DHA YURT BÜLTENİ - 14

Trakya'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından, Edirne ile Keşan ilçesinde yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin il ve ilçelerinde bugün öğleden sonra gökgürültülü ve yer yer şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Havanın karardığı Edirne'de, saat 15.30'dan itibaren sağanak başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağışla birlikte şiddetli rüzgarda bazı iş yerlerinin tabelaları uçarken, esnaflar dışarıda bulunan eşyalarını güçlükle içeriye aldı. Bazı esnaflar iş yerlerine suların girmesini önlemek için önlemler aldı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığınırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, araçlar ilerlemekte zorlandı. Edirne kent merkezinde suyla kaplanan caddeler üzerinde trafik ekipleri önlem alarak, sürücüleri uyardı.

Fırtına, Edirne'nin Keşan ilçesi sahili ile Enez ilçelerinde de etkili oldu. Denizde dalgalar yükselirken, sahil kesimindeki tesislerde bulunanlar zor anlar yaşadı.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()

Amanoslar'da, PKK'nın cephaneliği bulundu

Osmaniye'de, Amanos Dağları eteklerinde, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü silah, mühimmat ve patlayıcı madde ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın, Amanoslar bölgesinde yürüttüğü operasyonlar sırasında Yarpuz köyü Havşu Tepe bölgesinde arama tarama faaliyeti yapıldı. Aramalarda, toprağa gömülü M-16 piyade tüfeği, dürbünlü Kanas keskin nişancı tüfeği, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, 38 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 40 adet RPG-7 mühimmatı, 12 EYP düzeneği, 10 adet M-14 mayın, 8 el bombası, 13 telsiz, mavzer, gece görüş el dürbünü, 32 elektrikli fünye, 15 kilo patlayıcı madde, silah üstü dürbün, el dürbünü, 1080 adet 5.45 mm çapında mermi, 880 adet 7.62 mm çapında mermi, 443 Bixi makineli tüfek mermisi, 60 Zagros keskin nişancı tüfeği mermisi, 1980 metre kablo, 18 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 not defteri, 5 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 leşker kıyafeti, 30 av tüfeği fişeği, avcı yeleği, 3 kütüklük, 2 harbi, tabanca kılıfı, EYP düzeneklerinin kullanma talimatı yazılı 4 kağıt ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

YERİNDE İMHA EDİLDİ

Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla yerinde imha edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

OSMANİYE,()

Kaldırımda dolmuş bekleyen baba ve 2 yaşındaki kızına kamyonet çarptı (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ İLE YENİDEN)



Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, kaldırımda dolmuş bekleyen baba Simran Hüseyinli (27) ile 2 yaşındaki kızı Ayzen Ayla Hüseyinli'ye çarptı. Kaza anı kameralar tarafından görüntülendi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde dün öğle saatlerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 LOK 81 plakalı kamyonetin sürücüsü Gökhan A., direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda dolmuş bekleyen Ahıska Türkü Simran Hüseyinli ile kızı Ayzen Ayla Hüseyinli'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ile küçük kız metrelerce sürüklendi. Kamyonet ise, kaza yerinden 200 metre ileride durdu.

Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hafif yaralanan baba ve kızı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Gökhan A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber:Berktuğ ÖNCÜ -Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,()

Adana Lezzet Festivali'nde Gastronomi Treni şöleni



Adana Lezzet Festivali Pozantı'da gerçekleşen yöresel kahvaltı şöleni ile başladı.

Adana'dan gastro treni ile Pozantı ilçesinin Belemedik mahallesine gelen davetlileri istasyonda Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay karşıladı. Davetliler, kahvaltı şöleninde yöresel ürünlerden hazırlanan organik yiyeceklerle kahvaltı yaptı. Kahvaltıya Vali Yardımcısı Hüriye Küpeli, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Turizm İl Müdürü Sabri Tarı, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, Çukurova Turistik Otelciler Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Tayyar Zaimoğlu, Gazeteciler Cemiyet Başkanı Cafer Esendemir, yerli ve yabancı lezzet ustaları ile internet fenomenleri katıldı. İkramların hazırlanması ve sunumuna nezaret eden Başkan Çay davetlilerden tam not aldı. Kahvaltı şöleninin ardından Hacıkırı Tarihi Varda Köprüsü'ne giden davetliler burada anı fotoğrafları çekildi.

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER/POZANTI, (Adana), ()

Sokak köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde okul çıkışı, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Mert Balaban (8), yaralandı.

Merkez Mahallesi'nde öğle arası yemek yemek için okuldan çıkan ve babasının iş yerine giden Tekeli İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Mert Balaban'a sokak köpeği saldırdı. Kaçmaya çalıştığı sırada küçük Mert'i sokak köpeği sol omzundan ısırdı. Ağabeyinin kurtardığı Mert Balaban, babası tarafından Serik Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Saldırgan köpek ise Serik Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözetim altına alındı. Yapılan incelemede, köpeğin daha önce aşılarının yapıldığı belirlendi.

Olayla ilgili açıklama yapan futbol hakemi baba İzzet Balaban, oğlunun öğle arası okul çıkışında kendisine ait iş yerine gelirken okula 100 metre mesafede köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Balaban, "Mahalle sakinlerinden daha önce bu köpeğin başkalarına da saldırdığını duydum. Köpek oğlumun arkasından gelerek yere yatırmış ve omzundan ısırmış. Oğlum telaşla iş yerine geldi. Önce köpeği teşhis ettik, sonrasında acilen hastaneye gittik. Kuduz aşısı yapıldı. Hastane çıkışında belediye ekipleri ile köpeği bulduk" dedi.

Balaban, sokaklarda çok fazla başıboş köpek olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Mert Balaban ise, "Okul çıkışında babamın iş yerine gelmiştim. Yemeğimi yemiştim. Abimle uçurtma ile oynuyorduk. Ben düştüm. Köpek arkamdan geldi, beni ısırdı. Köpeğin geldiğini görmedim. Sadece havladığını duydum. Abim kurtarmaya çalıştı. Ben hemen kalkıp kaçtım" dedi.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA-

Otomobil, marketin manav tezgahına daldı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, marketin önünde bulunan manav tezgahına çarptı. Kaza ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza bugün 14.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi 510 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kadın sürücü B.E. yönetimindeki 35 GC 9974 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirince, yolun kenarındaki bir marketin manav tezgahına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tezgahtaki tüm ürünler yere saçıldı. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü B.E.'ye ayakta müdahale etti. Otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaza sırasında, manav tezgahında kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Markette maddi hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

TUSİAD'ın, 'İş Dünyası Van Buluşması' toplantısı yapıldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), her yıl farklı bir kentte düzenlediği yönetim kurulu toplantısını, bu yıl Van'da gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Ülkemizin yaşadığı tüm olumsuzluklara ve güvenlik sorunlarına rağmen sorunlarımızı demokratik çerçeve içerisinde özgürlükleri kısıtlamadan çözme kapasitesine sahibiz. Özgürlükler kısıtlandığında güvenlik sorunlarının da derinleştiğine şahit oluyoruz. Bizim için özgürlüklerle güvenlik arasında bir çelişki yok. Tersine özgürlük alanlarının genişlemesi şiddet eğilimini azaltır, diyalog yoluyla sorunların çözümünü kolaylaştırır" dedi.

İş Dünyası Van Buluşması, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) ev sahipliğinde Van'daki Elite World otelde yapıldı. Toplantıya, TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, DOĞUSİFED Başkanı Suat Çiftçi, Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Avcı, TUSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve iş insanları katıldı.

Toplantıda konuşan TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD olarak Van'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Her yıl, TÜSİAD Yönetim Kurulu toplantılarının birini, ülkenin farklı bir kentinde yaptıklarını, bu yılki toplantıyı da Van'da gerçekleştirdiklerini ifade eden Kaslowski, kentteki genç nüfusa dikkat çekti. Kaslowski, "Kentimiz yüzde 65'i 0- 29 yaş grubunda olan nüfusuyla, genç nüfus açısından Türkiye ortalamasının üzerinde. Eğitim başarı sıralamasına baktığımızda ise Van, Türkiye'de 75'inci sırada. Bu iki veri bize gençlerimize yönelik atılacak çok fazla adımın olduğunu gösteriyor. Bugün zaten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde TÜSİAD'ın 'Bu Gençlikte İş Var' projesi kapsamında gençlerimizle bir araya geliyoruz. Onların girişimcilik alanındaki potansiyellerini harekete geçirmek istiyoruz. Gençlerimizin nitelikli ve çağın gereklerine uygun eğitim alması, geleceğin mesleklerine hazırlanması, aynı zamanda girişimcilik potansiyellerinin güçlendirilmesinin kent iş dünyasının da her daim gündeminde olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

AVRUPA'DAN GELEN EMARELER İÇ ACICI DEĞİL

Van'ın sınır kenti olduğunu, bu potansiyelin kullanılması gerektiğini belirten Kaslowski, Türkiye için dış talep açısından en büyük pazarın Avrupa olduğunu söyledi. Ancak Avrupa’dan gelen emarelerin de iç açıcı olmadığını belirten Kaslowski, şöyle konuştu:

"Dünyanın kalan bölgeleri açısından da dış ticarette büyüme beklenmiyor. Elbette iç talep toparlandıkça yatırım iştahı da artacaktır. Yeni programda yargı reformuna da yer verilmesi sevindiricidir. Yargıda uzmanlaşma ve hız önemlidir. Ancak yargı bağımsızlığının olmadığı durumda, adaletten bahsetmek mümkün değildir. Her şeyden önce yargı bağımsızlığını güçlendirecek adımların atılmasını bekliyoruz. Küresel koşullar, ucuz finansmanı desteklediği ölçüde sorun yokmuş gibi görülse de geçmiş yıllarda kurda görülen yüksek artış, şirket bilançolarında önemli oranda hasar yarattı. Bu hasarı taşıyarak devam etmek çok maliyetli ve sürdürülemez. Ülkemizin döviz cinsinden yüksek miktarda borcu var. Yeni ekonomi programımızın açıklandığı gün bir veri daha açıklandı: Özel sektör ve kamunun toplam dış borcu milli gelirin yüzde 61,9'una ulaştı. En son 2001 krizinde yüzde 56'yı görmüştük. Geçtiğimiz 4 yılda doların değeri TL'ye kıyasla 2,5 kat arttı. Geri ödenebilir durumdaki pek çok kredi, bu nedenle ödenemez hale geldi. Bankalar mümkün olduğunca bu borçları yeniden yapılandırıyorlar. Ancak bu sefer de taze kredilere, ekonominin sağlıklı alanlarına kredi akışı yavaşlıyor. Kaynaklar sorunlu kredilerde kilitli kalıyor. Bu sorunu çözmeden ne şirketlerin yeni yatırım yapabilmesi, ne de bankaların büyük oranda yeni kredi verebilmesi mümkün değil. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız tam olarak buydu."

'TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDE İLERLEME KAYDETMEK ZORUNDAYIZ'

Yerel yönetimlerin yatırım ortamının iyileştirilmesindeki önemine de değinen Kaslowski, "Yerel demokrasinin hayata geçmesinde tüm aktörlerin sorumluluğu vardır. Ülkemizin yaşadığı tüm olumsuzluklara ve güvenlik sorunlarına rağmen sorunlarımızı demokratik çerçeve içerisinde, özgürlükleri kısıtlamadan çözme kapasitesine sahibiz. Özgürlükler kısıtlandığında güvenlik sorunlarının da derinleştiğine şahit oluyoruz. Bizim için özgürlüklerle güvenlik arasında bir çelişki yok. Tersine özgürlük alanlarının genişlemesi şiddet eğilimini azaltır, diyalog yoluyla sorunların çözümünü kolaylaştırır. Aynı çerçevede, belediye başkanlığı veya benzeri seçimle gelinen bir kamusal görevin hem hukuk devleti kuralları çerçevesinde denetimi, hem de demokratik meşruiyetine saygı önemlidir. Demokrasi de, ülkedeki güven unsurunun tam olarak sağlanması da bunu gerektirir. Yalnızca ekonomide değil, temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, insan hakları gibi konularda da ilerleme kaydetmek zorundayız. Özgürlük alanlarının genişlemesi, insanların düşündüklerini özgürce ve korkmadan söyleyebilmesi, yaratıcı ve eleştirel düşüncenin gelişebilmesi için şarttır. Gelişmiş ülke kategorisine geçebilmek için önemli hedeflerimizden biri, artık ülkemizde demokrasi ve hukuk devletinin tartışma konusu edilemeyecek bir düzeye getirilmesi olmalıdır. Bu çerçevede, içerde ve dışarda ülkemize, kurumlarımıza ve demokrasimize güveni artırmak ekonomimizi de güçlendirecektir" dedi.

VAN, ANADOLU'NUN GİRİŞ KAPISI

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da, Van'ın Nuh Tufanı'ndan sonra, hayatın yeniden başladığı bir havzanın şehri olduğunu kaydetti. Van'ın Anadolu'nun giriş kapısı, Batının doğusu, doğunun batısındaki başkenti olduğunu söyleyen Takva, "Komşumuz İran İslam Cumhuriyeti ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi başta olmak üzere, ülke genelinde ekonomik anlamda, ileri seviyelerde olan ve sanayisi gelişmiş birçok ilimize ziyaretler gerçekleştirerek, iş dünyasını kentimizin ekonomik kalkınması yönünde sorumluluk almaya davet ettik. İran ile Ülkemizin 560 kilometrelik kara sınırı bulunmaktadır. 300 kilometresi Van-İran sınırıdır" dedi.

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, ()-

Gazi Mehmet Araç, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 99 yaşında yaşamını yitiren gazi Mehmet Araç, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı 1941 yılında vatani görevini yaparken Çorum'dan İstanbul'a telsiz götürmek isterken, binmek istediği trenin hareket etmesi sonucu düşüp sol bacağını kaybeden, evli ve 3 çocuk babası gazi Mehmet Araç, dün saat 20.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi, İstiklal Caddesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. Gazi Araç için bugün öğlen de Alaşehir Pazar Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, gazi Araç'ın ailesi ve yakınları, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Halil Koç, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Gaziler Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından gazi Araç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre omuzlarda taşınıp, cenaze aracına konuldu. Araç'ın Alaşehir Asri Mezarlığı'na götürülen cenazesi toprağa verildi.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

Çatıdan düşen işçi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çatıdan düşen işçi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Kadirli yolu üzerinde bulunan bir yem fabrikasında meydana geldi. Olayda Ümit Güleç (34), çatı bakımı yaptığı sırada bastığı yerin kırılması sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Güleç, götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),()

Arslantepe Höyüğü'nde bu yılki kazı çalışmaları sona erdi

Fırat Nehri'nin batı kıyısında Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe Höyüğü'nde bu yılki kazı çalışmaları sona ererken ulaşılan kalıntıların en dikkat çekeni 5700 yıllık çocuk iskeleti oldu.

Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlayan kazıda, 3'te 1'lik bölümde çalışmalar tamamlandı. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldı.

5700 YILLIK ÇOCUK İSKELETİ BULUNDU

İtalya Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcella Frangipane'nin başkanlığında 2 Ağustos'ta başlayan bu yılki kazı çalışmaları 2 Ekim'de sona erdi. Bu yılki çalışmalarda kazı heyeti, höyüğün batı kısmındaki kalıntıları gün yüzüne çıkarmaya çalıştı. Çalışmalarda bir çocuğa ait 5700 yıllık iskelet bulundu. Kazı ekibinin iki gün süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan çocuk iskeletinin 6-7 yaşlarında olduğu tahmin edilirken, iskeletten numuneler alınarak analiz için kazı evinin deposuna konuldu.

ICOMOS HEYETİ'NDEN, UNESCO'YA İNCELEME

Öte yandan Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün, kalıcı listeye dahil edilmesi için çalışmaları sürüyor. 2020 yılındaki UNESCO değerlendirmesine rapor hazırlamak için Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) adına Portekiz'den gelen uzman Mariana Correia'nın başkanlığındaki heyet, rapor hazırlamak için höyükte incelemede bulunmuştu.

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesini Ulu Camii'de okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Ulu Camii’de Cuma hutbesini okuyarak, “Çevremize sevgi ve şefkatle davrandığımız ölçüde bizler de huzur ve sağlık içinde yaşayacağız. Aksi halde zarar görecek olan sadece tabiat değil, bizatihi bizler olacağızö dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Ulu Camii’de Cuma hutbesini okudu. Cuma namazını kıldıran Prof. Dr. Erbaş, cemaate Cuma hutbesini okuyarak, şu ifadeleri kullandı;

"İbretle baktığımızda görürüz ki, küçük bir karıncadan, yörüngesinde akıp giden devasa gezegenlere kadar etrafımızdaki bütün varlıklar Cenâb-ı Hakk’ın eseridir. Rabbimiz, eşsiz gücü ve benzersiz sanatıyla kâinatta bin bir çeşit canlı yaratmıştır. Bunların her biri nimettir ve her nimet emanettir. Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede, bu gerçek şöyle ifade edilmektedir: 'Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize vermiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır. Varlığa değer biçen Allah’tır. Cenâb-ı Hak, mahlûkatı anlamsız ve boş yere yaratmamış; Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık' buyurmuştur. Kâinat, her zerresi ayrı bir anlam taşıyan, dengeli ve muhteşem bir bütündür. Hayat bulduğumuz bu dünyada her bir varlığın ayrı bir gayesi ve değeri vardır.

Bir taraftan tonlarca ekmeğin çöpe atıldığı diğer taraftan açlık sebebiyle birçok insanın hayatını kaybettiği acı bir çağı yaşıyoruz. Ne yazıktır ki günümüzde dünyevî hırslarının esiri olan insanoğlu, çevresiyle dostça, adil ve insaflı bir ilişki kuramadı. Bütün canlılara nefes kaynağı olan ormanları yaktı, karnımızı doyurduğumuz toprakları çölleştirdi, suya kandığımız nehirleri kirletti. Medeniyetimizde bir ekmek kırıntısının dahi yere atılması hoş karşılanmazken tonlarca gıdanın çöpe atılmasına daha ne kadar rıza göstereceğiz? Geri dönüşüm imkânı olan atıkları, umursamaz bir tavırla çöp tenekelerine daha ne kadar hapsedeceğiz? Oysa çevremize sevgi ve şefkatle davrandığımız ölçüde bizler de huzur ve sağlık içinde yaşayacağız. Aksi halde zarar görecek olan sadece tabiat değil, bizatihi bizler olacağız. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de insanoğlu şöyle uyarılır: “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah, hata ve yanlışlarından vazgeçsinler diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.ö Bizler, engin bir merhamet sahibi olan Allah’ın yeryüzündeki halifeleriyiz. Halife olmak, sorumluluğun adıdır; yeryüzünün efendisi değil koruyucusu olmaktır. Halife olmak, yeryüzünü Allah’ın rızasına uygun bir şekilde kullanmaktır. İfsat etmemek, zarar vermemektir. O halde, yaratan ve yöneten Rabbimizin bizlere emaneti olan çevremize karşı duyarlı olalım. Gün gelip emanetin sahibi olan Rabbimize hesap vereceğimizi aklımızdan çıkarmayalım. Yeryüzünün sadece insanların değil bütün canlıların hayat alanı olduğunu bilerek yaşayalım. Hutbemi bitirirken bir hususu hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki Pazar günü sabah namazından sonra Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bütün camilerimizde siz kıymetli cemaatimizle beraber fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Sizleri ailelerinizle birlikte bu hayırlı faaliyete katılmaya davet ediyoruz.ö

Camii çıkışında cemaatin yoğun ilgisiyle karşılaşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, vatandaşların fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Haber: Gürkan DURAL - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,()