DHA YURT BÜLTENİ- 13

Sınırda El Nusra üyesi yakalandı

HATAY'ın Yayladağı İlçesi'nde sınırdan kaçak yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan terör örgütü El Nusra üyesi Türk vatandaşı 30 yaşındaki L.D. yakalandı.

Yayladağı'ndaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Görentaş Sınır Karakolu'nun kırsal alanında sınırı aşarak Suriye tarafına geçmeye çalışırken yakalanan L.D.'yle ilgili araştırma yapan güvenlik güçleri, terör örgütü El Nusra üyesi olduğunu saptadı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen L.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay),()

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Kilis’te, 102 kilo eroin ele geçirildi



KİLİSte, jandarma tarafından durdurularak aranan TIR'ın gizli bölmesinde 102 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendikleri plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir TIR'ı durdurup aradı. Yapılan aramada dorsedeki gizli bölmede 102 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken sürücü gözaltına alındı.

Haber: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, ()

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Vali Altıparmak, Başsavcı Alper'in öldüğü kazayla ilgili konuştu

Milyonda bir ihtimal bile değerlendiriliyor

DENİZLİ Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Vali Ahmet Altıparmak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin, "Binde bir değil, milyonda bir ihtimal dahi olsa herhangi bir acaba suikast olabilir mi? Bunu sonuna kadar araştıracağımızı herkesin bilmesi gerek" dedi.

Vali Ahmet Altıparmak, Denizli Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Vali Altıparmak'ı cemiyet başkanı Osman Nuri Boyacı ve cemiyet üyeleri karşıladı. Ziyaretinde basın mensuplarının Başsavcı Mustafa Alper'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili sorularını yanıtlayan Vali Altıparmak, soruşturma kapsamında milyonda bir ihtimali bile değerlendirildiğini belirterek, "Hakikaten özel bir arkadaştı bizim için. Başsavcı olmasının ötesinde bir dosttu, sırdaştı, dert ortağımızdı. Ülkemizle ilgili olarak, milletimizle ilgili olarak devletimizle ilgili olarak rahatlıkla tartışıp konuşup neler yapılması lazım, neler yapılıyor bunları paylaşıyorduk. İyi bir dosttu. Bu manada da iki-üç gün önce beraberdik. Bir seyahatimiz olmuştu, sohbet etmiştik. Acı bir olay tabii, o zamanda ifade ettim. Binde bir değil, milyonda bir ihtimal dahi olsa herhangi bir acaba suikast olabilir mi? Bunu sonuna kadar araştıracağımızı herkesin bilmesi gerek' dedik. Hakikaten de bu manada savcılarımızın koordinasyonunda emniyetimizin teknik birimlerinin akademisinden desteği ile bu gayet iyi gidiyor. Ama detay konusundan şuan bir şey demem mümkün değil. Binde bir değil, milyonda bir ihtimal dahi olsa sonuna kadar değerlendirilecek. Bunu ortada bırakmak gibi şansımız yok" dedi. Başsavcı Alper'in ölümünün ardından sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara ilişkin de konuşan Vali Altıparmak, "Kimin ne niyette olduğuna bakmak lazım. Bir gerçeği mi arıyoruz, yoksa birilerine böyle bir acaba tehdit etmeye veya korkutmaya yönelik bir şey mi arıyoruz, ona bakmak lazım. Onun niyetini ölçmek lazım. Doğrudan şu şudur demek, ülkede panik yaratmaya yönelik iş yapan insanları korkutmaya yönelik bir kaygıda veya daha doğrusu kasti bir takım şeyler olabilir, buna dikkat etmek lazım. Biz doğrunun peşindeyiz. Savcı arkadaşlarımız hakikaten titizlikle çalışıyor. Onlar doğru nedir onu araştırmaya bakıyorlar" diye konuştu. Denizli genelinde yaşanan kazalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Altıparmak, kazaların yoğun yaşandığı noktaları masaya yatıracaklarını belirterek, "Türkiye'nin genel istatistiklerine baktığınız zaman mayıs ayı en çok kazanın yaşandığı ay. Tüm araç kullananların gencinden yaşlısına çok dikkatli olması lazım. Bahar sezonuyla birlikte tarım işçilerinin bölgeye gelmesiyle, traktör ve iş makinelerine yönelik tedbirlerimiz var. Kamyon ve otobüslerle ilgili tedbirlerimizi arttırdık. Sayın başsavcımızın şehadetinden sonra kamyonları birincil olarak masaya yatırmıştık. Büyük araçların trafik kurallarına uyması konusunda tedbirlerimiz biraz daha yoğunlaştı. Eğitim ve fiziki altyapının düzeltilmesiyle ilgili tedbirler de alıyoruz. Hafta sonunda şehir içinde biraz yürüdüm, marketlerin bir takım işyerlerinin kaldırımları kendine otopark yaptığını gördüm. Resmen düzenlemişler orayı otopark haline getirmişler. Bu konuları da masaya yatırıp düzenliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vali Altıparmak'ın Cemiyeti ziyareti

- Vali Altıparmak'ın açıklamaları

- Vali'nin Cemiyetten ayrılışı

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Bakan Avcı: Türk dizileri turizme katkı sunuyor (2)



ULUSLARARASI MEDYA FORUMU YARIN SONA ERECEK

Antalya'da İsviçre merkezli Global Connection Media SA tarafından düzenlenen Uluslararası Medya Forumu 2017'nin ilk gün oturumları sona erdi. 'Türkiye-Gücünü ve Potansiyelini Keşfet' sloganıyla gerçekleştirilen Turkey Discover the Potential (TDP) tanıtım etkinlikleri çerçevesinde projelendirilen Uluslararası Medya Forumu'na, 50 ülkeden 142 gazeteci katıldı.

Türkiye'nin ekonomi, turizm ve ticaret potansiyelinin ele alındığı, kültür ve medya konularının tartışıldığı forum, dünya medyasının en geniş katılımlı uluslararası etkinliği olarak görülüyor. Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) desteklediği, Türk Hava Yolları (THY), Maxx Rolay, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve Borsa İstanbul'un sponsorluğunda gerçekleştirilen forum süresince, çok sayıda yerli ve yabancı katılımcı sunum yapacak. Forum, yarın 'Türkiye'deki Dış Yatırımlar- Algılar ve Gerçekler', 'Türkiye'nin Cazip Yatırım Ortamı', 'Türkiye'nin Menkul Değerleri', 'Türkiye'de İş Yapmak', 'Anadolu'nun Evrensel Değerleri' ve 'Uluslararası İletişim ve Uluslararası Medya' konularından gerçekleştirilecek oturumlarla sona erecek.

RUSYA'NIN İLETİŞİM OSCAR'IN ALMIŞTI

Global Connection Uluslararası Medya, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde 31 Ağustos 2016 tarihinde yine Antalya'da Türkiye-Rusya Medya Forumu düzenlemişti. Rusya ve Türkiye tarafından üst düzey onlarca gazetecinin katıldığı Türkiye-Rusya Medya Forumu, iki ülke arasındaki en büyük sivil girişim etkinliği olmuştu. Global Connection Uluslararası Medya, Narenciye Tanıtım Grubu adına tasarlayıp uyguladığı tanıtım kampanyasıyla da bu yıl, Rusya'nın İletişim Oscar'ı olarak bilinen Gold Print Awards adlı yarışmada dünya devlerini geride bırakarak 'En iyi çıkış yapan marka' dalında ikincilik ödülünü almıştı.



Haber: ANTALYA,()

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Demet Sabancı Çetindoğan: Kadınlar düşük maaşlarla çalıştırılıyor

DEMSA Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, kadınların pek çok iş alanında erkeklerden daha düşük maaşa çalıştırıldığını belirterek, "Bu haksızlık yasa ile çözülmeli" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle Seyhan Otel'de 'İş Piyasasında Kadın Erkek Eşitsizliği ve Ayrımcılık' başlıklı panel düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü Mustafa Kemal Atatürk döneminde kadınların eğitimine büyük oranda önem verilirken daha sonra bu önemin kesintiye uğradığını söyledi. Panelistlerden Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. İsmail Güneş kadınların iş gücüne katılımı hakkında slaytlar eşliğinden sunum yaptı. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının 1990 yılında yüzde 35'lere ulaştığını anlatan Güneş, "ABD ve Avrupa'da bu oran yüzde 65'lere ulaşmış durumda. Türkiye'de 2016 yılında bu oran yüzde 24'e düştü. 2023 hedeflerinde bu oranı yüzde 35'e çıkarmaktan bahsediyorlar. Biz bunu zaten yıllar önce yakalamıştık" dedi.

KADIN OLARAK SİNDİREMİYORUM

Son olarak söz alan Demet Sabancı Çetindoğan ise, kadın erkek eşitliği ve ayrımcılığına karşı çıktığını kaydederek şunları söyledi: "Bu biyolojik ve onkolojik bir tartışmadır. İş hayatında eşit işe farklı ücreti kadın olarak içime sindiremiyorum. Bunu kabul eden hemcinslerime de şaşırıyorum. Nasıl olur da birisi eşit iş yapan bir kadına, bir erkekten daha az ücret teklif eder. Ve nasıl olur da bir kadın bunu kabullenir. Ne yazık ki personel eğitim düzeyinin arttığı alanlarda bile bu durum geçerli. Kimse ekonomik ve teknik açıklamasını yapamaz. Bu direk insan hakları kavramı. Yasa marifetiyle bu haksızlık çözülmelidir. Tüm meslek örgütleri bu konuda uyarılmalı ve eğitilmelidir. Özellikle markalar kendi değerleri açısından piyasaya örnek olmalı ve bu eşitsizlikleri silip atmalılar. Kadınlar iş hayatında taciz ve istismar gibi sorunlarla sıkça karşılaşıyor. Bu suçların cezaları da arttırılmalıdır."

Görüntü Dökümü

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- Demet Sabancı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile salona girişi

- Salonda otururken görüntüsü

- Başkan Hüseyin Sözlü'nün konuşması

- Doç. Dr. İsmail Güneş'in sunumundan görüntü

- Demet Sabancı'nın konuşması

- Demet Sabancı'ya soru sorulması ve Sabancı'nın soruyu cevaplaması

- Doç. Dr. İsmail Güneş'e ve Demet Sabancı'ya plaket verilmesi

- Etkinliğe katılanların toplu görüntüsü

SÜRE:06'00" BOYUT: 365 MB

Haber-Kamera :Salih ÜÇTEPE/ADANA,()

