DHA YURT BÜLTENİ - 14

Bankayı soymaya çalıştı



Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, şizofreni tedvisi gördüğü iddia edilen kişi, elinde bıçakla girdiği banka şubesini soymaya çalıştı. Bankanın güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen F.S. (35), gözaltına alındı.

Olay öğle saatlerinde Akçakoca’daki banka şubesinde meydana geldi. F.S., elinde bıçakla bankaya girerek, banko görevlilerinden tüm paraları vermelerini istedi. Banka şubesinin güvenlik görevlisi, soygun girişimini fark ederek elinde bıçak olan F.S.’yi etkisiz hale getirdi. Haber verilmesi üzerine gelen polis, şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen F.S.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Şahsın polislerce gözaltına alınıp polis arabasına bindirilmesi görüntüsü (Vatandaş kamerası)

HABER :Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

====================================

Tacizle suçlayıp, beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Hatay'da 3 kişi, 14 yaşındaki kızı taciz ettiğini öne sürdükleri bir genci, beyzbol sopasıyla falakaya yatırdı. Cep telefonuyla görüntülenen işkence anları ise sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

Antakya ilçesinde henüz kimliği saptanamayan 16 yaşlarındaki bir genci görüntüdeki konuşmalardan iş yeri olduğu anlaşılan bir odaya götüren 3 şüpheli, 14 yaşındaki kızı neden öptüğünü sorup ardından dövmeye başlıyor. Cep telefonu ile kaydedilen olayın görüntülerinde, saldırganlardan biri cep telefonundan fotoğraf gösterdiği gence ceza vereceğini söylüyor. Yanındaki arkadaşlarından aldığı sopayla gencin ellerine vurmaya başlayan saldırganın, "Bakalım artık hangi ellerle hangi kızlara böyle yapacaksınız. Namus düşmanları "dediği duyuluyor. Elinde platin olduğunu söyleyen gence bir süre vurmaya devam eden saldırganın yanındaki bir başka kişi de küfür ederek genci yumrukluyor. Koltuğa oturtup ayağını kaldırttıkları genci falakaya yatıran şüpheliler, uzun süre darp ediyor. Görüntülerde saldırganlardan birinin, "Kırma ayağını, kafasını kırma, dükkanımızı kan etme kardeş" diye seslenmesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan işkence görüntüleri büyük tepki topladı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, ()

====================================

Destici: Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar



Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar. Bakiyemize sahip çıkmak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını muhafaza etmek, Müslüman ve kardeş bir ülkeye yardım eli uzatmak, ne zamandan beri maceraperestlik oluyor?" dedi.

BBP lideri Destici, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kayseri'de, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra basın toplantısı düzenlendi. Destici, BBP olarak terörle mücadeleyi her noktada desteklediklerini, Türkiye'nin dış politikada ciddi hamleler yaptığını söyledi. Türkiye'nin 10'dan fazla ülkede askeri üssünün bulunduğunu kaydeden Destici, "Bunların bir kısmı Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile gerçekleşmiş bir kısmı da bulunduğumuz ülkelerin davetleri üzerine olmuştur. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü gösteriyor. 'Türkiye sadece kendi sınırları içinden sorumludur, sınırları dışı bizi ilgilendirmez' gibi eskiden olan sakat bir anlayışı da böylelikle yıktı. Türkiye bu hastalığını yendi" diye konuştu.

'HDP EŞİTTİR PKK'

Libya tezkeresinin dün TBMM'de kabul edildiğini hatırlatan Destici, "Ben, bu tezkereye 'evet' demeyen HDP'yi anlıyorum. Çünkü HDP eşittir PKK. Ancak bunun dışında kalanları anlamakta güçlük çekiyorum. Libya'ya asker göndermeyi maceraperestlik olarak nitelendiriyorlar. Bakiyemize sahip çıkmaz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını muhafaza etmek, Müslüman ve kardeş bir ülkeye yardım eli uzatmak, ne zamandan beri maceraperestlik oluyor?" dedi.

'TÜRKİYE DAVET ÜZERİNE LİBYA'YA GİDİYOR'

BBP lideri Destici, tezkereye karşı olanların, "Bizim askerimizin 2 bin kilometre ötede ne işi var?" dediğini kaydederek, şunları söyledi:

"Elin oğlu 10 bin kilometre öteden, hiçbir yakınlığı olmadığı halde geliyor. Biz neden gitmeyeceğiz? 100 sene önce oralar bizim toprağımız değil miydi? Herkes gidecek biz duracağız öyle mi? Bu kafayı anlamakta zorlanıyorum. Bir diğer itiraz gerekçeleri, Arap iç savaşına bizim neden müdahil oluyormuşuz. Az ufku olan ve yaşanan hadiseleri değerlendirilenlerin ifade edeceği bir laf değil. ABD, Rusya ve İsrail kendi emellerini gerçekleştirmek petrol ve doğal gaza el koymak için oradalar. Hafter onların kuklasıdır. Türkiye Libya'nın uluslararası meşru hükümeti ile anlaşmalar imzalıyor. Onun daveti üzerine Libya'ya gidiyor. Oradaki durum bir iç savaşın ötesine geçildi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-BBP Genel Başkanı Destici'nin konuşması

-Genel detay

Haber:Olcay DÜZGÜN-Kamera:Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

====================================

Kuşlar için yuva yapıp, ağaçlara astı



Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, işçi emeklisi Recep Özen (65), kuşların soğuktan üşümemesi için evinin atölyesinde 12 tane yuva yaptı. Özen, merdiven yardımıyla çıktığı ağaçlardaki yuvalara yem bırakıyor.

Safranbolu Sarıahmetli köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Recep Özen, kuşların soğuktan üşümemesi için evinin atölyesinde 12 tane yuva yaptı. Özen, yuvaları evinin bahçesinde bulunan meyve ağaçlarıyla köyü çevreleyen ormandaki çam ağaçlarına astı. Ağaçların altına da su dolu kapları bıraktı. Özen, merdiven yardımıyla her gün ağaçlara çıkarak değirmenden aldığı buğdayları bırakıp, kaplara da su ilavesinde bulunuyor.

Yuva yapımına devam edeceğini belirten Özen, ’’Kuşlar üşümesin diye yuva yaptım. Her gün yemlerini bırakıp sularını koyuyorum. Yuvalara gelip sığınıyorlar, yavru yapıyorlar. Yabani hayvanlara karşı ağaçların tepesine astım ki kedi, yılan gibi hayvanlar dokunmasın. Yükseklerde korunuyorlar’’ dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Ağaçlardaki kuşlar

-Recep Özen yuvalara yem bırakırken

-Recep Özen röp

Haber-Kamera:Okan ŞİMŞEK/KARABÜK,()

====================================

Kedi ile köpeğin örnek dostluğu

Kars'ın Akyaka ilçesinde, kedinin soğuktan korunmak için kangal köpeğine sarılıp uyuması, kapleri ısıtan renkli görüntülere sahne oldu.

İlçeye bağlı Duraklı köyü muhtarı Şahin Demirkaya, kedisi ile köpeğinin dostluğunu cep telefonuyla videoya alıp bunu sosyal medyada palaştı. Tıklanma rekoru kıran kedi ile köpeğin dostluğunu herkesin örnek almasını isteyen Muhtar Demirkaya, "Soğuktan korunmak isteyen kedi, düşmanı olarak bilinen köpege sarılarak ısınmaya çalışıyor. Köpek de ona karşılık veriyor. Bu insanlara ders verecek nitelikte. Demek ki dünyada da barış, kardeşlik ön plana çıkabilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kedi ile köpeğin birbirine sarılması

Haber-Kamera: KARS, ()

============================

