hasan Cerrah, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD, DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı katılan Mehmetçikler için elinde kılıçla minbere çıkan Cerrah, askerler için kılıcı sol eliyle yukarı kaldırıp dualar okudu.

Cerrah, millet olarak nice badirelerden geçildiğini belirterek, "Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenler hiçbir zaman bu emellerinden vazgeçmedi. Ancak her karış toprağı şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanan vatanımıza göz dikenler, milletimizi parçalamak isteyenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Zira bizleri düşmanlarımıza karşı muvaffak kılan muazzam bir gücümüz vardır. Bu gücümüz, Allah'a olan sarsılmaz imanımız, din-i mübin-i İslam'a olan gönülden bağlılığımız, vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza olan sevdamızdır. Hiç kimsenin toprağına göz dikmemiş, ancak kendi vatanına göz dikenlere, iman dolu göğsünü siper etmiştir. Vatanını çiğnetmemiş, bayrağını indirtmemiş ve ezanlarını dindirtmemiştir" dedi.

Cerrah, hutbede Türk milletinin aç susuz kalıp düşmana bir karış toprağını teslim etmeyeceğini belirterek, "Türlü hile ve desiselerle, plan ve tuzaklarla varlık ve bekamız, istiklal ve istikbalimiz hedef alınmıştır. Bizler, gerektiğinde aç ve susuz kalırız, ancak hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve şerefimizden asla taviz vermeyiz. Vatanımıza ve mukaddesatımıza, birliğimize ve beraberliğimize yönelik saldırılara her türlü fedakarlığı göstererek karşı dururuz. Bu cennet vatanımızın bir karış toprağını bile asla düşmana teslim etmeyiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Camiden detay

Hutbeden detay

Hasan Cerah'ın hutbeyi okuması

Detay

Kılıçla dua okuması

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/;EDİRNE,()

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Mehmetçik için pişi dağıttılar

AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanlığı tarafından cuma namazı sonrasında Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için pişi dağıtıldı.

Yeni Pazar Camiinde cuma namazı sonrası yapılan pişi dağıtımına Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile partililer katıldı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtına destek olmak için pişi dağıtımı yaptık. İnşallah ordumuz Suriye sınırındaki terör koridorunu temizleyerek muzaffer olacaktır" dedi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de Ankara'da yapılan AK Parti İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya mesajını verdiğini söyledi. Başkan Mengi, "Devletimiz, hükümetimiz terör koridorunu kaldırma, sınırlarımızı koruma amaçlı bir operasyona girişti. İnşallah ordumuz muzaffer olur. Duamız onun için. Bugün cuma namazında da hep beraber ordumuz için dua ettik. Rabbimizden duamız, ordumuzun muzaffer olması ve ülkemizin sınırlarının korunması. Hiçbir şekilde Suriye topraklarını işgal etme durumu söz konusu değildir. Amaç, tamamen Suriye'deki mültecileri korumak, terörden arındırmak ve tekrar sınırlarımıza geri dönmektir. İnşallah ordumuz galip gelecek ve terör örgütü unsurlarından sınırımız tamamen arındırılacaktır" diye konuştu.

Başkan Mengi, şunları söyledi:

"Bugüne kadar ne Avrupa Birliği ne de batılı ülkeler Suriye'deki iç karışıklığa barışçıl yönde müdahale etti. Bizim mültecilere olan yaklaşımımıza maalesef tam anlamıyla destek olamadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ülke sınırımızı tamamen koruma amaçlı bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Kimse bu konudaki haklılığımızı sorgulayamaz. Devletimiz, ordumuz sınırlarını tamamen güvence altına aldıktan sonra geri çekilecek. Suriye'ye barış ve demokrasi gelmesini arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunu dile getirdi."

İl Müftüsü Enver Türkmen'in dua etmesiyle etkinlik sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Camiden çıkanlar

-Pişi dağıtımı

-Hüseyin Okan'ın açıklamaları

-Pişi dağıtım

-Volkan Mengi'nin açıklamaları

-Detay

-Dua edilmesi

Haber- Kamera