DHA YURT BÜLTENİ - 14

Konya'ya şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİT UZMAN ONBAŞININ CANEZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ

2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli olan ve Hakkari'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepe bölgesinde dün gece arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın (23) cenazesi, memleketi Konya'ya getirildi. Konya Havalimanı’nda 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askeri erkan, annesi Gülizar, babası Erol Sarı, nişanlısı Sedagül Ayhan ile yakınları karşıladı. Tuğgeneral Fidan Yüksel, Şehit Sarı'nın nişanlısına Sedagül Ayhan'a baş sağlığı diledi. Sedagül Ayhan'da nişanlısı Yasin Sarı'nın bir hafta önce izne gelmeyi planladığı ve operasyonlar nedeniyle gelemediğini söyledi.

"ÇİZİLECEK DİYE YÜZÜĞÜMÜ TAKMAYA KIYAMADIM'

Gözyaşları içinde nişanlısının cenazesinin gelmesini bekleyen Sedagül Ayhan, nişan yüzüğünü çizilecek diye takmaya kıyamadığını söyledi. Ayhan, "Yüzümüzü takmaya kıyamadım çizilecek diye. Ben onun selasını mı dinleyecektim, Allah'ım. Valla Yasin değildir o. Yüzüne hasret kaldım, kapılarda gözüm kaldı." dedi. Ayhan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Türk Yıldızları uçağıyla Konya'ya getirilen şehit Sarı'nın cenazesi Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit Yasin Sarı'dan geriye nişan töreninde oynarken çekilen görüntüleri kaldı.

Görüntü Dökümü

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-Tuğgeneral'ın nişanlısına başsağlığı dilemesi

-Nişanlısı ve şehidin ailesinden detay

-Şehidin cenazesinin uçaktan indirilmesi

-Nişanlısının ağlaması

-Ailesinden detay

-Nişanlısının tabuta sarılması

-Nişan törenindeki görüntüler

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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Miraç, düştüğü çayda boğuldu

Malatya'da, evlerinin yakınındaki Tohma Çayı'na düşen otizm sendromlu Miraç Gültekin (10), boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Keklikpınar Aşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Otizm sendromlu Miraç Gültekin, evlerinin yakınlarında bulunan Tohma Çayı’na gitti. Dengesini kaybedip çaya düşen Miraç, suda çırpınarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi. Yapılan çalışma sonucunda Gültekin, suyun 3 metre derinliğinde bulundu. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Miraç Gültekin'in, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otizmli Miraç'ın cansız bedeni morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detay

-Ekiplerin çocuğu çıkarması

-Çocuğun detayı

-Sağlık ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

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Ayvacık'ta 97 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında olan 97 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bademli ve Gülpınar köyü sahilindeki zeytinlikte, Afganistan uyruklu 97 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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NATO gemisi, Kuzey Ege'de kaçak geçişlere karşı devriye görevi yapıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri engellemek için NATO'ya ait Alman Fırkateyni FGS Hessen F-221 devriye görevinde bulunuyor.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişleri engellemek amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, 7/24 devriye görevinde bulunuyor. Yunan kara suları içinde Yunan Sahil Güvenlik botu devriye görevi yapıyor. Ayvacık ilçesi ve Küçükkuyu beldesi sahillerinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlere karşı NATO'ya ait Alman Fırkateyni FGS Hessen F-221 de devriyeye başladı.

Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, Alman Fırkateyni FGS Hessen F-221 ile bölgede gerçekletirdikleri devriye ile kaçak göçmenlerle mücadeleyi sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Devriye görevi yapan NATO gemisi, Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botundan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), ()

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AK Partili Yıldırım, Kaptan Altay Altuğ İlkokulu'nu açtı

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaptırılan Kaptan Altay Altuğ İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Yıldırım, geçen 18 Ağustos'ta İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınlarında çıkan ve 2 gün 5 saatte kontrol altına alınabilen orman yangınını hatırlatarak, "Hepimiz biliyoruz ki bu yangınlarının arkasında alçak bölücü terör örgütü var. Terör örgütü sadece gençlerimizi dağa çıkarmıyor. Sadece polisimizi askerimizi güvenlik korucumuzu şehit etmiyor, aynı zamanda akciğerlerimiz olan ormanlarımızı da yakmaktan geri kalmıyorlar" dedi. Yıldırım, yanan alanlanra fidan dikim töreninin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılacağını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılış törenine İzmir'de katıldı. Yıldırım, denizciliğin sembol isimlerinden Kaptan Altay Altuğ'un adına yaptırdığı Kaptan Altay Altuğ İlkokulu'nun açılışını da yaptı. Törene Yıldırım'ın yanı sıra emekli öğretmen olan eşi Semiha Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım, kızı Büşra Köylübay ile İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, milletvekilleri, parti yöneticileri, okulu yaptıran Kaptan Altay Altuğ'un aile üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

OKUL ÖNCESİ OKULLAŞMA ORANINI YÜZDE 60'DAN YÜZDE 80'E YÜKSELTTİK'

Törenin açılış konuşmasını yapan Ömer Yahşi, nitelikli eğitim imkanına kavuşan her çocuk ile daha da büyüyüp güçlendiklerini belirterek, şöyle dedi:

"İlimizde son üç yılda okul öncesi okullaşma oranını yüzde 60'dan yüzde 80'e yükselttik. Okullarımızın tekli eğitime geçiş oranını yüzde 66'dan yüzde 81'e çıkardık. Terör örgütü soruşturmaları kapsamında kapatılan ve bakanlığımız kanalıyla müdürlüğümüze devredilen 187 kurumu, önceliği özel eğitime vererek milletimizin hizmetine sunduk. İlimizde özel eğitim okul ve kurum sayısını yüzde 25 artırırken eğitim almak isteyen tüm öğrencilerimizi bu kurumlara yerleştirdik. İlimize 5 anaokulu, 16 ilkokul, 13 ortaokul ve 14 lise olmak üzere toplam 48 okul ve 1 adet çok amaçlı salon ile 1 meslek lisesi atölyesini kazandırdık. Çocuklarımız yarına bakan yüzümüz, en büyük zenginliğimizdir. Bu ülke için kurduğumuz hayallerin başköşesinde onlar var. İl genelinde yaklaşık 90 bine yakın öğrencimizi 'İlham Veren Buluşmalarda' ülkemizin duayen isimleri ile bir araya getirerek gelecek planlarında destek oluyoruz."

İzmir Valisi Erol Ayıldız ile Kaptan Altay Altuğ'un oğlu Noyan Altuğ da kısa birer konuşma yaptı. Noyan Altuğ, 70 yıldır denizlerden kazandıklarını eğitime yatırmaktan onur duyduklarını söyledi. İstanbul'da yaşayan Kaptan Altay Altuğ, açılış töreni nedeniyle görüntülü mesaj gönderdi. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada yeni eğitim- öğretim yılının hayırlı olmasını dilerken, velilere önemli görevler düştüğünü söyledi. Yıldırım, "Evlatlarımız okullarına başlıyor. Derslerle etkinliklerle yavrularımızı geleceğe hayata hazırlıyoruz. Okulda sadece eğitim olmayacak aynı zamanda kültürel spor ve sosyal faaliyetler de olacak. Yavrularımız arkadaşlıklarını pekiştirecek, birlikte çok güzel günler geçirecek. Hepimizin amacı evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirmek. Bu konuda okullarımızın önemli olduğunu biliyorum. Ancak başarının sırrı bildiğiniz gibi öğretmen öğrenci veli üçgeninden geçiyor. Sadece öğrenciyle değil öğretmenle değil veli de çok önemli. Bir öğretmen eşi olarak öğretmenliğin ne kadar ulvi bir görev olduğunu, güzel bir meslek olduğunu iyi bilirim. Okulumuz 32 dersliği olan spor salonuyla laboratuvarından kantinine kütüphanesine varıncaya kadar en güzel şekilde hazırlanmış durumda. Taşa toprağa yapılan yatırımın ömrü bellidir. 30 senedir, 40 senedir bilemedin 50 senedir. Ancak insana yapılan yatırım eğitime yapılan yatırımın ömrü nesilden nesile devam eder. Bizim dinimiz öğrenmeyi emrediyor. İlk emri 'Oku'dur. 'İlim Çin'de de olsa gidin, bulun, öğrenin' diyor."

FİDANLAR ÖĞRETMEN GÜNÜ'NDE DİKİLECEK

İzmir'de geçen ay yaşanan orman yangınını hatırlatan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi son yıllarda çevre konusu çok önemli hale geldi. İklim değişikliği ve küresel ısınma sebebiyle maalesef mevsimler de değişiyor. Yazın ortasında kışı, kışın ortasında yazı yaşar hale geldik. Kısa bir süre önce İzmir'in Karabağlar ilçesinde orman yangını çıktı. Yüzlerce hektar yeşil alan kül oldu gitti. Adeta ciğerimiz yandı, yeşillerimiz karaya dönüştü, küle dönüştü. Hepimiz biliyoruz ki bu yangınların da arkasında alçak bölücü terör örgütü var. Terör örgütü sadece gençlerimizi dağa çıkarmıyor. Sadece polisimizi, askerimizi, güvenlik korucumuzu şehit etmiyor aynı zamanda akciğerlerimiz olan ormanlarımızı da yakmaktan geri kalmıyorlar. Ne yapanlarsa yapsınlar. Bugün 9 Eylül, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günüdür. 9 Eylül tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ordumuz aldığı talimatla 'İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri' talimatıyla 9 Eylül'de İzmir'e girmiş ve İzmir'i düşman işgalinden kurtarmıştır. Bu açılışla beraber, yanan yakılan ormanların tekrar yeşertilmesi için farkındalık oluşturulması amacıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yanan alanlara fidan dikeceğiz. İzmir'de 850 bin öğrencimiz, bütün sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri o güzel yerleri tekrar fidanla buluşturmak için seferber olacağız ve daha gür yeşil fidanları toprakla buluşturacağız."

'OKUL YAPTIRIN'

İzmirli iş insanlarından okul yaptırmalarını da isteyen Binali Yıldırım, "İzmir milli eğitimde önemli mesafe aldı. 3 bin 350 okulumuzda, 850 bin öğrencimizle eğitim yılına başlıyoruz. Ancak İzmir'deki işimiz henüz bitmiş değil. İzmir'in göç alan ilçelerinde yeni okullara ihtiyacımız var. Ben buradan İzmir'in iş insanlarına, hayırseverlerine çağrı yapmak istiyorum. İşte gördüğünüz gibi Kaptan Altay Altuğ gibi İzmirli hayırseverler böyle güzel okullar yapacak ve İzmir'in okul ihtiyacı bir an önce tamamlanacak. Okul yapanlar için başbakanlığım döneminde KDV muafiyeti getirdim. Yani eğer okul yaparsanız kullandığınız malzemelerde, işçilikle KDV ödemiyorsunuz. Dolayısıyla KDV'yi devlete ödemek yerine okul yaparak, yıllar yılı öğrenci yetişmesini sağlayacaksınız. Aynı zamanda sizden sonra da devam edecek hayrı gerçekleştirmiş olacaksınız" dedi.Binali Yıldırım'ın konuşmasından sonra İstanbul'un Kadıköy ilçesinde eğitim öğretim yılı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görüntülü bağlantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulun hayırlı olmasını dilerek, Yıldırım ve öğrencilerle sohbet etti. Binali Yıldırım, ve ilkokul öğrencileri açılış kurdelesini birlikte kesti. Ardından yanan ormanlık alana da görüntülü bağlantı yapılarak semboluk fidan dikimi görçekleştirildi. Binali Yıldırım da açılışını yaptığı okulun bahçesine eşi Semiha Yıldırım'la birlikte fidan dikti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törenden görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

- Konuşmalardan görüntü.

- Vatandaşlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()

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Polis ekiplerinden okul önlerinde denetim

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların açılması nedeniyle öğrencilerin güvenli bir eğitim ve öğretim dönemi geçirmeleri için okul önlerinde uygulama yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte okul önlerindeki denetimlerine başladı. Öğrencilerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi geçirebilmeleri için gerçekleştirilen uygulamada okul önünde bekleyen ve şüpheli bulunan kişiler, Genel Bilgi Tarama (GBT) sistemi aracılığıyla sorgulanırken, araçlar da didik didik arandı. Okul servis araçlarının durdurulup sürücülerin belgelerinin kontrol edildiği uygulamada yaklaşık 400 polis görev yaptı. Çocukların güvenliği için yapılan uygulamayı olumlu karşılayan veliler, bu çalışmaların devam etmesini istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin okul önü uygulama yapması

-Arabaların aranması

-Servis araçlarının belgelerinin incelenmesi

-Detaylar

Süre:03.09 Boyut: 354 MB

Haber-Kamera: Mehmt İNAN/BURSA, ()

