DHA YURT BÜLTENİ - 14

Şehit Barış, son yolculuğuna uğurlandı

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış, Arapça ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Mardin’in Ömerli ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından Tavuklu Mahallesi mevkisinde menfeze tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ın naaşı Ömerli Devlet Hastanesinden alınarak Salih Köyüne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutu son kez baba evinin önüne getirilen şehit askerin cenaze aracına çıkan 7 aylık hamile eşi Fatma Acar’ın, "İki ay kalmıştı, iki ay sonra kızını kucağına alacaktın. Sana bunu yapanları Rabbim perişan etsin" sözleri yakınlarını ve silah arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

Şehit Mehmet Sait Barış için önce köy meydanında bir cenaze töreni düzenlendi. Burada şehidin annesi Derya Acar ve eşi Fatma Acar tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Törenden sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı köy mezarlığına getirilerek helallik istendi. Şehit cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duaların ardından törenle toprağa verildi.

Şehit toprağa verilirken, askeri maganda saygı atışı yaptı. Şehidin yakınları ise gözyaşlarına hakim olamazken Arapça ve Kürtçe ağıtlar yaktı. Toplanan kalabalık sık sık terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Defin işlemlerin ardından Mardin Valisi Mustafa Yaman, Türk bayrağını öperek, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ın babası Alaadin Acar’a teslim etti.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ın uğurlama törenine, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Özcoşar, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, şehidin ailesi, korucular ve vatandaşlar katıldı.

Görüntü Dökümü

----------

-Köyden görüntü

-Evlerine Türk bayrağının asılması

-Cenazenin köye getirilmesi

-Eşinin tabuta sarılması

-Töreden ve duadan görüntü

-Mezarlıktan görüntü

-Gözyaşı ve ağıtlar

Haber Kamera Nezir GÜNEŞ / MARDİN,()

========================

Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı kesinlikle tarafsız olmalı (2)

PM'NİN SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

CHP'nin Sivas'ta yapılan parti meclisi toplantısı sonrası, 'Sivas Kongresi 100. Yıldönümü Sonuç Bildirisi' açıklandı. Bildiride, Sivas Kongresi’nin 100'üncü yıl dönümünün gururla kutlandığı kaydedilerek, "Sivas Kongresi, Büyük Önderimiz ilk Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadeleriyle, Kuvayı Milliye ruhundan ve Müdafaa-i Hukuk anlayışından neşet eden, onun bağrından doğan Cumhuriyet Halk Partisi’nin de ilk kurultayıdır. İlk kurultayımızın ve ilk genel başkanımızın aydınlattığı yolda partimiz, yüz yıldır her türlü hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı, ayrım yapmadan tüm yurttaşlarımız için hakkı, hukuku, adaleti savunmaya devam etmiştir ve edecektir. Köklerini Müdafaa-ı Hukuk anlayışından alan ve çok partili demokrasiye geçişin öncülüğünü yapan partimiz, aziz milletimizin büyük mücadeleler sonunda elde ettiği hukuki ve demokratik kazanımları koruma kararlılığındadır. Hiç şüphesiz ki, bu kazanımların en büyüğü tüm yetkilerin bir saraydan, bir tek adamdan alınıp Meclis’e, milletin temsilcilerine, yani milletin kendisine verilmiş olmasıdır" denildi

‘CUMHURBAŞKANININ KESİNLİKLE TARAFSIZ OLMASINI GÖRÜYORUZ'

Bildiride, CHP'nin vatandaşların birlikteliğini, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü kararlılıkla savunacağı, milletin demokratik iradesinin ve refahının önündeki tüm engelleri kaldırmak için mücadele edeceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede öncelikle; Cumhurbaşkanının kesinlikle tarafsız olmasını, güçler ayrılığı ilkesine mutlaka uyulmasını, devlet yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanmasını, Ekonomik ve Sosyal Konseyin düzenli olarak toplanmasını, kamu- özel işbirliği projelerine döviz bazında verilen garantilerin derhal TL’ye çevrilmesini gerekli görüyoruz."

‘SİVAS KONGRESİ BAĞIMSIZLIK YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN İLHAM KAYNAĞIDIR'

"Sivas Kongresi her türlü manda ve himayeyi reddetmişti" denilen bildiride, şöyle denildi:

"Bugün dünyada emperyalizmin yeni biçimleri, yeni manda ve himaye yöntemleri, halkları sömürmeye devam etmektedir. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında bölgemizde ve dünyada yaygınlaşan her türlü yeni mandacılık ve yeni himayecilik yöntemlerini reddettiğimizi beyan ediyoruz. Sivas Kongresi, bağımsızlık, özgürlük ve adalet yürüyüşümüzdeki ilham kaynağıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi olarak, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığına ve milletimizin iradesine olan sarsılmaz inancımızı yüz yıl önce olduğu gibi bugün de Sivas’ta, aynı heyecan ve kararlılıkla yineliyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere dünya tarihinde emperyalizme karşı en şanlı mücadeleyi veren vatansever yurttaşlarımıza bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

SİVAS,()

====================

Silahlı kavgada ölen Gülşah, toprağa verildi

Sinop'ta husumetli 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi ile yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman (32), toprağa verildi. Kavgada yaralanan 5 kişiden 1'inin durumu ciddiyetini korurken, 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Aşıklar Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Görkem Ç. (33) önceden arasında husumet bulunan Barışcan Ö. (24) ile caddede karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ikili birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti. Olayda saçma ve kurşunların isabet ettiği Görkem Ç. ile Barışcan Ö.'nün yanı sıra, ikilinin yanında bulunan Gülşah Karaduman ile restoran çevresindeki F.C.Ş. (45), Z.S.Ş. (9), T.S. (41) ve F.A. (35) yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin yanı sıra, Polis Özel Harekât (PÖH) timleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgada, tüfekten çıkan saçmaların hedefi olup ağır yaralanan Gülşah Karaduman, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan, durumu kritik olan Barışcan Ö.'nün yoğun bakımda tedavisi sürerken, kavga sırasında seken kurşun ve saçmaların hedefi olup hafif yaralanan F.C.Ş., Z.S.Ş., T.S. ile F.A. ise, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Silahlı kavgada yer alan Görkem C. ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Gülşah Karaduman, için Sinop'un Dibekli köyü, Kaz Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı CHP'li Barış Ayhan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden aile, gözyaşlarına hâkim olamadı. Gülşah Karaduman, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Cenaze evi

-Cenaze namazı

-Olay yeri cep tel. görüntüsü

BOYUT:114 MB

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/SİNOP,()-

======================

İş yeri önünde bulduğu 10 bin doları, sahibine teslim etti

KAYSERİ'de kahve dükkanı işleten Mehmet Tohumcu (61), iş yeri önünde bulduğu 10 bin doları polise götürdü. Para, alışveriş yaparken düşürdüğü anlaşılan Mustafa Cindoruk'a (46) teslim edildi.

Ayakkabı mağazası sahibi Mustafa Cindoruk, sabah döviz bürosundan 30 bin dolar aldı. İş yerine giderken kahve dükkanına uğrayıp kahve alan Cindoruk, ödeme yaparken poşet içindeki 30 bin doların 10 binini yere düşürdü. Cindoruk, ödemeyi yapıp, kahveyi aldıktan sonra durumdan habersiz iş yerine gitti. Dükkan sahibi Mehmet Tohumcu, iş yeri önünde yerde 10 bin doları fark etti. Tohumcu, parayı Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek teslim etti. Bu sırada parayı düşürdüğünü fark eden Cindoruk, döviz bürosundan çıktıktan sonra uğradığı yerlere giderek, durumu anlattı. Dükkan sahibi Mehmet Tohumcu'nun parayı bulup, polise teslim ettiğini söylemesi üzerine rahatlayan Cindoruk, karakola giderek parasını teslim aldı.

'HELAL PARAYMIŞ'

Cindoruk, iş yerine gidip, parayı saydığında durumu fark ettiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Paranın eksik olduğunu görünce terler boşaldı. Döviz bürosuna gittim, 'eksik mi verdiniz?' dedim. Alışveriş yaptığım yerlere de tek tek sorunca Allah razı olsun Mehmet ağabey bana parayı bulduğunu, emniyet birimlerine teslim ettiğini söyleyince yüreğim rahatladı. Milyon dolar bulmuş gibi oldum. Çok şükür, helal paraymış."

Mehmet Tohumcu ise, "Parayı bulunca hemen aldık, muhafaza ettik. Emniyet birimlerine haber verdik. Onlara bir tutanak karşılığında parayı teslim ettik. Her duyarlı vatandaşın bunu yapması gerekiyordu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------

-Paranın bulan kişi tarafından sahibine teslim edilmesi

-Parayı düşüren Mustafa Cindoruk ile röportaj

- Bulduğu parayı sahibine teslim eden Mehmet Tohumcu ile röportaj

- Karakol Amirinin konuşması

-Diğer detaylar

Süre: 3.30 Boyut:394 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

====================

CHP lideri Kılıçdaroğlu 6-7 Eylül'de Aydın'da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 ve 7 Eylül'de, Aydın il merkezi ve ilçelerini ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak 6 Eylül Cuma günü, Aydın'ın Çine ilçesine gelecek. Saat 11.00'de Çine Belediyesi'ni ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu belediye ziyaretlerine, saat 14.00'te Nazilli Belediyesi, saat 15.00'te Yenipazar Belediyesi ve saat 16.00'da Sultanhisar Belediyesi'yle devam edecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aydın'daki programını 7 Eylül Cumartesi günü de sürdürecek. Kılıçdaroğlu, saat 10.00'da, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Aydın'ın Kurtuluş yıldönümü etkinliğine katılacak. Saat 11.00'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, yine bir dizi belediye ziyareti gerçekleştirecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sırayla saat 13.00'te Efeler Belediyesi'ni, saat 13.45'te İncirliova Belediyesi'ni, saat 14.30'da Germencik Belediyesi'ni, saat 15.15'te Söke Belediyesi'ni, saat 16.30'da Didim Belediyesi'ni, saat 18.00'de Kuşadası Belediyesi'ni ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kentteki son programı ise saat 20.30'da katılacağı, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması olacak.

AYDIN, ()

===================

Bakan Selçuk: Bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme sağladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarının yeniden belirlendiğini, 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme sağlandığını duyurdu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, değişen piyasa koşulları nedeniyle vatandaşların ihtiyacı olan tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçlarda fiyat güncellemesine gittiklerini açıkladı. Bakan Selçuk yazılı açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödenen fiyatları artırarak vatandaşların sağlık hizmetine, ilaca ve tıbbi cihaz ve malzemeye erişimini kolaylaştırdıklarını kaydetti.

415 MİLYON LİRA İYİLEŞTİRME

SGK'nın malzemeler için ödeyeceği paraların miktarının artırıldığını belirten Bakan Selçuk, 62 tıbbi malzeme fiyatında yüzde 10 ila yüzde 350 arasında değişen oranlarda artış sağlanarak 415 milyon lira iyileştirme yapıldığını aktardı. Böylece vatandaşın ödemek zorunda kaldığı fark ücretlerinin birçok ürün için ortadan kalktığını kaydeden Selçuk, hastaların tercihine göre farklı özelliklere sahip bir kısım üründe de fark ücretinin asgari seviyeye indiğini belirtti.

AKDENİZ ANEMİSİ HASTALARINA MÜJDE

Ülkemizde en sık görülen, önlenebilir bir kalıtsal kan hastalığı olan talasemi (Akdeniz Anemisi) hastalarının kullanması gereken infüzyon setinin geri ödeme fiyatının yüzde 350 oranında arttığını anlatan Bakan Selçuk, şöyle dedi:

"Yeni düzenlemeyle evde kullanılan solunum cihazlarından, ev tipi mekanik vantilatörün geri ödeme fiyatı yüzde 100 artışla 9 bin liradan 18 bin liraya, oksijen tedavisi için kullanılan oksijen konsantratörünün geri ödeme fiyatı yüzde 130 artışla 833 liradan 1915 liraya, oksijen tüpünün geri ödeme fiyatı da yüzde 100 oranında artışla güncellendi. Ayrıca bu cihazlarla birlikte kullanılan oksijen tüplerinin geri ödeme fiyatı yüzde 100 oranında artırıldı ve dolumu için ödenen geri ödeme rakamları da güncellendi. Gün boyu takip etmek zorunda oldukları kan şekerinin ölçümü için kullandıkları kan şekeri ölçüm çubuğunun geri ödeme fiyatının yüzde 40 oranında artırılmasıyla, diyabet hastalarının bu kronik hastalık yüzünden yaşadığı maddi sıkıntılar sona erdi. Ayrıca, bir kısım diyabet hastasının kullanmak zorunda kaldığı insülin pompasının geri ödeme fiyatı yüzde 50 oranında arttı ve 4 bin 884 TL oldu."

HASTA BEZLERİ VE İŞİTME CİHAZLARI

Hasta bezinin geri ödeme fiyatının yüzde 40, sonda tıbbi malzemelerinin yüzde 30, kolostomi, ileostomi ve ürostomi tıbbi malzemelerin yüzde 40 artırıldığını aktaran Bakan Selçuk, dijital işitme cihazının geri ödeme fiyatının da yüzde 35 oranında artırıldığını kaydetti.

1601 TIBBİ CİHAZ VE MALZEMEYE GERİ ÖDEME TUTARI 316 MİLYON LİRA ARTIRILDI

SGK'nın 1601 tıbbi malzemeye geri ödeme yaptığı tutarın 316 milyon lira artırıldığını ifade eden Bakan Selçuk, böylelikle 316 milyon lira iyileştirme sağlandığını belirtti. Bakan Selçuk, şöyle dedi:

"Bu kapsamda kalp nakli bekleyen hastalarda kullanılan ventrikül destek cihazının geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 200 bin liradan 300 bin liraya, yapay kalbin geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 300 bin liradan 450 bin liraya, epilepsi hastası çocuklarda kullanılan vagal sinir stümilatörünün geri ödeme fiyatı yüzde 50 artışla 35 bin liradan 52 bin 500 liraya, skolyoz hastası çocukların tedavilerinde kullanılan manyetik rodun geri ödeme fiyatı yüzde 30 artışla 27 bin 500 liradan 35 bin 750 liraya, insan kaynaklı greftlerin geri ödeme fiyatları yüzde 5 ila yüzde 120 arasında değişen oranlarda, kalp pillerinin geri ödeme fiyatları yüzde 20 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda, mekanik kalp kapakları, biyolojik kalp kapakları için SGK'nın geri ödediği rakamlarda yüzde 10 ila yüzde 130 arasında değişen oranlarda iyileştirme yapıldı."

Geri ödeme listesine eklenen tıbbi malzemelerin SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini ifade eden Bakan Selçuk, “Yeni SUT ile tıbbi cihaz ve malzemelerin fiyatlarında artış yaparak hastalarımıza kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Haber: Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, () -