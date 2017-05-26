DHA YURT BÜLTENİ-13

DİYARBAKIR'DA YOLDA YÜRÜYEN ÇİFTE SALDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI (3)

1) SALDIRGAN TUTUKLANDI

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi'nde üç gün önce yolda yürüyen çifte saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 23 yaşındaki Yekta Ç., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Yekta Ç., 'halkı kin ve düşmanlığa alenen ta-hrik etme' suçundan tutuklanması talebiyle çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN-DİYARBAKIR/

==================================================

2)MARKETTEKİ TACİZ GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR'in Bayraklı İlçesi'nde, bir markette iki küçük çocuğa yapılan taciz güvenlik kameralarınca görüntülendi. Polis görüntülerdeki tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Gümüşpala Semti'ndeki bir markette yaşanan olayda kimliği belirsiz tacizci alışveriş yapmak için orada bulunan iki küçük kız çocuğundan birisine elle tacizde bulundu. Bu anlarda işyerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülere göre 20 Mayıs'ta yaşandığı belirlenen taciz olayını fark eden işyeri çalışanları görüntüleri tacizcinin bulunması için sosyal medyadan yayınlayıp polise bildirdi. Bunun üzerine polis tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Taciz olayının yaşandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü

(Haber :Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

======================================================

3)MÜEZZİNOĞLU: DÜNYAYA YENİDEN MEDENİYET SUNACAK BİR MİLLETİN MENSUPLARI OLABİLİRİZ

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, özsaygı ve özgüvenin bir genç için olmazsa olmaz özellikleri olduğunu vurgulayarak, "Özgüvenle birlikte bilgi birikimi ve bunu geliştiren bir anlayışla dünyaya yeniden medeniyet sunacak bir milletin mensupları olabilirizö dedi.

Orhangazi’de bu yıl hizmete giren Bil Okulları Orhangazi Kampusu'nun açılış törenine katılan Mehmet Müezzinoğlu burada yaptığı konuşmada, diploması, statüsü, inancı, dini, mezhebi, vatanı ve bayrağı ne olursa olsun bir insanın öz değerleri olması gerektiğini söyledi. Öz değerlerin dürüstlük, güvenilirlik ve çalışkanlığı barındırması gerektiğini belirten Müezzinoğlu, "Bugün başarılı, medeni, çağdaş ülkeler, dürüst, güvenilir ve çalışkan olmayı yaşam felsefelerine koymuşlardır" diye konuştu.

Bir yanda bireysel değerler, bir yanda büyük Türk milletinin medeni değerlerini taşımalarının önemini anlatan Bakan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyaya 600 yıl medeniyet sunmuşuz. İlim ve irfan bir ayağımızdı, hak ve adalet diğer ayağımızdı. Huzur ve barış bir kolumuz, sevgi ve hoşgörü diğer kolumuzdu. Ne zaman ki ilim ve irfandan, hak ve adaletten koptuk, ne zaman ki bunları başkalarına kaptırdık bu sefer de başkalarına bakarak, başkalarını taklit ederek, bir yerlere gitmeye çalıştık. Halbuki bunun özü, bizde."

Müezzinoğlu, Türkiye'nin artık her türlü imkana sahip olduğunu ifade ederek, "Her hadisenin bir ruhu vardır. O ruhu iyi koyamazsak şeklini çok iyi koyabilir, çok iyi diploma sahibi yapabiliriz ama öz değerleri yoksa işte o zaman farklı sıkıntılar karşımıza gelir" dedi.

Özsaygı ve özgüvenin de bir genç için olmazsa olmaz özellikler olduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Özgüvenle birlikte bilgi birikimi ve bunu geliştiren bir anlayışla o zaman dünyaya yeniden medeniyet sunacak bir milletin mensupları, o milletin evlatlarını yetiştiren anneler, babalar, öğretmenler ve eğitim kurumları olabiliriz. Eğitim mantalitemizi yalnız fiziki mekanlar, ekonomik imkanlar üzerine kurarsak eskiden çok seyrederdik, Türk filmlerinde zengin fabrikatör babanın ruhsal sorunlar yaşayan evlatları ortaya çıkar. Bugün uyuşturucuyla ilgili yaşanan sıkıntılar. Öz değerlerden uzak, yalnız matematiksel imkanlara ve çözümlere dayalı baktığımızda işte çıkışı unutmaya veya kendisini perişan edeceğini bildiği halde farklı hayallerin peşinde koşmaya sürükler."

Bakan Müezzinoğlu, beşeri sermaye farklılaştırıldığında gelişmiş ülkelerle ve dünyayla rekabet edebilecek bir sürece vesile olunabileceğini de sözlerine ekledi.

Törende daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, kolejin genel müdürü Orhan Dağhan ve kolejin yönetim kurulu başkanı Yalçın Torun, Müezzinoğlu'na plaket verdi. Müezzinoğlu ve diğer konuklar, TEOG ve resim yarışmasında başarılı olan öğrencilere belgelerini verdi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Bakanın cenaze törenine katılması

-Cenazeden çıkış

-Okulda sınıf ziyaretleri

-Törendeki konuşması

-Dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () -

======================================================

4)BAKAN ÖZHASEKİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA FİDAN DİKTİ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İçem Vakfı tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anısına 248 Can 248 Bin Fidan" etkinliğine katılarak, fidan dikti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'deki programları çerçevesinde Melikgazi Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma törenine katıldı. Temel atma töreninde gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Özhaseki, Türkiye’de son yıllarda yaşananları “Beka meselesiö olarak niteledi. Yaşananların neticesinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde güvenliğin sağlandığını dile getiren Özhaseki, “Türkiye zor günlerden geçiyor. Son 2 yıldır yaşadıklarımız Türkiye’nin varlık yokluk meselesidir. Geride bıraktığımız 1 yıl içinde bu ülke harbe girdi. Hamdolsun başardık. Güneydoğu bölgesinde güvenliğimizi sağladık. 15 Temmuz gibi bir badire atlattık. Neredeyse 40 yıldır darbe yapılmıyordu. Kimse ihtimal vermezken, herkesin içinde duran sinsi FETÖ örgütü bir darbe girişiminde bulundu. PKK ile bir mücadele içine girildi, 10 binden fazla PKK’lı kazdıkları çukurlara gömüldü. Paçavralarını da onlarla beraber gömdük. İnşallah bir daha şehit haberi almayız. Bayrağımız dalgalanacak, ezanlarımız okunacaksa bu örgütlere karşı dimdik ayakta duracağız. PKK’nın şehir yapılanması bitti. Sağda solda saklanan az sayıda terörist de temizleniyor. Bunlar bir daha yaşanmayacak inşallah" diye konuştu.

Bakan Özhaseki, temel atma töreni sonrası İçem Vakfı tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anısına 248 Can 248 Bin Fidan" etkinliğine katıldı. Özhaseki, "Tabiat ve doğa bir denge üzerine yaratılmıştır. Bu doğanın tahrip edilmemesi lazım. Vakfın bu etkinliğini önemsiyoruz. Aslında insanlarda oluşacak bilinçli davranış hepimizi kurtaracaktır. Bugünkü ağaçlandırmada 248 şehidimiz için fidan dikiliyor. O gün hiçbirimizin ummadığı bir olay oldu. İnsanları kandıran bu adi yapı gerçek yüzünü 15 Temmuz günü gösterdi. Allah'a şükür bunların karşısında dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Özhaseki, beraberindeki protokol ve öğrenciler fidan dikimini gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı daha sonra İstanbul'daki etkinliklere katılmak üzere özel uçakla Kayseri'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması

-Bakan Özhaseki'nin fidan dikmesi

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, )

DV 2 DOSYA, 10 dakika/327 MB

=======================================================

5)SGK BAŞKANI: HEDEF 2 MİLYON İSTİHDAM

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Başkanı Selim Bağlı, 2 milyon istihdam hedeflediklerini söyledi.

SGK Adıyaman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' toplantısına katılan SGK Genel Başkanı Selim Bağlı, iş güvenliği ve sağlığı bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. 2017 yılında 2 milyon kişiye istihdam sağlanması için yoğun bir gayret ve çaba içerisinde olduklarını kaydeden Bağlı, şunları söyledi:

?"Özellikle inşaat iş kolunda inşaat sektöründe iş kazalarını sıfıra indirmek, iş sağlığı ve güvenliğini yaygınlaştırmak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve düzenlemeleri yapmak, bu konuda işçi ve işveren taraflarıyla birlikte bir araya gelmek, farklı farkındalık oluşturmak, bilinç oluşturmak, milli seferberlik kapsamında Adıyaman'dayız. Türkiye ekonomisinin bugüne kadar çok az kaydettiği artı istihdam sağladı. Amacımız burada cezalandıran değil, rehberlik eden danışmanlık yapan eğiten bir denetim sistemini oturtmak, işçi ve işverenlerde gerekli duyarlılığı ve farkındalığı oluşturmak. Çünkü nihayetinde inanıyoruz ki çalışanlar öncelikle devlete emanet edilmişlerdir. Onlar hem çalışma koşulları itibariyle, hem iş sağlığı ve güvenliği açısından devlete emanet edilmişse devlet bu emanetini gerekli yasal düzenlemeler çıkararak, gerekli denetimleri yaparak korumakla yükümlü. Onun için biz bu emanetlerimiz en iyi şekilde korumak ve bunlara sahip çıkmak için hedef sıfır diyoruz."

Bağlı, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezip işçilerle bir araya geldi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Toplantıya katılanlar

- Selim Bağlı'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

===========================================================

6)VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVRİSİNEĞE KARŞI HAVADAN VE KARADAN SAVAŞ AÇTI

VAN Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında büyük bir sorun olan sivrisinek ile havadan ve karadan mücadelede başlattı. Mücadelede biocopter ve insansız hava araçlarından yararlanılacak.

Van Büyükşehir Belediyesi Van Gölü kıyısındaki bataklıklarda sivrisinek ve haşareyle mücadele için büyük bir çalışma başlattı. Mücadele bugün İskele Mahallesi'nde Van Gölü kıyısındaki Yaşar Kemal Parkı'nda kullanılacak son teknoloji araçların terönle tanıtımıyla başladı. Törene Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali İbrahim Taşyapan, Genel Sekreter Mustafa Yalçın, mücadeleyi yürütecek firma yetkilileri ve belediye personeli katıldı.

İYİ BİR TEKNOLOJİ KULLANILACAK

Burada konuşma yapan Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali İbrahim Taşyapan, bu konuya çok önem verdiklerini belirterek, "Sinekler ve haşere konusu basit bir konu değil ve önemli bir mücadele tekniğiyle mücadele edilmesi gerekmektedir. Bizde bu konuya bu sene ehemmiyet vererek önemli çalışmalar yaptık. İyi bir teknolojiyle mücadele ile bu sene ilimizde bu sorunu ortadan kaldıracağız. İlimizde sulak alan bolluğunu yaşıyoruz. Yaz mevsimi geldiğinde dereler, akarsular, göl ve onunla birlikte büyük bir kıyıya sahip olmamız sivri sinek, kara sinek ve diğer haşerelerin üreyeceği alanları oluşturuyor. İlimizde yaz aylarında göl kenarında oturmanın imkanı kalmıyor. Vatandaşlarımız bu sineklerin hücumuna uğruyor. İnsanımızı huzur içerisinde Van Gölü'nden faydalanarak bahçelerinde, balkonlarında sineklerin etkisinde kalmadan onların taşımış olduğu diğer zararlılar ve hastalıklara bulaşmadan iyi bir yaz geçirecekler" dedi.

BİOCOPTER VE DRONE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Daha sonra mücadelede kullanılacak biocopter, drone ve kara aracı Van Gölü kıyısındaki bataklıkta ilaçlama yaptı. Hem karadan hemde havadan yapılan ilaçlamayı protokol ve vatandaşlar büyük bir ilgi ile izledi. Ancak tanıtımda en çok ilgiyi biocopter ve drone çekti.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Biocopter ve droneden detaylar

-Vali Taşyapan ve protokol

-Vali Taşyapan'a bilgi verilmesi

-Biocopter ve dronenin ilaçlama yapmasından deteylar

-İzleyen vatandaşlar

Osman BEKLEYEN/VAN,()-

======================================================

7)JANDARMA VE POLİSTEN ORTAK TRAFİK UYGULAMASI

SİVAS'ta jandarma ve polis ekipleri, 'Türkiye'de güvenli trafik denetimi' uyguluması kapsamında kentin 11 noktasında trafik uygulaması yaptı. Jandarma ve polisin birlikte uygulama yaptığını gören bazı vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla karşılarken, ortak uygulamanın Türkiye'de ilk defa yapıldığı belirtildi.

Sivas'ta jandarma ve polis ekipleri tarafından 'Türkiye'de güvenli trafik denetimi' uygulaması kapsamında, kentin girişlerinde ve birçok ilçede ortak trafik denetimi yaptı. Uygulamalarda, emniyet kemeri, sürücü belgeleri, araç tescil belgeleri ile araç plakalarının mevzuatta belirtilen standartlara uygunluğunu denetledi. Ticari araçların ise takoğrafları incelenerek, sürücülerinin SRC belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde eksik evrak ve sürücü belgesiz araç kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı. Sabah saatlerinde başlayan uygulamada, 2 bine yakın aracın kontrol edildiği öğrenildi.

"TÜRKİYE'DE İLK DEFA"

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "Bugün jandarma trafik ve emniyet trafik birimler bütün Türkiye'de ilk defa birlikte uygulama yapıyor. Uygulamayı bugün başlatmış olduk. Bundan sonra gerek şehir içinde şehir dışında jandarma ile beraber uygulama yaptığımızı görecekseniz. Bugün 3'ü şehir girişleirnde olmak üzere toplam 11 noktada jandarama ve polis ekiplerimiz uygulama yapıyor ve bu uygulamalarımızı saat 23.00'a kadar devam edecek." dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Uygulamadan görüntüler

-Polis ve jandarmanın birlikte çalışması

-Konuşma

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,()



