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DHA YURT BÜLTENİ -14

Adıyaman’da lokomotifin çarptığı anne ile kızı yaralandı ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, lokomotifin çarptığı anne ve kızı yaralandı. Kaza, öğle saatlerine Gölbaşı Tren İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İstasyon yakınlarında...

GÜNDEM 13.12.2019, 14:06
DHA YURT BÜLTENİ -14

Adıyaman’da lokomotifin çarptığı anne ile kızı yaralandı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, lokomotifin çarptığı anne ve kızı yaralandı.
Kaza, öğle saatlerine Gölbaşı Tren İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İstasyon yakınlarında demir yolundan karşıya geçmeye çalışan Hilal Bulu (32) ve kızı Defne'ye (5), manevra yapan lokomotif çarptı. Yaralanan anne ve kızı ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılar acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Gölbaşı tren istasyonu
-Kaza yeri
-Kaza yerinde polislerin incelemesi
-Kaza yerinde bekleyen vatandaşlar
-Acil servis önü
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

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Ters yönde giden kamyonet tehlike yarattı

KARABÜK’te ters yönde ilerleyen kamyonet tehlike yarattı. Kamyonet, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gece saatlerinde, Safranbolu’dan Karabük yönüne giden aracın sürücüsü, ters yönde giden kamyoneti fark etti. Şaşkınlık yaşayan sürücü daha sonra cep telefonu kamerasıyla karşısından gelen araçlara aldırış etmeden hızla ters yönde ilerlemeye devam kamyoneti kaydetti. Hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan sürücünün kullandığı kamyonet gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Ters yönde ilerleyen minibüs(Cep telefonu)

Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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Mesudiye Zırhlısı şehitleri için anma

ÇANAKKALE Savaşı'nda sabit batarya gemisi olarak kullanılan ve 13 Aralık 1914'te İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ile 25 asker, denize çelenk bırakılmasıyla anıldı.

Merkeze bağlı Kepez beldesi sahilinde bulunan Mesudiye Zırhlısı Anıtı'nda, Çanakkale Turizm ve Tanıtma Derneği'nce (ÇATUD) saat 11.30'da anma töreni düzenlendi. 13 Aralık 1914 tarihinde İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ve 25 askerin anıldığı törene; Kepez Belediye Başkanı CHP'li Birol Arslan, ÇATUD Başkanı İsmet Balkan, ÇATUD üyeleri, kent sakinleri ve öğrenciler katıldı. Anma töreninde, saat 11.58'de, Sarısığlar mevkisinde 105 yıl önce İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ve 25 asker, zırhlının battığı bölgede, Sahil Güvenlik botundan ÇATUD üyelerince denize çelenk bırakılmasıyla anıldı.

'EMANETE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİ'

Mesudiye Zırhlısı şehitleri için denize çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okundu. ÇATUD Dernek Başkanı İsmet Balkan, "Biz şehitlerimiz sayesinde, şehitlerimizin son nefesinden dolayı bu topraklarda nefes almaya devam ediyoruz. Bu emanete sahip çıkmak için hepimizin özellikle bu topraklarda yaşayan bizlerin başlıca görevidir" dedi.

Mesudiye Zırhlısı Anıtı önünde günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiir okundu, şehitler için dua edildi. Anma programı, saat 12.30'da Kepez beldesindeki Merkez Camii'nde, şehitler için mevlit okutulmasıyla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mesudiye Zırhlısı Şehitleri Anıtından genel ve detay görüntü.
-Mesudiye Zırhlısı Şehitlerini anma töreninden genel ve detay görüntü.
-Mesudiye Zırhlısı batığının bölgede denize çelenk bırakılmasından görüntü.
-İsmet Balkan açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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İlkokulda 'dürüstlük manavı' açıldı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, bir ilkokulun koridorunda 'Dürüstlük manavı' açıldı. Manava gelen öğrenciler istedikleri meyveyi alıp, kumbaraya istediği parayı atıyor. Okul yönetimi, manavdan elde edilecek geliri de yetim öğrencilere harcayacak.
Yenişehir Mahallesi'nde 1200 öğrencisi bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda okul idaresi yerli malı haftasında farkındalık oluşturma kararı aldı. Bu doğrultuda koridora kurulan ve adına 'Dürüstlük Manavı' adı verilen bölüme sepetlerle meyveler bırakıldı. Elma, mandalina, portakal, nar ve kivi gibi meyvelerin bulunduğu manavda öğrenciler teneffüste geliyor. İstedikleri meyveden alan öğrenciler, istedikleri parayı da meyve kasalarının yanındaki kumbaraya atıyor. 
Uygulama ile elde edilecek geliri okuldaki yetim öğrencilerin ihtiyaçlarında kullanmayı hedefleyen okulun müdürü Ferit Akçalı, "Öğrencilerimize dürüstlük ve doğruluğu aşılamak ve farkındalık oluşturmak için okulumuzun koridorunda dürüstlük manavını kurduk. Manavın başında kimse beklemiyor, öğrencilerimiz dilediği gibi istediği meyveleri alıyor ve ücretini kumbaraya atıyor. Manavdan elde edilecek olan gelirle maddi durumu kötü olan yetim öğrencilerimize yardım yapılacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Manav ve meyveler
- Meyve alıp ücreti kumbaraya atan öğrenciler
- Öğrencilerin konuşması
- Meyve satın alan öğretmenler
- Okul müdürünün konuşması
- Uygulamaya sevinen öğrenciler
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 124 MB

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Baraj suyu çekildi, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı
 
GAZİANTEP'te, 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle, su altında kalan demiryolu köprüsünün ayakları ortaya çıktı.

İslahiye ve Hatay'da bulunan Amik ovalarındaki tarım arazilerinin sulanması için 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı'nda bir süre önce yükseltme çalışmaları başlatıldı. Yükseltme çalışmaları nedeniyle su seviyesinin düşmesinin ardından 20 kilometrelik kısmı sular altında kalan, İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa- Meydanı Ekbez demiryolu köprüsü de ortaya çıktı. 

Bazalt taşlarla yapılmış demiryolu köprüsünün 7 metre yüksekliğindeki ayaklarının ortaya çıkmasının ardından köprüyü görmeye gidenler, balık tutup bol bol fotoğraf çekti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), ()- 

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