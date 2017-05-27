DHA YURT BÜLTENİ-13



Manisa'da 5.1'lik deprem (3)



BAZI EVLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Manisa'da akşam saatlerinde maydana gelen deprem nedeniyle Gölmarmara İlçesi'ne bağlı kırsal Tiyenli Mahallesi ile Akhisar'a bağlı Sazoba Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar meydana geldi.

Tiyenli Köyü'nde özellikle kerpiç yapılarda çökmeler oldu. Diğer evlerde ise çatlak meydana geldi. Muhtar azası Osman Gürtekin, köyde ölü ya da yaralı olmadığını, ancak, korkan vatandaşların dışarıda beklediğini söyledi. Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener de Tiyenli Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Köye çadır gönderilmesi için talepte bulunulacağı öğrenildi. Sazoba Mahallesi'nde de köyün girişindeki bir briket duvar ile birkaç evin bacasının yıkıldığı bildirildi. Öte yandan yakın mahallelerden olan Saruhanlı ilçesine bağlı eski belde olan Kumkuyucak'ta da bazı evlerde sıva kopması ve çatlak şeklinde hazır olduğu öğrenildi.



Haber: MANİSA,()

=======================================

Çorum'da şiddetli yağış hayatı felç etti (2)



APARTMANIN İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Çorum’da etkili olan şiddetli yağışta, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartmanın istinat duvarı, yıkıldı, bahçede bulunan 3 otomobil de sulara gömüldü. Bir otomobil de başka bir apartmanın bahçesine sürüklendi. Apartman sakinleri, bahçeye dolan yağmur suyu nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamadı.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Sel gelmesi ve Apartmanı’n duvarını yıkması

- Bahçede sel sularına gömülmüş araçlar

-Apartman sakini Mustafa Ekinci röportaj

-Detaylar

(SÜRE: 3 DK - BOYUT: 120 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

======================================

Şanlıurfa'da Ramazan topu yerine ses bombası

ŞANLIURFA'da iftar vakti, geleneksel Ramazan topu yerine, itfaiye görevlilerince çatıdan ateşlenen ses bombasıyla duyuruluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'da top yerine ses bombası atma geleneği başlattı. Vatandaşların tehlikeli olduğu düşüncesiyle şikayetlerde bulunduğu Ramazan topunu son 6 yıldır kullanmayan belediye, bu geleneğin devam ettirilmesi için ses bombası kullanmaya başladı. Ses bombası, iftar ve sahurda İtfaiye Daire Başkanlığı çatısında itfaiye görevlilerince ateşleniyor. Ses bombasının ateşlendiği itfaiyede daha sonra bütün personel topluca itfar açıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- İtfaiye Müdürlüğü

- Ses bombasının kutuya yerleştirilmesi

- İtfaiye ekiplerinin önlem alması

- İftar topunun patlatılması

- Ezan okunması

- İtfaiye erlerinin iftarlarını açması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 114 MB

Haber-Kamera: Ömer PINAR/ŞANLIURFA, ()

==========================================

Diyarbakır'da 8 ayrı noktada kurulan iftar çadırında binlerce kişi iftar yemeği yedi

DİYARBAKIR'da 8 ayrı nokatada kurulan iftar çadırlarında ilk iftar yemeği dular eşliğinde yenildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle başta Sur İlçesi olmak üzere 5 farklı noktada iftar çadırları kurdu. Kayapınar Belediyesi'nin kurduğu 2 ayrı çadır önlerinde vatandaşlar akşm ezan okunmasına yakın saatlerde iftar kuyruğuna girdi. Şeyh Sait Meydanı, Ulu Cami ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi farklı noktalara kurulan çadırlarda vatandaşlar yemeklerini alarak ezanın okunmasıyla birlikte iftarlarını dualarla açtı. Cumhuriyet Halk Partisi de, Batıkent Meydanı'nda kurduğu çadıra gelen vatandaşlar, ezan okunmasının ardından dualar eşliğinde ifdarını açtı. CHP, büyükşehir ve Kayapınar olmak üzere toplam 8 ayrı iftar çadırında Ramazan ayının ilk gününde yaklaşık 9 bin kişi dualar ve ilahiler eşliğinde ilk iftar yemeği yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Vatandaşların sıraya girmesi

-Kurulan çadır

-Vatandaşların yemek alması

-Uzun kuyruklar

-Ezanın okunması iftar açılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, ()

=========================================

Sivas'ta 2 bin kişi iftarda buluştu

SİVAS'ta belediye tarafından kurulan iftar çadırı yoğun ilgi gördü. Ramazan ayının ilk günü nedeniyle il protokol üyeleri de halkla birlikte iftar yaptı.

Sivas Belediyesi'nin Buruciye Medresesi yanına kurduğu 2 bin kişilik iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar çadır önünde uzun kuyruklar oluştururken kentte yaşayan mülteci sığınmacılar da çadırda yer aldı. Razaman ayının ilk iftar menüsünde çorba, pirinç pilavı, kavurma ve tulumba tatlısı yer aldı. Masalara belediye görevlileri tarafından konulan yemeklerin başında akşam ezanının okunmasını bekleyen vatandaşlar topun atılması ve ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Ramazanın ilk gününde AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve bazı kent yöneticileri de vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. Ramazan ayı boyunca iftar çadırı bağış sistemi ile ihtiyaç sahiplerine yemek verecek.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-İftar çadırından görüntüler

-Toplanan kalabalık ve mülteciler

-Ezanla birlikte oruç açılması

-Protokolün vatandaşlarla iftarı

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,()

========================================

Anasınıfı öğrencisi festival açılışında piyano konseri verdi



BURDUR’da düzenlenen Genç Yetenekler Müzik Festivali’nin açılışında anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Yağmur Haspolat’ın piyano konseri ilgi çekti.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Gelişim Enstitüsü ve Eğitim Fakültesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Genç Yetenekler Müzik Festivali açılış konseriyle başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden yaşları 4-18 arasında değişen 300 genç yeteneğin katıldığı festivalin MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu’ndaki açılış konserinde anasınıfı öğrencisi Yağmur Haspolat’ın piyano konseri ilgi çekti. Haspolat, Johann Sebastian Bach, Georges Bizet, Bill Boyd'dan eserleri izleyicilere sundu. Festival Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Hatice Ekinci, festivalin amacının müzik yoluyla çocuk ve gençlerin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Ekinci, "Festivalimizde yer alan genç yeteneklerin gelecekte sahne korkusu olmayan, insanlarla iyi iletişim kurabilen ve kendini rahat ifade edebilen bireyler olacaklarına yürekten inanıyoruz" dedi. Genç Yetenekler Müzik Festivali 4 gün sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Salondan detay

- Hatice Ekinci’nin konuşması

- Genç yeteneklerin performansı

- Detay

HABER-KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,()