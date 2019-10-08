DHA YURT BÜLTENİ - 14

Resulayn’da teröristler kazdıkları tünelleri betonla güçlendiriyor

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKK/PYD’li teröristler iş makinesi yardımıyla kazdıkları tünelleri betonla güçlendiriyor.

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi Resulayn’da PKK/PYD’li teröristler iş makineleri ile kazdıkları tünellere beton mikseri ile beton dökerek güçlendirdi. Teröristler, tünellerin yerinin belirlenmemesi için ise çıkarılan fazla toprağı hafriyat kamyonları ile başka bölgelere götürdü. Teröristlerin dikkat çekmemek için sivil kıyafetlerle çalışma yaptığı gözlemlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazılan toprakları kamyona yükleyen kepçe

- Detay görüntüler

- Kazılan tünellere beton döken mikser

- Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 137 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-

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Akçakale'ye 2 ABD helikopteri geldi

FIRAT'ın doğusuna yönelik olası harekat için gözlerin çevrili olduğu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine, ABD'nin 2 helikopteriyle iniş yapıldı. Kısa süre Akçakale'de kalan helikopterlere ABD askerleri binip, ilçeden ayrıldı.

Akçakale Jandarma Komutanlığı'na, öğleden sonra 2 ABD helikopteriyle iniş yapıldı. Bir süre pistte kalan helikopterlere, burada bekleyen ABD askerleri bindi. Helikopterler, daha sonra ABD askerleriyle ilçeden havalandı. Helikopterlere binen ABD askerlerinin, Türkiye ile ABD tarafından kurulan Müşterek Harekat Merkezi'nde bir süredir görev yaptıkları belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- İlçe jandarma

- Jandarmaya inen iki ABD helikopter

- Helikopterlerin havalanması

- Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 298 MB

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Köylülerden 'kanserli köy' tepkisi

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesi Karain köyü sakinleri, 1974 yılında yapılan bir araştırmada evlerin yapı taşlarının içinde yer alan 'eriyonit' maddesinin akciğer kanserine yol açtığının iddia edilmesi nedeniyle köylerinin 'kanserli köy' olarak anılmasına tepki gösterdi. Köy muhtarı Osman Soylu, "Bilimsel ölçekli araştırma sonuçlarına göre köyümüzde su ve toprak analizleri yapıldı ve kanser olgusu çıkmadı. Bu durum bizim psikolojimizi bozmaya başladı artık" dedi.

Karain Köyü'nde, 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Barış başkanlığındaki heyet, bilimsel çalışma yaptı. Dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) desteklenen çalışmada, köydeki konutların yapı taşlarının içerisinde yer alan Zeolit Grubu kayaçlardaki 'eriyonit' isimli maddenin solunma ve tozlanma yoluyla vücuda alınmasıyla akciğer kanserinin yaygın şekilde oluştuğu ileri sürüldü. O dönem 140 nüfuslu köyde yaşayan yaklaşık 20 kişinin de kanser şüphesiyle tedaviye alındığı iddia edildi. O günden sonra 'kanserli köy' olarak gündeme gelen köyde yaşayanlar, günümüzde köylerinin adının hala bu şekilde anılmasına tepki gösterdi.

'KÖYÜMÜZDE KANSER OLGUSU ÇIKMADI'

Köy muhtarı Osman Soylu, yıllardan beri Karain köyünün 'kanserli köy' olarak anılmasından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi. Soylu, bu durumun psikolojilerini alt üst ettiğini belirterek, "Gerek televizyon gerekse de dergi ve gazetelerde köyümüzün isminin kanserle anılması, köyümüzde yetişen insanları ve bizden sonraki insanların tamamının psikolojilerini bozan bir yafta. 1970'li yıllardan itibaren bugüne kadar bundan bıktık. '40 gün ne dersen o olur’ derler ya, bizim ki 40 yılı da geçti. Basın-yayın kuruluşlarında sürekli köyümüz ile ilgili olarak 'kanser var' değerlendirmelerine muhatap oluyoruz; ama nerede kanser var? Bilimsel ölçekli ve çok değerli bilim insanlarının bizzat titiz bir araştırma sonuçlarına göre köyümüzde su ve toprak analizleri yapıldı ve kanser olgusu çıkmadı. Yerli ve yabancı bilim insanlarınca yapılan tüm tıbbi değerlendirmeler bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'HASTANEDEN KAÇAN HASTALAR 80 YAŞINA KADAR YAŞADI'

1974 yılında 20 hastadan şüphelenildiğini kaydeden Soylu, "Benim bildiğim Mehmet Akçay, Mustafa Özer, Mehmet Dinler ve Osman Demir tedavi olmayı reddedip, hastaneden kaçıyor ve köye geliyorlar. Hatta Mehmet Dinler için hastaneden kaçtıktan sonra arkasından gönderilen hastane masrafına ilişkin belge de elimizde var. Bunlar kaçtılar ve 80 yaşlarına kadar yaşadılar. Kaçamayan hastalar ise 3-6 ay arasında hepsi vefat ettiler. Vefat eden köylülerimiz için 'kanserden' denildi ama hepsinden akciğer parçası ve patoloji için numuneler alındı. Bu bir insanlık suçudur, bir yerde kobay olarak kullanıldılar" diye konuştu.

'KÖYÜMÜZÜ ARTIK RAHAT BIRAKMALARINI İSTİYORUZ'

O döneme ilişkin detaylı araştırmaların yapılması ile bu alanda önemli verilerin elde edilebileceğini kaydeden Soylu, "Devletimiz bunlara erişebilecek güçtedir. Sağlık Bakanlığı artık bu denetimi yapabilir. İstedikleri anda ölen insanların ve kaçan hastaları isimleri ile birlikte tespit edebilirler. Bizim toprağımızdan ve suyumuzdan hiçbir şey çıkmadı. Basın mensubu arkadaşlarımızdan köyümüzü artık rahat bırakmalarını istiyoruz. Karain’de şayet toprak veya sudan kanser olsa idi böyle bir araştırmada ortaya çıkabilirdi" diye konuştu.

KANSER YAPICI MADDE BULUNAMADI

6 Kasım 2009 tarihinde Nevşehir Valiliğine de gönderilen Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün resmi yazısında "Adı geçen yörelerde eriyonit mineralinin bulunmadığı ve ölçülen radyasyonun ise insan sağlığını etkileyecek düzeyde olmadığı görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar, daha önce yörede eriyonit varlığı ile ilişkilendirilen kanser vakaları üzerine yapılan araştırmalardan yanıltıcı sonuçlar çıkarıldığını göstermektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Caminin bahçesinde çay için köylülerden genel detay görüntü

-Sırasıyla Köyde yaşayan Hayrullah İnan, Muhtar Osman Soylu ve Adnan Duru ile röportaj

-Köyden genel ve detay görüntü

-Muhtar elinde raporları göstermesi

Süre: 13 Dakika 1.42 GB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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3 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü öldü

Adıyaman'da kontrolden çıkıp 3 metre yükseklikten düşen otomobilin sürücüsü Arif Polat, yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Petrol Caddesi'nde meydana geldi. Arif Polat yönetimindeki 27 R 6874 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki taş duvara çarparak yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Arif Polat'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arif Polat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yeri

- AFAD ekipleri

- İtfaiye ekipleri

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Vatandaşlardan görüntü

- Ölen sürücüsünün üstün kapatılması

- Kaza yapan araçtan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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Ölümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Isparta'da kontrolden çıkan motosikletin önce ağaçlara, sonra da aydınlatma direğine çarptığı ve sürücü İsmail Hakkı İnliceliler'in (31) yaşamını yitirdiği, arkasında oturan Gülsüm Ö.'nün (25) yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 6 Ekim günü saat 03.00 sıralarında Yayla Mahallesi 111. Cadde üzerinde meydana geldi. İsmail Hakkı İnliceliler'in kullandığı 07 FZT 37 plakalı motosiklet, önce kaldırımdaki ağaçlara, daha sonra aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü İsmail Hakkı İnliceliler ile arkasında oturan Gülsüm Ö. yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler sürücü İsmail Hakkı İnliceliler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmail Hakkı İnliceliler'in cenazesi incelemeler sonrası Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Gülsüm Ö. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin ağaca çarpma anı ve üzerindeki 2 kişinin yola savrulması anbean kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza anına ilişkin kamera görüntüsü

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: ISPARTA, ()

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