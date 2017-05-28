DHA YURT BÜLTENİ - 13

İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı'nda operasyon bölgesinde (3)

BAKAN SOYLU İFTARINI ASKERLERLE BİRLİKTE AÇTI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi ve Kato dağı ziyaretinin ardından helikopterle Çakırsöğüt 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin karşıladı. Beraberinde Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Vali Ali İhsan Su, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile birlikte tugay karargahına geçen Soylu, bölgedeki operasyonlarla ilgili brifing aldı. Buradan yemekhaneye geçen Bakan Soylu, asker ve güvenlik korucuları ile birlikte iftar yemeği yedi.

Yemeğinin ardından konuşan Bakan Soylu terör örgütleriyle mücadelenin önemine değinerek, "Elbette böyle bir milletin arasına nifak sokarak huzurunu bozmaya çalışacaklar, ebette böyle bir millettin kardeşliğini ortadan kaldırmaya çalışarak birliğini bozmaya çalışacaklar. Bizim görevimiz bu birliği bozdurmamaktır. En büyük gücümüz birliğimizdir. Bunu bozmak isteyenlere ceza vermek devletin bize yüklediği önemli sorumluluklardan biridir. Büyük bir mücadele veriyorsunuz. Biliniz ki, milletimiz sizinle beraberdir, milletimizin duaları sizinle beraberdir. Hiçbir dua yoktur ki siz içerisinde olmayasınız" dedi.

DÜNYANIN 10 BÜYÜK DEVLETİNDEN BİRİ OLACAĞIZ

Terörle mücadelenin millete büyük moral verdiğini ifade eden Soylu, "Terör örgütleri ile mücadelemizde çok başarılı çıkacağız. Milletimize çok büyük moral veriyorsunuz. Bugün Kato Dağı’ndaydık, komutanlarımızla birlikte. Oradaki korucularımız, komandolarımızı, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarımızı gördük. Jandarmamızı, polisimizi gördük. Her biri kendine ait ayrı bir görev almışlar ve bir mücadele sürdürüyorlar. Bu gece sahurda Ağrı’da Tendürek Dağı’nda Çetenli karakolu’nda askerlerimizle birlikte sahur yaptık. 29 tane teröristi etkisiz hale getiren evlatlarımızla birlikteydim. Milletimizin duası sizlerle beraberdir. Biz böyle gittikçe Allah bize nasip edecek dünyanın 10 büyük devletinden biri olacağız. Dünyanın döndüğü gibi, zamanın döndüğü gibi bu topraklarda yaşayan büyük devlet aynı şekilde kuvvetine ve hususiyetine erişecektir. Bizim inancımız odur. Bundan 50-100 yıl sonra bu yaptıklarınız gelecek nesillerimiz tarafından nasıl Çanakkale’de, nasıl istiklal harbimizde, nasıl Kıbrıs’ta büyük mücadeleler ortaya konularak büyük muzaferiyetler elde edilmişse, biz bugün ellerimizi semaya açıp onlara dua ediyorsak, gelecek nesillerimizde aynı şekilde size ve bize dua edecektir. Önemli olan buna layık olabilmektir. Buna layık oluyorsunuz ve büyük mücadele ortaya koyuyorsunuz. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve muhabetlerini getirdim. Başarı dileklerini getirdim. Kıymetli başkanımızın selamlarını muhabetlerini getirdim. Burada hangi heyecanı yaşıyorsanız bilinizki cumhurbaşkanımız, arkadaşlarım aynı heyecanı yaşıyorlar. Cumhurbaşkanımız, Kato dağındaymış gibi hem alay komutanımızla, hem tümen komutanımızla dakikalarca konuşup sizlere selamlarını illettiler. Allah milletimizin huzurunu ve sükünunu, İslam aleminin hzurunu ve sükununu ve insalığın huzurunu daim eylesin. Bizim üzerimize düşen çok görev var. Bu görevi tam anlamıyla idrak etmek için gayret sarf ediyoruz. Sizlerle aynı sofrada oruç açmak benim için hem onurun hem şereflerin en büyüğüdür. Ailemizle oruç açabiliriz açmaya biliriz. Ama bizim ailemiz burasıdır" dedi.

Bakan Soylu daha sonra helikoper ile Şerafettin Elçi Havalimanı’na, oradan da Ankara’ya gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Soylu'nun helikopterden inmesi

- Askerleri selamlaması

- Yemekhaneye gelişi

- Askerlerle sohbet etmesi

- Bakan Soylu'nun açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK,()

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Bakan Işık: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak

MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık hiçbir hainin ülkede emeline ulaşamayacağını belirterek, "Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Hiçbir hain de bu ülkede emeline ulaşamayacak. Bunun için gece gündüz mücadele veriyoruz. Bu mücadeleyi ta ki Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hiç kimse yan gözle bakamaz hale gelene kadar sürdüreceğiz" dedi.

Kocaeli Valiliği'nin bir otelde şehit ve gazi yakınlarına verdiği iftara Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ile şehit ve gazi aileleri katıldı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık yaptığı konuşmada, "Şehit ailelerimiz bize şehitlerimizin en önemli emanetidir. Şahadet makamı bizim için peygamberlikten sonraki en yüksek makamdır. Biz de şehit olmak ölümlerin en güzeli ve en hayırlısıdır. Bu açıdan da şehitlerimizin, şahadet sebebi de ülkemizin varlık sebebidir. Şehitlerimiz bu topraklarda milletimiz hür ve bağımsız yaşasın, milletimiz kendi değerleriyle yaşayabilsin diye canlarını feda ettiler. Onlara layık olmanın en önemli ve öncelikli yolu şahadet değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktır" dedi.

HİÇBİR HAİN EMELİNE ULAŞAMAYACAK

Şehitlerin kanını yerde bırakmadıklarını ifade eden Bakan Işık, "Bir taraftan şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz. 35 yıldır terörle mücadele tarihinde en yoğun mücadelenin olduğu dönemdeyiz. Şehit veriyoruz. Her bir şehit haberi yüreğimizi dağlıyor. Şunu da çok iyi biliyoruz ki şehitlerimizin hiçbirinin kanı yerde kalmıyor ve kalmayacak. 23 Temmuz 2015'te hain terör örgütünün Ceylanpınar'da iki polisimizi yatağında şehit etmesinin ardından başlayan operasyonlarda bugüne kadar 10 bin 564 terörist etkisiz hale getirildi. Şundan emin olunuz ki, hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Hiçbir hain de bu ülkede emeline ulaşamayacak. Bunun için gece gündüz mücadele veriyoruz. Bunun için devletimizin bütün birimleri tam bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor. Bu mücadeleyi ta ki Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hiç kimse yan gözle bakamaz hale gelene kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE EN FAZLA MÜCADELE EDEN TEK ÜLKEDİR

Bakan Işık, Fırat Kalkanı operasyonunda 3 bin 563 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bir tarafta terör örgütüyle mücadele sürdürülürken sınırlarımızın dışındaki tehditleri bertaraf etmek için de askerlerimiz tüm gücüyle çalışmaya devam ediyor. Fırat Kalkanı operasyonu sırasında askerlerimiz tarafından 3 bin 563 tane DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye şu anda hem PKK hem DEAŞ hem de diğer terör örgütleriyle en fazla mücadele eden tek ülkedir. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdüreceğiz."

TÜRKİYE'NİN ARTIK ESKİ TÜRKİYE OLMADIĞINI HERKES GÖRDÜ

FETÖ'nün milletin bağımsızlığına el uzatmaya çalıştığını belirten Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah'a hamd olsun bu ayın 9'unda Savunma Sanayi Fuarı'nı gerçekleştirdik. Orada sergilediğimiz silahlarımız, mühimmatımız, teçhizatımız dostlarımıza büyük bir güven verdi. Düşmanlarımızda da büyük bir korku oluşturdu. Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını herkes gördü. Bu açıdan bu çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Şu anda artık Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının hiçbir karışı terör örgütlerinin, 'Ben burada rahatım. Kimse operasyon yapamaz' diye düşünebileceği bir yer değil. 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimini bu asil millet göğsünü kurşunlara siper ederek, tankların önünde durarak altına yatarak etkisiz hale getirdi. 15 Temmuz bir kez aha gösterdi ki Türkiye'de mücadele etmemiz gereken terör örgütleri sadece PKK, DEAŞ, YPG, veya PYD değil. Aynı zamanda FETÖ terör örgütü de milletin bağımsızlığına el uzatmaya çalışan örgütlerden biridir."

7 BİN 800 KİŞİ UZAKLAŞTIRILDI

Milli Savunma Üniversitesi'ne 305 bin başvuru olduğunu açıklayan Işık, şu açıklamada bulundu:

"Bizler 15 Temmuz'un ardından peygamber ocağımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızan hainleri tek tek tespit ediyoruz. TSK içerisinden 7 bin 800'ün üzerinde kişiyi bu örgütle bağı olduğu gerekçesiyle uzaklaştırdık. Bir taraftan bu hainleri temizlerken, bir taraftan da ordumuzu güçlendirmeyi ihmal etmiyoruz. Milli Savunma Üniversitemizin 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı için 5 bin 200 öğrenciye ihtiyacı vardı. Duyuruyu yaptığımızdan beri 305 bin gencimiz başvuru yaptı. Bu millet kendi ordusuna sahip çıkmayı sürdürüyor. Bundan sonra da sürdürmeye devam edecek. Birliğimizi, beraberliğimizi korudukça, hiçbir gücün Türkiye'nin bileğini bükmesi mümkün değil."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Işık'ın konuşması

İftardan görüntü

Amasya'da dolu yağışı etkili oldu

Haber-Kamera: Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli),()

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Amasya'da dolu yağışı etkili oldu

AMASYA’nın Gümüşhacıköy İlçesi'nde etkili olan yağmur ve dolu, tarım ürünlerine zarar verirken, sokakların parke taşlarını yerinden söktü.

Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, doluya dönüştü. Kısa süre etkili olan dolu yağışı bölgede ekili ürünler ve bahçelerde hasara yol açarken, yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sokakların parke taşları dolu ve sel nedeniyle yerinden çıktı. Aşırı yağış ve dolu camikebir ve ırgat mahallesinde maddi zararlara neden oldu.

Gümüşhacıköy İlçe Belediye Başkanı Zehra Özyol, “Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun diliyorum. En kısa sürede halkımızın zararlarını karşılayacağız. Hemşehrilerimize geçmiş olsunö dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Sinan HARMANCI / GÜMÜŞHACIKÖY(Amasya),()

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Beşiktaş Gaziantep'te şampiyon

BEŞİKTAŞ, deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup edip 74 puanla lig bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş, 15'inci şampiyonlukla 3'üncü yıldızı takmaya da hak kazandı.

Beşiktaş, ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Beşiktaş, 74 puanla rakiplerini geride bırakıp Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 15'inci kez lig şampiyonluğu elde eden ve 5 yılda bir verilen 3'üncü yıldızı takmaya hak kazanan Beşiktaş, 1991-1992 sezonundan sonra 24 yıllık ard arda iki kez şampiyon oldu.

ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'TA ÜSTE 2 DEFA ŞAMPİYON OLAN İLK TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör, Fikret Orman ise Süleyman Seba'dan sonra ligi art arda şampiyon tamamlayan ikinci başkan oldu. Şenol Güneş, Beşiktaş'ı üst üste iki kez şampiyon yapan 4'üncü teknik direktör unvanını da aldı.

Beşiktaş, ligde 69 golle ligin en skorer takımı, 30 golle ise en az gol giyen ekiplerinden biri oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,()

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Erzurum'da Beşiktaş çoşkusu

SPOR Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 4-0 deplasmanda yenerek şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş'ın Erzurum'daki taraftarları sokağa döküldü.

Ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşitaş'ın Erzurum'daki binlerce taraftarı kentte bayram havası estirdi. Ellerinde siyah beyaz bayraklarla Cumhuriyet caddesine çıkan taraftarlar attıkları slogan ve söyledikleri marşlar ile şampiyonluklarını kutladılar. Çok sayıda taraftar otomobilleri ile konvoy yaparken, tarihi Yakutiye Medresesi önünde toplanan taraftarlar daha sonra Cumhuriyet caddesine çıkarak sloganlar eşliğinde yürüdüler. Polisin aldığı güvenlik önlemi altında Atatürk'ün anıtının bulunduğu havuz başına giden taraftarlar sevinçlerini burada da sürdürdü.

Üst üste 2'inci şampiyonluğunu ilan eden ve 3'üncü yıldızı takacak olan Beşiktaşlı taraftarlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden kutlamalar olaysız sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Meşaleler ile kutlama coşkusu

-Caddede toplalan kalabalık taraftarlar

-Slogan atarak yürüyüen taraftarlar

-Atatürk anıtı önünde bulunan süs havuzna giren taraftarlar

SÜRE: 06.26 BOYUT:293

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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Zonguldak'ta Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlandı

SPOR Toto Süper Lig’in bitimine bir hafta kala Beşiktaş’ın, Gaziantepspor'u 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi Zonguldak’ta taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yaklaşık 700 taraftar, Madenci Anıtı'nda toplandı. Taraftarlar, siyah beyaz bayraklarıyla sloganlar atarak Valilik binasına kadar yürüdü. Burada takımları lehine tezahüratlar yapan taraftarlar, şampiyonluk şarkısı söyledi. Araçlarla kutlamalara katılan taraftarlarda kornalar çalarak takımlarının şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampusu önünde de taraftarlar meşaleler yakarak kutlama yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taraftarların slogan atarak yürümesi

-Korna çalan araçlar

-Valiik önündeki kutlamalar

Süre: (2.42) Boyut: (182 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,()

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Beşiktaş'ın şampiyonluğu Van ve Hakkari'de coşkuyla kutlandı

BEŞİKTAŞ'ın deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesi Van ve Hakkari'de coşkuyla kutlandı.

Beşiktaşın ligin bitimine bir hafta kala Gaziantep Sporu 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüşle birlikte Van ve Hakkari'de yüzlerce Beşiktaş taraftarı sokağa dökülerek sevinç gösterileri yaparken, Beşiktaş bayraklarıyla süslü araçlar şehir turu attı. Kent merkezlerini adeta karnaval alanına dönüştüren Beşiktaşlı taraftarların coşkusu gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Koyu bir Beşiktaşlı olan Hakkari İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz'da elinde Beşiktaş Bayrağıyla Hakkari sokaklarında sevinç gösterisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araçlarıyla sevinç turları atan Beşiktaşlı taraftarları

-Ellerindeki bayraklarla sokağa dökülen taraftarlar

-Bulvar cadesinde sevinç turları atan taraftarlar

-Genel ve detaylar

-Araçlarla tur atmaları genel ve detay

-Çarşı merkezindeki kalabalık

BOYUT:205 MB - SÜRE:3 DK 5 SNHaber-Ka

mera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN / VAN-HAKKARİ,()

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Kahramanmaraş'ta, Beşiktaşlıların şampiyonluk coşkusu

KAHRAMANMARAŞ'ta, Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından syah beyazlı taraftarlar bayraklarla sokaklara çıkıp kutlama yaptı.

Hakemin Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğü ile sona eren Gaziantepspor karşılaşmasının son düdüğünü çalmasıyla birlikte, Kahramanmaraş'ta Beşiktaşlı taraftarlar formalarını giyip dışarı çıktı. Kentin en işlek caddelerinden Trabzon Bulvarı'nda toplanan taraftarlar,takımları lehine tezahürat yapıp şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Yaktıkları meşalelerle geceyi de aydınlatan taraftarlar daha sonra arabalarına binerek şampiyonluk turu attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Konvoy

- Kutlamalardan detaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,()

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Beşiktaş'ın şampiyonluğu Adana'da kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor deplasmanında rakibini 4-0 yenen Beşiktaş'ın 2016-2017 Turgay Şeren sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Adana'da da taraftarlarını sokağa döktü. Adanalı Beşiktaşlılar takımlarının şampiyonluğunu siyah beyazlı bayraklarla caddelerde tur atarak kutladı. Siyah beyazlı taraftarla daha sonra İstasyon Meydanı'nda Adana Büşükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalara katıldılar.

FOTOGRAFLI

Haber: Adnan POYRAZ / ADANA,()

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