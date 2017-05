DHA YURT BÜLTENİ-13

Biyolojik ailelerine verilen çocuklar yeni hayatlarına alışamadı

İSTANBUL'da özel bir hastanede, doğum sırasında karıştırılarak biri Trabzon'da, diğeri Adıyaman'ın Besni İlçesi'ndeki ailelerde büyüyen 4 yaşındaki çocuklar, mahkeme kararıyla biyolojik ailelerine teslim edildi. Doğdukları günden bu yana farklı ailelerde büyüyen C. ve E. isimli erkek çocukların, yeni hayatlarına alışamadıkları belirtildi.

Trabzon'da oturan Yusuf K., 4 yaşındaki E.'nin kendisine benzemediği gerekçesiyle eşi Selma K.'ya boşanma davası açtı. Mahkeme sürerken savcılığın talimatıyla yapılan DNA testinde E. ismi verilen erkek çocuğun, çiftten olmadığı belirlendi. Bunun üzerine doğumun yapıldığı Gaziosmanpaşa'daki özel hastanede yapılan incelemede E.'nin, 4 yıl önce aynı hastanede doğum yapan Adıyaman Besni İlçesi'nde yaşayan Meryem D.'nin çocuğu olduğu ortaya çıktı. Hastanedeki ihmal ile ilgili her iki aile de mahkemeye başvurdu. Mahkeme tarafından verilen kararla çocukların biyolojik ailelerine verilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine Trabzon'da büyüyen E., Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde oturan konfeksiyoncu Selahattin ile Meryem D.'ye teslim edildi. Besni İlçesi'nde büyüyen C. ise Trabzon'da boşanma aşamasında olan ve eşi Yusuf K.'dan ayrı yaşayan biyolojik annesi Selma K.'ya teslim edildi. Aileler gerçek çocuklarına kavuşurken, E. ve C.'nin ise yeni hayatlarına alışamadıkları belirtildi.

'PERİŞAN DURUMDAYIZ'

Trabzon'da bıraktıkları C.'yi özlediğini ancak kimseye bir şey diyemediğini anlatan Selahattin D., "Çocukları değiştirdikten sonra 4 yıl oğlum gibi baktığım C. şimdi bize küsmüş. Ara sıra görüşüyorduk şimdi aradığımda telefona çıkmak istemiyor. Aslında biz şimdi değiştirilmesini istemiyorduk ama ileride daha kötü sonuçlar alırız diye böyle bir karar verildi. Verilen kararın ardından hakim, çocuklar ile bağlarımızın kopartılmamasını istedi. Trabzon'dan getirdiğim öz oğlum sürekli kendisini 4 yıl büyüten ve annesi olarak bildiği Selma K.'yı soruyor. Bundan sonra psikologa giderek destek almaya çalışacağız. Eşim öz oğluna kavuştuğu için mutlu ama C.'yi çok özlüyor. Evde elbiselerini gördüğü zaman gizli gizli ağlıyor. Bu duruma hem eşim, hem de ben alışmaya çalışıyoruz. 4 yıl boyunca öz çocuğumuz gibi büyüttüğümüz C. var, diğer tarafta öz çocuğumuz var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Perişan durumdayız. Akşamları fazla sorun olmuyor ama gündüzleri çok ağlıyor, sürekli Trabzon'daki Selma K.'yı istiyor. Gündüz sorun olunca, ben de eve gidiyorum işyerine getiriyorum alışmasını sağlıyorum."

'AYNI ŞEHİRDE YAŞAYALIM'

Çocukların aynı ortamda büyümesi teklifinde bulunduğunu ifade eden Selahattin D., "Hem ailelerin, hem de çocukların geleceği için aynı şehirde yaşaması ve aynı ortamda kalması teklifinde bulundum. Çocuklar için aynı şehirde yaşayalım diyorum. Ya onlar Adıyaman'a gelsin, ya da biz Trabzon'a gidelim diye düşündüm. Trabzon'daki çocuk annesi ve dedesiyle beraber yaşıyor. Dedesi belediyede çalışıyormuş. Burada belediyede dedesine iş bulunursa belki onlar buraya gelir. Ben de Trabzon'a taşınabilirim. Ama Trabzon'a gidip ne iş yapacağımı bilmiyorum. Benim Besni'de bir giyim mağazam var. Onunla geçimimi sağlıyorum. İşimi bırakıp gittiğimde orada aileme ve çocuklara nasıl bakacağımı bilmiyorum. Bu konuda birilerin bize vesile olmasını istiyoruz. Bu çocukların iki annesi olsun, iki babası olsun. Beraber okula gidip kardeşçe büyüsünler. Böylece her iki aile de, her iki çocukla sık sık görüşmüş olur" diye konuştu.

Selahattin D., mahkemenin, çocukların nüfus cüzdanlarının da değiştirilmesi kararını verdiğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- İşyeri

- Giyim mağazası

- Selahattin Demirler'in işyerinde çalışması

- Besni merkezden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

========================

Düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı

ŞANLIURFA’da, şehir turu atan düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra merkez Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sancaktar Mahallesi'nden alınan gelini, İncirli Mahallesine götürülen düğün konvoyunda gelin ve damadın içerisinde bulunduğu 01 BKL 63 plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 38 BR 091 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, gelin Derya ve damat Halil Hundar'ın ile otomobillerde bulunan Elif Şener, Sude Ay, Ahmet Polat, Rabia Elvan ve Mustafa Kepenk yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslara kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Acil serviste bekleyen yaralı yakınları

- Acil servise gelen ambulans

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

======================================

Minibüs şoförünün yola bıraktığı valiz paniğe neden oldu

GAZİANTEP'ten Kilis'e yolcu taşıyan Erdal Ö.'nün, Emniyet Müdürlüğü ve Hudut Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu caddeye yanlışlıkla bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi.

Olay, öğleden sonra Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ile 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'nın bulunduğu İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Gaziantep'ten Kilis'e 79 M 108 plakalı minibüsle yolcu taşıyan Erdal Ö., İnönü Caddesi'nde bir yolcuyu indirirken yanlışlıkla üniversite öğrencisi Birgül A.'nın valizini de yol kenarına indirip yola devam etti. Yol kenarında valiz görenler, içerisinde bomba olabileceği düşüncesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, çevredeki vatandaşları uzaklaştırıp yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Otogarda valizinin olmadığını fark eden Birgül A.'nın tarifiyle sürücü Erdal Ö., valizi İnönü Caddesi'nde bıraktığını söyledi. Polisler, önlem aldıkları yolda bomba imha uzmanlarını beklerken gelen Birgül A. durumu anlatıp valizin kendisine ait olduğunu söyledi. Valiz Birgül A.'ya teslim edilirken, yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

-Vatandaşların evine gitme çabası

-Çantadan görüntüler

-Trafiğe kapatılan yol

-Emniyet müdürlüğü

-Hudut taburundan görüntüler

-Çantanın görüntüsü

-Çanta sahibi Birgül Akzorba’nın gelişi ve polislerle konuşması

-Birgül Akzorba’nın polisler ile birlikte çantayı açması

-Birgül Akzorba’nın olayı anlatması

-Birgül Akzorba’nın minibüs ile ayrılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

=======================================

Sahada 3 dakika topa müdahale etmeden hakemi protesto ettiler

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde bugün oynanan 2’nci amatör küme maçında Balıspor’lu oyuncular, rakip Cumaspor karşısında ilk 3 dakika hiç kıpırdamadan geçen hafta 2-2 berabere kalarak şampiyonluk iddiasını kaybetmelerine sebep olduğunu ileri sürdükleri hakemi protesto etti.

5 takımın yer aldığı Ereğli Grubu’nda Balıspor, geçen hafta Kandilli Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybederek lider Neyren Gökçelerspor’un 3 puan gerisine düştü. Balıspor, bugün Cumaspor’la oynanan son maçta ilginç protestoda bulundu. Hakemin düdüğüyle Cumaspor oyuna başlarken, Balıspor’lu oyuncular, rakip oyunculara müdahale etmedi ve kendi sahasında hiç kımıldamadan geçen hafta Kandilli Belediyespor maçını yöneten hakem Yasin Deniz Çavuş'u verdiği hatalı kararlar nedeniyle protesto etti. Cumaspor’lu oyuncular ise kendi arasında kısa pas yaparak protestoya destek verdi. 3 dakika süren protestonun ardından Balıspor’lu oyuncular rakiple mücadele etmeye başladı. Karşılaşma 8-5 Balıspor’un üstünlüğüyle sona erdi. Grup’ta Neyren Gökçeler 17 puanla şampiyon olup 1’inci kümeye yükselirken Balıspor 14 puanla ligi 3’üncü sırada tamamladı.

Balıspor antrenörü Fethi Çelikkol, geçen hafta Kandilli Belediyespor maçında 2-1 önde iken uzatma dakikalarında haksız yere rakip lehine verilen penaltı nedeniyle maçı 2-2 berabere bitirdiklerini ve şampiyonluk iddialarını kaybettiklerini söyledi. Çelikkol, hakemin kötü yönetiminden dolayı yönetim olarak böyle bir karar aldıklarını belirterek, “Tepki göstermek amacıyla böyle bir karar aldığımız için mutluyuz. Hakem arkadaşlarımızın bundan sonra daha dirayetli ve daha iyi şekilde maçları yönetmelerini istiyoruz. Geçen haftaki maçta neler yaşanmadı ki. Oyunun son bölümünde penaltı olmayan pozisyonda penaltı verildi. Şampiyonluğumuz gitti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

-Beyçayırı stadı

-Cumaspor’lu oyuncuların maça başlaması

-Balısporlu (Mavi formalı) oyuncuların rakibe müdahale etmemesi

-Cuma sporlu oyuncuların kendi arasında top çevirmesi

-Protestonun sona ermesinin ardından maçın başlaması

-Antrenör Fethi Çelikkol ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()

============================================

Güneydoğu’ya turist akını

HAVALARIN ısınmaya başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne akın etti. İnanç turizminin başkenti olarak bilenen Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Mardin, Adıyaman ve Diyarbakır’da turist yoğunluğu yaşanırken, konaklama tesisleri rezervasyonsuz müşteriyi kabul etmedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör olaylarının azalmasıyla birlikte tekrar eski hareketli günlerine döndü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması ve 19 Mayıs nedeniyle 3 günlük hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bölge illerine gitmeyi tercih etti. İnanç ve kültür turizminin önemli merkezleri başında yer alan ve Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Çoğunluğunu yerli turistlerin oluşturduğu kafilelerin kente akın etmesiyle birlikte konukevleri, otel ve pansiyonlarda yer bulmak imkansız hale geldi. Günler öncesinde rezervasyon yaptıranlar, yer sıkıntısı çekmezken, günübirlik olarak kente gelen turistler, konaklayacak yer bulamadıkları için kentten kısa süreliğine ayrılmak zorunda kalıyor. Bölgede barış ve huzurun yaşanmasıyla birlikte turizmde haraketli günlerin yaşanmasından dolayı oldukça memnun olan esnaflar, 3 yıldır terör olayları yüzünden iş yapamadıklarını bu yıl çok umutlu olduklarını dile getirdi.

Şanlıurfa’ya gelen yerli turistler, başta Harran olmak üzere Göbeklitepe ile Halfeti'de bulunan tarihi ve turistlik mekanları gezdikten sonra geceleri ise sıra gecesi eşliğinde yoğrulan çiğköfteyi tadarak gününü yorgunluğunu atıyorlar.

Bölgede en fazla terör mağduru olan Diyarbakır’da son günlerde turizm haraketliliği yaşanması üzerine esnaf ve turistlerin oldukça mutlu olduğu gözlemlendi. Tarihi taş evleriyle dikkatleri üzerine çeken Mardin’de ise bu yılki turizm sezonunun geçmiş yıllara göre yüzde 40 doluluk oranının yaşanması bölge halkının yüzünü güldürdü. Gastronomi şehri olan Gaziantep’te ise hafta sonları tur acentelerinin tercih etmesiyle birlikte başta Zeugma Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlar sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer alıyor. Restoranlarda da yoğunluğun olduğu kentteki otellerde rezervasyon yaptırmadan yer bulmak da pek mümkün olmuyor. Baklavanın başkenti Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz bir mutfak kültürüyle de karşı karşıya kalıyor. Izgara ve tatlı çeşitleri dışında 400'e yakın, kente özgü kazan yemeğini tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, onlarca müzeyi ziyaret ederek kültürel bir yolculuğa da çıkabiliyor. Tütünü ve Nemrut Dağıyla meşhur olan Adıyaman’da ise bölgede en fazla turistlerin ziyaret ettiği illerin arasında yer almaya başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Şanlıurfa’da tarihi mekanlarda yaşanan yoğunluk

- Balıklıgöl ve Halfeti’yi gezen turistler

- Gümrük hanında günün yorgunluğunu atanlar

- Tarihi mekanların dorneyle çekilmiş görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

=========================================

MHP Uşak'ta Kuruçay güven tazeledi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) ilk kez il kongrelerini aynı gün yapma kararı alarak bugün 41 ilde sandığa giderken, MHP Uşak İl Kongresi'nde mevcut başkan Muhterem Kuruçay kongrede tekrar başkan seçildi.

Uşak Çağrı Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen MHP Uşak İl Kongresi'ne MHP Hatay Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Mehmet Ahrazoğlu, MHP Uşak İl Başkanı Muhterem Kuruçay ve partililer katıldı. Divan Başkanlığı'na seçilen Ahrazoğlu, kongre öncesi partililere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajını okudu. MHP'nin 48 yıllık siyasi hayatında Türk milletinin varlığı, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve kardeşliğin bozulmaması için mücadele ettiğini belirten Ahrazoğlu, şöyle konuştu: "MHP hareketini kimsenin lekelemeye, şahsi çıkar uğruna heba etmeye hakkı yoktur. Buna da MHP müsaade etmeyecektir. Bugün birlik ve beraberlik zamanıdır. Ülkemiz 15 Temmuz'da büyük bir isyan, kalkışma ve işgalle karşı karşıya kaldı. Milletimizin feraseti ve özellikle liderimiz Devlet Bahçeli'nin o gece Ankara'da tek siyasi lider oluşu, 'Nereden gelirse gelsin, biz bu kalkışmaya karşıyız, mevcut hükümetin yanındayız' diyerek tuzağı bozmuştur. Bunu anlamayan zihniyetler 15 Temmuz'dan sonra da MHP'ye ve ülkücü harekete hakaretlere başlamıştır. Batı emperyalizmi, Haclı zihniyeti ülkemizi işgal edememiştir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl 11 Ekim'de Anayasa değişikliği konusunda hükümete 'Anayasayı buyurun getirin' demesiyle anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da Türk milletinin önüne geldiğini kaydeden Ahrazoğlu, "Anayasa değişikliğini çekemeyenler ve hazmedemeyenler, kaosa karşı tedbir alma konusunda iftira kampanyalarını sürdürerek MHP'ye ve bilge liderine saldırılarına devam etmektedir. 16 Nisan'da milletimizin verdiği kararla bu işe nokta konmuştur. MHP bundan sonraki süreçte daha güçlü ve daha kuvvetli bir süreçte olacağı için bunu görenler yine saldırılara devam etmiştir. Bugün 41 ilimizde bir arada yapılan il kongrelerimizde bu şer odakları dağıtılacak, MHP kendi öz benliğine, ruhuna, fikir anlayışına sahip olan insanlarla beraber yol arkadaşlığı yaparak iktidara doğru yürüyecektir. Yapılan kongrelerde göreve gelen yeni yönetimlerin ülke genelinde MHP'yi yerelde ve genelde iktidar yapacağına inanıyorum. Kimse ülkücü hareketi küçük düşüremeyecek" dedi.

"TEHDİTSE TEHDİT, KİMSE MHP ÜZERİNDEN HESAP YAPMASIN"

Ülkücü harekete inanmamış, menfaat ve rant için bu hareketin içinde yer alarak yuvalanmış isimlere ihtiyaçları olmadığını vurgulayan MHP Uşak İl Başkanı Muhterem Kuruçay ise, "Bizlerde gelip geçeceğiz. Önemli olan bu davayı ve hareketi liderimize yakışır şekilde, ilke ve ülküler doğrultusunda yapmamızdır. 1 Kasım'dan sonra Türk milliyetçiliği ve Milliyetçi hareket bitecek diyorlardı. MHP bitti dediklerinde MHP liderimiz, 15 Temmuz'da bu ülkede darbe ve işgal olmasını önledi. Onlara göre bitmiş MHP, darbeyle işgali önledi. Darbeci zihniyetin uygulamaya koyduğu ve hiçbir hükümetin değiştirmediği ve yapamadığı anayasa değişikliğini meclisteki 35 yürekli bozkurtla başardık. MHP ve Türk milliyetçiliği fikriyatı ilelebet kalacaktır. Bu bittiği gün kıyamet kopmuştur. Türk milliyetçiliği fikriyatını bitirmek isteyenlere kıyameti koparırız, dünyayı da kan gölüne döndürürüz. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Tehditse tehdit, kimse MHP üzerinden hesap yapmasın. Yaparsanız cevabını alırsınız. Ağır bedel ödersiniz" dedi.

MHP Uşak İl Kongresi'nde mevcut başkan Muhterem Kuruçay'ın tek liste il girdiği seçimde 565 delegeden 205'i oy kullandı. 5 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 200 oy alan Kuruçay, güven tazeleyerek koltuğa yeniden oturdu. Kuruçay başkanlığındaki yeni yönetim; Çetin Tunçer, Halir Görgülü, Gökhan Karaman, Şuayip Tokyay, Enver Demir, Tolga Uçak, Ersoy Kangıran, Osman Şimşek, İlhan Güneş, Yasin Yavuz, Orhan Aydoğan, Muammer Özdemir, Süleyman Karahan, Özgür Cingöz, Ramazan Avlar, Nihat Gürsel, Ender Karagün, Murat Azizlerlioğlu, Hulusi Kaynak ve Aytekin Akkan'dan oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kongreye katılan partililerden görüntü

- MHP Hatay Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Mehmet Ahrazoğlu'nun konuşması

- MHP Uşak İl Başkanı Muhterem Kuruçay'ın konuşması

- MHP Uşak İl Kongresi'nde yapılan seçimle yönetime gelen partililerden görüntü

Haber-Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

========================================

'Baba Recep' alkışlarla uğurlandı

ANTALYA'da kalp yetmezliği sonucu dün 88 yaşında yaşamını yitiren Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane oyuncularından 'Baba Recep' lakaplı Recep Adanır, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Muratpaşa Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, merhum Recep Adanır'ın ailesi, Futbol Federasyonu Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Beşiktaş taraftarları katıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Cenaze töreninde konuşan Eren Adanır, babasının aynı zamanda bütün Beşiktaşlıların ve spor camiasının da babası olduğunu belirterek, camiaya başsağlığı diledi. Torun Alara Adanır ise dedesi ile her zaman gurur duyduğunu belirterek, “Bundan sonra da duymaya devam edeceğim. Bu sadece bedensel bir ayrılık. O her zaman benimle beraber olacak. Benim dedem olmaya devam edecek. Evde, kaybettiğim büyüklerimin fotoğrafını koyduğum bir köşem var. Dedemi de oraya ekleyeceğim. O da her zaman diğer büyüklerimle olduğu gibi benimle olmaya devam edecek" diye konuştu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise çok üzgün olduğunu belirterek, “Camiamızın ileri gelenlerinden, en değerli insanlardan biriydi. Hakikaten benim de futbol hayatımda yeri farklıdır. Onun söylediklerini çok dinlerdik. Her zaman mütevazı, çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Cenaze namazının ardından 'Baba Recep' lakaplı Recep Adanır'ın Beşiktaş ve Türk bayraklarına sarılı tabutu, alkışlar eşliğinde cenaze aracına alındı. Adanır'ın cenazesi, Güzeloba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Oğlu taziyeleri kabul ederken

- RÖP 1: Eren Adanır (oğlu)

- Tabutun görüntüsü

- RÖP 2: Alara Adanır (Torun)

- Rıza Çalımbay'ın görüntüsü

- RÖP 3: Rıza Çalımbay

- Çelenklerin görüntüsü

- Cenaze namazının kılınması

- Tabutun alkışlar arasında camiden çıkartılması

- Cenaze aracının mezarlığa gidişi

- Detaylar

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASALN/ANTALYA, ()

=====================================

Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu şubesi açıldı

MİLLİ Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Şanlıurfa Şube Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı.

Genel Başkanlığını Ahmet Kabadayı’nın yaptığı Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Şanlıurfa Şubesi kuruldu. Genel Başkanlığını Ahmet Kabadayı’nın yaptığı Federasyonun Şanlıurfa Şube yönetimi düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. ŞUTSO Düğün ve kongre merkezinde düzenlenen törene Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, Genel Sekreter Harun Gündoğan, Teşkilat Başkanı Nuri İzci, Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Ay, ile bir çok ilden gelen il başkanları katıldı.

Farklı düşüncelere sahip insanların katılımıyla farklı bir federasyon kurduklarını ifade eden Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, şunları söyledi. "Birlik ve Kardeşlik Federasyonumuz bir sivil toplum kuruluşudur. Federasyonumuz Tunceli’de Kemal Kılıçdaroğlu kadar alevi, Osmaniye’de Devlet Bahçeli kadar Sünni, Diyarbakır’da bir Şehmus kadar Kürt, İzmir’de Kibariye kadar Roman, Trabzon’da Temel kadar Laz, düşüncesiyle kuruldu. Bu ülkenin bütün etnik kökenleriyle ırkı, mezhebi, inancı ve diliyle asla ayrım yapmadan ülkesi ve milletiyle bölünmez bir Türkiye için yola çıktık.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Toplantıya katılan şube başkanları

- Genel Başkan Ahmet Kabadayı’nın toplantıya katılması

- Genel Başkan Ahmet Kabadayı’nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

==================================================