DHA YURT BÜLTENİ-14 

Seyir halindeyken alev alan çimento tankeri yandı

Antalya'nın Finike ilçesinde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu alev alan çimento tankeri, kullanılamaz hale geldi. Çekiciyi tankerden ayıran sürücü yangının büyümesini önledi. Yangına müdahale anını bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüledi.

Finike- Demre karayolunun Çağıllı Plajı mevkiinde sabah saatlerinde sürücüsünün kimliği açıklanmayan 34 ZUE 45 plakalı çimento yüklü tanker, lastiğinin patlaması sonucu alev aldı. Diğer araç sürücülerinin uyardığı şoför, çimento tankerini durdurdu. Şoför ve diğer sürücüler, alevlere müdahale etti. Ancak alevler söndürülemeyince şoför, çekiciyi tankerden ayırıp uzaklaştırdı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında tanker, kullanılmaz hale geldi. Tankerin yanışı ve itfaiyenin müdahale anı Hüseyin Serdar Ekşi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hüseyin Serdar Ekşi, "Çimento kamyonu Demre'ye gidiyordu. Lastik patladı, alev aldı. Çok hızlı yayıldı yangın. Kamyon şoförü ve yoldan geçen diğer vatandaşlarla birlikte çimento mikserinin bulunduğu yerden kamyonun dorsesini ayırarak yangının ön tarafa sıçramasını önledik. Yangını söndürmeye çalıştık, ama olmadı. İhbarın ardından jandarma ve itfaiye araçlarının gelmesi uzun sürmedi ve yangına müdahale edildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın anı (Vatandaş kamerası)

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), ()

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Kırşehir'de bir mahalleye şarbon karantinası

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde, 11'i büyükbaş, 14 hayvan şarbon hastalığına yakalanarak telef olurken, bölge karantinaya alındı.

Mucur'a bağlı Şatıroğlu Mahallesinde bulunan ahırda dün, 11'i büyükbaş 14 hayvan telef oldu. Ahır sahibinin ihbarı üzerine mahalleye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, hayvanların telef olmasının nedeninin şarbon virüsü olduğunu belirledi. Bunun üzerine mahalleyi karantinaya alan ekipler, ilaçlama ve aşı çalışması yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yücekaya, mahalledeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile ahırların ilaçlandığını söyleyerek, "Mahalledeki hayvanların giriş ve çıkışları yasak edildi. Aşılama çalışmalarının yapıldığı andan itibaren mahalle 15 gün karantina altına alındı" dedi.

'BÜTÜN HAYVANLARI AŞILADIK'

Alınan numunenin Ankara’ya gönderildiğini kaydeden Yücekaya, "Aşı yapmamızın ardından ölümler durdu. Toplam 11 büyükbaş, 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Hastalık tek işletmede çıktı; ama biz mahallede bulunan bütün hayvanları aşıladık. Mahalle karantinaya alındı. Hastalık şu an kontrol altına alınmış durumda" diye konuştu. Bu arada telef olan 14 hayvan, ilçeden uzak bir noktada açılan ve kireçlenen çukurlara gömüldü.

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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, ()

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'Kıran-8' operasyonunda EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi



Bitlis'te, yürütülen Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile savunma tipi el bombası ele geçirildi.

Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma ve polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularının katıldığı 'Kıran-8' operasyonu kapsamında, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-14' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, teröristlere ait patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bitlis Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"25 Aralık 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Kıran-8 Şehit GKK Edhem Akkaya 2019-14' operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 25 Aralık 2019 günü araziye gömülü vaziyette 6 torba içerisinde 300 kilogram amonyum nitrat, 2 EYP akım kaynağı pil bloğu, 1 savunma tipi el bombası, 1 akü, 50 metre elektrik kablosu, 23 kilo şeker, 12 büyük pil ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir."

Görüntü Dökümü

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(JANDARMA KAMERASI)

- El yapımı patlayıcının olay yerinde imha edilmesi

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

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Adana'da sağanak yeniden başladı; 1 ilçede okullar tatil edildi (5)

TARLALAR SULAR ALTINDA

Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle Ceyhan ilçesindeki ekili alanlar, sular altında kaldı. İlçe merkezinden geçen Ceyhan Nehri'nin su seviyesi, yükseldi. Nehir kenarında bulunan bazı köyler ise sular altında kaldı. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk, "Geçen yıl da burası sular altında kaldı. Önce yağan yağmurlar üreticilerimizi güldürdü; ancak sağanak nedeniyle nehir kenarı ve dere yakınındaki tarlalar, sular altında kaldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile birlikte hasar tespit çalışmaları yapmaya başladık. Zaten çiftçimiz zor durumda. Yardım bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk'ün konuşması

- Suyu yükselen Ceyhan Nehri'nden görüntü

Haber-Kamera: Şahin ÖZER/CEYHAN,(Adana),()

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Sel suları şelale oluşturdu

Bartın'ın turistik tatil beldesi İnkum'da yoğun yağış sonrasında dağlardan gelen sel suları, yaklaşık 50 metreden aşağıya düşerek şelale oluşturdu.

Bartın'da son 2 gün içerisinde metrekareye 47 kilo yağış düştü. Zaman zaman şiddetini artıran yağış sonrasında tatil beldesi İnkum'da dağlık alandan sel suları gelmeye başladı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten aşağıya düşen sel suları adeta şelaleyi andırdı. İnkum'da yaşayanlar, aşırı yağış sonrasında buranın şelale haline geldiğini, yağışın kesildiğinde ise şelalenin yok olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anons

-İnkum'dan detay

-Sahilden ve dalgalardan detay

-Evlerin arasından akan şelale

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

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İdlib'in güneyinden göç eden ailelere insani yardım

Suriye'de Esad rejimi ile Rusya'nın hava ve kara saldırılarından kaçarak, İdlib kentinin güneyinden göç eden 150 aileye, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca sünger yatak, battaniye ve gıda paketi dağıtıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'e bağlı Harbenuş bölgesinde 150 çadırlık kamp kurduklarını belirterek, "Kampa yerleştirilen ailelere insani yardım malzemesi dağıttık. Kampa yerleştirmiş olduğumuz 150 aileye sünger yatak, battaniye ve gıda paketi verdik. Çok yoğun göç dalgası geliyor. Türkiye sınırına yakın olan bölgelerde çadır kuracak alan kalmadı. Birçok aile açıkta kaldı. Kışın bu soğuk günlerinde ailelerin mağduriyetlerini giderebilmek için İdlib şehir merkezine yakın bölgelerde, güvenli alanlarda kamp alanları oluşturulması gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kamp alanı drone ile çekilen görüntüsü

- Yardımlar yapılırken

- Genel ve detaylar

- İHH Selim Tosun konuşması

Haber - Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()





