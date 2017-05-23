DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BAHÇE DUVARI İÇİN KAZI YAPARKEN DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir binanın çevresine yapılacak bahçe duvarı için kazı yapan işçi kazmayı vurunca doğalgaz borusunu patlattı. Doğalgaz dağıtım firması müdahalede bulunarak gaz kaçağını engelledi.

Bugün öğle saatlerinde, Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi Doğu Sokak'ta bulunun bir binanın çevresine yapılacak bahçe duvarı için kazı yapan işçi kazmayı vurunca doğalgaz borusunu patlattı. Gaz etrafa yayılırken, itfaiye ve doğalgaz dağıtım firmasına haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları uzaklaştırdı. Doğalgaz dağıtım firması ise patlamanın olduğu boruya gaz vermeyi keserek kaçağı önledi. Firma onarım çalışmalarına başladı. Polis, borunun patlamasına neden olan işçi D.Y'nin ve bina sahibi A.Ç'nin ifadelerini aldı.

Görüntü Dökümü

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Patlayan borunun olduğu alandan görüntü

Doğalgaz dağıtım firmasının aracından görüntü

İtfaiyecinin bina sahibi ve işçi ile görüşmesi

Dağıtım firmasının müdahalesi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () -

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2)EDİRNE’DE, FETÖ’CÜLERE ORGANİZATÖRLÜK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

EDİRNE’nin Meriç İlçesi’ne bağlı Karayusuflu Köyü’nde FETÖ/PDY üyesi 4 şüpheliyi yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkarmaya çalıştığı belirlenen ve jandarma tarafından İpsala İlçesi’nde yakalanan organizatör C.A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meriç İlçesi’ne bağlı Karayusuflu Köyü’nde, geçen 17 Şubat’ta FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 4 kişiyi yasadışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışarak, şüphelilere yardım, yataklık ve organizatörlük yapmak suçundan aranan C.A.G., İpsala’da jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Meriç’teki jandarma ekiplerine teslim edilen C.A.G., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının hastaneden çıkarılması

-Zanlının jandarma aracına bindirilmesi

-Jandarma aracının hastaneden ayrılması

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,()-

(SÜRE: 00.22 - BOYUT: 13 MB)

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3)BURSA'DA KAVGA ETTİĞİ KARISINI BOĞARAK ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

BURSA'da tartıştığı karısını boğan ve ağır yaralayan Ahmet .K., cinayet büro ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakıma alınan karısı Emine K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Ahmet K., eşi 37 yaşındaki Emine K. ile otomobillerinin içersinde ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kızışması üzerine Ahmet K, karısı Emine K.'yi boğarak öldürmek istedi. Karısının şuurunu kaybettiğini fark eden şüpheli eşini bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Arabadaki Emine K.'nin hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar 112'ye haber verdi. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım üniütesinde tedavisine başlanan genç kadının hayati tehlikesi devam ederken kaçan Ahmet K. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı. Eşi ile uzun süredir anlaşamadıklarını sürekli kavga ettiklerini söyleyen Ahmet K., "gereksiz yere yine tartıştık: Gözüm döndü. Ne yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Sorgulaması tamamlanan şüpheli "adam öldürmeye tam teşebbüs" suçundan adliyeye gönderildi. :

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

SÜRE: 0.58 saniye

BOYUT: 11 MB

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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4)BURSA'DA UYUŞTUCU TİCARETİ YAPAN 2 SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyusturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi, Gaziakdemir ve Hocahasan mahallerinde Suriye uyruklu 2 kişinin uyuştucu ticareti ticareti yaptığını tespit etti. Polis, M.R, ve M.H.'nin ikametlerine operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 506 gram esrar, 965 adet captagon uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ele geçirilip şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevkedilmesi

BOYUT: 0.53 saniye

SÜRE: 100 MB

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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5)RUS MİLYARDER YÜZEN SARAYIYLA BODRUM'DA

RUS milyarder Aleksander Machkevitch, eşi ve kızıyla birlikte, dünyanın en iyi 10 süper lüks yatı arasında gösterilen 'Lady Lara' isimli 150 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı.

Rus milyarder Aleksander Machkevitch, eşi Anna ve kızı Anna Machkevitch ile birlikte çıktığı Ege turu kapsamında, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan sonra bugün öğle saatlerinde Bodrum'a geldi. İngiliz bayraklı 'Lady Lara' isimli yatıyla Bodrum Kalesi açığına demirledi. 91 metre uzunluğunda, içinde 3 yüzme havuzu ve 1 mini denizaltısı bulunan 150 milyon dolar değerindeki çelik zırh gövdeli ultra lüks yat, ilgi odağı oldu. Yat limana sığmayınca, Bodrum Kalesi ile iki mil açıktaki Kara Ada'nın arasına demirlemek zorunda kaldı. Machkevitch, yatın üzerindeki kapalı bölümde uzun süre kitap okudu, güneşlendi. 26 personelin bulunduğu yata, Bodrum Limanı'ndan ve gıda çarşısından yaklaşık 35 bin Euro'luk alışveriş yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Yattan genel görüntü

(Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN

6)VAGONUN ÜZERİNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN 30 BİN VOLTLUK ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN LİSELİ EBRU TOPRAĞA VERİLDİ

ESKİŞEHİR'de fotoğraf çektirmek için çıktığı yük treni vagonunun üzerinde 30 bin voltluk elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Ebru Demir gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, geçen Pazar Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Enveriye Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Eskişehir Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ebru Demir, istasyon yakında bekleyen yük treninin vagonlarından birinin üzerine çıkıp fotoğraf çektirmek istedi. Demir, vagonların üstünden geçen 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı. Giysileri alev alan Demir'i arkadaşı 17 yaşındaki Ekrem Lale kurtarmaya çalıştı. Olay sırasında hareket eden tren, çevrede bulunanların uyarısı üzerine yaklaşık 150 metre kadar gittikten sonra Enveriye Tren İstasyonu'nda durdu. Ebru Demir çevredeki vatandaşlar tarafından vagon üzerinden indirilip ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, ambulansla Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Ebru Demir'i kurtarmak isterken yaralanan Ekrem Lale de kaldırıldığı ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

TABUTUNUN ÜZERİNE DUVAK KONULDU

Ölen Ebru Demir için bugün öğleyin Çamlıca Mahallesi'ndeki Orta Camii'nde tören düzenlendi. Cami avlusuna getiren Ebru'nun tabutunun üzerine gelin duvağı konuldu. Cenaze törenine Ebru'nun fabrika işçisi olan babası Gültekin Demir, yakınları, Günyüzü İlçe Kaymakamı Aydın Göçer, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyaman, okul arkadaşları, öğretmenleri ile çok sayıda kişi katıldı.

BABANIN GÖZYAŞLARI

Yakınları ve arkadaşları Ebru için gözyaşı döküp ağladı. Baba Gültekin Demir de kızının tabutunun başında "Keşke böyle olmasaydı. Ben bu acıya nasıl dayanırım yavrum?" diyerek gözyaşı döktü.

Ebru Demir, öğle namazını ardından kılınan cenaze namazından sonra götürüldüğü Karagözler Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.Ölümü, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğan Ebru Demir'in sosyal paylaşım sitesinde 'Sevenlerin gönlünde sevilenler ölümsüzdür' yazısını paylaşması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Tabutun başındaki arkadaşlarının,

-Babanın görüntüsü,

-Cenaze namazından,

-Cenazenin omuzlarda taşınması,

-Ölen Ebru Demir'in fotoğrafları bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,()

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7)KAMULAŞTIRMA BEDELİ ÖDENMEYEN ARAZİSİNDEKİ MEZARLARI KALDIRTTI

ISPARTA'da belediye tarafından kamulaştırılarak, mevcut mezarlık alanına dahil edilen arazisi için mahkeme kararıyla ödenmesi gereken 1 milyon liranın üzerindeki bedelin ödenmemesi nedeniyle 2 yıl önce 25 mezarın bulunduğu araziyi iş makinesiyle kazdırıp kapatan 67 yaşındaki Nureddin Karaman, bu kez de 34 mezarı kaldırttı.Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'ndeki Isparta Belediyesi Asri Mezarlığı'nın yanında bulunan 2641 metrekarelik tapulu arazisi 1999 yılında kamulaştırılarak mezarlık alanına dahil edilen Nureddin Karaman, kamulaştırma bedeli ödenmesi için Isparta Belediyesi ile görüşmeye başladı. Görüşmelerden sonuç elde edemeyen Karaman, 2006 yılında mahkemeye başvurdu, ancak sonuç aleyhinde çıktı.

Bunun üzerine 2008 yılında Isparta İdare Mahkemesi'ne yeni bir dava açan Karaman, davayı kazanınca içerisinde mezarlıkların da bulunduğu arazinin çevresini tel örgüyle kapattı. 2012 yılında da Isparta Belediyesi arazinin kamulaştırılması için dava açtı. Isparta 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, belediyenin Nureddin Karaman'a kamulaştırma bedeli olarak 1 milyon 28 bin 283 lira ödemesine karar verildi. Paranın ödenmemesi üzerine Nureddin Karaman 2015 yılında, iş makinesiyle arazinin etrafını toprakla çevirdi, boş kalan alanları da defin işlemi yapılmaması için kazdırdı.

34 MEZAR KALDIRILDI

Aradan geçen 2 yıl sonunda arazisine yeniden defin yapılması üzerine Nureddin Karaman, geçen ay Isparta Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kaldırılması talebinde bulundu. Talebin yerinde bulunması üzerine Isparta Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü ekipleri dün, polis ve din görevlilerinden oluşan ekiple Asri Mezarlığa geldi. Ekipler, arazideki 34 mezarı bulunduğu alandan kaldırdı. Çoğunluğu bebek ve çocuk naaşları başka bir alana defnedildi.

ISPARTA BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Isparta Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, imar planında yeşil alan gözüken mezarlık arazisiyle ilgili yaklaşık 20 yıldır mülk sahibinin yüksek bedel talebinde bulunması nedeniyle uzlaşma sağlanamadığı belirtildi. Anlaşmazlık nedeniyle konunun mahkemeye taşındığı vurgulanan açıklamada, mülk sahibinin müracaatı sonrası bahse konu alandaki 34 bireye ait mezarların daha düzenli bir alana dini vecibelerle nakledildiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Nureddin Karaman'ın açıklaması

- Mezarlıktan görüntü

- Mezarların kazınması

- Tabutların taşınması

- Detay

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()

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8)EDREMİT'TE KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde hayata geçirilen protokol çerçevesinde 800 sokak köpeği kısırlaştırılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Av Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Edremit Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında 10 günde 800 sokak hayvanının kısırlaştırılması planlanıyor. Şu ana kadar 400 civarında kedi ve köpeğin kısırlaştırılarak, küpe ve çiplerinin takıldığını ve kayıt altına alındığını belirten, kurumlar adına projeyi yürüten Denge Veterinerlik saha sorumlusu Murat Şahin, insanlara bulaşma riski olan hastalıklara karşı da aşılama yapıldığını söyledi. Edremit'te 9 renk küpe olduğuna dikkat çeken Şahin, "Demek ki daha önce Edremit'e farklı yerlerden atılan köpekler var. Bir de buranın en büyük problemlerinden birisi yazlık bir yer olduğu için insanlar yazın gelirken köpek getiriyor, kışın giderken köpeklerini burada bırakıyorlar. Haliyle bütün yazlık yerlerde olduğu gibi, Edremit Akçay, Güre, Altınoluk ve Altınkum'da hayvan popülasyonu artıyor. Evcil hayata alışan hayvanlar, doğal ortama, sokaklara bırakıldığında adapte olmakta büyük zorluk yaşıyor. Hayvan sevgisi farklıdır. Bir sezonluk olmaz. Sonrasının da düşünülmesi gerekiyor. Kısırlaştırma da çok önemli bir faaliyet" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Köpeklerden görüntü,

-Kısırlaştırma işleminden görüntü,

-Murat Şahin ile röp.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), ()