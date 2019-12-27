DHA YURT BÜLTENİ-14 

Yüksekova'da besiciler tipiye yakalandı



Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce küçükbaş hayvanı meraya çıkaran besiciler, köye dönerken kar ve tipiye yakalandı.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tatlıca köyünde, hayvanlarıyla meraya çıkan besiciler, olumsuz hava koşulları yüzünden zor anlar yaşadı. Besiciler, meradaki sürülerini 12 saatlik zorlu yolculuğun ardından köye ulaştırdı. Yolda mahsur kalan besicilerin imdadına ise Yüksekova Kaymakamlığına bağlı şantiye şefliği karla mücadele ekipleri yetişti. Kar yağışıyla birlikte 300 küçükbaş hayvanını Büyükçiftlik beldesine götürmek istediğini belirten Murat Yalın, “Yolda kar ve tipiye yakalandık. Akşam saat 21.00'den beri yoldayız köye varmamız öğleyi buldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Besicilerin yoğun kar yağışı ve tipiden küçük baş hayvanlarını karayolunda ilerlemesi

-Besicilerin hayvanlarının tipiden kaybolmamsı için el fenerlerin kullanılması

-Hayvanların yol göstermesi

-Besicilerden Murat Yalın’ın açıklaması

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

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Doğal gaz sızıntısı patlamaya neden oldu: 1 yaralı



Kahramanmaraş'ta bir evde doğal gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada, Kübra Yılmaz yaralandı. Yılmaz, ocağı yakmak isterken patlama olduğunu belirterek, "Bomba gibi patladı. Kaşım, saçım, kirpiklerim ile yüzüm yandı" dedi.

?Olay, öğle saatlerinde Ağcalı Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Kübra Yılmaz, annesi Cemile Yılmaz ve kardeşi Yusuf ile otururken, çay suyu koymak için mutfağa geçti. Kübra Yılmaz'ın ocağı açıp çakmağı çakmasıyla birlikte patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle mutfağın kapısı salona fırladı. Balkonun duvarı çöktü, kapısı ve camları kırıldı. Saçında, kaş ve kirpikleri ile yüzünde hafif yanıklar oluşan Kübra Yılmaz, ile bu sırada oturma odasındaki Yusuf Yılmaz ile Cemile Yılmaz hemen evi boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine ARMADAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, büyük hasar gören mutfakta inceleme yaptı. Patlamaya, doğal gaz kaçağının neden olduğu belirlendi.

'BOMBA GİBİ PATLADI'

Hâlâ olayın şokunu yaşadığını söyleyen Kübra Yılmaz, patlamayla neye uğradığını şaşırdığını belirterek, "Çayın altını yakmak için ocağı açtım, sonrasında bir anda patladı ve ben yerden sıçradım. Ne olduğunu anlamadım, bir anda oldu. Herhangi bir gaz kokusu da yoktu içeride, ben koku falan da almadım. Patlama büyüktü. Beni yere sıçrattı, bomba gibi patladı. Kaşım, saçım, kirpiklerim ile yüzüm yandı" diye konuştu.

'ÖNCE PATLADI, SONRA GAZ KOKUSU GELDİ'

Olay sırasında uyuduğunu belirten Yusuf Yılmaz ise, "Bir anda patladı, çok felaket bir şekilde patladı. Daha sonra gaz kokusu geldi. Odadan çıkınca ortalığı bu şekilde gördüm. Şoktayım hâlâ da" dedi.

'MUTFAĞIN KAPISI SALONDA GELMİŞ'

Cemile Yılmaz da olay sırasında oturma odasında oturduğunu belirterek, "Kız mutfağa gitti, çayın altına yakmaya. Birden patlama oldu, korktuk. Kapıya çıkıp baktık ki; mutfağın kapısı salona gelmiş. 'Kızım ne oldu?' diye sorduğumda 'Anne bilmiyorum' dedi. Baktık ki her yer haşat olmuş, ne olduğunu bilemedik" dedi.

Ev sahibi Hüseyin Yılmaz da patlama sırasında evde olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Sanayiden geliyordum. Okulun oraya gelince bir koku aldım. 'Doğalgaz kaçağı mı acaba? dedim kendi kendime. Eve gelince baktım ki balkonun duvarı uçmuş. Görünce şoka uğradım. Kombiye baktım, herhangi bir şey yok. Çocuklar şoka girmiş, neye uğradığını şaşırmışlar."

ARMADAŞ ÇALIŞANLARI ANONSLA MAHALLE SAKİNLERİNİ UYARDI

Öte yandan patlamanın meydana geldiği evin alt tarafından geçen Ali Kısakürek Caddesi'ndeki doğalgaz boru hattında da kaçak tespit edildi. Polis, caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatırken, ARMADAŞ ekipleri de kaçağı gidermek için çalışma başlattı. Ekipler ayrıca mahalle içerisinden yaptığı anons ile vatandaşları gaz kaçağına karşı uyardı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiyenin gidişi

-Evin içi

-ARMADAŞ'ın inceleme yapması

-Mutfaktan detay

-Balkondan detay

-ARMADAŞ'ın anons yapması

-Salona savrulan mutfak kapısı

-İtfaiyenin inceleme yapması

-Balkonda inceleme yapan itfaiye eri

-Sokağa savrulan parçalar

-Kübra Yılmaz'ın yanan kaşları

-Kübra Yılmaz ile röp.

-Cemile yılmaz ile röp.

-Yusuf Yılmaz ile röp.

-Hüseyin Yılmaz ile röp.

-Trafiğe kapatılan cadde

-Gaz kaçağı nedeniyle burnunu kapatan vatandaş

-Kaçağın olduğu yerdeki ekipler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ ()

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Çevrecilerden ağaç kıyımına tepki

Mersin'de bir araya gelen çevreciler, Mezitli ilçesinde 74 dönüm arazide yapılan ağaç kıyımına tepki gösterdi. Çevreciler, kesilen ağaçların yerine aynı cins ağaçlar dikilmesini istedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) bir araya gelen çevreciler, 74 dönümlük kızılçam ormanının bulunduğu bölgede, yaklaşık bin 500 ağacın sessiz sedasız kesilerek rant kapısı açılmaya çalışıldığını savundu. Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) Başkanı Sabahat Aslan, kesilen ağaçların yerine aynı cins ağaçların dikilmesini istedi. Aslan, "Planlı yapılan ağaç kesimi için bir kişinin kurban seçilerek tutuklanması bu işin cezasını affetmez. Bizler kesilen ağaçların yerine rant için yeni binaların yapılacağını biliyoruz. Dernek olarak bu yağmaların karşısındayız ve buna izin vermeyeceğiz. Yetkililerden kesilen ağaçların yerine aynı cins ağaçların dikimini en kısa sürede gerçekleştirmelerini istiyor ve gerekli idari ve yasal önlemleri almaya çağırıyoruz. Dernek olarak toplumun tüm kesimlerini, gezegenimizin ve çocuklarımızın geleceği için doğal yaşamı tehdit eden politikalara karşı demokratik ve duyarlı tepkilerini her zaman ortaya koymaya davet ediyoruz" dedi.

KESİLEN AĞAÇLAR İÇİMİZİ SIZLATIYOR

Çevreci Ayşe Kuru, kesilen ağaçların içlerini sızlattığını söyledi. Ağaç katliamlarına bir an önce dur denilmesi gerektiğini belirten Kuru, "Yeni yeni ağaçlar dikmeliyiz. Bir taraftan ormanlarımız yanıyor, bir taraftan kesiyorlar. Türkiye çöl olmasın. Eskiden atalarımız çocukları doğduğunda her çocuk için bir ağaç dikerlermiş. Biz çocuklarımıza ne bırakacağız onu düşünmemiz lazım" diye konuştu.

AĞAÇ DİKME CEZASI VERİLSİN

Çevreci Suna Kılıççı ise orman kesen kişinin ağaç dikme cezası ile cezalandırılmasını isteyerek şunları söyledi: "Orman bizim en büyük varlığımız. Küresel ısınmanın önündeki en büyük engel. O ağaçların kesilmesine hayret ettim. Ağaçları kesen kişiyi yatırmasınlar. 24 saat ağaç dikip sulasın ve ağacın değerini anlasın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ağaç kesilen ormandan görüntü

-MERÇED Başkanı Sabahat Aslan basın açıklaması

-Çevreci Ayşe Kuru ile röp

-Çevreci Suna Kılıççı ile röp

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, ()

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Emniyet müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı



Sivas'ta, halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48), memleketi Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü'nde toprağa verildi. Cenazeye Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Özcan'ın meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Sivas Emniyet Müdürü Yardımcısı, 2’nci Sınıf Emniyet Müdürü Ali Özcan, önceki akşam arkadaşları ile birlikte halı saha maçı yaparken kalp krizi geçirdi. Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 kız çocuğu babası olan Özcan'ın naaşı, Sivas Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene ise Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve Ali Özcan’ın mesai arkadaşları ile ailesi katıldı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Türkmen Camii bahçesinde baba Hasan Özcan, anne Medine Özcan ile acılı eş Emel Özcan'a başsağlığı diledi.

26 yıllık polis olan Ali Özcan, Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş’un cuma namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Emniyet Genel Müdürü Aktaş’ın gelişi ve karşılanması

-Özcan ailesine başsağlığı dilemesi

-Ali Özcan’ın babası Mustafa Özcan ile konuşması

-Ali Özcan’ın eşi Emel’in gözyaşları

-Cenaze namazı

-Müftünün konuşması

-Cenazeye katılanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Ali Özcan’ın cenazesinin mezarlığa götürülmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/BİLECİK,()

