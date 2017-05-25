DHA YURT BÜLTENİ-13

1)TSK : VAN ÇALDIRAN'DA 3 ASKER VE 1 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Van Çaldıran'da 3 tırın yakılması olayını ardından başlatılan operasyonda çıkan çatışmada 3 asker ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle; "Van Çaldıran, Gülizar mahallesi kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından karayolunun kesilerek üç tırın yakılması olayını müteakip bölgede arama-tarama faaliyetleri icra eden Güvenlik unsurlarımız ile bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristler arasında çatışma meydana gelmiştir. Söz konusu çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız ve bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş ve dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

Görüntü Dökümü

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-Doğubayazı Devlet Hastanesi

-Acil servis detay

-Askeri araçlar detay

-Helikopterlerin uçması

(Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT, (AĞRI), ()

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2)KALDIRIMDAKİ KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

SOKAKTA ERKEK İLE KAVGA ETTİ, YANINDAKİ KADINA DA SALDIRDI

DİYARBAKIR Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinde yürüyen bir çift ile bir erkek arasında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt edilen görüntülerde, kadının yanındaki erkek ile tartışıp kavga eden kişi, daha sonra kadına da saldırıyor. Araya esnafların girmesi ile kavga sona erdiriliyor.

Güvenlik kameralarının saniye saniye kayıt ettiği görüntülerde, önceki gün merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahellesinde yürüyen bir çiftin arkasında bir erkeğin yürüdüğü ve onları uzun süre takip ettiği görülüyor. Belirlenemeyen neden ile iki erkek tartışırken, kadın'ın yanındaki arkadaşını oradan uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor. Bir süre tartışan erkeklerden kadının arkadaşı ile diğer kişi kavga ederken, araya esnaflar girerek kavgayı ayırmaya çalışıyor. Kadının yanındaki erkekten dayak yiyen adamın bu kez yeniden erkeğe saldırdığı bu sırada hıncını alamayarak yanındaki kadını da darp ederek saçlarını çektiği görüldü. Kavga, esnafların araya girmesi ile bitirilirken, konunun şikayetçi olmaması nedeniyle resmi makamlara intikal ettirilmediği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

DİYARBAKIR/

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3)GÖKÇEADA KENT MÜZESİ ZİYARETE AÇILDI

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde bulunan ve Türkiye'nin en büyük adası unvanına sahip olan Gökçeada'da, Belediye tarafından oluşturulan Kent Müzesi törenle hizmete açıldı.

Gökçeda ilk kez oluşturulan Kent Müzesi, Gökçeada Belediyesi'nin 1.5 yıl süren çalışmaları sonunda ziyarete hazır hale getirildi. Gökçeada da daha önceki yıllarda hamam olarak kullanılan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 2 katlı 44 yıllık bir bina restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Ardından da, Gökçeadalılar'ın bağışladığı ada yaşantısına ait eserler müzede yerini aldı. İçinde Gökçeada'daki ekonomik yaşamı, giyim kültürünü, eğitim öğretimi, gündelik hayatı, kahve kültürünü anlatan bölümlerin yanı sıra, kılıç balığı avcılığı, süngercilik, arıcılık ve sabun üretimi gibi mesleklere ait eserler ve fotoğrafların yer aldığı Gökçeada Kent Müzesi, bugün yapılan tören ile ziyarete açıldı. Açılışa Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, MHP'li Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Gökçeada 5'nci Komando Alay Komutanı Albay Hasan Paçalı, Gökçeada Metropoliti Dragonis Krilyos ile vatandaşlar katıldı.

Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel açılıştaki konuşmasında, Gökçeada'da bugüne kadar bir müzenin bulunmayışının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi. Hamam olarak kullanılan binayı restore ederek müzeye dönüştüren Belediye Başkanı Ünal Çetin'e ve emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür eden Kaymakam Gürel, "Adamıza gelen ziyaretçiler, bu ilçenin kent müzesinin nerede olduğunu, yaşantısını nasıl öğrenebileceklerini soruyorlardı. Maalesef buna verilecek bir cevabımız yoktu. Kent müzeleri bulundukları yerlerin önceki yaşantısını anlatan yapılardır. İnşallah bundan sonra gelecek misafirlerimizin ilk uğrak noktası bu Kent Müzesi olacak" dedi.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin de 1973 yılında inşa edilen ve bir süre hamam olarak kullanılan 2 katlı binayı Kent Müzesi haline getirmek için tüm belediye çalışanlarının 1.5 yıl boyunca büyük bir özveriyle çalıştığını anlatarak, hepsinin isimlerini tek tek okuyup, davetlilere alkışlattı. Başkan Çetin, Gökçeada'nın kimliğine ışık tutacak olan Kent Müzesi'nin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ardından protokol üyeleri hep birlikte kurdelayı keserek Gökçeada Kent Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Protokol üyeleri ile diğer davetliler hep birlikte müzeyi gezerek Gökçeada'nın tarihine kısa bir yolculuk yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Kent Müzesi'nden görüntü.

-Kent Müzesi içinde sergilenen eserlerden görüntü

-Gökçeada Kaymakam Muhittin Gürel'in konuşması

-Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in konuşması

-Kurdelenin kesilerek açılışın yapılmasından görüntü

-Protokol ve davetlilerin müzeyi gezmesinden görüntü

Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, ()

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4)KIRIKKALE'DE BEYAZ BAYRAKLI OKUL SAYISI 101'E ÇIKTI

MİLLİ Eğitim ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 'Beyaz Bayrak' işbirliği protokolü kapsamında merkez ve ilçelerde olmak üzere 69 okula Beyaz Bayrak verildi. İl genelinde beyaz bayraklı okul sayısı ise 101'e çıkmış oldu.

Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende, Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Feramiş Ender Güngüneş, okullarda hijyen temizliğin önemli olduğunu dikkat çekti. Güngüneş, "Türkiye'de 2016 yılında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Beyaz Bayrak işbirliği protokolü imzalandı. Ülke genelinde geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın hijyen ve kaliteli ortamlarda alacakları eğitim çok önemlidir" dedi. Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ise temizliğin önemine dikkat çekerken, "Çocuklarımızın bulunduğu yerleri temiz tutmak zorundayız. Onların hayatlarına güven verecek bütün alışkanlıklar, bütün kazanımlar, eğitim ve hayata bakışları ile ilgili her türlü donanım bu dönemde kazanılıyor. Çocuklarımızın temiz ortamlarda yetişmesi, hijyenik şartlarda ve mekanlarda eğitim alması önemlidir" dedi.

Daha sonra beyaz bayrak almayı hak kazanan okullara bayrakları verildi. Yeşil Vadi Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi direğine de beyaz bayrak çekildi.

Görüntü Dökümü

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- Detay görüntüler

- Sağlık il müdürü feramiş ender güngüneş in konuşması

- Milli eğitim md İsmail Çetin'in konuşması

- Okullara beyaz bayrak takdimi

- Beyaz bayrak çekilmesi

- Toplu fotoğraf çekimi



Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-

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5)AMASYA’DA SAHTE IRAK LİRASI ELE GEÇİRİLDİ

AMASYA’da para karşılığı altın almak isteyen Irak uyruklu Ahmet El Rubaye (30) aynı ülkeden olan A.S.(30) ve A.S.(25) kardeşler tarafından sahte altın ile dolandırıldı. Olay Amasya Beyazıtpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yıl önce Türkiye’ye kaçak yollarla girdikleri belirtilen ve Samsun’da ikamet ettikleri tespit edilen Irak uyruklu A.S.ve A.S. kardeşler internet üzerinden tanıştıkları aynı ülkenin vatandaşı olan Ahmet El Rubaye'ye ellerinde altın olduğunu söyledi. Para karşılığında altınları vermek için Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya geldiler. Irak uyruklu kardeşler ellerinde bulunan 327 adet sahte altını Ahmet El Rubaye teslim ederek, 15 bin doları alarak olay yerinden uzaklaştı. Poşetteki altınların sahte olduğunu anlayan Rubaye durumu Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Dolandırıldığını iddia eden Ahmet El Rubaye’nin şikayeti üzerine harekete geçen polis 13 günlük çalışmanın sonucunda 2 şüpheli kardeşi Samsun’da ikamet ettikleri adreste yakalayarak gözaltına aldı. Dolandırıcılık suçlaması iddiası ile gözaltına alınan iki kardeşin evinde yapılan aramalarda 15 bin 400 dolar, 10 bin Türk Lirası ve 8 adet altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan Irak uyruklu A.S. kardeşler kardeşler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Poşet içerisinde sahte altın fotoğrafı -

Polis tarafından ele geçirilen para ve sahte altınlar detay

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 1:52 -BOYUT 72.7 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

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6)ERZURUM PMY'DE MEZUNİYET COŞKUSU

ERZURUM Polis Meslek Yüksekokulu (PMY), 15'inci döneminde 100 mezun verdi. PMYO Müdürü Mesut Gezer konuşmasında vatan hainlerine seslenerek, "Hiçbir güç, sizi elimizden alamayacak" dedi. Polis Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleşen mezuniyet törenine Vali Vekili Ahmet Naci Helvacı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, 9'ncu Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Mehmet Dursun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik, Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sezai Ercişli, ETÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Songül Duman, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Fazlı Erdoğan ve polis adaylarının aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından dereceye giren polis adaylarına ödülleri verildi. Öğrencilerden dönem birincisi olan Barış Değirmenci tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Törende konuşan PMYO Müdürü, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Mesut Gezer, terör odaklarına şöyle seslendi:

"Tüm vatan haini örgütlere bir mesajımız olacak. Her nerede olursanız olun, istismar ettiğiniz hiç bir değer, ardına sindiğiniz hiç bir kaya, içerisine kaçtığınız hiçbir zırhlı mağara, ağalarınızın paşalarınızın size hibe eittiği hiçbir zırhlı araç, eteğinin altına saklandığınız hiçbir güç, sizi elimizden alamayacak. Evvel Allah bu milletin evlatları döktüğünüz kanların ve ihanetlerinizin hesaplarını sizlerden fitil fitil soracaktır. Siz bir taraf biz bir taraf. Siz küfrani biz rahmani. Siz hepiniz, biz tek."

Konuşmanın ardından mezun olan öğrencilerden biri 'Şehit olursam ağlama anne' başlıklı şiiri okuması salondakileri, duygulandırdı. Program sonunda öğrenciler yemin etti ve mezuniyet sevincini, şapkalarını havaya atarak paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Törene katılan polisler ve aileleri

-Polis adaylarından detay

-Ailelerden detay

-Saygı durşu ve İstiklal marşının okunması

-Yaş kütüğe plaket çakılması

-Diplomlarının verilmesi

-Şiir okunması

-Ağlayan aileler

-Yemin töreni

-Keplerini havaya fırlatmaları

-Halay çeken ve oynayan polisler

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

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