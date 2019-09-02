DHA YURT BÜLTENİ - 14

Eşinin "Öldürmeye geliyor" ihbarıyla yakalandı, "Keçi kesmeye gidiyordum" dedi

Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan N.A. adlı kadının, kendisini öldürmeye geldiği ihbarı üzerine Karaman'da yolcu otobüsünde yakalanan boşandığı eşi M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A.'nın yapılan üst aramasında ele geçirilen tabanca, bıçak, plastik kelepçe, ip ve koli bandı için ise Kurban Bayramı’nda kurbanlık kesemediği için memleketine gidip, kurbanlık keçi kesip, etleri çuvala paketleyeceğini, tabancayı ise daha önceden arkadaşından emanet aldığı için yanında bulundurduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Mut'ta oturan N.A., saat 01.00 sıralarında polisi arayıp, İzmir'de yaşayan eşi M.A.'nın, kendisini öldürmek için ilçeye geleceğini söyledi. İhbarın ardından yol üzerindeki Karaman polisine bilgi verildi. Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında önlem alan polis, saat 08.00 sıralarında sürücüsünü durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Yolcular arasında bulunan M.A., gözaltına alındı.

CİNAYET MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

M.A.'nın yapılan üst aramasında; 9 milimetre çapında tabanca, bu silaha ait 14 mermi, 28 santimetre uzunluğunda bıçak, 10 plastik kelepçe, 1'er metre olarak kesilmiş, uçları düğümlü 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi.

"KURBAN ETİNİ ÇUVALA PAKETLEYİP GÖTÜRECEĞİM"

18 aydır ayrı yaşadığı ve 4 ay önce boşandığı eşi N.A.’yı öldürme gibi bir planının olmadığını belirten M.A.’nın, yanındaki malzemeleri kurbanlık hayvan kesmek için taşıdığını öne sürdüğü öğrenildi. M.A.’nın ifadesinde "İzmir'de yaşadığım için Kurban bayramında memleketime gidememiştim ve kurban kesememiştim. Memleketime gidiyordum. Gidince kurbanlık keçi alıp onu kesecektip. Akrabalarımı ziyaret ettikten sonra da geri dönecektim. Koli bandı ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle götüreceğim için paketleme yaparken kullanacaktım. Tabancayı ise daha önce bir arkadaşımdan emanet olarak aldığım için yanımda bulunuyordu. Kesinlikle karımı öldürmek gibi bir planım yoktu" dediği öğrenildi.

M.A., yapılan sorgulamasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer aletler hakkında Kanuna' muhalefet ile 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet Müdürlüğü binasından detay

-Adliye binasından detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,()

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Kibritle oyun yangın getirdi

Kayseri'de, Suriyeli 3 kardeşin evde kibritle oynarken perdeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen çocuklar, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi, Kolej Caddesi'ndeki apartmanın 3'üncü katında, Suriyeli ailenin oturduğu evde meydana geldi. Anneleri pazar alışverişine giden yaşları 2 ile 5 arasındaki 3 çocuk, oturma odasında kibritle oynamaya başladı. Çocukların evde perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden bina sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen polis ekipleri, içeriye girerek çocukları dışarıya çıkardı. İtfaiye de yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 çocuk, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından kurtarılan çocukların binadan çıkarılması

-Çocukların ambulans bindirilmesi

-Olay yerinden görüntüler

-Yanan evden dış görüntü

-Diğer detaylar

Süre:1.31 Boyut: 170 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ,()

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Şeridine giren sürücüyü korna çalarak uyandırıp kazadan kurtuldu

Karabük'te yaşayan fotoğraf sanatçısı Cemil Belder(34), uyuduğu için şeridine giren sürücüyü korna çalarak uyandırıp kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Olay, aracın güvenlik kamerasına yansıdı. 30 Ağustos'ta otomobiliyle Zonguldak'a giden Cemil Belder, Filyos mevkiinde virajı döndükten sonra şeridine girip kendisine doğru ilerleyen otomobili görünce kornaya basarak, uyuyan sürücüyü uyandırdı. Sürücü, ani bir manevra yaparak ani fren yaparak duran Cemil Belder'in otomobiliyle çarpışmaktan son anda kurtuldu. Sürücü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşananlar ise Cemil Belder'in otomobilindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Cemil Belder, şöyle dedi:"Aniden karşı karşıya geldik ve uzunca bir süre kornaya basılı tutmam sayesinde son anda uyanarak aracını yoldan çekebildi. Bu kaza kaçınılmaz şeklinde hissettim açıkçası. Kazanın gerçekleşeceğini düşündüm son ana kadar. Çünkü o mesafeden şahsın kurtarma şansını düşünmedim. Büyük bir kaza atlattık. İnsan ister istemez korkuyor. Sürekli aklıma geliyor ve düşünüyorum. 90 kilometre hız çok bir hız sayılmaz ama ben ve karşımdaki 90 kilometre ile bölünmüş olmayan bir yolda giderken karşı taraf uyuyacak olsa sonuçları ne şekilde olur? İnsan düşünmeden edemiyor. Trafiğe çıktıktan sonra pamuk ipliğine bağlı bir hayatta yaşadığımızı düşünüyorum. Trafik kurallarına uyacağız ki başkalarının yaptıkları hataları kendimiz absorbe edelim. Göz göze geldiğimiz söylenemez, kişi uyuyor. Kendisinin gözleri kapalıydı. İnsan gerçekten tedirgin oluyor. Olaydan sonra aracıyla bölgeden hızla kaçtı. Ani fren yapmam dolayısıyla arkamdan gelen aracın bana çarpmadığı için mutluyum. E-DEVLET, BİMER, CİMER gibi bilgilendirme makamları var. Bu makamlara gerekli videoyu, yazışmalarla durumu ilettim. İlerleyen süreçte ne gibi yaptırımlar olacak bende merakla bekliyorum."

Görüntü Dökümü

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-Olay anı(Güvenlik kamerası)

-Cemil Beleder'in açıklamaları

Süre:(03.12) Boyutu:(358 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Hatay'da uyuşturucu operasyonu, 40 kilo eroin ele geçirildi

Hatay'da, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 40 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda İran'dan Hatay'a uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe alınan İran plakalı otomobil, kent girişinde durduruldu. Otomobilde, dedektör köpek Akrep ile yapılan aramada çeşitli yerlerde gizlenen 39 paket halinde 40 kilogram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu M.R, A.O, V.O. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Narkotik Şube genel görüntü

- Narkotik köpeğin arama yapması

- Ele geçirilen narkotik madde

SÜRE: 00'37" BOYUT: 70 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY ()

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Vanlı kadınlar, kısa filmde bisiklet deneyimlerini anlattı

VAN'da Bisikletli Kadın İnisiyatifi tarafından, 'Benim bisikletim, benim şehrim' sloganı ile kısa film çekimleri yapıldı. Özgürpedal bisiklet ekibinin de destek verdiği kısa film çekimlerinde, kadınlar bisiklet sürüşü ile ilgili hikayelerini anlattı.

Türkiye'nin 7 bölgesinde bulunan Mersin, Diyarbakır, Eskişehir, Muğla, Samsun, Bursa ve Van'da Bisikletli Kadın inisiyatifi tarafından, 'Benim bisikletim, benim şehrim' sloganıyla bisiklet turu düzenlenip, tura katılan kadınların hikayelerinin konu edildiği kısa film çekimleri yapıldı.

FACEBOOK HAYATA GEÇİRDİ

Facebook'un hayata geçirdiği ve dünyanın 46 ülkesinden 115 topluluk liderini bir araya getiren Facebook Community Leadership Program'ına (FCLP) Türkiye'den seçilen Bisikletli Kadın İnisiyatifi, aynı zamanda tüm dünyadan programa seçilen tek bisiklet topluluğu olma özelliğini taşıyor. Bisikletli Kadın İnisiyatifi, Facebook Topluluk Liderliği programından aldığı destekle, Türkiye’nin 7 bölgesinden seçilen kentlerde bisiklet turu etkinlikleri yaptı. Bu etkinliklerin 7'ncisi geçen hafta sonu Van'da gerçekleştirildi.

KADINLAR, HİKAYELERİNİ PAYLAŞTI

Özgürpedal bisiklet ekibinden Kader Cin Berivan Baydar'ın da destek verdiği 'Benim bisikletim, benim şehrim' kısa film çekimlerinde yer alan 20 kadın, yaptıkları bisiklet turları ile ilgili hikayelerini paylaştı.

Bisikletli Kadın İnisiyatifi kurucularından Zeynep Arapoğlu, bu etkinliğin Türkiye'nin 7 bölgesinde yapıldığını, etkinliğin temel amacının bisikletli olan ve bisikletli olmak isteyen kadınlar arasında bir dayanışma ortamı yaratmak olduğunu belirtti.

Arapoğlu, "Kadınlara cesaret vermek ve Türkiye'de gündelik hayatlarında bisiklete binen kadın sayısını artırmak, bisiklet dünyasındaki kadınları görünür kılmak ve daha çok kadına ulaşmak bizim temel hedefimizdir. Biz de bu amaçla bir araya geldik ve 2015 yılında Bisikletli Kadın İnisiyatifi’ni kurduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

CEP TELEFON KAMERASI

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-Bisiklet turu yapan kadınlar

-El sallayan kadınlar

BOYUT:91.92 MB

Behçet DALMAZ/VAN, ()-

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