DHA YURT BÜLTENİ - 14

Aydın'da JES gerginliği

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir jeotermal firmasının, iddiaya göre mühürlenen kuyudan başka bir kuyuya enerji götürmek amacıyla DSİ sulama kanalının etrafından boru döşeme çalışması, çevrecilerin tepkisini çekti. Firma görevlileriyle ve bölge halkı arasında yaşanan gerginlik, jandarma ve CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın arayla girmesiyle yatıştı.

Yılmazköy Mahallesi'nde bir jeotermal firması, 5 yıl önce ÇED raporu olmadan bazı vatandaşlardan aldığı arazi üzerinde kuyu açtı. Çevreciler ve bölge halkı itiraz ederek, Aydın İdare Mahkemesi'ne dava açtı. 4 yıl süren dava, 2018 yılı Ağustos ayında bölge halkının lehine sonuçlandı. Açılan kuyular izinsiz yapıldığı gerekçesiyle mühürlendi. Kuyuların mühürlü olmasına rağmen DSİ sulama kanalının kenarından boru döşeme çalışması yapmayan çalışan firma yetkilileri, bu sabah iş makineleriyle bölgeye geldi. Arazide çalışma olduğunu gören vatandaşlarla firma yetkilileri arasında tartışma yaşandı. Devreye jandarma girdi. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da bölgeye gelerek, konuyla ilgili bölge halkı ve firma çalışanlarıyla görüştü. Firma görevlileri, Efeler Belediyesi zabıta ekiplerinin de gelmesiyle bölgeden ayrıldı.

MİLLETVEKİLİNDEN ORTAK ÇÖZÜM ÇAĞRISI

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Şu an yapılan çalışmalar kanuna aykırı yapılıyor. DSİ'ye ait su kanalının kenarından jeotermal borularını geçirmeye çalışıyorlar. Oradan geçen borulardan akacak kükürtlü suları ister ağaca, ister bostana ver, nereye verirsen ver. Üretim yapamazsın, zararı olur. Karşıda duran 50 yıllık incir ağaçlarını kurutacak. Biz teknolojiye uygun bir sistem yapılmasını istiyoruz. Çevreye zarar vermeyecek şekilde olsun. Tarım zarar görüyor bizler de zarar görüyoruz. Bu kanala karışacak sudan hayvanlar da içecek, toprak da sulanacak. Dolayısıyla herkes zarar görecek. Aydın'ın seçilmiş 8 milletvekili, Aydın Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Efeler Belediye Başkanı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü ile çevreci dernek başkanları, bir masada bu sorunu tartışarak ve konuşarak hep birlikte çözmemiz lazım" dedi.

Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) Başkanı Mehmet Vergili ise, "Mahkeme kararlarıyla bu kuyular mühürlendi. Buradaki kuyulardan başka bir kuyuya enerji götürmeye çalışıyorlar. Bizler her çalışma olduğunda, vatandaşlarla birlikte buraya gelerek çalışmalarını engelliyoruz. Engellemeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çalışma yapan firmanın iş makinelerinden görüntü

-Vatandaşlardan, jandarmadan ve CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'dan görüntü ayrıca röp.

-Mühürlü kuyulardan görüntü

-AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili röp

-Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN, ()

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Gönüllüler okul boyadı

Kahramanmaraş'ta, çiftçi, öğretmen, psikolog ve öğrenciler gibi farklı meslek gruplarından kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu Bir Nefes Bir Ses Derneği, Pazarcık ilçesindeki Narlı 26 Ocak İlkokulu'nu boyadı. Gönüllülere, veliler de eşlik etti.

Bir Nefes Bir Ses Derneği'nin çalışmalarını takip eden Narlı 26 Ocak İlkokulu velileri, dernekle iletişime geçip başta okulun eksiklerini gidermede yardım istedi. Dernek Başkanı Menekşe Büyükpınarbaşılı ve üyeleri, okula gelip okul yönetimi, öğretmen ve velilerle neler yapabileceklerini görüştükten sonra kolları sıvayıp çalışmaya başladı.

Derneğin çeşitli meslek gruplarından oluşan üyeleri okulun dış cephesi ile sıralarını boyayıp, hobi bahçesi akıl oyunları atölyesi ile okuma salonu oluşturdu. Bir Nefes Bir Ses Derneği'ne veli ve öğretmenler de destek verdi.

Çalışmaları sponsorların destekleriyle yaptıklarını ifade eden Dernek Başkanı Menekşe Büyükpınarbaşılı, gönüllülerin çeşitli meslek gruplarından oluştuğunu ve kendisinin de laborant olduğunu söyledi. Büyükpınarbaşılı, "Gönül elçilerimizle beraber bunu yapıyoruz. Tamamen gönlümüzden gelerek, canı gönülden yapıyoruz bu işlemlerin hepsini. Geçtiğimiz hafta ilk etap olarak akıl oyunları atölyesi ve okuma salonu açmıştık. Bunu açmaktaki amacımız da burası küçük bir mahalle. Buradaki öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirebilmeleri açısından okuma salonu ve akıl oyunları atölyesini atık. Okulumuzda bir kütüphane bulunmamaktaydı onun yerine okuma salonu açıp, kitaplarımızı ve akıl oyunlarımızı yerleştirdik" diye konuştu.

Okul Müdür Yardımcısı Ali Tonbul ve veliler de Bir Nefes Bir Ses Derneği Başkanı menekşe Büyükpınarbaşılı ve gönüllülere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Okul binası

- Okul tabelası

- Boyanın hazırlanması

- Boyamadan detay

- Menekşe Büyükpınarbaşılı ile röp.

- Ali Tonbul ile röp.

- Veli ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 834 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Bahşiş almak için kaputa tutunan çocukla yola devam etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, düğün konvoyunda gelin arabasının önünü kesen çocuk motor kaputuna çıkarak sürücüden bahşiş istedi. Bahşiş vermek istemeyen sürücü ise çocuk aracın üzerindeyken metrelerce ilerledi. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen o anlar sosyal medyada tepki topladı.

İlçede sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gelin arabasının önüne çıkan çocuk bahşiş istedi. Araçtakilerin bahşiş vermediği küçük çocuk daha sonra motor kaputunun üzerine çıkıp bahşiş almadan inmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine para vermek istemeyen sürücü çocuğa aldırış etmeden yola devam etti. Motor kaputundaki çocukla metrelerce ilerleyen otomobildekiler ise yaşananları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyaya yükledi.

Kısa sürede binlerce kişinin izlediği görüntüler tepki topladı.

Görüntü Dökümü

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- Düğün arabası

- Çocuğun otomobil kaputuna tutunarak ilerlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-

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AYM Başkanı Arslan'ın annesi toprağa verildi

Yozgat'ta, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan (81), toprağa verildi. Cenazede Zühtü Arslan gözyaşlarını tutamadı.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün yaşamını Melek Arslan'ın cenazesi hastane morgundan alınıp Sorgun Salih Paşa Camii'ne getirildi. Cuma namazının ardından İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Beşir Atalay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından helallik alındığı sırada Zühtü Arslan, gözyaşlarını tutamadı. Şentop ise konuşma yaparak Melek Arslan'a rahmet diledi. Ardından, Melek Arslan, Sorgun Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zühtü Arslan, cenazenin ardından taziyeleri kabul etti.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Detay

Haber-Kamera: Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), ()

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Yazar kasa fişiyle kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yarattı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bakkal esnafı Elvan Ünal, yaşanan kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak için müşterilerine alışveriş sonrasında üzerinde 'Kadına şiddete hayır' yazılı fiş veriyor.

Karaman Mahallesi 1473 Sokak'ta bakkal dükkanı işleten Elvan Ünal, Kırıkkale'de eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut cinayetinin ardından farkındalık çalışması yapmaya karar verdi. Bakkalındaki yazar kasa sisteminde değişiklik yapan Ünal, müşterilere alışverişten sonra verilen fişe, 'Kadına şiddete hayır' yazılı notu da ekledi. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek veren Ünal, "Emine Bulut cinayeti beni çok etkiledi. Ondan sonraki gün de Denizli'de bir kadın kocası tarafından yaralandı. Biz esnafız. Dışarıya çıkıp protesto yapma şansımız yok. Biz de fişlerimizin üzerine bu konuda dikkat çeken bir yazı yazmak istedik. Yazar kasamıza işlem yaparak, fişlerin üzerinde 'Kadına şiddete hayır' yazdırdık. Bu yaptığımız çalışmanın ardından çok olumlu tepkiler aldım. Görenler tebrik ediyor" dedi.

Bakkaldan alışveriş yapan Baki Köroğlu ise uygulamayı beğendiğini, kadına şiddetin önüne geçilmesi için bu tür çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Bakkaldan görüntü

- Bakkal esnafı Elvan Ünal'dan detay

- Alışveriş fişinden detaylar

- Elvan Ünal ile röp.

- Müşteri Baki Köroğlu ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Yeğenine tecavüz iddiasıyla tutuklandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Salim G. (70), zihinsel engelli erkek yeğeni H.T.'ye (41) tecavüz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de oturan Salim G., iddiaya göre zihinsel engelli yeğeni H.T.'ye tecavüz etti. H.T.'nin yaşadıklarını bir tanıdığına anlatmasının ardından kız kardeşi E.T. durumundan haberdar olarak jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Salim G.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Haber: Cafer ELMAS/BİLECİK,()-