DHA YURT BÜLTENİ-14 

Denizli'de fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti

Denizli'de dün gece başlayan fırtına ve sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Denizli'de dün gece etkili olan fırtına ve sağanak, yaşamı felç etti. Saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları ile tenteleri uçtu, ağaçlar devrildi. Kayalık Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacı, yağış ve rüzgar nedeniyle binanın bahçe kapısı önüne devrildi. Apartman sakinleri devrilen ağaç nedeniyle evlerine girip, çıkmakta güçlük yaşadı.

Apartman sakinlerinden Savaş Zengin, binaya giriş ve çıkışları bahçe duvarından atlayarak sağladıklarını belirtip, "Gece çok şiddetli rüzgar esti. Kuvvetli bir çatırtı sesi duyup pencereden dışarı baktığımızda bahçedeki ağacın devrildiğini gördük. Giriş kapısını kapattığı için işe gidemedik. Ağacın binamızın önünden kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

Başkarcı Mahallesi'nde de devrilen bir ağaç nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolda çalışma yaptı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Fırtına, çöp konteynerleri ile bir elektrik direğindeki hoparlörün yanı sıra önü gelen her şeyi devirip, sürükleyerek ortalığı savaş alanına çevirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Yola devrilen ağaçtan görüntü

-Binanın girişi önüne devrilen ağaçtan görüntü

-Yağış nedeniyle kopan hoparlörden görüntü

-Devrilen çöp konteynerinden görüntü

-Binasının önüne ağaç devrilen Savaş Zengin ile röp.

Haber-Deniz TOKAT - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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Mahsur kalanlar kurtarıldı



Mersin’in yüksek kesimlerinde Toros dağlarının eteklerinde hafta sonu için kar görmeye gidenler dönüş yolunda buzlanma nedeni ile yolda mahsur kalınca ekipler tarafından kurtarıldı.

Mersin’in kent merkezinden Torosların eteğine gidenler dönüş yolunda yağan kar ve buzlanma nedeni ile yolda mahsur kaldı. Vatandaşlar, yolun tıkanması nedeni ile jandarmaya haber verdi. Vatandaşların çağrısı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Jandarma ekipleri ile belediye ekipler gitti. Olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları çalışma ile vatandaşları ve kullandıkları araçları iş makineleri ile kurtararak kent merkezine dönmesine sağladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MERSİN, () -

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Denizli'de yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 27 yaralı (2)



KAZADA 8 YAŞINDAKİ HALİL CAN ÖLDÜ

Kaza, saat 09.00 sıralarında Denizli- Uşak karayolu, Zıpır Rampası yakınlarında meydana geldi. Çivril- Denizli seferini yapan Cengiz Koca, kullandığı 20 L 9969 plakalı yolcu midibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, karşı şeride geçip, şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan Halil Can Solak (8) yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Solak'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen midibüsteki yolcuların yakınlarından bazıları gözyaşlarına boğuldu. Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım yaklaşık bir saat boyunca tek şeritten kontrollü olarak verilebildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()

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Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (7)



TANIK: ETER İSTEDİ, VERMEDİM

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu da bıçakla yaralayan Özgür Arduç'un yargılanmasında tanıklar dinlendi. Tanıklardan veteriner M.A., "Olaydan önce veteriner kliniğine geldi. Hayvanları için eter istediğini söyledi; ama vermedim" dedi.

Bölge esnafından tanık R.F. ise "Av bayisine geldi. Zıpkın baktı, fiyatları sordu, inceledi. Daha sonra alacağını söyledi. Çıkarken de kartımı aldı" diye konuştu.

Tanık U.Ö. de "Eter istedi; sığır ve köpeği için. Hayvanı bayıltmak istediğini söyledi. Daha sonra sosyal medyadan fotoğraflarını gördüm" dedi.

Katil zanlısının telefonla görüştüğü E.D. ise "Beni telefonla aradı. Benden silah istedi. Eşim telefonu açtı, 'Kapıdan gitmiyor' dedi. Kendisini tanımıyorum" diye konuştu.

KATİL ZANLISI: SİLAHI VE ZIPKINI ÖLDÜRMEK İÇİN SORDUM

Katil zanlısı Özgür Arduç ise tanıkların ifadelerinin kendisine sorulması üzerine, "Tanıklar doğru söylüyor. Eteri hayvan öldürmek için silahı ve zıpkını insanları öldürmek için sordum" dedi.

ANNE ÖZDEMİR: AKLİ DENGESİ YERİNDE

Duruşmada söz alan Ceren Özdemir'in annesi Gülfer Özdemir de katil zanlısının akıl sağlığına ilişkin savunmalarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Sanığa gayet dikkatli şekilde bakıldığında, akli dengesinin yerinde olduğu ortada. Mahkemede verdiği ifadelerine göre, akıl sağlığının yerinde olduğunu kendisi kanıtlıyor" diye konuştu.