DHA YURT BÜLTENİ - 14

Tartıştığı yatalak babasının penisini kesti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Onur S. (21), tartıştığı yatalak babası Mehmet S.'nin (50) penisini keserek kaçtı. Hastaneye kaldırılan baba Mehmet S. tedaviye alınırken, kesilen parça bulunamadığı için yerine dikilemedi.

Olay, bugün sabah saatlerinde, Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce felç olan Mehmet S., yatağa bağımlı halde yaşamaya başladı. İddiaya göre, Onur S. babasına ait arsayı satıp, parasını almak istedi. Bu nedenle de babasıyla tartıştı. Onur S., tartışma sırasında cebinden çıkardığı bıçakla babasının penisini kesip, otomobille kaçtı. Yakınlarının haber vermesi üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, cinsel organı kesilen babayı ambulansla, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan baba Mehmet S.'nin kesilen penisinin parçası bulunamadığı için yerine dikilemediği belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan Onur S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, ()

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Kaçırıldığını iddia ettiğini kızını sokak sokak arıyor

BURSA'da oturan Filiz Gümüş (43), kızı Rabia Gümüş'ün (16) kaçırılarak Antalya'nın Kaş ilçesine getirildiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Kendisi de Antalya'da kızını sokak sokak arayan Filiz Gümüş, "Ne olursun kızım geri dön "diye gözyaşı döktü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan ve bir fabrikada çalışan Filiz Gümüş, 1 Ekim'de polise başvurarak kızı Rabia Gümüş'ün evli olan K.Y.(25) tarafından kaçırıldığını iddia ederek şikayette bulundu. K.Y.'nin Antalya'nın Kaş ilçesinde oturduğunu belirten Filiz Gümüş, yardım istedi. Antalya'ya gelen Filiz Gümüş, Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek K.Y.'nin adresini verdi. Adrese baskın yapan polis K.Y. ve Rabia Gümüş'e ulaşamadı.

Kepez ilçesinde bir yakınının evinde kalan Filiz Gümüş, kızını bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını ve ilaçlarla ayakta kaldığı söyledi. Filiz Gümüş, "Rabia, dört çocuğumun en küçüğü. Lise 2'nci sınıf öğrencisi. Kızım, K.Y. ile sosyal medya üzerinden tanışmış. 1 Ekim'de işe gidince eve gelip kızımı alıp kaçmış. Eve gelince kaçırıldığını öğrendim. Gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Daha önce de başka kızları kaçırdığı da söyleniyor. Kızımı neden kaçırdı bilmiyorum. Telefonla arayıp, kızımın yanında olduğunu söyledi. İlaçlarla ayakta durmaya çalışıyorum. Kızımın hayatından şüphe ediyorum. Ne olur bana yardımcı olun" diye konuştu.

Gözünün telefonda olduğu ve gelecek iyi haberi beklediğini belirten Filiz Gümüş, "Artık çaresiz kaldım. Ne olur görenler ya da yerini bilenler polise haber versin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazada yaralanan kişilerden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Araçta sıkışan kişinin görüntüsü

-Kaza yapan araçların görüntüsü

362 MB ///1.58 SN (TELEFON GÖRÜNTÜSÜ)

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,()

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O DANSÖZ GÖZALTINA ALINDI

Sünnet düğünündeki 3 dansöz için gözaltı kararı (2)

İzmir'in Menderes ilçesinde, sokakta yapılan düğünde, sünnet çocuğunun önünde dans eden, sosyal medyada yer alan görüntülerdeki dansöz, 'cinsel taciz' ve 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla gözaltına alındı. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen, ismi açıklanmayan dansözün, sünnet çocuğunun annesi T.K. ve amcası H.K. ile birlikte adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Görüntü kodu: 191004240

Davut CAN / İZMİR, ()

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İznik’te balıkçı tezgahındaki 2 metrelik köpek balığı ilgi gördü

BURSA’nın İznik ilçesinde, balıkçı Ali Eken'in tezgahında sergilediği 2 metre boyundaki köpek balığı, büyük ilgi gördü.

Balıkçı Ali Eken, Marmara Denizi'nde yakalanan 2 metre boyundaki köpek balığını alıp, İznik Balık Pazarı’ndaki tezgahında satışa sundu. Vatandaşlar köpek balığına büyük ilgi gösterirken Eken, “Köpek balığını hem satmak hem de sergilemek için satın aldık. Beklediğimizden fazla ilgi var. Yaklaşık 2 metre boyunda. 60 kilo ağırlığında. Biraz daha sergiledikten sonra talepte bulunanlara satacağızö diye konuştu.

Görüntü dökümü;

-Köpek balığından detaylar

-Açıklamalar

Süre: 43 saniye, Boyut: 95 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),()

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Van Gölü için 430 kilometre yürüdüler

VAN Ticaret ve Sanayi(TSO) ile Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'nde yaşanan kirliliğe dikkat çekmek amacıyla 430 kilometre yürüdü. Temmuz ayında başlayan yürüyüş bugün final etabıyla tamamlandı. Grup, "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" sloganları attı.

Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek ve Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkmasını talep eden Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, 10 ayrı etaptan gerçekleştirdikleri, 430 kilometrelik yürüyüşü bugün tamamladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi önünden başlayan final yürüyüşü, Van Ticaret ve Sanayi önünde tamamlandı.

'Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın' sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'VAN GÖLÜ YOK OLMASIN'

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, yaklaşık 550 bin adım atıtıklarını söyleyerek, amaçlarının Van Gölü'nün güzelliklerini fark ettirmek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün korunması için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takvam da "Van Gölü'nün yok olması durumunda Van Gölü havzası da yok olacak. Başka Van denizi yok. Bir an önce tüm siyasi partilerin bir araya gelerek, Van Gölü koruma kanununun gündeme getirilip yasalaştırmasını bekliyoruz. 3 milyon yıldır Van Gölü var, kimse gölün etrafını yürüyerek kat etmemiştir. Söz sırası artık politikacılardadır. Onlar da artık bu konunun üzerine düşerek, arkadaşlarımızın sesine karşılık verebilecekleri bir adım atmalılardır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşe katılanlardan detaylar

-Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel'in açıklaması

-Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva'nın açıklaması

-Katılımcıların yürümesi

-Detaylar

SÜRE: 3 DAKİKA 20 SANİYE

BOYUT. 643 MB

Orhan AŞAN/VAN,() -

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Bursa'da kuyumcu soygunu (2) - YENİDEN

Bursa'da, bir kuyumcuya giren 2 kişi, 75 bin lira değerinde altını çalarak kaçtı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Mustafa Süleyman'a ait kuyumcu dükkanına gelen eli satırlı 2 kişi, önce kepengin kilidini, ardından da camı kırarak içeri girdi. Şüpheliler, iş yerindeki 75 bin liralık altını alarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede araştırma yapan, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLMİŞTİ

Haber: Semih ŞAHİN/BURSA, ()-

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