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DHA YURT BÜLTENİ - 14

Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (6)   ORDU VE GİRESUN'DAKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ Karadeniz Bölgesi'nde Ordu ile Giresun'daki orman ve örtü yangınları, söndürülürken, Trabzon, Rize ve Samsun'da toplam 10 noktada...

GÜNDEM 25.12.2019, 13:43
DHA YURT BÜLTENİ - 14

Karadeniz'de 3 ilde 10 noktada yangınlar sürüyor (6)  
ORDU VE GİRESUN'DAKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Karadeniz Bölgesi'nde Ordu ile Giresun'daki orman ve örtü yangınları, söndürülürken, Trabzon, Rize ve Samsun'da toplam 10 noktada devam eden yangınların da söndürülmesi için çalışma yürütülüyor. Trabzon'da 4, Rize'de 4 ve Samsun'da 2 noktadaki yangınlara müdahale ediliyor. Karadeniz Bölgesi'nde 71 noktadaki orman ve örtü yangınlarının 61'inin söndürüldüğü belirtildi. 
TRABZON'DA 2 GÜNDE 55 YANGIN ÇIKTI
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) ise Trabzon'da çıkan toplam 55 örtü yangınından 51'inin kontrol altına alındığı açıklandı. Kentteki 4 yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "OGM, 23 Aralık 2019’dan bu yana Trabzon’da farklı zamanlarda 15 ayrı ilçede 55 noktada çıkan örtü yangınlarının 38’ini söndürdü. 13 noktada meydana gelen orman yangınını kontrol altına alan yangın ekipleri, bu yangınlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon’daki 4 yangında ise kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Toplam 190 araç ve 650 personel ile müdahalede bulunulan yangınlar için Trabzon’a 23 ayrı ilden 37 adet arazöz sevk edildi. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait araçlarda yangına müdahalede bulundular" denildi.
Trabzon genelindeki yangınlarda can kaybının olmadığı da belirtilen açıklamada, "Ancak 21 mezra evi yandı. Dernekpazarı İlçesi Günebakan Mahallesinde 9 ev, Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesinde 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Ancak şu an için tehlikenin ortadan kalkmasıyla vatandaşlar evlerine döndü. Yangınlarda yaklaşık 260 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık tarım alanı (fındık bahçesi) etkilendi. Halen zarar gören alanlardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor" denildi. 
ORDU'DA FINDIK BAHÇELERİ YANDI
Ordu'da, 2 gün önce başlayan örtü ve orman yangınları nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük fındık bahçesi, kül oldu. Kent genelindeki 56 noktada çıkan yangınlar, kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Öte yandan gece şiddetli fırtınada Akkuş, Aybastı, Kabadüz ile Mesudiye ilçelerinin bazı mahalle ve yaylalarında evlerin çatıları uçtu. Rüzgarın en çok Kabadüz'de etkili olduğu belirtildi. Saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarda, elektrik telleri koptu. İlçelerde, hasar tespit çalışmasının başlatıldığı öğrenildi. 

Görüntü Dökümü
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-Ateş yakılan fındık bahçesinden görüntü (drone)
-Fındık bahçesinde ateş yanarken görüntü
-Uçan çatıların fotoğrafı
-Yangın fotoğrafı

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-

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Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama: 1 işçi yaralandı, 2 işçi mahsur kaldı (3)
KAÇAK OCAK PATLATILARAK KAPATILMIŞ

Zonguldak Valiliği kaçak maden ocağındaki gaz patlamasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Valilik, jandarmanın kaçak ocağı patlatarak kapattığını, kapalı olan ocağın yeniden açılmaya çalışıldığı sırada biriken gazların patladığını belirterek, şu yazılı açıklamada bulundu:
"İlimiz Kilimli ilçesinde bulunan Gelik Beldesinde Açık işletme mevkiinde daha önce jandarma tarafından yapılan kontrollerde boş olduğu tespit edilip patlatılarak kapatılan kaçak maden ocağının yine kaçak olarak açılmaya çalışılarak kömür çıkarılmaya hazırlanırken, kapalı ocakta biriken gazların patlaması sonucunda meydana geldiği değerlendirilen üzücü olayda Bahri Y. isimli işçi yaralı olarak çıkarılmış, açık kimlikleri henüz tespit edilemeyen Uğur ve Erdem isimli iki işçinin de ocakta kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. İlgili birimler olay yerine ivedilikle intikal etmiş olup, TTK tahlisiye ekibinin ocak içindeki çalışmaları halen devam etmektedir."

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK ()

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Adana sele teslim oldu (8)

ÇUKUROVA'DA DA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Acil Müdahale Birimi ve Adana Valiliği tarafından oluşturulan kriz masası ile koordineli olarak belediye bünyesinde de kriz masası oluşturduklarını bildirdi. Kenti etkisi altına alan yağışların Çukurova ilçesinde olumsuzluğa yol açmadığını söyleyen Başkan Çetin, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bütün önlemlerimizi aldık. Oluşturduğumuz kriz masasıyla çalışmaların koordineli yürütülmesini sağlıyoruz. Çukurovalı hemşerilerimiz yoğun yağışlardan olumsuz etkilenmedi" dedi.

CEYHAN NEHRİ TAŞTI
Adana ve ilçelerinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Ceyhan Nehri'nde taşkınlar meydana geldi. AFAD ekiplerinin sevk edildiği derelerin de taştığı bölgelerde etrafını suların sardığı evlere ulaşım botlarla sağlandı. Sabah saatlerinde ekipler tarafından evlerinden çıkamayanlara gıda yardımlarında bulunulduğu kaydedildi. Bölgede yağış devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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- Muhabiri Ceyhun Özer'in anonsu
- Vatandaşlarla röportaj
- Su altında kalan tarım arazileri ve evlerin görüntüsü
- Trafiğe kapanan yol ve ekiplerden görüntü

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),()

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Bitlis'te kar yağışı

Bitlis'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.
Bitlis'te dünden beri etkili olan soğuk hava, bugün sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı ile birlikte kent merkezindeki kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Yar yağışı şehir içi trafikte de aksamalar neden oldu. Karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için yoğun bir çalışma başlatırken, Meteoroloji yetkilileri kar yağışını süreceğini söyledi.

Görüntü Dökümü
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-Kar yağışından detaylar
-Kar altında kalan araçlardan detaylar
-Karda yürüyen vatandaşlardan detay görüntüler
-Özel ve genel detaylar

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()

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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu Bursa'da kutlandı
 
Bursa Gaziantepliler Derneği yönetimi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümünü Heykel Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak kutladı.
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla Bursa Gaziantepliler Derneği tarafından Heykel Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende, Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu ve dernek üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.
98 yıl önce kazanılan zaferi Gaziantepliler olarak Bursa'da kutladıklarını dile getiren Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu, "Büyük kahramanlıkların ve destanların yazıldığı, 98 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları bölündüğü zaman bir şehir vardı ki esareti kabul etmeyen, insanın da öyle bir vatan teslimi vardı ki mücadeleci ruhuyla 11 ay 10 gün süren kuşatmada aç kaldılar. Zerdali çekirdeğinden ekmek yaptılar. Zöhre hatunlar, Şahin beyler, Şehit Kamiller, Karayılanlar, ismini sayamadığımız her evin bahçesinde bir şehidin yattığı, 6 bin 317 şehidin vatan uğruna, toprak uğruna şahadete erdiği kutlu günümüz. Bugün 98'inci yıldönümümüzü kutluyoruz. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm cephelerde şehit düşen Antep savunmasında şehit düşen atamızı, ecdadımızı rahmetle anıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Toplanan kalabalıktan detaylar
-Çelenk töreninden detaylar
-İstiklal Marşı'nın okunmasından detaylar
-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, ()

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