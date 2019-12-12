DHA YURT BÜLTENİ-14 

Muhammet Ali’yi, annesinin müdahalesi, şoförün hızı kurtardı



Adapazarı’nda, dolmuşta havale geçiren ve dolmuş şoförü tarafından hastaneye yetiştirilen Muhammet Ali’nin (4) tedavisi devam ediyor. Muhammet Ali’nin annesi Türkan Toygar, havale geçiren oğlunun dilini yutmaması ve nefes alması için elini ağzına soktuğunu belirtirken, kendilerini hastaneye yetiştiren şoföre teşekkür etti.

Adapazarı’nda dolmuş şoförlüğü yapan Samet Sarı, dün öğle saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde bir anne ile çocuğunu aracına aldı. Bir süre gittikten sonra yolcu indirmek için durağa yanaşan sürücü, Muhammet Ali’nin nefes alamadığını fark etti. Panik halinde bağıran anneyi sakinleştiren dolmuş sürücüsü Samet Sarı, aracındaki yolcuları indirdikten sonra aracın dörtlülerini yakarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 dakika içerisinde çocuğu hastaneye yetiştiren sürücü, Muhammed Ali’nin hayatını kurtardı. Çocuğun yapılan muayenesinde soğuk havale geçirdiği anlaşıldı.

KAHRAMAN ŞÖFÖR İLE AİLE BİR ARAYA GELDİ

Muhammed Ali’nin tedavisi devam ederken, küçük çocuğun hayatını kurtaran sürücü Samet Sarı ile Muhammed Ali’nin babası Cumali Toygar ve annesi Türkan Toygar hastanede bir araya geldi. Küçük çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Samet Sarı’ya anne Türkan Toygar ve baba Cumali Toygar teşekkür etti.

ANNENİN MÜDAHALESİ ETKİLİ OLDU

Çocuğunun soğuk havale geçirdiğini, ancak nefes alması için eliyle ağzını açtığı için şoförün şeker yapıştığını sandığını belirten anne Türkan Toygar, “O anda çok kötü bir duygu yaşadım, bunu yaşamayanlara bunu anlatamam. Ben teşekkür ediyorum şoför beye, bizi saniyelerle hastaneye yetiştirdi. Çok minnettarız kendisine, oğlumun hayatını kurtardı. Bizim için saniyeler çok önemliydi, Allah razı olsun kendisinden. Şu anda çocuğumuzun durumu çok şükür iyi. Şoför bey şeker sanmış ama aslında çocuğumuz soğuk havale geçiriyordu. Ben elimi ağzına sokunca öyle sanmış, elimi ağzına soktum çocuğum dilini yutmasın diye. Çünkü ağzını kapattığı anda çocuk mosmor oluyordu, ısırdığı anda parmağımı hissetmedim bile, ‘Yeter ki oğlum iyi olsun’ dedim. Çok şükür oğlum iyi. İyi ki yapmışım bu hareketi, doktorlar da öyle söyledi çünkü. Biz dolmuş şoförüne minnettarız gerçekten, o anda belki başka biri olsaydı şoka girebilir ve hareketsiz kalabilirdi, çocuğum hayatını kaybedebilirdi. Allah razı olsun bizi hastaneye yetiştirdiö dedi.

ŞOFÖRE TEŞEKKÜR ETTİ

3 çocuklarından en küçüğü olan Muhammed Ali’yi hastaneye yetiştiren ve hayatını kurtaran sürücüye teşekkür eden Cumali Toygar, “Hastaneye gidiyorlardı, eşim beni telefonla aramıştı. Ben iş yerindeydim, dolmuşta çocuk fenalaşınca beni yeniden aradı. Bende izin alıp gittim. Şoför bey kardeşime teşekkür ediyorum, saniyeler içinde hastaneye yetiştirdi. Allah razı olsun kendisindenö diye konuştu.

Samet Sarı ise, “Öncelikle büyük geçmiş olsun, Allah bağışlasın çocuklarını. O an bir anlık refleksle, kararla direk hastaneye geldim. Bağrışmalardan nefes alamadığını anladım ve o an zamanla yarış başladı. Ters şeride girdim, kırmızı ışıkta geçtim ama geldim. Kendisini daha göremedim henüz ama araçlarımıza binen canlar hep bize emanetö dedi.

1-2 GÜN İÇERSİNDE TABURCU OLACAK

Cumali Toygar çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, “Çocuğumun sağlık durumu iyiye gidiyor. Tedavi süreci devam ediyor. Doktorlar 1-2 gün içerisinde taburcu olacağını söyledi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çift ile röp.

Sürücü ile röp.

Hastaneden görüntüler

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Güven HASBAŞ/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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Uludere'de düğün için en fazla 35 bin liralık altın alınacak



Şırnak'ın Uludere ilçesinde düğünlerde israfın önüne geçilmesi amacıyla alınan kararla artık en fazla 35 bin lira değerinde altın alınacak. Kararla düğün yemekleri kaldırılırken, 3 gün süren eğlence de 2 güne düşürüldü.

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde düğünlerde oluşan israfın önüne geçmek için 9 maddelik karar alındı. Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Cemil Yıldız, Jandarma Karakol Komutanı Savaş Karakurt, imamlar, muhtarlar ve kanaat önderleri bir araya gelerek, aldıkları kararları imzaladı. Karara uymayanların düğünlerine katılım sağlanmayacağı bildirildi.

Alınan kararlar arasında düğünde daha önce damadın aldığı 150 bin lira değerinde altın uygulamasını kaldırılarak, damat artık en fazla 35 bin lira değerinde altın alacak. Kararda, dinen uygun olmadığından çiftlere nikah kıyılmadan önce dış çekim yapılması yasaklanırken, nikah kıyıldıktan sonra dış çekimlerin serbest olacağı belirtildi. Düğün yemeklerinin de kaldırıldığı bildirilen kararda, sadece misafirlere yemek ikram edileceği belirtildi. 3 gün süren düğün süresi ise 2 güne düşürüldü.

'GENÇLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMIŞ OLDUK'

Uzungeçit Belediye Başkanı Cemil Yıldız, kararı herhangi bir dayatma sonucu almadıklarını belirterek, vatandaşın özgür iradeleri ve köy heyetinin kararı sonucu olduğunu söyledi. Yıldız, "Yıllar önce başlık parasını kaldırmıştık. Ancak yine de düğünlerde çok masraf yapılıyordu. Bunun önüne geçmek için köy heyeti bir karar almak istedi. Bizler de belediye olarak halkımızın bu güzel kararında yer almak istedik. Kanaat önderlerimizle beraber gençlerimizin önünü açmış olduk. Evlenmek isteyenlerin borç batağına düştüğünü gördük. Biz bunun önüne geçmek için kararımızı aldık" dedi.

Görüntü Dükümü

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Karar imza atanlar

Röportajlar

Düğünlerden arşiv görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/ULUDERE(Şırnak),()

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Eşini döverek öldüren astsubay, meslekten ihraç edilip, mahkeme kararıyla dönmüş



Burdur'da oğlunun doğum gününde fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren Gül Efe'yi (38) dövdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay eşi Mehmet Efe (43) hakkında, emrindeki bir askerin annesine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle soruşturma açıldığı ve meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. 'Ahlaki zayıflık' maddesi uyarınca TSK'dan ihraç edilen Efe'nin, açtığı dava sonrası görevine döndüğü belirtildi.

Armağan İlci Mahallesi'nde 5 Aralık günü 2 çocuk annesi Gül Efe ile astsubay eşi Mehmet Efe arasında oğullarının doğüm günü kutlamasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Efe, eşini çocuklarının gözü önünde dövdü. Fenalaşan Gül Efe, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Efe, burada yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

EŞİ TUTUKLANDI

Hastanede tedaviye alınan Gül Efe, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. Yakınları, Gül Efe'nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirip, öldüğünü iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, astsubay eş Mehmet Efe'yi gözaltına aldı. Burdur'a götürülerek ifadesi alınan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede, 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı.

DİSİPLİN CEZASI VERİLDİ

Mehmet Efe'nin, geçen yıl TSK Yüksek Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesi (b) bendindeki 'ahlaki zayıflık' maddesi gereğince meslekten ihraç edildiği, Isparta İdare Mahkemesi'ne açtığı dava sonunda göreve geri döndüğü ortaya çıktı.

Emrindeki I.S. adlı askerin annesine WhatsApp'tan cinsel içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle görev yaptığı Burdur 58. Piyade Alay Komutanlığı'nda bölük komutanı tarafından hakkında soruşturma açılan Mehmet Efe'ye, disiplin cezası verildi. 58. Piyade Alay Komutanlığı Disiplin Kurulu tarafından da Efe hakkında aynı suçtan soruşturma açılarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na meslekten ihraç edilmesi teklif edildi.

TSK'DAN İHRAÇ EDİLDİ

TSK Yüksek Disiplin Kurulu, Mehmet Efe'yi, TSK Disiplin Kanunu'nun 20'nci maddesinin (b) bendindeki 'Ahlaki zayıflık: Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olmak veya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunmak' maddesi gereği meslekten ihraç etti.

MAHKEME KARARI BOZDU

Mehmet Efe, bunun üzerine Isparta İdare Mahkemesi'ne dava açtı. İdare Mahkemesi, TSK Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararını usulden bozarak, Mehmet Efe'nin göreve iadesine karar verdi. 2019 Ağustos ayında Burdur 58'inci Piyade Alay Komutanlığı'nda göreve başlayan Mehmet Efe'nin, daha sonra Ankara Polatlı'daki 58'inci Topçu Tugayı'na tayin edildiği, çocuklarının okulu dolayısıyla evini taşımadığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olaya ilişkin arviş görüntüler

Haber: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Diyarbakır'da 364 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 364 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Kocaköy ilçesi Gökçen Mahallesi yolu üzerinde ve Gözebaşı Mahallesi kırsalında kayalık alana çuvallar içerisinde esrar konulduğu ve bu uyuşturucu maddelerin alıcılar tarafından metropol şehirlere sevk edileceği bilgisi üzerine iki noktaya operasyon düzenlendi. Noktalarda gerçekleştirilen aramalarda 364 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen uyuşturucu

-Uyuşturucunun sergilenmesi

Haber-Kamera: Elif FİLİZDİYARBAKIR,()

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'Kırmızı kod' verilen Antalya'da korkulan olmadı, renk turuncuya döndü (3)

SERİK'TE DERE TAŞTI VİLLALARI SU BASTI

Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye ve Belek mahallelerinde dün saat 18.00'de başlayan sağanak, sabaha kadar etkisini sürdürürken, bölgedeki bazı sitelerde evlerin zemin katlarını su bastı. Evlerde oturan vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sitelerin bahçelerine kurdukları su motorlarıyla tahliye çalışmalarına başladı. Su basan evlerde bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kadriye Mahallesi'nde oturduğu villayı su basan Soner Sungur, "Meteorolojinin uyarısı üzerine bazı eşyalarımızı üst kata çıkardık. Her yıl aşırı yağmurlarda sitemizi sular basıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

- Su basan evlerden detay

- İtfaiyenin çalışması

- Soner Sungur röportaj

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

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Eşini almaya giderken kamyonun altında can veren Yusuf Çelik gözyaşlarıyla uğurlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletle eşini almaya gittiği sırada akaryakıt istasyonuna giren kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Yusuf Çelik (41), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyreden Ahmet Korkmaz (57) yönetimindeki 16 KBZ 51 plakalı kamyon ile akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada yanından geçen Yusuf Çelik yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada kamyonun altında kalan Çelik, ağır yaralandı. Eşini iş yerinin önünde beklediği sırada kazanın meydana geldiği noktadaki kalabalığa doğru giden Fatma Çelik, kocasının elektrikli bisikletini fark etti. Sağlık ekiplerinin eşini hastaneye kaldırdığını öğrenen Çelik, gözyaşına boğuldu. Yusuf Çelik olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİ KAMERASINDA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyon sürücüsü Ahmet Korkmaz'ın kamyonuyla akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada yanından gelen elektrikli bisiklet sürücüsü Yusuf Çelik'e çarptığı görülüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Feci kazada kamyonun altında ezilerek hayatını kaybeden Yusuf Çelik, Çimen Camii'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()



