DHA YURT BÜLTENİ-13

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Berilgen'e silahlı saldırı (EK)

1)BAŞHEKİMİN AMELİYATI SÜRÜYOR

Makamında uğradığı silahlı saldırı olayında ağır yaralanan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in ameliyatı devam ederken, saldırgan Sercan Gök de aynı hastanede ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedilerek, tedavisine burada devam ediliyor.

BEŞHEKİME 3, KENDİNE 1 EL ATEŞ ETTİ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, silahlı saldırıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Başhekim Prof. Dr. Berilgen'in, daha önce de farklı firma temsilcileri tarafından tehdit edildiği, bu nedenle hastane içerisinde dahi korumalar eşliğinde gezdiği öğrenildi. Olayın olduğu saatlerde saldırgan Sercan Gök'ün daha önce hastaneye verdiği medikal malzemelerden kaynaklı alacağını tahsil etmek üzere Prof. Dr. Berilgen'in odasına geldiği ve burada kısa süreli görüşmeden sonra tartışmaya başladığı belirtildi. Tartışma sırasında Gök'ün üzerindeki tabancayı çekerek Prof. Dr. Berilgen'e göğüs kısmına isabet edecek şekilde 3 el ateş açtığı, daha sonra ise aynı silahı başına dayayarak 1 el ateş ettiği öğrenildi.

İCRALIK OLMUŞTU, BU YÜZDEN PARAYA İHTİYACI VARDI

Öte yandan, hastane yetkilileri, medikal malzeme alımlarında başhekimin talimatı ile ödemelerin sıraya göre yapıldığı ancak, Sercan Gök'e yapılacak ödeme ile ilgili henüz sıranın gelmediği belirtildi. Medikalci arkadaşları da, Sercan Gök'ün maddi anlamda sıkıntı yaşadığı, bu yüzden de icralık olduğu için Başhekim Prof. Dr. Berilgen ile görüşmeye geldiğini ve tartışma sonucu olayın olduğunu iddia ettiler.

-Güvenlik - Türkiye-Elazığ - Şahismail GEZİCİ

2)4 ÇOCUK ANNESİ EŞİNİ, 12 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ



DİYARBAKIR'da Abdullatif Kavut, 4 çocuk annesi eşi, 30 yaşındaki Şemsihan Kavut'u kendisini aldattığı iddiasıyla 12 kurşun sıkarak öldürdü.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Kayapınar İlçesi Dünya Kavşağı'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Abdullatif Kavut, kendisini aldattığını öne sürdüğü Şemsihan Kavut'un gögüs bölgesine 10, baş ve eline birer olmak üzere 12 el tabanca ile ateş ederek öldürüldü. Kaçan Abdullatif Kavut, D Tipi Cezaevi Bölgesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde cinayette kullandığı öne sürülen Glock marka tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli Abdullatif Kavut yapılan ilk görüşmede eşini kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () -

3)VAKIFLAR'DAN 'GÖKMEDRESE' AÇIKLAMASI

SİVAS Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Gökmedrese'deki Selçuklu çinilerinin restorasyon adı altında önce asitle kazınıp daha sonra mavi boyanması ile ilgili çıkan haberin doğru olmadığını söyledi.

Anadolu Selçuklu Sultanı 4'üncü Kılıçarslan'ın oğlu 3'üncü Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Sahip Ata Ali Hüseyin tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gökmedrese'nin minarelerinde ve minare kaidesinde yer alan mozaik tekniğiyle dekore edilmiş geometrik motifli Selçuklu çinilerinin asitle temizlenerek yok edildiği ve ardından maviye boyandığı yönündeki basına yansıyan haberlerle ilgili Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca açıklama yaptı. Restorasyonu devam eden Gökmedrese şantiye alanında açıklamalarda bulunan Karaca, "Çini kaybı olan yerlerde özellikle uluslararası restorasyon teknikleri çerçevesinde, hangi dönem olursa olsun dolgu tekniği ile doldurulmuş, renklendirilmiştir. İnternet ve televizyonlara düşen haber burayla ilgili. Yapımından önce üzerinde çini falan yok. Sadece aralarda çini görüntüleri var. Bu kaybolmasın diye, bunun üzerine dolgu tekniği uygulanmıştır. Minarelerde bulunan çinilerin belli noktaları ele alınıp, yeni bir revize proje ile bunlar tamamlanabilir. Burada iklim koşulları nedeniyle deformasyon 10 yıl sonra ortaya çıkmış. Biz bütün buralarla ilgili çalışmaları orijinal noktalarda bulunan çinileri tespit ederek inşallah 2017 yılının Kasım ayında tamamlamış olacağız" dedi.

"KAYNAĞA DAYANMADAN YAPILAN BİR İFTİRADIR"

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde görevli inşaat mühendisi ve Gökmedrese restorasyonunun kontrolörlüğünü yapan Şafak Cengiz ise, "Olmayan bir yüzeyde temizlik yapıp da yerine renklendirme yapmış olamayız. Zaten çini kayıpları olan bir yer. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün arşivinden aldığımız daha önceki fotoğraflarda da ne şerefe altında ne de madalyon diye nitelendirdiğimiz minare kaidelerinin başlangıcında, şu anda basına fotoğrafları yansıyan yerlerde hiçbir çini görünmüyor. 2016 yılı onarımından önce de buradaki sıva tabakaları kaldırıldı. Ufak çini kalıntıları yerinde korundu. Boş olan alanlarda geri dönüşümlü malzeme ile uzman restoratörler tarafından özgün desenine uygun olarak renklendirilerek günümüze kadar getirildi. Bu bir restorasyon tekniğidir. Uluslararası arenada da kabul görmüş bir restorasyon tekniğidir. Sivas'ın iklim şartlarında zaman içinde aşınmalar meydana geldi. Son yapılan çalışma da da eserin şu an renklendirilmiş ve korunmuş olan özgün çinilerinin envanter çalışması yapılıyor. Bu envanter çalışması bittikten sonra koruma kuruluna sunulacak, koruma kurulunun onayı alındıktan sonra çini uygulamasına başlanacak. Asitle uygulama gibi bir şeyin yapılması imkansızdır. Böyle bir şey yapılmamıştır. Tamamen yüzeysel bilgi ile kaynağa dayanmadan yapılan bir iftiradır" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Gökmedrese'den görüntüler

-Boya ile kapatılan bölümler

-Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'nın açıklaması

-Kontrolör Şafak Cengiz'in açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

4)YAŞLI ÇİFT KAZADA YARALANDI

ANTALYA'da, 65 yaşındaki Ramazan Can'ın kullandığı kamyonetin park halindeki arızalı otomobile çarptığı kazada, araçta sıkışan sürücünün eşi Gülsüm Can itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Döşemealtı İlçesi, Antalya- Korkuteli yolu geliş istikametinde meydana geldi. Korkuteli'nden Antalya istikametine seyreden Ramazan Can'ın kullandığı 07 CRZ 89 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan kamyonet, arıza nedeniyle yol kenarına park edilen Emre Çetin'e ait 07 FHL 03 otomobile arkadan çarptı. Kazada, Ramazan Can hafif şekilde yaralanırken eşi Gülsüm Can araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini araçta yaptığı Gülsüm Can, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Can çifti ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

Sağlık ekiplerinin yaralı yaşlı cifte müdahale etmeleri

Yaralıların ambulansa alınması

Ambulansın hastaneye gidişi

kazada hafif yaralanan sürücü gencin görüntüsü

Kazaya karışan araçların görüntüsü

Kazaya karışan aracın kasasındaki kümes hayvanlarının görüntüsü

Detaylar

126 mb -- 01.50

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

5)AORT DAMARI YIRTILDI, VÜCUDUNDAKİ KAN KARNINA DOLDU

SİVAS'ta tansiyon ve baş dönmesi şikayetleri ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran 83 yaşındaki Hüseyin Aycan'ın anevrizmaya bağlı olarak aort damarının yırtıldığı ve vücudundaki kanın 4'te 3'ünün karnına boşaldığı tespit edildi. Yüzde 80 ölüm riski ile ameliyata alınan Aycan, yaklaşık 4.5 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Sivas'ta 4 çocuk babası emekli Hüseyin Aycan, geçtiğimiz hafta tansiyon ve baş dönmesi şikayetleri ile Numune Hastanesi'ne başvurdu. İddiaya göre, rahatsızlığı belirlenemeyen Aycan daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şinasi Manduz, tarafından yapılan muayenede, Aycan'ın aort damarının yırtıldığı ve vücudundaki kanın 4'te 3'ünün karnına boşaldığı tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Aycan, yaklaşık 4.5 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

"KARNINDAN LİTRELERCE KAN BOŞALTILDI"

Hastada daha önce abdominal aort anevrizması olduğunu belirten Doç. Dr. Manduz, "Hasta bize damar yırtığıyla geldi. Hastanın vücudundaki mevcut kanın 4'te 3'ü karnın içine boşalmış durumdaydı. Biz kendisini acil serviste gördüğümüzde şoktaydı. Tansiyonu 50'ye 60'dı, mevcut hemoglobini 16-17 olması gerekirken 5 civarındaydı. Soğuk soğuk terlemesi vardı, hastayla iletişim kurmakta zorlanıyorduk. Acil müdahale edilmesi gerekiyordu. Bu durumdaki hastaya stent takmak çok zordu. Birçok merkezle görüşüldü, hastanın riski anlatıldı. Bu tip durumlarında hastanın kaybedilme oranı yüzde 80 civarında. Yakınları ile görüştük ve bu tabloyu tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Kan merkezimizle görüştük, 10 ünite kan ve 3 ünite aferez hazırlandı. Biz hastanın mevcut olan kanını kaybetmemek için toraks bölgesini önce göğsünden açtık kalbin önüne yani sol kolun alt tarafına ana damara klemp konuldu. Daha sonra karın açıldı ve burada biriken litrelerce kan boşaltıldı. Hastanın böbreklerini altında her iki bacağına doğru 8-10 santim civarında anevrizma olduğu gibi yırtılmıştı. Hasta bize geldiğinde karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuktu, ameliyattan sonra hasta kısa sürede toparlamaya başladı. Şu anda genel durumu çok iyi" dedi.

Aycan'ın kızı Nuran Barış ise, "Babam hastaneye geldikten sonra, kurtulma şansının yüzde 20 olduğunu söylediler. Ben de Ankara'daydım. Umudumuzu yitirmiştik, bari cenazesine yetişelim diye geldik. Ama Allah'a çok şükür hocamızın sayesinde kurtuldu" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntü

-Hasta ve yakınları ile doktorlarının görnütüleri

-Doktorun açıklaması

-Kızının konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS, ()

6)KALYONCU ÜNİVERSİTESİ'NDE MEZUNİYET COŞKUSU

GAZİANTEP Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde eğitim gördükleri bölümlerini başarı ile tamamlayan 1416 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Bölümlerini başarı ile tamamlayan 1416 öğrenci için Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine; AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Durdu Yetkinşekerci, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz, Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, akademisyenler, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Tamer Yılmaz, bölümlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrencileri tebrik etti. Öğrencilere seslenen Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde nitelikli bir eğitim aldıklarını belirterek meslek hayatında da aldıkları eğitimi tatbik etmelerini istedi. Yılmaz, mezuniyetten sonraki hayatlarında tüm öğrencilere başarı temennisinde bulundu. Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ise üniversitenin kısa süre içinde marka haline geldiğini belirterek mezun olan öğrencileri ve ailelerini kutladı. Üniversiteyi birincilikle bitiren ve okul öğrencileri adına konuşan Sümeyye Aksoy da başarısını ailesine borçlu olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından isimleri çağrılarak sahneye çıkan öğrencilere diplomaları hocaları tarafından verildi. Düzenlenen törenin ardından mezun olan binlerce öğrenci kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Görüntü Dökümü

- Törene katılanlar

- Tamer Yılmaz'ın konuşması

- Cemal Kalyoncu'nun konuşması

- Sümeyye Aksoy'un konuşması

- Öğrencilere hediye verilmesi

- Öğrencilere diploma verilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)

