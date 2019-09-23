DHA YURT BÜLTENİ - 14

Sınırda askeri hareketlilik (2)

ABD'NİN 2 HELİKOPTERİ AKÇAKALE'DE

Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu ve sabah saatlerinden itibaren karadan zırhlı araçların hareketliliğinin öne çıktığı Akçakale'ye, öğleden sonra ABD'nin 2 helikopteri geldi. Saat 14.30 sıralarında Akçakale Jandarma Komutanlığı pistine inen ABD'ye ait helikopterlerden çeşitli malzemeler indirildi ve buradaki minibüse aktarıldı. Helikopterler, yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra yeniden geldikleri yöne doğru hareket etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT,Ömer ŞULUL

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Bingöl'de 'Annelere destek, teröre lanet' eylemi

Bingöl'de, bir araya gelen farklı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, düzenledikleri eylemle Diyarbakır'da HDP önünde oturan ailelere desteklerini bildirip, terörü lanetledi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 21 gündür oturma eylemini sürdüren ailelere destek olmak ve teröre tepki göstermek amacıyla Bingöl'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla eylem düzenlendi. Genç Caddesi'ndeki Saat Kulesi önüne gelen çok sayıda kişi, attıkları sloganlarla Diyarbakır'daki ailelere desteklerini bildirdi.

Katılımcı sivil toplum kuruluşları adında açıklamayı yapan Bingöl Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, Diyarbakır'da oturma eylemin sürdüren ailelere herkesin destek olması çağrısında bulundu. Tan, "Anneler için evlatları kutsaldır. Hiç bir anne evladını göz göre göre dağa götürülüp terörist yapılmasına ve öldürülmesine razı olmaz, olmamalıdır. Üstelik bu evlatlar birilerinin istikbali için, birilerinin saltanat sürmesi için ölüme götürülüyorsa hiçbir anne, hatta insan olan hiçkimse bu duruma sessiz kalamaz, rıza gösteremez. Diyarbakır'daki bu annelerin eylemi bir insanlık nöbetidir. Duruşları kutsaldır, mübarektir. Bu mübarek duruşa siyasi anlam, ideolojik anlam yüklemek isteyen haindir, alçaktır. Anneler direndikçe, PKK kuduruyor. HDP tükeniyor. Çünkü bu direniş, dağda evlatları olan bütün aileleri cesaretlendirmiş, dağda olan örgüt mensuplarını çözülmesine PKK'dan kopmasına yol açmıştır. Bu direniş HDP'nin, PKK'nın kimyasını bozmuştur" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Eylem katılanlar

-Sloganların atılması

-Tan'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Aziz ÖNAL/BİNGÖL,()

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8'inci kattan düşen İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti

Adana'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma Mönür (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mönür'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79105 Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede oturan İngilizce öğretmeni Selma Mönür, henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Bahçedeki toprak zemine çakılıp, ağır yaralanan Mönür, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Mönür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öğretmenin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsisi tamamlanan Mönür'ün cenazesi ailesine teslim edildi. Yakınlarının gözyaşlarıyla teslim aldığı Selma Mönür'ün cenazesi götürüldüğü Ali Hocalı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mönür'ün ölümü ile ilgili polisin araştırması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Ölen öğretmenin Yakınlarının ağlaması

- Cenazenin araca yüklenmesi

- Cenaze aracının gidişi

- Ölen öğretmenin fotoğrafı

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ- Can ÇELİK/ADANA, ()

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Okullar sokak hayvanlarını sahiplenmeye başladı

Düzce'de, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu sokakta bulunan köpekleri sahiplenerek okul bahçesinde özel bölme yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de kulübe bağışında bulunarak köpeklerin daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağladı.

Düzce'de Mehmet Akif Ersoy İlkokulu yöneticileri mahallelerinde bulunan köpekleri hayvanseverlerin desteği ile sahiplenmeye başladı. Okulda özel bir bölüm yapılan sokak köpeklerine ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce kulübe desteği verildiği gibi köpeklerin aşıları ve sağlık kontrolleri de yaptırıldı. Okulda özel bölmede bakım altına alınan 3 köpek zaman zaman öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor. Köpeklere ise öğrencilerin belirlediği isimler konuluyor. Çocuklar 'Tüylü' ismini verdikleri bir köpeği teneffüslerde seviyor.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Okul Müdürü Hasan Yeşilyurt öğrencilere, "Biz bu misafire ev sahipliği yapacağız. Çünkü sokaklarda yaşıyor. Bu misafiri sizinle buluşturmak istiyoruz. Ev sahipliği yaparken duyarlığı olacağınızı biliyoruz. Çok tatlı, çok güzel ve mini minnacık bir hayvanımız olacak. Bir köpeğimiz olacakö dedi.

Hayvansever Didem Aksoy, mahallede bulunan sokak köpeklerini belirleyerek okulların sahiplenmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, "Mahallemizde bulunan köpeklerle ilgileniyorum. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanımızın çağrısı ile çevremizde bulunan okulların müdürlerinden rica ettim. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Mahallemizde bulunan sokak köpeklerini sahiplendiler. Bunun Düzce'de tüm okullarda yayılmasını temenni ediyorumö diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görevli Orman Mühendisi Esin İpek ise okullara her türlü destek verdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Okul müdürlerimiz sokaklardaki hayvanları sahiplenerek onlara yurt ve yuva vermeye gönüllüler. Bu talepleri üzerine bizde kulübe desteği vererek onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Hayvanların önce aşılarını, bakımlarını yaptırdık. Çocuklar rahatlıkla sevebilsinler, veliler korkmadan çocuklarını gönderebilsinler, çocuklarımıza herhangi bir zarar gelecek endişesi taşımasınlar. Umarım bu sahiplenmeler devam eder. Biz de sonuna kadar yanlarındayız."

Görüntü Dökümü

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-Köpek için yapılan bölmenin görüntüsü

-Öğrencilerin köpeği severken görüntüsü

-Okul Müdürü Hasan Yeşilyurt'un öğrencilere sahiplenme yapacaklarını anlatırken görüntüsü

-Hayvansever Didem Aksoy ile röp

-Orman Mühendisi Esin İpek ile röp

-Çocukların köpeğe isim koyması ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Kırklareli'de bin 597 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada 1597 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki üretildiği yönündeki duyum üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, ev ve bahçesinde yaptığı aramada 1597 litre kaçak içki ve 253 TAPDK bandrollü içki kapüşonu ele geçirdi. Olayla ilgili H.Ç., G.C. ve C.D., yakalanarak, gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Evde jandarmanın araması

-Kaçak içkiler

-İçkilerin doldurulduğu bidonlar

-Depoya doldurulmuş kaçak içki

-Detaylar

Haber-Kamera: BABAESKİ (Kırklareli),()-

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Tarihi handa yangın çıktı, çocukların ders aldığı iki piyano yandı (2)

KARDİÇALI HANI'NIN TARİHİ

1910 yılında, Yunanistan'ın Kardiça kasabasından İzmir'e göç eden, Onbaşı Halil'in torunu İbrahim Bey tarafından yaptırılan ve Türkiye'nin ilk betonarme yapılarından biri olan Kardiçalı Hanı, Cumhuriyet döneminin önemli mimarlarından Mehmet Fesçi Bey tarafından inşa edildi. 1928 yılında tamamlanan ve yapı malzemeleri İtalya, Almanya ve Romanya'dan getirilen Kardiçalı Hanı, uzun yıllar boyunca tütün ticareti amacıyla kullanıldı. Mimar Kemalettin Caddesi ve 2. Kordon'un kesişiminde bulunan tarihi han, İzmir'in simge binalarından biri haline geldi. Günümüzde, hanın giriş katında av malzemeleri satan dükkanlar bulunurken, ikinci

ve üçüncü katları çeşitli sanat atölyelerine ev sahipliği yapıyor.

Görüntü Dökümü

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- Hanın dış mimarisinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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Sivas'ta, halk otobüsü otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Sivas'ta, halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Erdoğan Çay (33) yönetimindeki 58 H 0079 plakalı halk otobüsü ile Ömer Gökyaka'nın (20) kullandığı 58 YB 103 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil park halindeki 58 FK 145 plakalı traktörün römorkuna çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Gökkaya ile birlikte araçtaki Mehmet Yörük, Ahmet Yokuşbası ve halk otobüsü yolcularından Ferdane Temel yaralandı. Ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza ve sonrasında yaşanan panik anları yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS, ()

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Belediyenin duvarına İzmir Marşı eşliğinde dev Atatürk portresi çizimi

Bolu Belediyesi'nin bulunduğu binanın duvarına İzmir Marşı eşliğinde, üniversite öğrencileri tarafından dev bir Atatürk portresi çizilmeye başlandı.

Bolu Belediyesi'nin kentte boş bulunan duvarları, portre ve grafiti çalışmalarıyla doldurma projesi kapsamında ilk olarak Bolu Belediyesi'nin inşaat halindeki kısmının duvarına dev Atatürk portresi çizimine başlandı. Yapımı süren dev portre kentte yaşayan vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı.

Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Rasim Özdemir, kentte boş duvar bırakmayacaklarını anlatarak, "Şu anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün portresini yapıyoruz. Tabi bununla kalmayacak. Bundan sonra da ilimiz için çok değerli olan İzzet Baysal'ımızın portresini yapacağız. Bunun için yer tespiti yapıyoruz. Sadece bu portrelerle kalmayacak. İlimiz ve ülkemiz için büyük değerlerin portrelerini yapmaya devam edeceğiz. Şehrimizde görülen her boş duvar bizim için bir sanat duvarı haline gelecek. Biz burayı portrelendireceğiz. Bizim her sokağımız sanata çıkacak. Üniversite öğrencisi arkadaşlarımızdan yararlanıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Portreden görüntü

-Vatandaşların görüntüsü

-Rasim Özdemir ile röp.

-Vatandaşlar ile röp.

-Detaylar

Süre: 02.12-Boyut: 250.8 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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