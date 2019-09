DHA YURT BÜLTENİ - 14

Evin, uygun yaşa geldiğinde yüz ve saç nakli yapılacak

Suriye'deki iç savaşta bombaların düştüğü evlerinde yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan Evin Hacı İbrahim'e (9), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde kozmetik müdahale yapılacak ve burun bölgesindeki tıkanıklık giderilecek. Evin uygun yaşa geldiğinde ise yüz ve saç nakli planlanıyor.

Suriye'nin Kamışlı bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı 2013 yılında, bombaların düştüğü evlerinde Menal Hacı İbrahim ölürken, o tarihte 3 yaşında olan kızı Evin Hacı İbrahim yaralandı. Vücudunun büyük kısmı ile yüzünün tamamı yanan Evin ve babası Rezan Hacı İbrahim, Türkiye'ye sığındı. Evin'i Batman, Malatya ve Adana'daki hastanelerde 5 kez ameliyat ettiren Rezan Hacı İbrahim, sonrasında Antalya'ya geldi. AÜ Hastanesi'nde ilk olarak, nefes almakta zorlanan minik Evin'in burun delikleri açıldı, ardından uygulanan operasyonla ağız kenarlarındaki darlık genişletildi. Evin'e son olarak da kalıcı makyajla kaş yapılıp şekil verildi.

TÜRKÇEYİ ÖĞRENİP İLKOKULA BAŞLADI

Ailesiyle Şırnak'a yerleşen Evin Hacı İbrahim, Türkiye'de bulunduğu süre içinde Türkçeyi öğrenip ilkokula başladı. Şırnak Fatih İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi Evin, tedavisinin devamı için babası ve ağabeyiyle birlikte AÜ Hastanesi'ne geldi. AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene ve kontrolleri yapılan Evin'e, yüz ve saç nakli öncesinde yapılması gereken müdahalelerin gözden geçirildiği belirtildi. Evin'in burun bölgesindeki tıkanıklık giderilecek ve kozmetik müdahaleler yapılacak.

Baba Rezan Hacı İbrahim, "İlk ameliyatlar başarılı geçti. Bombanın etkisiyle tamamen yanan yüzüne 7 kez operasyon yapıldı. Daha sonra Şırnak'ta tedavilerine devam ettik. Evin okula başladı. Şimdi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kontrol ve burnundaki tıkanıklığın açılması için geldik. Evin nefes almakta zorlanıyor. Bu süreç kendisini çok yoruyor. Fakat Evin yüz nakli olmak istiyor. Doktorlar bunun 15- 16 yaşından önce olamayacağını söyledi. O yaşlara gelince, uygun bir donör bulunursa nakil olacak" dedi.

Emniyet kemeri mucize yarattı

150 metreden araçları ile uçuruma yuvarlanan çift birkaç sıyrıkla kurtuldu. Emniyet kemeri hayata bağladı.

"Ölüm tokası" kullananalar bu haberi dikkatli okusun...

Son günlerde gündemden düşmeyen ölüm tokası kazaklarına bir kez daha vurgu yapan mucize kurtuluş Antalya'da yaşandı.

Antalya'da içinde bulundukları otomobille yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanan Mehmet Kapusuz (60) ve eşi Ayşe Kapusuz (58), emniyet kemerleri takılı olduğu için ölümden kurtulduklarını söyledi.

Antalya'da oturan Mehmet Kapusuz, kullandığı 07 MUD 09 plakalı otomobille dün öğle saatlerinde Burdur'daki akrabalarını ziyarete giderken, Çubukbeli mevkiinde önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Kapusuz, direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yan koltukta bulunan eşi Ayşe Kapusuz'la araçta sıkışan Kapusuz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 500 metre yürüyerek araca ulaştı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Kapusuz çifti, sedyeyle ambulansa alınarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anında emniyet kemerleri bağlı olan çift, bu sayede kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

'KAZADAN BURNUMUZ BİLE KANAMADAN ÇIKTIK'

Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen çift, evlerinde yaşadıklarını anlattı. Mehmet Kapusuz, otomobile bindiklerinde emniyet kemerlerini hep taktıklarını söyledi. Dün de yol çıkmadan önce kemerlerini taktığını anlatan Kapusuz, "Çubukbeli mevkiinde yola köpek atladı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdım. Yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettim ve uçurumdan yuvarlandık. Uçurumdan düştüğümüz halde, Allah'ın izniyle kazadan burnumuz bile kanamadan çıktık. Emniyet kemerinizi sürekli takın" dedi.

'KEMERİNİZİ BAĞLAMADAN YOLA ÇIKMAYIN'

Eşi Ayşe Kapusuz ise normal bir şekilde seyahat ettiklerini belirterek, "Uçuruma yöneldiğimiz sırada Mehmet'e 'Eyvah gidiyoruz' diye bağırdım. Uçurumun ucundayken gözlerimi kapattım. Araç takla atarak durdu. Durduktan sonra gözlerimi açabildim. Hiçbir şey olmamış gibi araçtan indik. Demek ki yiyeceğimiz ekmek varmış. Allah malımızı aldı ama canımızı çok şükür bize bağışladı. İyi ki emniyet kemerimiz bağlıydı. Kemerinizi bağlamadan yola çıkmayın" dedi.

Şanlıurfa’da bedava döner kuyruğu

Şanlıurfa'da bir restoranın işletmecisi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara yarım ton et döner ikram etti. Vatandaşlar bedava et dürümünü almak için metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

Bir döner zincirinin Şanlıurfa şubesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara 500 kilo sandviç et döneri dağıttı. Bedava et dönerin dağıtıldığını duyan çok sayıda vatandaş iş yeri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, dakikalarca döner sırası bekledi. Muharrem Ayı nedeniyle her gün bir şubede ikram olacağını kaydeden işletme müdürü Mehmet Selim Özbay, "Her gün bir şubemizde döner ve ayran ikramında bulunuyoruz. Bugün de Şanlıurfa şubemizde aşure ayı nedeniyle 500 kilo et dağıtacağız" diye konuştu.

Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gölbaşı - Kahramanmaraş karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Murat A. yönetimindeki 54 FF 505 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attıktan sonra tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Battal B. yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FETÖ şüphelileri adliyede

SİVAS'ta, 2011 yılında terör örgütü FETÖ/PDY tarafından polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının sızdırılması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla dün 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas'ın yanı sıra Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda İ.A., H.A., G.A., A.M., A.Ç., İ.Ş., Ş.Y., R.A. ve M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. Şüpheliler R.A.,A.M.,G.A.,M.T., ve A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

